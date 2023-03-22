美國務院報告：印度有重大侵犯人權情況；為追捕錫克教分離分子，旁遮普省3000萬人斷網
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美國國務院的報告指出，印度的重大人權問題，包括根據可靠報告，印度政府或其代理人執行法外處決；警察和獄警實行酷刑，或是有殘酷、不人道或羞辱的對待或處罰方式；因政治因素監禁或拘留人；以及無正當理由逮捕或起訴記者。
美國務院報告：印度有重大侵犯人權情況
（中央社）美國國務院20日發布年度「各國人權報告」，當中列出印度有「重大的人權問題」與侵犯人權情況，包括據傳有針對宗教少數群體、異議人士和記者的行為。
《路透社》報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）接近一年前曾表示，美方正在監看他所稱印度一些政府官員、警察和獄警違反人權事件增加的情況。
當時是華府罕見直接責難印度的人權紀錄。之所以罕見，是因為兩國有緊密的經濟關係，且對於想在區域抗衡中國的美國，印度的重要性與日俱增。
美國國務院的報告指出，印度的重大人權問題，包括根據可靠報告，印度政府或其代理人執行法外處決；警察和獄警實行酷刑，或是有殘酷、不人道或羞辱的對待或處罰方式；因政治因素監禁或拘留人；以及無正當理由逮捕或起訴記者。
人權團體曾對印度近幾年人權情況提出關切。他們認為，在總理莫迪（Narendra Modi）的印度教民族主義政黨印度人民黨（Bharatiya Janata Party）執政下，印度人權情況日益惡化。
國際非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）曾表示，印度政府的政策與行動特別針對穆斯林。莫迪的批評者也說，印度人民黨2014年開始執政後，造成印度宗教兩極化更加嚴重。
批評人士點名的事例，包括2019年的印度國籍法排除來自鄰近國家的穆斯林移民，聯合國（UN）人權辦公室稱這是「根本上的歧視」。
印度追捕錫克分離分子，旁遮普3000萬人繼續斷網
印度警方為了追捕一名激進錫克教（Sikh）教士，當局20日將切斷北部旁遮普省（Punjab）網路服務的作法延長實施，全省約3000萬人受到影響。
《法新社》報導，錫克教分離主義領袖辛赫（Amritpal Singh）支持者被拍到破壞印度駐舊金山領事館後，印度延長網路禁令。英國倫敦也發生類似抗議活動。
辛赫要求建立獨立於印度之外的錫克教國家卡利斯坦（Khalistan），近幾個月以來聲名大噪，旁遮普省當局因此對辛赫展開大舉搜捕。
警方20日表示，到目前為止已經逮捕114人，但辛赫仍下落不明。本來實施到當地時間20日中午的網路禁令再延長24小時。
在網路上流傳並經《法新社》獨立查證確認的影片顯示，多名男子拆除設置在印度駐舊金山領事館大樓外的路障後，破壞該建築的門窗。
數十名抗議者聚集在領事館外，在外牆噴上「#釋放阿姆利帕爾」（#FreeAmritpal）這句話。印度媒體報導，這些破壞行為發生於19日深夜。
1947年，英國結束對英屬印度的殖民統治，把印度次大陸依宗教劃分為印度與巴基斯坦，但部分錫克人也想建立名叫「卡利斯坦」的獨立國家，於是發起卡利斯坦運動。
旁遮普省人口約58％為錫克教徒、39％為印度教徒，在1980年代和1990年代初期受到暴力分離主義卡利斯坦運動衝擊，導致數千人死亡。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
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BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。