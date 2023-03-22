普發6000元「登記入帳」首日逾44萬人完成登記、28日可查詢登記結果，預估最快4/6可入帳
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數發部表示，民眾登記完畢後，28日記得要回到系統查詢登記結果，確認資料是否正確。經系統確認資料無誤後，等到預算三讀公布生效後5個工作日，會透過撥款程序將6000元直接入帳民眾登記的帳戶。預算案一旦完成法定程序，直撥入帳、登記入帳、偏鄉領取將在總統公布預算案生效後的5個營業日陸續撥款入帳，扣除清明連假，使用這3個管道的民眾，可望4月6日就能領取，領取時間是5個管道中最早。
全民普發現金6000元有5大領取方式，想讓現金直接匯入帳戶的民眾可採上網「登記入帳」，今（22）日開放身分證尾數0、1的民眾線上登記，截至上午11時已有逾44萬人登記。
數位發展部昨（21）日提醒民眾登記時須備身分證字號（或居留證號）及本人的銀行帳號和健保卡號，登記系統預計開放半年，明（23）日為尾數2、3登記；24日為4、5；25日為6、7；26日為8、9。27日開始不限定尾數號碼，符合資格者皆可登記。
登記完畢後28日可查詢結果，3/22後過世者仍具領取資格
《中央社》報導，普發現金「登記入帳」今天開放預先上網登記，登記網站順暢，截至上午11時，已經有超過44萬人登記。
行政院副院長鄭文燦今天出席2023創新論壇做出上述表示，他也說，希望這5天按照身分證字號末碼分流可以順利，第6天起將開放所有人都可以登記，希望相關作業趕快完成，讓民眾趕快領取、共享經濟成果。
行政院長陳建仁今早於臉書貼文，提醒今天為身分證尾數0、1的民眾可登記，並請民眾依照尾數號碼配合分流措施。陳建仁表示，27日之後免分流，民眾登記更為輕鬆。
數位發展部昨日也在臉書發文提醒，民眾也不見得要趕在符合身分證尾數的對應日期當天登記，表示登記系統預計開放半年，從27日開始不限定尾數號碼，符合資格者皆可登記。
數發部表示，民眾登記完畢後，28日記得要回到系統查詢登記結果，確認資料是否正確。經系統確認資料無誤後，等到預算三讀公布生效後5個工作日，會透過撥款程序將6000元直接入帳民眾登記的帳戶。
《中央社》報導，財政部表示，普發現金登記開始日（含當日）後過世的民眾，仍可由遺屬在郵局代為領取款項，也就是說，22日（含）以後過世者，仍具備領取6000元資格。
財政部指出，已過世民眾的遺屬需先電洽1988專線，待1988專線確認已歿民眾符合領取資格後，財金公司依1988專線提供的資料，傳真至代領人的指定郵局，協助遺屬領取款項。
《中央社》報導，整理近日財政部與數位部官員說法，預算案一旦完成法定程序，直撥入帳、登記入帳、偏鄉領取將在總統公布預算案生效後的5個營業日陸續撥款入帳，扣除清明連假，使用這3個管道的民眾，可望4月6日就能領取，領取時間是5個管道中最早。
ATM領現啟動時間，暫定為總統公布預算案生效後「加14天（日曆天）」，估計4月10日上路；郵局領現啟動時間，為總統公布預算案生效後「加21天（日曆天）」，4月17日起便可使用。上述日期為近日官員說法推估，實際啟動日期將由行政院公布。
財政部已組成防詐騙小組，即時監控偽冒網站
財政部昨日也發布新聞稿，表示為慎防假冒財政部普發現金「釣魚網站」詐騙手法，該部已與數發部及財金公司組成跨機關（構）防詐騙專案小組，24小時即時監控偵測相似的偽冒網址或LOGO，如發現偽冒網站情事，皆立即通報內政部警政署進行偵查處理，且為防止民眾受騙，將由刑事警察局進行置換警示網頁以阻絕詐騙，另相關機關即時轉知網路服務業者啟動該網址無法瀏覽措施。
財政部表示，全民共享普發現金宣導網站並已設置防詐騙專區，提供民眾防詐騙資訊、影片、懶人包等資訊，該網站亦提供內政部警政署165全民防騙網連結供民眾檢舉使用，以達政府行政作業一致，且可即時通報警政署，加速案件處理。
財政部表示，如民眾收到釣魚詐騙網站訊息、可疑電話或不明簡訊，可撥打165反詐騙諮詢專線或前往165全民防騙網檢舉通報；釣魚網站資訊亦可透過使用之瀏覽器或手機App檢舉回報至google、microsoft或Line官方系統進行審核及封鎖，以防再有民眾受騙。如確實遭受詐騙，可直接洽鄰近派出所報案並於備案後索取報案三聯單，後續將由內政部警政署及法務部調查局查處並進入偵辦程序。
財政部再次提醒，普發現金登記網站正確官網網址為「https://6000.gov.tw」（6000是數字0，不是英文字母o；政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字；結尾也不會有com），且政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。
普發現金5大領取方式分別為登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳和特定偏鄉造冊發放，符合資格的領取對象包括國內現有戶籍國民、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留證的外國人，以及大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶，並取得居留許可者，最後是政府機關因公派駐國外人員，與其具有我國國籍的眷屬。
新聞來源
- 針對普發現金作業詐騙網站，財政部已建立專案小組24小時監控處理，並加強宣導（財政部新聞稿）
- 普發6000元登記入帳估最快4/6發放 ATM4/10、郵局4/17領現（中央社）
- 普發6000元 3/22後過世者可由遺屬赴郵局代領（中央社）
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。