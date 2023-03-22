美國商務部晶片計畫辦公室官員將首次出訪韓國、日本及台灣，強化全球供應鏈合作
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據了解，訪團成員包括晶片計畫辦公室資深政策顧問馬魯洛（Sam Marullo）及國際交流主任法蘭西絲．張（Frances Chang）。這是辦公室去年9月成立以來，首次派遣官員訪問台灣。面對記者詢問訪團此行目的及會面對象，包括是否會見台積電高層，一位不具名商務部官員不願透露細節，但表示會考慮在適當時間點對外公布。
（中央社）美國商務部晶片計畫辦公室主任施密特21日宣布，辦公室將派資深官員訪問韓國、日本及台灣，是成立以來首次出訪。他說，出訪目的是持續重要對話，盼強化合作與全球供應鏈。
施密特（Michael Schmidt）向媒體表示，商務部「晶片計畫辦公室」（CHIPS Program Office）今天將派遣官員訪問韓國、日本及台灣，持續重要相關對話，美方期待透過推動共同目標、安全及強化全球供應鏈，與夥伴有進一步合作。
據了解，訪團成員包括晶片計畫辦公室資深政策顧問馬魯洛（Sam Marullo）及國際交流主任法蘭西絲．張（Frances Chang）。這是辦公室去年9月成立以來，首次派遣官員訪問台灣。
馬魯洛目前兼任商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）資深政策顧問，他過去曾在雷蒙多任職羅德島州州長期間，擔任她的辦公室政策顧問及主任。
法蘭西絲．張曾在拜登上任初期，前後出任白宮國家經濟會議（National Economic Council）資深政策顧問、國安會國際經濟主任一職；去年8月美國「晶片法」（CHIPS Act）上路，她同年11月被調任至商務部晶片計畫辦公室。
面對記者詢問訪團此行目的及會面對象，包括是否會見台積電高層，一位不具名商務部官員不願透露細節，但表示會考慮在適當時間點對外公布。
美國「晶片法」預計挹注527億美元（約新台幣1兆6500億元）用於美國半導體製造和研究，其中390億美元將補助晶片產業建設新廠及擴大現有產能。《路透社》報導，商務部計劃6月下旬開始接受業者補助申請。
商務部今天針對晶片補助計畫，公布一系列「國安護欄」措施，以避免獲補助的創新科技被敵對國家拿來作為惡意用途，包括中國、俄羅斯、伊朗及北韓。
根據商務部措施，申請補貼的企業，10年內不得在上述國家建造新廠或擴大目前晶片製造設備，重大投資上限為10萬美金，產能擴張上限為5%，也不得與這4個國家進行共同研究或科技許可工作。
商務部匿名官員指出，若企業違反護欄措施，將會要求退回補助款項。
至於赴美投資設廠的台積電是否有申請美國晶片法補貼，商務部匿名官員表示，不便討論個別企業狀況。
美國前國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）日前在一場智庫活動表示，美國與盟友絕對不會讓台灣半導體落入中國手中。由於他以英國在法國二戰投降後摧毀法國艦隊為例，被外界解讀成暗示若中國攻打台灣，美國將會摧毀台灣半導體設施，以避免被中國接收。
對此，商務部匿名官員指出，歐布萊恩非現任官員，發言不代表美國政府。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
我們想讓你知道的是
BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。