憂宏都拉斯後引發中南美「斷交潮」，立委江啟臣提議台美恢復邦交
我們想讓你知道的是
江啟臣指出，美方介入我邦交國邦誼不是第一案，索羅門群島與我斷交時美方也有介入，美方朝野各黨現在都是抗中反中，將台灣的戰略地位講得很重要，「那華府為什麼不直接恢復跟中華民國的邦交？」這樣我們的邦交國看到說，「你叫我維持跟中華民國的邦交，美國自己卻沒邦交，這樣有說服力嗎？」
台宏外交生變，立委江啟臣今（22）日在立法院質詢時，指出宏都拉斯若與我斷交，南美洲唯一友邦巴拉圭也會出現危機，未來中南美沒有邦交國，以後總統過境美國的理由都沒有，建議外交部「美國如果這麼在意中華民國的對外邦交，應該跟他們提恢復與中華民國的邦交」。
江啟臣今日在外交國防委員會質詢時，拿出台糖受委託製造的宏都拉斯高地小農咖啡，詢問國安局局長蔡明彥說，「局長，這杯咖啡會不會走味啊？」這是蔡明彥在2018年擔任國安會副秘書長時，隨同蔡總統出訪巴拉圭總統就職典禮，與宏國副總統阿瓦拉朵（Olga Alvarado）談及的小農咖啡合作案。如今傳出宏都拉斯擬與中國建交，江啟臣指出，「希望這杯咖啡不要變走味的咖啡」。
爲挽救宏都拉斯與我邦誼，美國已派總統特使陶德（Chris Dodd）赴宏都拉斯與宏國總統卡蕬楚（Xiomara Castro）會談，江啟臣指出，美方介入我邦交國邦誼不是第一案，索羅門群島與我斷交時美方也有介入，美方朝野各黨現在都是抗中反中，將台灣的戰略地位講得很重要，「那華府為什麼不直接恢復跟中華民國的邦交？」這樣我們的邦交國看到說，「你叫我維持跟中華民國的邦交，美國自己卻沒邦交，這樣有說服力嗎？」
江啟臣指出，如果宏都拉斯與我國斷交，照這樣的走勢，巴拉圭也會出現危機，未來中南美沒有邦交國，以後從美國過境的理由都沒有，「美國如果這麼在意中華民國的對外邦交，外交部應該跟他們提恢復與中華民國的邦交啊」。
江啟臣說，如果美國與我恢復邦交，「全世界都會來跟我們建交」，直指這是「釜底抽薪」之道，詢問外交部有沒有評估這樣的事情？
外交部政務次長田中光表示，「美國國家利益我們不便對他們發言」。但他表示，自己不認同江啟臣的說法。
北美司司長徐佑典表示，台美要不要恢復邦交，歷屆美國國會議員都有提出相關的法案和議案，目前台美關係就美國來講是「台灣關係法」是基石。
江啟臣也指出，巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）去年接受媒體訪問時，提到希望台灣到巴拉圭投資10億美元，至今台灣仍未提供投資基金，卻給立陶宛12億美元，包括2億美元的中東歐投資基金跟10億美元的融資基金，江啟臣說，立陶宛與我沒有邦交，看在巴拉圭眼裡，台灣和沒有邦交的國家有超過60億美元的投資，「我如果是邦交國，我會很難過」。
國發會去（2022）年宣布成立規模2億美元的「中東歐投資基金」與10億美元的融資基金，以進一步拓展台灣與中東歐國家的雙邊投資關係，並建立穩定供應鏈與貿易採購關係。投資基金目前談成三案，分別為斯洛伐克3D技術公司Photoneo（864萬歐元）、投資立陶宛創新雷射科技公司Litilit（350萬歐元）、投資立陶宛生技公司Oxipit（350萬歐元）。
融資基金目前已通過3案，挹注800萬歐元協助台灣與立陶宛廠商建立穩定供應鏈或貿易採購，100萬美元給台灣廠商從立陶宛進口路由器，以及100萬美元給台灣與匈牙利廠商建立貿易採購關係所需資金，尚有5案正在洽談中。
巴拉圭將於4月30日舉行總統大選，在野黨紅黨推派參選總統的候選人艾里格里（Efrain Alegre）今年1月表示如果他獲勝，巴拉圭將與台灣斷絕外交關係、與中國展開關係，以打開中國巨大的出口市場；執政黨藍黨候選人潘尼亞（Santiago Pena）則表示若贏得大選，將持續巴拉圭與台灣的邦交；目前民調顯示紅黨與執政黨藍黨勢均力敵。
延伸閱讀
- 蔡英文睽違3年出訪中美洲友邦，為何獨漏宏都拉斯？外交部解釋兩點原因
- 台糖賣的宏都拉斯小農咖啡，見證一段邁向土崩瓦解的邦交情誼
- 被點名恐是下一個斷交友邦，巴拉圭跨黨派議員組團來台會外交部長吳釗燮
- 台灣掀起「捷克熱」，投資金額是中國的14倍，學者預估捷克最快4月退出17+1合作機制
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：楊士範
Tags：
2023「Taispo台灣國際運動及健身展」全新升級，讓運動不只是運動
我們想讓你知道的是
