【圖表】日本以7連勝再奪下經典賽冠軍，成為歷屆勝率最高的隊伍

2023年世界棒球經典賽決賽今（22）日登場，由日本隊迎戰上屆冠軍美國隊，美國隊由響尾蛇隊的Merrill Kelly擔任先發投手，日本隊則推出今永昇太先發，最終第9局由大谷翔平登板，對Mike Trout投出再見三振，以3比2擊退美國。日本隊在本屆賽事以七連勝的成績取得第三座經典賽冠軍。

世界棒球經典賽（WBC）由美國職棒大聯盟（MLB）及世界棒壘球總會（WBSC）共同舉行，自2006年第一屆起就是最熱門的運動賽事之一。作為唯一開放大聯盟選手參賽的棒球賽事，各國可以集齊國內外選手組成國家隊，與其他國家一同在最頂尖的棒球舞台上較勁。

本屆受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響延期兩年，睽違6年再次舉行，3月8日於台灣台中、日本東京、美國邁阿密與鳳凰城開打。綜觀本屆經典賽參賽隊伍可以發現，今（2023）年有更多的大聯盟球員參與賽事，包含拿過3屆MVP的美國大聯盟球星Mike Trout、投打俱佳的日本二刀流選手大谷翔平，大幅提升本屆賽事的看點。

除了美國、日本、多明尼加等棒球大國參與以外，本屆總計有20個隊伍參與，捷克、英國與尼加拉瓜為首次獲得資格參與的隊伍。

回顧各隊在本屆之前的經典賽勝率，多明尼加以勝18場、敗6場、勝率75%的成績傲視其他隊伍，曾拿下兩屆冠軍的日本則以勝23場、敗8場、勝率74.2的成績位居第二。但2023年經典賽日本自小組賽就一路拿下勝利，更在總冠軍賽以3比2的成績擊敗上屆冠軍美國，連7勝的成績讓日本勝率大幅提升至78.9%，成為目前勝率最高的隊伍。

台灣雖然止步於小組賽，但本次打線的發揮讓台灣取得2勝2敗的成績，勝率成長至29.4%。但也有不少隊伍本次成績表現不佳，例如以色列本次僅取得1勝3敗，累計勝率從66.7%大幅滑落至50%，是本屆成績退步最多的隊伍。

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核稿編輯：林奕甫