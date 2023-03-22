東航MU5735航班墜毀一週年：中國民航局稱仍在調查，我們目前知道什麼？
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空難死者家屬似乎在一週年的討論中缺席。一年前事發後不久，有網民稱自己是死者親屬，在網上發文悼念，也有少數中國境內媒體採訪了家屬並發表報導。他們旋即被網民圍攻指控他們「蹭流量」，最終以刪文作結。
中國東方航空MU5735客機空難發生屆滿一年，死難者家屬迄今仍在等待調查當局給予交代。中國民用航空局稱，「事故非常複雜、極為罕見，調查還在持續深入進行中」。
2022年3月21日下午，由一架美國波音737-800型客機執飛的東航MU5735客機從雲南昆明飛往廣東廣州途中，墜落廣西梧州藤縣琅南鎮莫埌村附近山谷，機上132人全部罹難。MU5735空難由此成為自1994年以來中國本土最嚴重空難。
中國與國際民航事故調查規定均有要求在事發後一年公布調查結果，但這並非強制規定。中國民用航空局3月20日晚間稱：「技術調查組將在前期工作基礎上繼續開展原因分析及實驗驗證等工作。」
美國方面也獲邀參與是次調查。相關方面回應《BBC中文》記者查詢時均未直接回應調查進展，但稱將繼續支持中方的調查工作。
MU5735空難調查是否規定必須在一年內完成？
MU5735空難的調查工作目前由中國民用航空局主導，而中方此前已邀請了製造失事客機的美國波音公司，以及監管波音的美國國家運輸安全委員會（NTSB），參與調查。
聯合國國際民航組織（ICAO）指出，根據1944年《國際民用航空公約》（Convention on International Civil Aviation）——又稱《芝加哥公約》（Chicago Convention）——附件13《航空器事故和事故徵候調查》，某國若調查一起航空事故，「如果可行」，應在12個月內公開發表最終調查報告。否則，當事國應每逢該事故週年發表一份中期聲明，詳細說明調查進度，與當中鑒別出的安全問題。
《芝加哥公約》附件13還要求，若有關事故牽涉最大起飛重量超過5700公斤的飛行器，則領導調查的當事國必須將最終報告抄送國際民航組織。
擔當MU5735航班的波音737-800型客機，其最大起飛重量為7.9萬公斤。這意味著中國民航局一旦完成最終調查報告，便必須向國際民航組織提交副本。
中國本身是以交通運輸部制定的《民用航空器事件技術調查規定》來規範空難調查，其法源包括《安全生產法》、《民用航空法》和《生產安全事故報告和調查處理條例》等。
《規定》中提到，「調查報告經國務院或者民航局、地區管理局批准後，調查工作即告結束」，「組織調查的部門應當按規定向國際民航組織和有關國家送交事故和嚴重徵候最終調查報告」，「事故和嚴重徵候的最終調查報告應當在事發12個月內依法及時向社會公布，依法不予公開的除外。未能在事發12個月內公布最終調查報告的事故或者嚴重徵候，組織事件調查的部門應當在事件週年日向社會公布調查進展情況」。
換言之，無論是《芝加哥公約》附件13還是中國《民用航空器事件技術調查規定》，都並未將「12個月」期限寫成絕對規定。
國際民航組織與波音公司在答覆《BBC中文》記者查詢時，均請記者聯絡中國民航局。
NTSB一名發言人也請《BBC中文》向中國民航局查詢MU5735空難的調查進展，但同時稱：「NTSB將繼續支持中國民航局根據國際民航組織（《芝加哥公約》）附件13所進行的調查。根據該規定，只有領導調查國會發布相關信息。」
《BBC中文》記者同時向中國民航局與中國東航發出了書面查詢，但並無回音。
MU5735空難直到目前為止，我們都知道什麼？
2022年3月21日北京時間13:11（格林尼治標凖時間；GMT；05:11），中國東航MU5735航班從雲南昆明長水機場出發，13:16起飛，原定當天15:05抵達廣東廣州白雲機場。
機上載有123名乘客和九位機組人員，其中包括三名飛行員。據事發後中國國務院委派的應急處置指揮部所稱，三人分別為機長、副駕駛和觀察員。
執行該航班的是一架美國波音737-800型客機，事發時只服役了六年又10個月。737-800型長期被航空業界視為安全可靠的主流機型。
據中國民航局航空安全辦公室公布的初步調查結果，客機在13:27——起飛後11分鐘——上升至巡航高度海拔8900米（2.92萬英尺），14:17進入廣州管制區，14:20:55廣州區域管制雷達出現「偏離指令高度」警報，飛機脫離巡航高度，管制員隨即呼叫機組，但未收到任何回復。
14:21:40——即起飛後1小時5分鐘——雷達最後一次記錄到MU5735航班的飛機信息，隨後，雷達信號消失。
東航MU5735航班飛行軌跡
其後，飛機被發現墜毀於廣西梧州市藤縣埌南鎮莫埌村附近一處山谷，現場有一個相信由飛機撞擊而造成，面積約45平方米、深2.7米的積水坑，被調查人員判定為主撞擊點。該處先後發現了水平安定面、垂直尾翼、方向舵、左右發動機、左右大翼、機身部件、起落架及駕駛艙內部件等主要殘骸。
此外，搜索人員在距離主撞擊點約12公里處發現右翼尖小翼後緣。
搜尋工作進行六天之後，去年3月26日，應急處置指揮部宣布機上132人全部罹難。
據國際航空追蹤網站FlightRadar24披露數據，MU5735航班在06:20:43 GMT從巡航高度2.91萬英尺開始急速下降，06:21:55 GMT跌至7425英尺（2263米），即飛機在1分12秒間以每秒301英尺（92米）速度急降。
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當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
我們想讓你知道的是
無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。