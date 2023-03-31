保健品釋疑：魚油有沒有副作用？哪些藥絕不能搭配一起吃？
我們想讓你知道的是
許多人甚至誤解魚油只是一種營養補充品，以為是天然的就一定沒有副作用、天然的不會讓人出血、天然的就可以隨意食用。嗯，實際上這就是造成副作用的最大原因。
天然魚油真的有副作用嗎？沒有賣魚油的藥師，老實講給你聽。
魚油有副作用嗎？藥師老實講
魚油是個非常受歡迎的保健食品，就是因為它含有豐富的Omega-3脂肪酸。甚至「地中海飲食」的潛在好處，也被認為是大量海鮮、Omega-3的幫助。據說有助於心血管健康。
但吃魚與吃魚油，是一樣的嗎？一些人可能擔心「天然的魚油」是否還會有副作用？真的有嗎？以下是減藥藥師胡廷岳幫你整理的，關於魚油的幾個常見問題：
1.魚油是否有副作用？
保護血管的魚油，其實說到底就還是「劑量低的藥物」，如果控制在身體可負擔的劑量以內，通常還是安全的。然而，一些人可能還是會出現以下副作用，如：口腔乾燥、胃腸不適或腹瀉（畢竟是油）。在某些情況下，高劑量魚油甚至還會增加出血風險。
例如我有位住在花蓮的病人，對於自己動不動就瘀青流血感到非常困擾，才被我發現他為了心血管的好處，天天吃進容易讓人凝血功能下降的魚油+Q10。直到被我停用之後，凝血功能才漸漸好轉。
以下這五種人是絕對不適合吃魚油的：15歲以下、懷孕或哺乳期間婦女、正服用抗凝血藥物的病患、曾有出血性腦中風的人、接受手術的人。這些人都經不起出血風險的考驗。並不是有吃，腦血管心血管就有保佑。
2.對「天然魚油」的最大誤解？
許多人甚至誤解魚油只是一種營養補充品，以為是天然的就一定沒有副作用、天然的不會讓人出血、天然的就可以隨意食用。嗯，實際上這就是造成副作用的最大原因。
你想想看，「吃魚」與「吃天然魚油」是完全不一樣的兩回事。因為人類就只能將提煉後不會揮發、提煉後不會腐敗、技術上可以提煉的營養成分製造成保健食品。你也從來都不會在海裡「捕撈」到任何一顆天然魚油。人類也從來沒有吞過這麼高劑量、濃縮的營養劑量。除非你提煉成膠囊。
腎臟科醫師王介立也曾經在節目上強調：「魚油的健康實驗並不是每一次都會成功，但是吃魚的健康實驗每一次的答案卻都是『非常建議吃魚』。」（來源）
仔細想想，保健食品才是世界上最高度加工的食物呢。以為天天吃魚油，就可以不用吃魚吃海鮮，就以為自己不用均衡飲食的人，真的會顧此失彼。
3.避免與魚油同時攝取的食物藥物
醫護人員常常說，魚油絕不能跟「降血壓、抗凝血（例如阿斯匹靈、Warfarin）、避孕藥、維生素E、高劑量纖維」等等食物藥物一起吃，基本上就是因為擔心造成「內出血」的交互作用。
甚至是魚油也會與藥物競爭肝腎功能「代謝排出」的生產線，讓其他藥物、或魚油本身排出的速度變慢。說難聽點，魚油膠囊外頭的「殼」，也是要靠肝腎代謝的阿！
總之，所以你還在相信「天然的沒有副作用」這句話嗎？賣產品的人絕不可能告訴你這些中立的建議吧。就算現在真的「偶爾發現」是好的，但科學意見總是不停再改、不停被推翻，例如原本因為高膽固醇被人討厭的「海鮮」，現在卻成為地中海飲食的「必吃聖品」。
多吃高度加工的保健食品，究竟是否依舊利大於弊呢？我不知道，我只知道，我只在必要的時候，吃該吃的藥、吃該吃的保健食品。不會被廠商業務牽著鼻子走。我從吃食物的角度來看，從來都沒有看見壞事。更別說全世界所有的預防醫療機構總是建議：均衡飲食、每日五蔬果、彩虹蔬果（意指吃七種顏色的蔬果）。卻不見任何保健食品的影子。
可見均衡飲食永遠不會錯，早日幫自己找到做得到的均衡飲食方式，總比吃保健食品更好。減藥最好。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
我們想讓你知道的是
文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
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