2023/03/22,
社會

《菸害防制法》修法22日上路，全面禁止電子煙、納管加熱菸，吸菸年齡提高至20歲

《菸害防制法》修法22日上路，全面禁止電子煙、納管加熱菸，吸菸年齡提高至20歲
Photo Credit: 中央社

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《菸害防制法》部分條文修正，今天正式上路，全面禁止電子煙、納管加熱菸及載具，吸菸年齡提高至20歲。菸品容器警示圖文標示面積增加為50％，另外也禁止使用經中央主管機關公告禁用之添加物。

（中央社）衛生福利部國民健康署昨（21）日表示，《菸害防制法》部分條文修正，今天正式上路，全面禁止電子煙、納管加熱菸及載具，吸菸年齡提高至20歲。

立法院會今（2023）年1月12日三讀修正通過《菸害防制法》部分條文，衛福部國健署昨天發布採訪通知，今天將舉行「《菸害防制法》新法上路，違法產品全面查處」記者會。

根據國健署發出的採訪通知指出，《菸害防制法》修正案已於2月15日經總統令修正公布，行政院訂於3月22日施行。即日起中央與地方針對電子煙、加熱菸違法產品執行查緝專案，並將公布周知稽查成果，保護民眾健康。

國健署重申這次修法7大重點：第一、全面禁止電子煙，包括製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用。

第二、嚴格管制符合菸品定義之新類型菸品（如加熱菸），增訂健康風險評估審查機制，經審查通過，始得製造、輸入。

另外，使用指定菸品時必要之組合元件，須併同送審，若經核定通過，管制事項包括：禁止以自動販賣、電子購物等無法辨識消費者年齡之方式販賣；禁止特定促銷或廣告行為；營業場所不得免費供應；不得供應予未滿20歲者。

其他包括：第三、禁止吸菸年齡提高至未滿20歲。第四、菸品容器警示圖文標示面積增加為50％。第五、禁止使用經中央主管機關公告禁用之添加物。第六、擴大禁菸室內外公共場所。第七、加重罰責。例如全面禁止電子煙部分，違者最高可罰新台幣5000萬元。

董氏基金會昨天也透過新聞稿呼籲，目前光是從網路地圖搜尋，全台就有近200家的實體電子煙、加熱菸專賣店，而國內3大購物平台以電子煙品牌搜尋，有約700項販賣訊息，請政府確實依法取締、下架所有電子煙與加熱菸。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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