2023/03/22,
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川普若因與成人片女星封口費案被捕，將造成什麼衝擊？6大疑問一次看

川普若因與成人片女星封口費案被捕，將造成什麼衝擊？6大疑問一次看
美國前總統川普｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

美國前總統川普（Donald Trump）自稱，今（22）日恐將因2016年支付豔星「暴風女丹尼爾斯」13萬美元相關調查產生的罪名遭逮捕。這將是史上首位美國總統面臨刑事起訴。以下是這起案件幾個重要問題。

（中央社）美國前總統川普（Donald Trump）自稱，今（22）日恐將因2016年支付豔星「暴風女丹尼爾斯」13萬美元相關調查產生的罪名遭逮捕。這將是史上首位美國總統面臨刑事起訴。以下是這起案件幾個重要問題。

  • 封口費案是怎麼回事？

英國廣播公司（BBC）報導，2016年川普競選總統時，成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）想向媒體兜售川普2006年與她發生婚外情的故事。川普團隊聞風後，由他的前任律師柯恩（Michael Cohen）出面付給對方13萬美元封口費。

這筆付款並不犯法，然而川普事後償還柯恩這筆金額，帳面紀錄卻是法律費用。

  • 川普被指控什麼罪名？

檢察官認為，川普因此犯下做假帳，但這在紐約只是刑事輕罪。

檢察官也可能聲稱川普違反選舉法，因為他是為了不想讓選民知道過往婚外情，而試圖隱匿支付封口費；為了掩蓋一項犯罪而做假帳，則構成重罪。

暴風女丹尼爾斯受訪影片：

  • 川普真的會被起訴嗎？

這個決定落在紐約市地區檢察官布萊格（Alvin Bragg）一人身上。他已成立大陪審團調查是否有足夠證據起訴川普，他也是唯一知道是否或何時起訴的人。

答案揭曉的日子似乎已不遠。有跡象顯示，大陪審團的調查工作正在收尾。柯恩與他的前法律顧問柯斯蒂羅（Robert Costello）近幾日皆已提供證詞。柯斯蒂羅是川普律師團昨天提出的證人，目的為了打擊柯恩證詞可信度。

  • 川普若被捕會發生什麼事？

川普的律師已經表明，如果川普遭到起訴將依標準程序遭逮捕，屆時川普可能從佛羅里達州住所海湖俱樂部（Mar-a-Lago）到紐約市法院完成登記、按指紋及拍犯人大頭照的正式程序。

考量到這項行動的歷史意義及安全上的疑慮，這趟程序會如何進展充滿未知數。因此檢方與川普團隊可能為此進行協商。

一旦案件完成登記並選出承辦法官，其他例如開庭日期、被告行動是否受限及交保條件等細節將陸續揭曉。被告出庭應訊雖開放媒體旁聽，但法院可能採取特別措施保護川普的隱私與維護安全，例如允許他走私人通道進入。

美國媒體引述官員報導，包含特勤局在內的執法單位已針對川普可能被捕而持續準備應變計畫。

川普若輕罪成立，將面臨罰款，若被判重罪則面臨最高4年徒刑；一些法律專家預測，川普很可能只會被罰款，坐牢可能性很低。

  • 會有示威抗議嗎？

川普在社群媒體上一再號召支持者，若他被起訴就進行大規模示威抗議，語氣呼應2021年他的支持者闖入美國國會大廈之前他的發言。這引發外界擔憂可能爆發暴力衝突。

然而，至今幾乎沒有跡象顯示如果他遭起訴被捕將導致2021年1月6日美國國會大廈攻擊事件的「類似有組織」大型示威。

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Photo Credit: GettyImages
川普於2015年，在反對伊朗核協議的茶黨愛國者組織集會上發表演說。
  • 川普若被捕還能選總統嗎？

美國法律沒有任何規定阻止罪名成立的犯人競選及擔任總統，甚至可從獄中領導國家。因此，無論川普遭到起訴或甚至定罪，都不能阻止他繼續競選總統。他也已經清楚表明，無論結果如何，他都會繼續打選戰。

不過若川普被捕入獄，無疑會阻礙他的競選活動。這雖然可能凝聚一些共和黨選民對他的支持，但仍會讓一名想要到處遊說選民及參與辯論的候選人行程大受影響。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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