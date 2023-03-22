川普若因與成人片女星封口費案被捕，將造成什麼衝擊？6大疑問一次看
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美國前總統川普（Donald Trump）自稱，今（22）日恐將因2016年支付豔星「暴風女丹尼爾斯」13萬美元相關調查產生的罪名遭逮捕。這將是史上首位美國總統面臨刑事起訴。以下是這起案件幾個重要問題。
（中央社）美國前總統川普（Donald Trump）自稱，今（22）日恐將因2016年支付豔星「暴風女丹尼爾斯」13萬美元相關調查產生的罪名遭逮捕。這將是史上首位美國總統面臨刑事起訴。以下是這起案件幾個重要問題。
- 封口費案是怎麼回事？
英國廣播公司（BBC）報導，2016年川普競選總統時，成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）想向媒體兜售川普2006年與她發生婚外情的故事。川普團隊聞風後，由他的前任律師柯恩（Michael Cohen）出面付給對方13萬美元封口費。
這筆付款並不犯法，然而川普事後償還柯恩這筆金額，帳面紀錄卻是法律費用。
- 川普被指控什麼罪名？
檢察官認為，川普因此犯下做假帳，但這在紐約只是刑事輕罪。
檢察官也可能聲稱川普違反選舉法，因為他是為了不想讓選民知道過往婚外情，而試圖隱匿支付封口費；為了掩蓋一項犯罪而做假帳，則構成重罪。
暴風女丹尼爾斯受訪影片：
- 川普真的會被起訴嗎？
這個決定落在紐約市地區檢察官布萊格（Alvin Bragg）一人身上。他已成立大陪審團調查是否有足夠證據起訴川普，他也是唯一知道是否或何時起訴的人。
答案揭曉的日子似乎已不遠。有跡象顯示，大陪審團的調查工作正在收尾。柯恩與他的前法律顧問柯斯蒂羅（Robert Costello）近幾日皆已提供證詞。柯斯蒂羅是川普律師團昨天提出的證人，目的為了打擊柯恩證詞可信度。
- 川普若被捕會發生什麼事？
川普的律師已經表明，如果川普遭到起訴將依標準程序遭逮捕，屆時川普可能從佛羅里達州住所海湖俱樂部（Mar-a-Lago）到紐約市法院完成登記、按指紋及拍犯人大頭照的正式程序。
考量到這項行動的歷史意義及安全上的疑慮，這趟程序會如何進展充滿未知數。因此檢方與川普團隊可能為此進行協商。
一旦案件完成登記並選出承辦法官，其他例如開庭日期、被告行動是否受限及交保條件等細節將陸續揭曉。被告出庭應訊雖開放媒體旁聽，但法院可能採取特別措施保護川普的隱私與維護安全，例如允許他走私人通道進入。
美國媒體引述官員報導，包含特勤局在內的執法單位已針對川普可能被捕而持續準備應變計畫。
川普若輕罪成立，將面臨罰款，若被判重罪則面臨最高4年徒刑；一些法律專家預測，川普很可能只會被罰款，坐牢可能性很低。
- 會有示威抗議嗎？
川普在社群媒體上一再號召支持者，若他被起訴就進行大規模示威抗議，語氣呼應2021年他的支持者闖入美國國會大廈之前他的發言。這引發外界擔憂可能爆發暴力衝突。
然而，至今幾乎沒有跡象顯示如果他遭起訴被捕將導致2021年1月6日美國國會大廈攻擊事件的「類似有組織」大型示威。
- 川普若被捕還能選總統嗎？
美國法律沒有任何規定阻止罪名成立的犯人競選及擔任總統，甚至可從獄中領導國家。因此，無論川普遭到起訴或甚至定罪，都不能阻止他繼續競選總統。他也已經清楚表明，無論結果如何，他都會繼續打選戰。
不過若川普被捕入獄，無疑會阻礙他的競選活動。這雖然可能凝聚一些共和黨選民對他的支持，但仍會讓一名想要到處遊說選民及參與辯論的候選人行程大受影響。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
我們想讓你知道的是
無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。