印尼踩踏事件涉案警官判無罪，受害者律師：「應對被告提出新指控」

據《亞洲新聞台》報導，印尼泗水（Surabaya）地方法院先前（3/16）宣判足球場踩踏事件涉案的兩名高級警官無罪，引起社會譁然，代表受害者的律師們呼籲應重新定罪這些涉案的警官。

去年10月1日，在印尼東爪哇省瑪琅縣（Malang）發生的Kanjuruhan足球場踩踏悲劇為印尼史上最嚴重的踩踏事件，總共造成135人死亡，超過180人受傷，其中38名死者未滿17歲，年紀最小的死者年僅3歲。

當時，地方球隊Persebaya Surabaya睽違20年以3-2擊敗Arema FC後，Arema FC球迷不滿比賽結果，大量湧入球場抗議。場面混亂之際，警方因發射催淚彈而遭起訴。印尼國家人權委員會（Komnas HAM）曾表示，警方對於衝突的反應與催淚瓦斯的使用是造成踩踏悲劇的主因，國際足球總會（FIFA）明訂禁止在足球比賽中使用催淚瓦斯。

Photo Credit:GettyImages 事發當下警方使用催淚瓦斯。

據報導，本月16日泗水地方法院以「尚未得到證實」為由，裁定被指控命令下屬發射催淚瓦斯的瑪琅防暴特遣部隊負責人Bambang Sidik Achmadi無罪，另一名同樣被指控下令發催淚瓦斯的東爪哇警察機動部隊指揮官Hasdarmawan則被判刑18個月，比檢察官要求的3年期刑要來的短。

瑪琅警察行動負責人Wahyu Setyo Pranoto也被無罪釋放，他是負責確保當日比賽安全最高級別的警官。

判決發布後，除了受害者家屬，也引起印尼民眾的不滿，數百名身著黑衣的大學生在瑪琅舉行抗議活動；總檢察長辦公室（The Attorney General’s Office）發言人Agung Ketut Sumedana宣稱將提出上訴；而代表部分受害者的律師Imam Hidayat則表示：「這個案子從一開始就充滿了矛盾，我們唯一的希望是讓執法人員對被告提出新的指控。」

檢方先前以過失致人死亡罪起訴被告，Imam Hidayat則認為，應以謀殺罪指控涉案警察，甚至是蓄意謀殺罪，因為他們「完全清楚自己行為的後果」，謀殺罪的刑責會比目前的過失指控要重得多，他強調：「這會產生不同的結果。」

印尼法律援助基金會（Indonesian Legal Aid Foundation）主席Muhammad Isnur先生也呼籲對被告提出新的指控。

「在整個法庭聽證過程中，審判失敗是有跡象的」，Muhammad Isnur表示在審判中作證的大多數證人都是警察，受害者及其家屬幾乎無法發表自己的意見。此外，即便3名被告的審判聽取了同證人的證詞，卻存在著判決差異的問題。

另一位律師Andi Irfan則稱該判決是「（印尼）司法系統的悲劇」，並表示應對三名被告進行新的調查，督促警方公佈更多嫌疑人的姓名。

「還有許多官員也必須被追究責任」。

此外，據《半島電視台》報導，除了警官，同一法庭於本月9日曾分別判處比賽組委會主席Abdul Haris和組織者的安全官員Suko Sutrisno18個月和1年有期徒刑，檢察官要求對兩人判處六年刑期。

經營印尼超級聯賽（Indonesia's premier league）的公司前董事Akhmad Hadian Lukita也被列為嫌疑人，但他的案件仍在接受警方調查，目前尚未移交審判。

針對判決結果，部分受害者表示雖然氣憤，但卻不意外。

「我懷疑審判只是一種形式，但內心深處我希望是我錯了，然而判決令人心碎。感覺就像我的女兒們白白死了」，43歲的Yulfitri表示，他在踩踏事件中失去兩個女兒。

Yulfitri同時懷疑審判地點在泗水，而非事發的瑪琅，是為了使大多數受害者家屬難以參加訴訟，因為兩地往返時間超過4小時。

即便如此，為了為女兒討回公道，Yulfitri還是前往泗水參加多次法庭聽證會，然而法院卻被警察嚴密看守。

「許多受害者和他們的家人都不願意來（聽證會），因為他們覺得那裡不安全。」

幾名受害者的家屬表示，他們被威脅要保持沉默，並被警告不要在法庭或媒體上發言。

「死者的家人，一直不斷接到匿名電話和威脅訊息」一名不願透露姓名的男性表示，他在悲劇中失去兒子。

「這就是為什麼沒有多少人願意公開批評判，但每個人內心深處都有同感，沒有父母願意看到殺害他們孩子的兇手逍遙法外。」

收到威脅訊息後，受害者家屬紛紛向印尼的證人和受害者保護機構LPSK尋求庇護，Yulfitri也表示他收到了威脅訊息。

「我不會沉默。我只想為我的女兒伸張正義，我只希望責任人受到盡可能嚴厲的懲罰」他說。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