普發6000元「登記入帳」首日逾44萬人完成登記、28日可查詢登記結果，預估最快4/6可入帳

全民普發現金6000元有5大領取方式，想讓現金直接匯入帳戶的民眾可採上網「登記入帳」，今（22）日開放身分證尾數0、1的民眾線上登記，截至上午11時已有逾44萬人登記。

數位發展部昨（21）日提醒民眾登記時須備身分證字號（或居留證號）及本人的銀行帳號和健保卡號，登記系統預計開放半年，明（23）日為尾數2、3登記；24日為4、5；25日為6、7；26日為8、9。27日開始不限定尾數號碼，符合資格者皆可登記。

登記完畢後28日可查詢結果，3/22後過世者仍具領取資格

《中央社》報導，普發現金「登記入帳」今天開放預先上網登記，登記網站順暢，截至上午11時，已經有超過44萬人登記。

行政院副院長鄭文燦今天出席2023創新論壇做出上述表示，他也說，希望這5天按照身分證字號末碼分流可以順利，第6天起將開放所有人都可以登記，希望相關作業趕快完成，讓民眾趕快領取、共享經濟成果。

行政院長陳建仁今早於臉書貼文，提醒今天為身分證尾數0、1的民眾可登記，並請民眾依照尾數號碼配合分流措施。陳建仁表示，27日之後免分流，民眾登記更為輕鬆。

數位發展部昨日也在臉書發文提醒，民眾也不見得要趕在符合身分證尾數的對應日期當天登記，表示登記系統預計開放半年，從27日開始不限定尾數號碼，符合資格者皆可登記。

數發部表示，民眾登記完畢後，28日記得要回到系統查詢登記結果，確認資料是否正確。經系統確認資料無誤後，等到預算三讀公布生效後5個工作日，會透過撥款程序將6000元直接入帳民眾登記的帳戶。

《中央社》報導，財政部表示，普發現金登記開始日（含當日）後過世的民眾，仍可由遺屬在郵局代為領取款項，也就是說，22日（含）以後過世者，仍具備領取6000元資格。

財政部指出，已過世民眾的遺屬需先電洽1988專線，待1988專線確認已歿民眾符合領取資格後，財金公司依1988專線提供的資料，傳真至代領人的指定郵局，協助遺屬領取款項。

《中央社》報導，整理近日財政部與數位部官員說法，預算案一旦完成法定程序，直撥入帳、登記入帳、偏鄉領取將在總統公布預算案生效後的5個營業日陸續撥款入帳，扣除清明連假，使用這3個管道的民眾，可望4月6日就能領取，領取時間是5個管道中最早。

ATM領現啟動時間，暫定為總統公布預算案生效後「加14天（日曆天）」，估計4月10日上路；郵局領現啟動時間，為總統公布預算案生效後「加21天（日曆天）」，4月17日起便可使用。上述日期為近日官員說法推估，實際啟動日期將由行政院公布。

財政部已組成防詐騙小組，即時監控偽冒網站

財政部昨日也發布新聞稿，表示為慎防假冒財政部普發現金「釣魚網站」詐騙手法，該部已與數發部及財金公司組成跨機關（構）防詐騙專案小組，24小時即時監控偵測相似的偽冒網址或LOGO，如發現偽冒網站情事，皆立即通報內政部警政署進行偵查處理，且為防止民眾受騙，將由刑事警察局進行置換警示網頁以阻絕詐騙，另相關機關即時轉知網路服務業者啟動該網址無法瀏覽措施。

財政部表示，全民共享普發現金宣導網站並已設置防詐騙專區，提供民眾防詐騙資訊、影片、懶人包等資訊，該網站亦提供內政部警政署165全民防騙網連結供民眾檢舉使用，以達政府行政作業一致，且可即時通報警政署，加速案件處理。

財政部表示，如民眾收到釣魚詐騙網站訊息、可疑電話或不明簡訊，可撥打165反詐騙諮詢專線或前往165全民防騙網檢舉通報；釣魚網站資訊亦可透過使用之瀏覽器或手機App檢舉回報至google、microsoft或Line官方系統進行審核及封鎖，以防再有民眾受騙。如確實遭受詐騙，可直接洽鄰近派出所報案並於備案後索取報案三聯單，後續將由內政部警政署及法務部調查局查處並進入偵辦程序。

財政部再次提醒，普發現金登記網站正確官網網址為「https://6000.gov.tw」（6000是數字0，不是英文字母o；政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字；結尾也不會有com），且政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。

普發現金5大領取方式分別為登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳和特定偏鄉造冊發放，符合資格的領取對象包括國內現有戶籍國民、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留證的外國人，以及大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶，並取得居留許可者，最後是政府機關因公派駐國外人員，與其具有我國國籍的眷屬。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範