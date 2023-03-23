前總統馬英九3/27赴中國祭祖，12天行程將去哪些地方？

台灣前總統馬英九將於3月27日至4月7日赴中國祭祖，為期12天的行程預計訪問南京、武漢、長沙、重慶與上海，並率青年學子與大陸學生交流。

這是自1949年兩岸分治74年來，首次有台灣卸任總統踏足中國，據報他不會與中國國家主席習近平會面。

馬英九基金會執行長蕭旭岑3月20日在記者會上說，這次行程不會到北京訪問，也未安排政治性活動。當被問到是否會與中共中央政治局常委王滬寧等涉台高官會面時，蕭表示到大陸各省市有官員或朋友希望會面、吃飯，都「客隨主便」。

蕭旭岑指，馬英九今年7月將屆滿73歲，從事兩岸工作近40年，卻是中華民國唯一沒去過大陸的高層政治人物，包含前總統陳水扁、現任總統蔡英文都曾去過；今年初中國COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情解封，再加上中華文化講究慎終追遠，讓馬英九赴陸祭祖盡孝道，相信台灣人都能認同。

與蔡英文撞期

值得留意的是，馬英九訪陸行程料與蔡英文總統訪美行程有所重疊。對此，蕭旭岑強調馬英九在農曆新年前已規劃訪問大陸，事前不知道蔡英文出訪行程，完全是巧合。

台灣大學政治學系教授左正東對《BBC中文》指，馬英九訪陸與蔡英文撞期相信純屬巧合，「因為祭祖一定是選擇在清明節」。他認為撞期反而對蔡英文政府有利，呼籲正面看待，因為中國對於蔡訪美並與美國美國眾議院議長麥卡錫會面，必定會有很大反應，馬訪陸剛好可以某程度上緩衝此一衝擊。

會否有「二次馬習會」？

馬英九祖籍湖南，1950年生於香港九龍油麻地，1952年隨雙親定居台灣台北市，2008年至2016年擔任台灣總統，任內力主兩岸和平發展路線。

2015年11月7日，馬英九與習近平在新加坡APEC峰會期間歷史性會面，兩人握手長達1分鐘20秒，被稱為「世紀之握」，話別時習近平對馬說「後會有期」，外界關注兩人這次會否再會。

台灣《聯合報》獨家報導稱，馬英九不希望祭祖家事成為特定政客操弄的目標，更不希望因而影響兩岸關係甚至是明年台灣總統大選，因此希望此行單純化，馬辦與陸方密集溝通並達成共識，不會有「二次馬習會」（習馬會）。

報道稱，馬辦經過數十回合的沙盤推演與思考，認為有三個層面必須周全考量：第一是「馬習二會」效應太大，牽動明（2024）年總統大選與美中台關係；第二是馬英九身為國民黨前主席，訪問大陸必須顧慮到國民黨的大局；第三是如果馬英九此行帶著強烈政治意涵訪陸，只求個人歷史定位，「二次馬習會」勢必會引起劇烈的政治後座力，並刺激美國，反過來打台灣牌，馬並不樂見。

台灣教授左正東表示，馬英九料不會與中共中央最高官員會面，但最重要的看點，是能否用其個人魅力扭轉大陸民眾對台灣的敵意，「疫情以來，中國人民對台灣懷有敵意和誤解，成為兩岸關係很大的阻礙，如果可以扭轉，會有長遠而正面的影響」。

至於2024年總統大選的影響，左正東認為時候尚早，加上馬英九刻意降低此行對國內政治議程的衝擊，預料對明年選舉影響不大。「就算有影響也是很間接的，如果這次訪問成功創造氛圍，讓兩岸更願意、敢於交流，降低兩岸關係的緊張，那麼兩岸緊張作為選舉議程就比較難發揮作用。」

台灣東吳大學政治系助理教授陳方隅則認為，馬此行將衝擊國民黨，加強其親北京的形象，而且剛巧蔡英文要去美國，形成非常強烈的對比。「大家會想到兩邊一個親美一個親中，那邊想侵略台灣你卻跑過去，國民黨如果要走中間路線，這是不好的影響。」

12天行程去哪？

Photo Credit: AFP / BBC News 馬英九（中）在2016年卸任總統後，根據《國家機密保護法》管制出國三年，2019年5月19日再被蔡英文政府延長管制兩年，到2021年5月19日為止。

馬英九在2016年卸任總統後，根據《國家機密保護法》管制出國三年，2019年5月19日再被蔡英文政府延長管制兩年，到2021年5月19日為止。此後，馬英九前往大陸地區（包括港澳），只要在出發前和回來後向總統府報備即可。

台灣總統府發言人林聿禪表示，總統府已收到馬英九的出訪申報並尊重其祭祖規畫，了解安排後已洽相關單位，就馬英九此行的安全等事宜給予必要協助，又指馬英九在俄烏戰爭、台海局勢敏感之際訪問大陸，期盼他向對岸及世界展現符合國家利益與國民情感的作為。

馬英九此行帶同馬英九基金會「大九學堂」成員，將前往南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市，造訪南京總統府、國父孫中山先生故居、辛亥革命武昌起義紀念館、中央政治學校舊址、張自忠烈士陵園等，以及抗戰地點如南京大屠殺紀念館、重慶抗戰遺址、四行倉庫抗戰紀念館。蕭旭岑說，馬非常重視抗日曆史，希望帶學生看看戰爭慘烈，和平得來不易。

此外，他也將到訪上海復旦大學、武漢大學、湖南大學、周南中學和岳雲中學，與大陸學生交流。

隨團成員有台灣前總統府秘書長曾永權、卸任總統辦公室主任王光慈、政治大學東亞所名譽教授邱坤玄、政治大學法律系副教授廖元豪。馬的三名胞姊、一名胞妹也會出席祭祖，但夫人周美青不會隨行。

中國反應

國台辦發言人馬曉光表示，大陸方面歡迎馬英九赴陸祭祖、參訪，並帶領台灣青年學生前來交流。

馬曉光稱，慎終追遠是中國人的傳統，清明節祭拜祖先是兩岸同胞共同的習俗。兩岸青年加強交流交往，能夠為兩岸關係和平發展增添新生力量、注入青春活力。國台辦願意為馬英九來訪提供必要協助，祝他此行一切順利。