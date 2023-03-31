天空為何是藍色（下）：人類150年前就知道「藍天」原理，但一世紀後才清楚「黑夜」的原因

我們想讓你知道的是
「天空是藍的」這僅僅是個光學問題；然而，「夜空是黑的」這則涉及更深奧的宇宙學問題。人類在150年前便證明天空是藍色的，卻在將近一個世紀後、大霹靂理論與宇宙微波背景相繼被證實時，科學家才更確立星夜總是黑色的真正原因。
恆星與沙粒
夜空為什麼是黑色的？也許這個問題聽起來有點荒謬，你一定會回答：太陽沉入地平線後，自然而然就沒有光線了，夜晚當然就是黑色的，只剩下月光和星點。
其實這麼回答也沒有錯，因此，且讓我們重新組織一下這個問句——既然夜空中充滿星點，為什麼依然是黑色的？或者更進一步——充滿著無數星星的太空，為什麼總是一片漆黑？
早在古希臘時代，這個問題早就被討論過。隨著科技日新月異，人們對於太空的觀測設備日漸新穎，我們發現宇宙中的星系比想像中來得多更多。目前天文學家推測，宇宙中至少有兩兆（2,000,000,000,000）個星系，且每個星系「平均」至少有一億顆（100,000,000）恆星，光是我們的銀河系就有1000億顆至4000億顆（100,000,000,000–400,000,000,000）恆星。加總起來，科學家估計可觀測宇宙中至少有10²²至10²⁴顆恆星。
這個數字究竟有多大？將地表上每一個沙漠、海灘的沙粒加總起來，科學家估計有7.5 × 10¹⁸顆沙粒，而宇宙中恆星的數量則高於地表沙粒總數四至六個數量級——換句話說，正所謂「一沙一世界」，如果你指尖的「一顆沙粒」相當於10,000至1,000,000個恆星的集合體，得要將全世界所有沙粒加總起來、才能對應宇宙中恆星的總數量！
並且，這裡所指的恆星並不包含地球、火星、木星這種行星，每一顆被納入計算的都是像太陽一樣的恆星。試著想像一下：你抬頭所望見的夜空中，實際上囊括了比世界上所有沙粒總數還多數萬至百萬倍、和太陽一樣巨大且耀眼的星體，但為什麼——即使站在月球眺望太空深處——宇宙仍然一片漆黑、寂靜？
奧伯斯悖論
西元1820年代，天文學家開始正視這個問題，提出了「奧伯斯悖論」（Olbers’ Paradox）。是的——這個看似簡單、宛若童言童語的問題，竟然困惑著天文學家，甚至為此提出了一個「悖論」。這個悖論的提出有幾個先決條件：首先，人們假定宇宙是無限大的；其次，假設星星是均勻分布的；再者，宇宙是「穩態」的，即使宇宙有在擴張、長遠來看依然如同穩定且靜止的。
如果宇宙中的星體是均勻分布的，即使愈遙遠恆星會顯得更暗，但由於愈遙遠的恆星數量會更多（想像太空是由一層層沾滿星子的球殼所包覆，我們位在中心向外觀測），因此，按理來說每一層恆星加總起來的亮度是不相上下的，夜空也應當被均勻照亮。
就好像我們站在森林外處看過去一樣，一層層枝葉由近而遠相互交疊，即使看不見樹林最深處那排樹木，我們依然可以看出整片森林是深綠色的。同理，宇宙中星星數量如此繁多，按理來說我們所見的夜空應該也是一片光亮、耀眼奪目的，就像成千上萬顆太陽填滿夜空一樣。
但事實卻不然——夜空比想像中的更為漆黑；即使是到外太空，依然是一望無際的黑暗。
1848年，美國詩人愛倫．坡（Allan Poe）在一首小詩中提及了這麼一句：
夜空星芒遙遠，它們從未抵達。
（“supposing the distance of the invisible background so immense that no ray from it has yet been able to reach us at all.”）
這句話看似詩情畫意，實際上卻誤打誤撞給了奧伯斯悖論其中一個合理的解釋：縱使宇宙的空間無限大，由於宇宙年齡是有限的、光速也是有限的，當我們眺望夜空，遙遠的星光在有生之年也無法抵達地球進入我們的眼中；換言之，我們所看到的星點其實都是數百、數萬、甚至數十億年前的樣貌，觀測星空相當於觀測歷史。
即使貌似合理，但這套說詞區區出自於詩人的作品集，並無法被追求嚴謹的科學家們所接受；況且，當時科學家尚未能證明宇宙的年齡與狀態，因此奧伯斯悖論依然被視為無解。
20世紀的解答
隨著物理學家對於宇宙模型的建構，愈來愈多人相信宇宙是動態的、並且不斷在擴張。1929年，愛德溫．哈伯（Edwin Hubble）透過實驗觀測發現「星系正不斷遠離我們」，且距離愈遠的星系遠離速度似乎愈快；1931年，喬治．勒梅特（Georges Lemaître）提出了宇宙起源於一個「原子一般大小的點」這套假說。
上述提到的「哈伯定律」（Hubble’s law）可以說是當代天文學最重要的發現之一，它證明了「宇宙正在膨脹」的事實；結合勒梅特的理論，說明了宇宙起源於一個「點」，而這正是當今宇宙學「大霹靂（Big Bang，或譯大爆炸）理論」的雛形。
哈伯利用紅移（redshift）效應發現遠方的星系正加速遠離我們，其原理大致如下：由於宇宙正在擴張，愈遙遠的星系發射出的光線會愈接近光譜紅色的那一端，由於哈伯發現了遠方星系的紅移現象、從而推導出星系退行的速度，這也就證實了宇宙正不斷在膨脹。
由於愈遙遠的星系紅移的效應愈顯著，降低了觀測的亮度，因此遙遠的星光肉眼是不可見的。那麼，宇宙誕生、大霹靂時期的光源，我們為何無法觀測得到？這是因為，距離愈遙遠的光來自於宇宙愈早期的星系，推算至宇宙大霹靂初期的光源，它們紅移的尺度已經超越了可見光譜、到達紅外線、甚至微波的波段——想當然爾，我們肉眼無法見到微波，自然也就無法用眼睛觀測到宇宙大霹靂初期的輻射。
如果你熟悉天文學，那麼，你一定聽過所謂的「宇宙微波背景輻射」（CMB），它象徵著宇宙誕生之後的「第一道光」、也是現今物理學家能「觀測」到的最早期宇宙樣貌，而這也成為了大霹靂理論最有力的證據之一，於1964年才被發現。從宇宙微波背景中，我們也能發現太初宇宙的輻射是不均勻的，而這也意味著現今宇宙中的星系、星體並非想像中那樣均勻分布。
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沈浸式體驗永續環境的學習
我們想讓你知道的是
文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。