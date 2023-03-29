習近平訪俄看似百害無一利，實則對中國有巨大的國際戰略意義

文：趙思樂（加州大學聖地牙哥分校政治學博士生，前中國時政記者）

在中共二十大之前，本人即認為習順利連任之後，中國會更靠近俄羅斯。但當時只是因為我覺得這是習的個人偏好，為連任而有所收斂，連任後會被釋放。但現在看來中國是有更大的布局，「鄭重其事」地「與俄共舞」，必有國家層面的考量。

中美於烏克蘭戰爭都在豪賭

首先，這是一場賭博。賭的就是烏克蘭能不能在春季反攻中畢其功於一役，擊潰俄羅斯。美國（及北約盟國，以下省略，美國即代指其陣營）賭烏能擊潰俄軍，中國賭俄能挺過去。如果俄能挺住，少則能把美方在軍力軍備上拖住，多則可能讓美陣營出現裂痕。

就像為什麼烏克蘭仍然在堅守毫無戰略價值的巴赫姆特，是希望消耗俄方新動員的軍力。這些軍力在巴赫姆特消耗得越多，俄方在春季反攻中的底子就越薄。相似的邏輯，美國在烏克蘭的消耗越大，就越不容易恢復軍力和民眾耐受度，或協調更多戰線。

即便美方軍工實力再強大，在短期內的再生能力都是有限的，尤其是高級軍備。比如艾布蘭坦克，美國全年產量也就數十。加上全歐的高級坦克都被動員加入俄烏戰場，消耗可想而知。美國今年到現在為止，給烏的軍援達2022全年的三分之一，畢其功於一役的迫切願望，路人可見。現在美陣營展現的空前團結，也是為這個目標而塑造。如果此計畫未能實現，陣營出現裂痕的可能性將急劇增加。

因此，中國在此關頭幫俄羅斯挺住的意願也很強烈。最基本是可以消耗美方，進一步可以利用美陣營裂痕，為中國作為關鍵大國插手「協調」創造空間，最理想是借助西方的戰爭疲勞，為自己的台灣戰略增加可行性。

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這可以解釋為什麼習近平冒國際之大不韙訪問俄羅斯，看起來是百害無一利，實則對中國有巨大的國際戰略意義。此前中國發布所謂「促和」的立場文件，近日公開撮合伊朗和沙烏地阿拉伯關係正常化，都可以理解是為春戰後扮演和事佬造勢。

本人之前跟相熟的國際戰爭教授討論過中國的考量，教授難以相信中國領導層看不出俄羅斯敗局已定，西方也做好了萬一必要會制裁中國的心理準備。但我認為，中國可能還真的看不出來，中國外交系統早就對真正有西方經歷的人才堅壁清野，加上信息來源主要是俄方，再加上習的強烈聯俄傾向，誰敢提出不同意見？

西方的銀行危機可能攸關戰局發展

最後值得一提的是，在俄烏關鍵決戰的前夕，西方出現銀行危機是極其危險的，其中有沒有中俄施力都值得深思。在本週內，歐美銀行危機能不能穩住，美聯準會會不會冒險加息，也是西方意志能多大程度維持的關鍵。

相比而言，中俄這種現代專制體制，這種會影響政策的經濟危機出現的頻率極低，一般能強行穩住，或者很難演化為社會政治危機。而戰爭若拖到2024，美國若因大選孤立主義再起，俄烏終局的變數將大增，中國的如意算盤或許一廂情願，但並非可以輕易嗤之以鼻。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航