憂宏都拉斯後引發中南美「斷交潮」，立委江啟臣提議台美恢復邦交

台宏外交生變，立委江啟臣今（22）日在立法院質詢時，指出宏都拉斯若與我斷交，南美洲唯一友邦巴拉圭也會出現危機，未來中南美沒有邦交國，以後總統過境美國的理由都沒有，建議外交部「美國如果這麼在意中華民國的對外邦交，應該跟他們提恢復與中華民國的邦交」。

江啟臣今日在外交國防委員會質詢時，拿出台糖受委託製造的宏都拉斯高地小農咖啡，詢問國安局局長蔡明彥說，「局長，這杯咖啡會不會走味啊？」這是蔡明彥在2018年擔任國安會副秘書長時，隨同蔡總統出訪巴拉圭總統就職典禮，與宏國副總統阿瓦拉朵（Olga Alvarado）談及的小農咖啡合作案。如今傳出宏都拉斯擬與中國建交，江啟臣指出，「希望這杯咖啡不要變走味的咖啡」。

爲挽救宏都拉斯與我邦誼，美國已派總統特使陶德（Chris Dodd）赴宏都拉斯與宏國總統卡蕬楚（Xiomara Castro）會談，江啟臣指出，美方介入我邦交國邦誼不是第一案，索羅門群島與我斷交時美方也有介入，美方朝野各黨現在都是抗中反中，將台灣的戰略地位講得很重要，「那華府為什麼不直接恢復跟中華民國的邦交？」這樣我們的邦交國看到說，「你叫我維持跟中華民國的邦交，美國自己卻沒邦交，這樣有說服力嗎？」

江啟臣指出，如果宏都拉斯與我國斷交，照這樣的走勢，巴拉圭也會出現危機，未來中南美沒有邦交國，以後從美國過境的理由都沒有，「美國如果這麼在意中華民國的對外邦交，外交部應該跟他們提恢復與中華民國的邦交啊」。

江啟臣說，如果美國與我恢復邦交，「全世界都會來跟我們建交」，直指這是「釜底抽薪」之道，詢問外交部有沒有評估這樣的事情？

外交部政務次長田中光表示，「美國國家利益我們不便對他們發言」。但他表示，自己不認同江啟臣的說法。

北美司司長徐佑典表示，台美要不要恢復邦交，歷屆美國國會議員都有提出相關的法案和議案，目前台美關係就美國來講是「台灣關係法」是基石。

江啟臣也指出，巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）去年接受媒體訪問時，提到希望台灣到巴拉圭投資10億美元，至今台灣仍未提供投資基金，卻給立陶宛12億美元，包括2億美元的中東歐投資基金跟10億美元的融資基金，江啟臣說，立陶宛與我沒有邦交，看在巴拉圭眼裡，台灣和沒有邦交的國家有超過60億美元的投資，「我如果是邦交國，我會很難過」。

國發會去（2022）年宣布成立規模2億美元的「中東歐投資基金」與10億美元的融資基金，以進一步拓展台灣與中東歐國家的雙邊投資關係，並建立穩定供應鏈與貿易採購關係。投資基金目前談成三案，分別為斯洛伐克3D技術公司Photoneo（864萬歐元）、投資立陶宛創新雷射科技公司Litilit（350萬歐元）、投資立陶宛生技公司Oxipit（350萬歐元）。

融資基金目前已通過3案，挹注800萬歐元協助台灣與立陶宛廠商建立穩定供應鏈或貿易採購，100萬美元給台灣廠商從立陶宛進口路由器，以及100萬美元給台灣與匈牙利廠商建立貿易採購關係所需資金，尚有5案正在洽談中。

巴拉圭將於4月30日舉行總統大選，在野黨紅黨推派參選總統的候選人艾里格里（Efrain Alegre）今年1月表示如果他獲勝，巴拉圭將與台灣斷絕外交關係、與中國展開關係，以打開中國巨大的出口市場；執政黨藍黨候選人潘尼亞（Santiago Pena）則表示若贏得大選，將持續巴拉圭與台灣的邦交；目前民調顯示紅黨與執政黨藍黨勢均力敵。

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核稿編輯：楊士範