2023/03/22,
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美國商務部晶片計畫辦公室官員將首次出訪韓國、日本及台灣，強化全球供應鏈合作

美國商務部晶片計畫辦公室官員將首次出訪韓國、日本及台灣，強化全球供應鏈合作
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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據了解，訪團成員包括晶片計畫辦公室資深政策顧問馬魯洛（Sam Marullo）及國際交流主任法蘭西絲．張（Frances Chang）。這是辦公室去年9月成立以來，首次派遣官員訪問台灣。面對記者詢問訪團此行目的及會面對象，包括是否會見台積電高層，一位不具名商務部官員不願透露細節，但表示會考慮在適當時間點對外公布。

（中央社）美國商務部晶片計畫辦公室主任施密特21日宣布，辦公室將派資深官員訪問韓國、日本及台灣，是成立以來首次出訪。他說，出訪目的是持續重要對話，盼強化合作與全球供應鏈。

施密特（Michael Schmidt）向媒體表示，商務部「晶片計畫辦公室」（CHIPS Program Office）今天將派遣官員訪問韓國、日本及台灣，持續重要相關對話，美方期待透過推動共同目標、安全及強化全球供應鏈，與夥伴有進一步合作。

據了解，訪團成員包括晶片計畫辦公室資深政策顧問馬魯洛（Sam Marullo）及國際交流主任法蘭西絲．張（Frances Chang）。這是辦公室去年9月成立以來，首次派遣官員訪問台灣。

馬魯洛目前兼任商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）資深政策顧問，他過去曾在雷蒙多任職羅德島州州長期間，擔任她的辦公室政策顧問及主任。

法蘭西絲．張曾在拜登上任初期，前後出任白宮國家經濟會議（National Economic Council）資深政策顧問、國安會國際經濟主任一職；去年8月美國「晶片法」（CHIPS Act）上路，她同年11月被調任至商務部晶片計畫辦公室。

面對記者詢問訪團此行目的及會面對象，包括是否會見台積電高層，一位不具名商務部官員不願透露細節，但表示會考慮在適當時間點對外公布。

美國「晶片法」預計挹注527億美元（約新台幣1兆6500億元）用於美國半導體製造和研究，其中390億美元將補助晶片產業建設新廠及擴大現有產能。《路透社》報導，商務部計劃6月下旬開始接受業者補助申請。

商務部今天針對晶片補助計畫，公布一系列「國安護欄」措施，以避免獲補助的創新科技被敵對國家拿來作為惡意用途，包括中國、俄羅斯、伊朗及北韓。

根據商務部措施，申請補貼的企業，10年內不得在上述國家建造新廠或擴大目前晶片製造設備，重大投資上限為10萬美金，產能擴張上限為5%，也不得與這4個國家進行共同研究或科技許可工作。

商務部匿名官員指出，若企業違反護欄措施，將會要求退回補助款項。

至於赴美投資設廠的台積電是否有申請美國晶片法補貼，商務部匿名官員表示，不便討論個別企業狀況。

美國前國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）日前在一場智庫活動表示，美國與盟友絕對不會讓台灣半導體落入中國手中。由於他以英國在法國二戰投降後摧毀法國艦隊為例，被外界解讀成暗示若中國攻打台灣，美國將會摧毀台灣半導體設施，以避免被中國接收。

對此，商務部匿名官員指出，歐布萊恩非現任官員，發言不代表美國政府。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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