「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」將於3月22日至25日在台北南港展覽2館舉辦，共有160家企業參展，使用800個攤位。本次展出內容不僅涵蓋多元的運動及健身用品，還有更多運動科技產業進駐，在展覽開始前先由我們帶各位讀者搶先認識優質參展廠商。
傷病纏身難健身，引進新設備造福同路人
核心引力科技是台灣唯一獨家代理美國低傷害TOTAL GYM GTS引力設備的代理商，將不同於傳統的健身設備引進台灣，並提供獨家的高達三十幾種針對引力訓練的健身課程設計，針對台灣想學習引力訓練的教練與開設引力工作室的創業人群，提供每年不定期引力國際教練證照培訓課程。
和很多不擅運動的人一樣，核心引力科技創辦人Sasha曾經嘗試了各種時下流行的健身房課程，但大部分都覺得太困難不適合，直到她偶然接觸Total Gym的課程後，被多變的課程和有趣的內容吸引，其中最特別的器材ELEVATE Encompass，是一台100公斤以上的全功能健身機械，其中最大特色是可直立摺疊收納，一台就可以開始授課，非常適合小型工作室或租金壓力較大的城市健身房。對Sasha而言，能夠讓一個討厭健身運動、有舊傷的人堅持下去，甚至可以透過強度不小的健身恢復健康，是一件非常不可思議的事情。所以回台後Sasha決定將Total Gym引進台灣，讓更多民眾瞭解如何找出適合自己的健身器材，同時也幫助健身房優化設備，讓整個健身產業跨出更大一步。
你我都能當「管」長 轉型打造雙贏
「現在各行各業都有數轉型的需求，健身產業也不例外。早期賣課程得靠業務推銷，櫃台也需要配置輪班人員以維持營運，消耗大量人力與時間成本，並且消費者也不喜歡被騷擾。」FITBUTLER健身管 的CEO陳暐翔說。
FITBUTLER健身管 把痛點轉化成甜蜜點，透過提供客户後台管理系統及打造專屬APP，從會員管理、會籍方案、數據報表、自助門禁系統到體測數據等，整合前後端一條龍服務，為營運者與消費者雙方提供更便利的運動健身環境。
除了會員制度透明化，FITBUTLER健身管 也打破以往需要綁年約、買固定堂數的消費方式，推出「月訂閱制」模式供業者使用，以迎合現代更具彈性的消費傾向。「我們持續關注國外健身產業趨勢，並將值得學習的地方內化到系統與服務上，希望能成為台灣健身業的推動者。」
FITBUTLER健身管目前已與全台灣近百家健身房、工作室合作，服務超過六十個台灣本土和國際級連鎖健身品牌。
高中死黨赴日奇想，要成為健身夥伴們的好夥伴
運動完的飲食，比運動還重要，「JUMKICK」是少數開發乳清蛋白的台灣本土企業，目前在全台各大運動中心、民營健身房設置專屬販賣機，讓民眾便於取用，而這樣的創新，來自兩個高中就認識的老朋友。
「大學畢業的時候我們去日本玩，對他們的自動販賣機文化很感興趣，後來就跟我們的運動習慣做結合，想研發補充體能用的飲品。」負責人邱政惟笑說：「一開始很土法煉鋼，直接買一台販賣機來研究，想起來很瘋狂。」
在外健身要準備高蛋白飲品是一件挺麻煩的事，但JUMKICK的販賣機只需行動支付或嗶卡，等待約20秒就能取得一杯適當份量的飲品，對於健身族來說相當方便。
目前JUMKICK的機器已遍佈台灣各大運動中心與健身房，富有設計感的外觀讓機台自帶高級感，完整的官網介紹、檢驗報告與保險資料讓客戶很安心，「其實JUMKICK 2017年才成立，但我們想讓消費者知道我們的經營決心跟用心，而且機台已經更新到第三代，可以透過遠端控制做到最快的故障排除，JUMKICK會盡全力為客戶做到最好，並立志成為健身房標配。」
台灣國際運動及健身展(TaiSPO)，產業菁英要讓台灣看見不一樣
至於想帶給參展民眾什麼樣的體驗，健身管希望能透過現場的軟體展示、模組互動，讓創新服務推向全世界。JUMKICK則預計會推一台機器到展場，「利用20秒的時間沖泡、洗滌，我相信看到的人都會覺得這個超級方便，花幾十塊就可以搞定，要讓大家更實際體驗到補充高蛋白並不困難。」而核心引力科技希望將Total Gym的主要產品ELEVATE Encompass帶到現場，期待讓所有愛好運動的人，認識這台適合更多人使用的健身設備，開啟自己健康的大門。
今年台灣國際運動及健身展首度籌組「運動科技」專區，配合行政院「台灣運動×科技行動計畫」，聯手新創業者，建立亞太運動科技的國際據點，同時為了讓民眾有最好的沈浸式動態體驗，展中也規劃有動靜串聯的週邊活動，如產業論壇、戶外運動休閒體驗區OutdoorTaipei、數位運動網紅擂台賽等，預計用完整的運動產品線吸引國際買主，讓台灣的運動科技產業持續領先世界，將台灣打造為運動科技王國。
★了解更多台灣國際運動及健身展資訊：https://www.taispo.com.tw/zh-tw/index.html