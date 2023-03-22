【經典賽】日本擊敗美國奪下冠軍，大谷對決「神鱒」成超越漫畫的經典

2023年WBC世界棒球經典賽於今（22）日稍早結束了，終場日本隊是以3比2擊敗地主美國隊，拿下睽違14年的WBC經典賽冠軍盃，也是隊史第三次在此賽事登上世界第一。

冠軍賽前大谷喊話

在今日的冠軍賽前，身為日本隊隊長的大谷翔平，按照慣例於休息室召集隊友進行賽前喊話。他說，讓我們捨棄憧憬吧，（美國隊）在一壘站著Goldschmidt，中外野有Mike Trout鎮守，又或者外野有Mookie Betts。

大谷接著說，雖然是只要有在打球的人，無論是誰都聽過的選手，但是只有今天，仰慕對手是無法超越他們的。今天我們是為了超越、登上顛峰而來。 今天就好，把那些仰慕捨棄掉吧，只要想著勝利就好。

大谷語畢，全隊一同喊聲，並以熱烈掌聲作為回應。

比賽內容

Play ball！美日對決戰況激烈，雙方互有攻防，分差始終無法擴大成大局，精彩的比賽讓雙方的球迷一顆心懸在半空。

在二局上美國隊首先發難，在一出局後靠著Trea Turner將先發投手今永昇太內角低角度速球轟出大牆，幫助美國隊首開紀錄。轟出陽春砲的Turner近況相當火熱，近三場比賽轟出四發全壘打，也打破經典賽紀錄。

很快的，日本隊在二局下馬上做出回應。前一晚的英雄村上宗隆，彷彿透過再見安打出信心，大棒一揮將Merrill Kelly失投掉進紅中的速球打上二樓看台。這發陽春彈幫助日本隊追平比數，也開啟一連串的攻勢，在串聯安打與保送下，日本隊再得一分，以二比一暫時領先。

接著就進入雙方白刃戰，除了四局下岡本和真狙擊Kyle Freeland再度打出陽春砲之外，五、六、七局雙方雖然互有攻勢，但都被順利化解並未拿下分數。

一直到八局上達比修有登板，美國隊才再有建樹。在達爾使用2球迅速解決Nolan Arenado拿下一出局之後，下一棒Kyle Schwarber卻有如神助，雖然擊成許多界外，但球球咬得紮實不斷往右外野飛去，終於在纏鬥的第9球，一顆掉在紅中的變化球被掃向中右外野二層看台，將比分追至一分差。

九局上，大谷翔平登場，迎來的是這屆經典賽中的宿命對決，不論話題性、精采度，都讓這場比賽成為值得多年後一再回味的「經典」賽。

大谷對決神鱒

大谷翔平上場後，第一個面對的打者是Jeff McNeil，100mph的速球連發，但疑似用力過猛，讓McNeil在纏鬥7球後，開啟選球之眼，將一個只偏低一個球身的速球選掉，順利站上壘包。但好景不長，下一棒的Mookie Betts送上大禮，將球打成一二壘間的滾地球，這發雙殺打也造成美國隊士氣的重傷害。

下一棒，九局下半兩出局，「神鱒」Mike Trout站上了打擊區。這個對決的話題性不能再更高了，日美隊長、MLB天使隊隊友、這組強投豪打將迎來在大聯盟不曾有過的對決。

Mike Trout靠著精準的選球，逼著大谷投到滿球數，他是有一棒將戰局扳平的能力，但與此同時，他揮的兩個空棒也似乎有些跟不上大谷的速球。兩出局兩好三壞，大谷將球投出，在球評認為會使用直球對決的情況下，這顆滑球一路從紅中拐向打者外角，逐漸遠離Mike Trout的棒子，也宣告比賽結束。

日本隊奪下2023世界棒球經典賽冠軍，大谷翔平也不負眾望地拿下本屆賽事MVP。

就如同大谷在賽前喊話中所說，今天的他，不是來敘舊，也不是帶隊友來美國看看世界之大，而是跨越昔日認為的高牆，成為世界第一而來。

這組球迷視為日本漫畫《棒球大聯盟》的真人版的對決，寫下比漫畫還要漫畫的劇情走向，但這次，美日兩大強權、吉普森二世與茂野吾郎的相遇，大谷偷偷改寫了劇情，讓日本隊得以帶著笑容返家。

Photo Credit: GettyImages

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核稿編輯：翁世航