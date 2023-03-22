2023/03/22,
中國

東航MU5735航班墜毀一週年：中國民航局稱仍在調查，我們目前知道什麼？

東航MU5735航班墜毀一週年：中國民航局稱仍在調查，我們目前知道什麼？

我們想讓你知道的是

空難死者家屬似乎在一週年的討論中缺席。一年前事發後不久，有網民稱自己是死者親屬，在網上發文悼念，也有少數中國境內媒體採訪了家屬並發表報導。他們旋即被網民圍攻指控他們「蹭流量」，最終以刪文作結。

中國武警廣西總隊官兵在梧州藤縣東航MU5735航班墜機事故現場核心區搜索（新華社圖片22/3/2022）

Photo Credit: Xinhua / BBC News

東航MU5735空難共造成132人喪生，他們分別是123名乘客和九位機組人員

中國東方航空MU5735客機空難發生屆滿一年，死難者家屬迄今仍在等待調查當局給予交代。中國民用航空局稱，「事故非常複雜、極為罕見，調查還在持續深入進行中」。

2022年3月21日下午，由一架美國波音737-800型客機執飛的東航MU5735客機從雲南昆明飛往廣東廣州途中，墜落廣西梧州藤縣琅南鎮莫埌村附近山谷，機上132人全部罹難。MU5735空難由此成為自1994年以來中國本土最嚴重空難。

中國與國際民航事故調查規定均有要求在事發後一年公布調查結果，但這並非強制規定。中國民用航空局3月20日晚間稱：「技術調查組將在前期工作基礎上繼續開展原因分析及實驗驗證等工作。」

美國方面也獲邀參與是次調查。相關方面回應《BBC中文》記者查詢時均未直接回應調查進展，但稱將繼續支持中方的調查工作。

MU5735空難調查是否規定必須在一年內完成？

MU5735空難的調查工作目前由中國民用航空局主導，而中方此前已邀請了製造失事客機的美國波音公司，以及監管波音的美國國家運輸安全委員會（NTSB），參與調查。

聯合國國際民航組織（ICAO）指出，根據1944年《國際民用航空公約》（Convention on International Civil Aviation）——又稱《芝加哥公約》（Chicago Convention）——附件13《航空器事故和事故徵候調查》，某國若調查一起航空事故，「如果可行」，應在12個月內公開發表最終調查報告。否則，當事國應每逢該事故週年發表一份中期聲明，詳細說明調查進度，與當中鑒別出的安全問題。

《芝加哥公約》附件13還要求，若有關事故牽涉最大起飛重量超過5700公斤的飛行器，則領導調查的當事國必須將最終報告抄送國際民航組織。

擔當MU5735航班的波音737-800型客機，其最大起飛重量為7.9萬公斤。這意味著中國民航局一旦完成最終調查報告，便必須向國際民航組織提交副本。

圖表：MU5735航班客機——波音737-800

Photo Credit: BBC News

中國本身是以交通運輸部制定的《民用航空器事件技術調查規定》來規範空難調查，其法源包括《安全生產法》、《民用航空法》和《生產安全事故報告和調查處理條例》等。

《規定》中提到，「調查報告經國務院或者民航局、地區管理局批准後，調查工作即告結束」，「組織調查的部門應當按規定向國際民航組織和有關國家送交事故和嚴重徵候最終調查報告」，「事故和嚴重徵候的最終調查報告應當在事發12個月內依法及時向社會公布，依法不予公開的除外。未能在事發12個月內公布最終調查報告的事故或者嚴重徵候，組織事件調查的部門應當在事件週年日向社會公布調查進展情況」。

換言之，無論是《芝加哥公約》附件13還是中國《民用航空器事件技術調查規定》，都並未將「12個月」期限寫成絕對規定。

國際民航組織與波音公司在答覆《BBC中文》記者查詢時，均請記者聯絡中國民航局。

NTSB一名發言人也請《BBC中文》向中國民航局查詢MU5735空難的調查進展，但同時稱：「NTSB將繼續支持中國民航局根據國際民航組織（《芝加哥公約》）附件13所進行的調查。根據該規定，只有領導調查國會發布相關信息。」

《BBC中文》記者同時向中國民航局與中國東航發出了書面查詢，但並無回音。

MU5735空難直到目前為止，我們都知道什麼？

2022年3月21日北京時間13:11（格林尼治標凖時間；GMT；05:11），中國東航MU5735航班從雲南昆明長水機場出發，13:16起飛，原定當天15:05抵達廣東廣州白雲機場。

機上載有123名乘客和九位機組人員，其中包括三名飛行員。據事發後中國國務院委派的應急處置指揮部所稱，三人分別為機長、副駕駛和觀察員。

執行該航班的是一架美國波音737-800型客機，事發時只服役了六年又10個月。737-800型長期被航空業界視為安全可靠的主流機型。

據中國民航局航空安全辦公室公布的初步調查結果，客機在13:27——起飛後11分鐘——上升至巡航高度海拔8900米（2.92萬英尺），14:17進入廣州管制區，14:20:55廣州區域管制雷達出現「偏離指令高度」警報，飛機脫離巡航高度，管制員隨即呼叫機組，但未收到任何回復。

14:21:40——即起飛後1小時5分鐘——雷達最後一次記錄到MU5735航班的飛機信息，隨後，雷達信號消失。

東航MU5735航班飛行軌跡

東航客機墜毀地點

Photo Credit: BBC News

其後，飛機被發現墜毀於廣西梧州市藤縣埌南鎮莫埌村附近一處山谷，現場有一個相信由飛機撞擊而造成，面積約45平方米、深2.7米的積水坑，被調查人員判定為主撞擊點。該處先後發現了水平安定面、垂直尾翼、方向舵、左右發動機、左右大翼、機身部件、起落架及駕駛艙內部件等主要殘骸。

此外，搜索人員在距離主撞擊點約12公里處發現右翼尖小翼後緣。

搜尋工作進行六天之後，去年3月26日，應急處置指揮部宣布機上132人全部罹難。

據國際航空追蹤網站FlightRadar24披露數據，MU5735航班在06:20:43 GMT從巡航高度2.91萬英尺開始急速下降，06:21:55 GMT跌至7425英尺（2263米），即飛機在1分12秒間以每秒301英尺（92米）速度急降。


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