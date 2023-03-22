2023/03/22,
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IMF批准斯里蘭卡30億美元貸款保護最貧窮人口，總統宣布逐步解除進口管制

IMF批准斯里蘭卡30億美元貸款保護最貧窮人口，總統宣布逐步解除進口管制
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《法新社》報導，國際貨幣基金亞太部主任錫利瓦桑（Krishna Srinivasan）受訪時表示，這項「漸進式」協議將在4年內平均放款，確保「有能力負擔者實際支付更多，需要保護的人得到保護。它針對的是將受到最嚴重傷害的人，富人和有錢人將付出更多。」

IMF批准斯里蘭卡30億美元貸款，保護最貧窮人口

（中央社）國際貨幣基金（IMF）一位高級官員20日告訴《法新社》，國際貨幣基金與斯里蘭卡達成約30億美元貸款協議，旨在保護斯里蘭卡最貧困人口，同時解決根深蒂固的經濟問題。

《法新社》報導，國際貨幣基金亞太部主任錫利瓦桑（Krishna Srinivasan）受訪時表示，這項「漸進式」協議將在4年內平均放款，確保「有能力負擔者實際支付更多，需要保護的人得到保護。」

「它針對的是將受到最嚴重傷害的人，富人和有錢人將付出更多。」

斯里蘭卡因致命經濟和政治危機導致總統和總理辭職而拖欠外債近一年。

斯里蘭卡新任總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）早在去年9月就與國際貨幣基金達成救助計畫，但中國提供保證問題使協議擱置了幾個月。

根據約翰霍普金斯大學高等國際研究學院（Johns Hopkins University's School of Advanced International Studies）的研究，2022年5月，中國透過多個組織持有斯里蘭卡近20％的公共外債。

威克瑞米辛赫上任以來，根據國際貨幣基金建議實施一系列撙節措施，大幅提高稅收和能源開支，同時削減政府補貼。

IMF批准伸援，斯里蘭卡總統：逐步解除進口管制

斯里蘭卡總統威克瑞米辛赫21日表示，國際貨幣基金批准為斯里蘭卡提供最多達70億美元的救援貸款，斯里蘭卡將逐步解除貨物進口限制。

威克瑞米辛赫21日透過推特證實，IMF執行董事會已批准斯里蘭卡的經濟重振方案，允許斯里蘭卡向IMF及國際金融機構（IFI）取得最多70億美元的貸款。

威克瑞米辛赫為此向國際夥伴表示感謝，並承諾斯里蘭卡將透過審慎的財政管理以及大刀闊斧的改革，讓斯里蘭卡經濟回到長遠發展的軌道上。

另方面，他21日也在一場全國轉播的電視談話中說，IMF批准提供貸款，意味著世界對斯里蘭卡重整債務、恢復正常貿易的能力有信心、不再視斯里蘭卡為破產國家。

威克瑞米辛赫指出，隨著外匯狀況改善，經濟活動也將恢復正常，政府將逐步解除之前為減輕外匯儲備壓力而實施的貨品進口管制，而第一波將包括民生用品、藥物以及觀光產業相關物資。

他預定22日向斯里蘭卡國會報告IMF貸款事宜。

但是，IMF於20日發布新聞稿稱，IMF執行董事會批准為斯里蘭卡提供48個月、約30億美元的延長基金安排（EEF），旨在協助斯里蘭卡恢復宏觀經濟穩定以及債務永續性。

斯里蘭卡去年陷入70年來最嚴重經濟危機，燃料、糧食及藥品嚴重短缺，引發民眾暴亂，闖入總統府，當時的總統馬辛達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）一度出逃他國。

威克瑞米辛赫接任後，祭出多項嚴格公共支出削減措施，以穩定經濟，並尋求IMF援助，渡過經濟難關。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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