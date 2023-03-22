美國務院報告：印度有重大侵犯人權情況；為追捕錫克教分離分子，旁遮普省3000萬人斷網

美國務院報告：印度有重大侵犯人權情況

（中央社）美國國務院20日發布年度「各國人權報告」，當中列出印度有「重大的人權問題」與侵犯人權情況，包括據傳有針對宗教少數群體、異議人士和記者的行為。

《路透社》報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）接近一年前曾表示，美方正在監看他所稱印度一些政府官員、警察和獄警違反人權事件增加的情況。

當時是華府罕見直接責難印度的人權紀錄。之所以罕見，是因為兩國有緊密的經濟關係，且對於想在區域抗衡中國的美國，印度的重要性與日俱增。

美國國務院的報告指出，印度的重大人權問題，包括根據可靠報告，印度政府或其代理人執行法外處決；警察和獄警實行酷刑，或是有殘酷、不人道或羞辱的對待或處罰方式；因政治因素監禁或拘留人；以及無正當理由逮捕或起訴記者。

人權團體曾對印度近幾年人權情況提出關切。他們認為，在總理莫迪（Narendra Modi）的印度教民族主義政黨印度人民黨（Bharatiya Janata Party）執政下，印度人權情況日益惡化。

國際非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）曾表示，印度政府的政策與行動特別針對穆斯林。莫迪的批評者也說，印度人民黨2014年開始執政後，造成印度宗教兩極化更加嚴重。

批評人士點名的事例，包括2019年的印度國籍法排除來自鄰近國家的穆斯林移民，聯合國（UN）人權辦公室稱這是「根本上的歧視」。

印度追捕錫克分離分子，旁遮普3000萬人繼續斷網

印度警方為了追捕一名激進錫克教（Sikh）教士，當局20日將切斷北部旁遮普省（Punjab）網路服務的作法延長實施，全省約3000萬人受到影響。

《法新社》報導，錫克教分離主義領袖辛赫（Amritpal Singh）支持者被拍到破壞印度駐舊金山領事館後，印度延長網路禁令。英國倫敦也發生類似抗議活動。

辛赫要求建立獨立於印度之外的錫克教國家卡利斯坦（Khalistan），近幾個月以來聲名大噪，旁遮普省當局因此對辛赫展開大舉搜捕。

警方20日表示，到目前為止已經逮捕114人，但辛赫仍下落不明。本來實施到當地時間20日中午的網路禁令再延長24小時。

在網路上流傳並經《法新社》獨立查證確認的影片顯示，多名男子拆除設置在印度駐舊金山領事館大樓外的路障後，破壞該建築的門窗。

數十名抗議者聚集在領事館外，在外牆噴上「#釋放阿姆利帕爾」（#FreeAmritpal）這句話。印度媒體報導，這些破壞行為發生於19日深夜。

1947年，英國結束對英屬印度的殖民統治，把印度次大陸依宗教劃分為印度與巴基斯坦，但部分錫克人也想建立名叫「卡利斯坦」的獨立國家，於是發起卡利斯坦運動。

旁遮普省人口約58％為錫克教徒、39％為印度教徒，在1980年代和1990年代初期受到暴力分離主義卡利斯坦運動衝擊，導致數千人死亡。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航