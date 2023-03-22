台灣申請加入國際刑事法院？現階段嚇阻中國侵略、擴大國際支持的最有力策略之一
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以台灣為例，與其期待一旦最壞情況不幸發生，其他國家將主動承擔與各方面實力超越俄羅斯的中國發生直接或間接衝突的風險並反制北京，不如積極尋求及早掌握所有可用嚇阻工具，包括ICC賦予的強力司法手段。習近平或許不介意與準國際重大刑犯普亭握手言歡，但當他本身必須冒著到海牙接受審判的風險，考量或許就不一樣了。
文：陳韻聿（中央社駐倫敦特派員）
國際刑事法院（ICC）17日以在烏克蘭境內犯下戰爭罪（war crime）為由，對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）發布逮捕令。近日剛成功創先例第3度當選中國國家主席的習近平則於20日起訪俄3天，期間將與準國際刑事罪犯普亭會晤。
眼看中方原本精心鋪排，既標誌中俄關係邁入新階段、又向烏克蘭擺出和平使者姿態的外交戲碼彷彿被ICC澆了冷水，台灣除了當個「入戲的觀眾」，也有必要對ICC與台灣安全的關係展開具戰略高度的討論。
事實上，申請加入ICC可能是台灣現階段嚇阻中國侵略、伸張主權、鞏固並擴大國際支持的最有力策略之一。
以日內瓦為根據地，具豐富國際組織和多國政府合作經驗的國立政治大學教授、國際公法律師張佳康（Kevin Chang）利用在海牙參加戰爭罪國際會議空檔，接受中央社採訪。
位於荷蘭海牙的ICC成立於2002年，是層級超越個別主權國家、獨立運作的國際司法組織，不隸屬聯合國體系，其效力以2002年生效的「國際刑事法院羅馬規約」（Rome Statute）為依據，管轄權涵蓋4大項罪名：種族滅絕、「危害人類罪」（Crimes against humanity）、戰爭罪、侵略罪（Crime of aggression），規約締約國目前總計123個。
張佳康說，考量台灣海峽情勢持續升溫，申請成為羅馬規約締約國並加入ICC，或者直接請求ICC執行管轄權，可謂維護台灣國家利益的「當務之急」。更何況，張佳康指出，客觀而論，可合理期待台灣成功加入ICC。
ICC的成立宗旨是追求超越政治的國際刑事正義。以ICC對普亭發布逮捕令這起極具歷史意義的事件為例，羅馬規約第27條明確指出，ICC管轄權及於國家元首，刑事豁免權不是ICC不得行使管轄權的理由。所有締約國都有義務逮捕普亭，而為避免遭指控窩藏國際刑事重大罪犯，就算是非締約國，往往也會選擇與ICC合作。
ICC的管轄權因此有助嚇阻潛在侵略者。張佳康指出，除了軍事、政治等考量，潛在侵略者必須衡量侵略行為衍生的個人代價：他是否願意餘生在逃亡中度過，或是在海牙的監獄中老死。此一原則適用整個政治和軍事領導層。
根據羅馬規約，簽署規約、成為ICC一員的身分條件是「國家」（state）。張佳康分析，由於羅馬規約本身未說明「國家」的構成要件，ICC法官在審酌台灣申請資格時，勢必會參考定義國家地位的最權威法律工具「蒙特維多公約」（Montevideo Convention）。
根據蒙特維多公約，國家的構成要件為固定的人口、一定界限的領土、有效統治的政府、與他國交往的能力。絕大多數國際法學者會同意，台灣符合所有要件。台灣的國際身分困境主要源於政治問題，但若台灣在明顯可發揮之處對伸張主權裹足不前，其他國家恐怕也愛莫能助。
張佳康強調，台灣是否符合羅馬規約締約國資格，完全交由ICC法官依據國際法判定，他國不得介入；做為反對ICC管轄權的非締約國，中國對ICC的影響力極其有限。在此情況下，台灣有機會成為ICC一員。
不過，無論是否成為ICC一員，ICC管轄權對侵略行為的嚇阻力才是重點。張佳康因此呼籲台灣及早依據適用非締約國的羅馬規約第12條之3，在尚未成為締約國和ICC成員的情況下，直接請求ICC行使管轄權，且為此不需正式提出任何理由。
事實上，與其像至今仍是非締約國的烏克蘭一樣，等到侵略行為已發生才首次於2014年請求ICC行使管轄權，不如預先這麼做，以提高嚇阻侵略的成功機率。
如果我們同意國家的首要任務是捍衛國民安全，特別是考量台灣的特殊處境，任何有機會成功、成本明顯小於潛在負面效應的作為，顯然都值得一試。
張佳康對台灣對外政策過度聚焦爭取參與聯合國組織、未能客觀衡量實質效益的情況感到憂心。聯合國體系如何受中國及其戰略盟友掣肘，各界有目共睹。考量ICC不受聯合國控制，且其管轄權有助嚇阻侵略，張佳康語重心長表示，若台灣政府不正視ICC相關議題，恐怕對民眾有失責任。
他強調，ICC的設立宗旨是針對人類最重大罪行進行預防和問責工作，因此管轄權得以獲普世認可、廣及盡可能多的國家，符合ICC核心任務。
根據羅馬規約，ICC管轄權所及包括發生在締約國境內以及由締約國公民在全球任何地點犯下的罪行。聯合國安全理事會也可提請ICC就發生在非締約國境內的事件行使管轄權。此外，一如烏克蘭，非締約國也可主動接受ICC行使管轄權。
在立案調查方面，締約國可提請ICC調查發生在非締約國境內的罪行；ICC檢察官也有權主動發起調查。
雖然俄羅斯未加入ICC，但烏克蘭接受ICC行使管轄權，ICC有權調查發生在烏國境內的罪行並起訴涉案人。
去年2月28日，在俄羅斯全面侵略烏克蘭以後，ICC首席檢查官卡林汗（Karim Khan）宣布有意對烏國境內情形展開調查。為加快進度，3月1日，立陶宛率先正式提請ICC調查；3月2日，英國、澳洲等39個國家向ICC聯合提交相關請求；日本、北馬其頓、蒙特內哥羅、智利則陸續於3至4月跟進。
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
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三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。