天空為何是藍色（下）：人類150年前就知道「藍天」原理，但一世紀後才清楚「黑夜」的原因

夜空為什麼是黑色的?也許這個問題聽起來有點荒謬,你一定會回答:太陽沉入地平線後,自然而然就沒有光線了,夜晚當然就是黑色的,只剩下月光和星點。

其實這麼回答也沒有錯,因此,且讓我們重新組織一下這個問句——既然夜空中充滿星點,為什麼依然是黑色的?或者更進一步——充滿著無數星星的太空,為什麼總是一片漆黑?

早在古希臘時代,這個問題早就被討論過。隨著科技日新月異,人們對於太空的觀測設備日漸新穎,我們發現宇宙中的星系比想像中來得多更多。目前天文學家推測,宇宙中至少有兩兆(2,000,000,000,000)個星系,且每個星系「平均」至少有一億顆(100,000,000)恆星,光是我們的銀河系就有1000億顆至4000億顆(100,000,000,000–400,000,000,000)恆星。加總起來,科學家估計可觀測宇宙中至少有10²²至10²⁴顆恆星。

這個數字究竟有多大?將地表上每一個沙漠、海灘的沙粒加總起來,科學家估計有7.5 × 10¹⁸顆沙粒,而宇宙中恆星的數量則高於地表沙粒總數四至六個數量級——換句話說,正所謂「一沙一世界」,如果你指尖的「一顆沙粒」相當於10,000至1,000,000個恆星的集合體,得要將全世界所有沙粒加總起來、才能對應宇宙中恆星的總數量!

並且,這裡所指的恆星並不包含地球、火星、木星這種行星,每一顆被納入計算的都是像太陽一樣的恆星。試著想像一下:你抬頭所望見的夜空中,實際上囊括了比世界上所有沙粒總數還多數萬至百萬倍、和太陽一樣巨大且耀眼的星體,但為什麼——即使站在月球眺望太空深處——宇宙仍然一片漆黑、寂靜?

西元1820年代,天文學家開始正視這個問題,提出了「奧伯斯悖論」(Olbers’ Paradox)。是的——這個看似簡單、宛若童言童語的問題,竟然困惑著天文學家,甚至為此提出了一個「悖論」。這個悖論的提出有幾個先決條件:首先,人們假定宇宙是無限大的;其次,假設星星是均勻分布的;再者,宇宙是「穩態」的,即使宇宙有在擴張、長遠來看依然如同穩定且靜止的。

如果宇宙中的星體是均勻分布的,即使愈遙遠恆星會顯得更暗,但由於愈遙遠的恆星數量會更多(想像太空是由一層層沾滿星子的球殼所包覆,我們位在中心向外觀測),因此,按理來說每一層恆星加總起來的亮度是不相上下的,夜空也應當被均勻照亮。

就好像我們站在森林外處看過去一樣,一層層枝葉由近而遠相互交疊,即使看不見樹林最深處那排樹木,我們依然可以看出整片森林是深綠色的。同理,宇宙中星星數量如此繁多,按理來說我們所見的夜空應該也是一片光亮、耀眼奪目的,就像成千上萬顆太陽填滿夜空一樣。

但事實卻不然——夜空比想像中的更為漆黑;即使是到外太空,依然是一望無際的黑暗。

1848年,美國詩人愛倫.坡(Allan Poe)在一首小詩中提及了這麼一句:

夜空星芒遙遠,它們從未抵達。

(“supposing the distance of the invisible background so immense that no ray from it has yet been able to reach us at all.”)