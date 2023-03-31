保健品釋疑：魚油有沒有副作用？哪些藥絕不能搭配一起吃？

文：胡廷岳藥師的醫病故事集

天然魚油真的有副作用嗎？沒有賣魚油的藥師，老實講給你聽。

魚油有副作用嗎？藥師老實講

魚油是個非常受歡迎的保健食品，就是因為它含有豐富的Omega-3脂肪酸。甚至「地中海飲食」的潛在好處，也被認為是大量海鮮、Omega-3的幫助。據說有助於心血管健康。

但吃魚與吃魚油，是一樣的嗎？一些人可能擔心「天然的魚油」是否還會有副作用？真的有嗎？以下是減藥藥師胡廷岳幫你整理的，關於魚油的幾個常見問題：

1.魚油是否有副作用？

保護血管的魚油，其實說到底就還是「劑量低的藥物」，如果控制在身體可負擔的劑量以內，通常還是安全的。然而，一些人可能還是會出現以下副作用，如：口腔乾燥、胃腸不適或腹瀉（畢竟是油）。在某些情況下，高劑量魚油甚至還會增加出血風險。

例如我有位住在花蓮的病人，對於自己動不動就瘀青流血感到非常困擾，才被我發現他為了心血管的好處，天天吃進容易讓人凝血功能下降的魚油+Q10。直到被我停用之後，凝血功能才漸漸好轉。

以下這五種人是絕對不適合吃魚油的：15歲以下、懷孕或哺乳期間婦女、正服用抗凝血藥物的病患、曾有出血性腦中風的人、接受手術的人。這些人都經不起出血風險的考驗。並不是有吃，腦血管心血管就有保佑。

2.對「天然魚油」的最大誤解？

許多人甚至誤解魚油只是一種營養補充品，以為是天然的就一定沒有副作用、天然的不會讓人出血、天然的就可以隨意食用。嗯，實際上這就是造成副作用的最大原因。

你想想看，「吃魚」與「吃天然魚油」是完全不一樣的兩回事。因為人類就只能將提煉後不會揮發、提煉後不會腐敗、技術上可以提煉的營養成分製造成保健食品。你也從來都不會在海裡「捕撈」到任何一顆天然魚油。人類也從來沒有吞過這麼高劑量、濃縮的營養劑量。除非你提煉成膠囊。

腎臟科醫師王介立也曾經在節目上強調：「魚油的健康實驗並不是每一次都會成功，但是吃魚的健康實驗每一次的答案卻都是『非常建議吃魚』。」（來源）

仔細想想，保健食品才是世界上最高度加工的食物呢。以為天天吃魚油，就可以不用吃魚吃海鮮，就以為自己不用均衡飲食的人，真的會顧此失彼。

3.避免與魚油同時攝取的食物藥物

醫護人員常常說，魚油絕不能跟「降血壓、抗凝血（例如阿斯匹靈、Warfarin）、避孕藥、維生素E、高劑量纖維」等等食物藥物一起吃，基本上就是因為擔心造成「內出血」的交互作用。

甚至是魚油也會與藥物競爭肝腎功能「代謝排出」的生產線，讓其他藥物、或魚油本身排出的速度變慢。說難聽點，魚油膠囊外頭的「殼」，也是要靠肝腎代謝的阿！

總之，所以你還在相信「天然的沒有副作用」這句話嗎？賣產品的人絕不可能告訴你這些中立的建議吧。就算現在真的「偶爾發現」是好的，但科學意見總是不停再改、不停被推翻，例如原本因為高膽固醇被人討厭的「海鮮」，現在卻成為地中海飲食的「必吃聖品」。

多吃高度加工的保健食品，究竟是否依舊利大於弊呢？我不知道，我只知道，我只在必要的時候，吃該吃的藥、吃該吃的保健食品。不會被廠商業務牽著鼻子走。我從吃食物的角度來看，從來都沒有看見壞事。更別說全世界所有的預防醫療機構總是建議：均衡飲食、每日五蔬果、彩虹蔬果（意指吃七種顏色的蔬果）。卻不見任何保健食品的影子。

可見均衡飲食永遠不會錯，早日幫自己找到做得到的均衡飲食方式，總比吃保健食品更好。減藥最好。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：朱家儀