麻雀真的變少了嗎？「台灣繁殖鳥類大調查」顯示這幾種小鳥都正在減少
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個別鳥種數據顯示，共11種鳥類數量顯著增加，台灣竹雞及繡眼畫眉兩種台灣特有種則顯著減少，研究員推測，可能與農地人為干擾及商業獵捕有關。至於族群無顯著變化的鳥類中，也有些鳥種趨勢落在「及格邊緣」......
環境資訊中心記者 廖禹婷報導
近年來「麻雀變少」成為熱議話題，特生中心今天於3月13日召開記者會，透過分析國內100種繁殖鳥十年來的數量變化趨勢，建置「台灣森林鳥類指標」及「台灣農地鳥類指標」兩項國家級指標，也讓台灣成為繼印度後，亞洲第二個發布複合物種指標的國家。
分析結果發現，森林、農地鳥類族群數量大致呈現緩慢成長，僅台灣特有鳥類台灣竹雞、繡眼畫眉顯著減少。麻雀、白頭翁等鳥類沒有顯著變化，但落在「及格邊緣」，族群數稍有減少就將列入顯著減少名單。
鳥類族群十年來穩定成長，僅台灣竹雞、繡眼畫眉顯著減少
近年來「麻雀變少」成為熱議話題，為呈現鳥類族群變化，特生中心運用「台灣繁殖鳥類大調查」自2011年至2019年的資料，分析台灣100種繁殖鳥數量變化趨勢，包含52種森林鳥類、20種農地鳥類及28種棲地不特定鳥類，並建置出兩項國家級複合物種指標。
個別鳥種數據顯示，共11種鳥類數量顯著增加，台灣竹雞及繡眼畫眉兩種台灣特有種則顯著減少，其餘87種沒有顯著變化。特生中心助理研究員林大利說，減少原因有待分析，不過可能與農地人為干擾及商業獵捕有關。
族群無顯著變化的鳥類中，仍有些鳥種趨勢落在「及格邊緣」。林大利指出，粉紅鸚嘴、鉛色水鶇、白頭翁、麻雀、棕背伯勞及大卷尾等六種鳥類，一旦數量再減少就將列入顯著減少名單，這些鳥類常棲息於草生地和溪流，多為肉食性鳥類。
借公民科學之力，特生中心建置國家級複合物種指標
「台灣過去十年森林、農地環境的鳥類都算穩定成長」，林大利根據分析結果指出，農地、森林鳥類兩項指標皆呈現緩慢增加。不過他提醒，農地環境人為干擾頻繁，指標容易出現波動。
特生中心主任楊嘉棟指出，鳥類族群監測指標可了解每年鳥類族群變化，更是評估生物多樣性指標的重要依據，也有助於國家施行保育政策。
「台灣繁殖鳥類大調查」是由特生中心、台灣大學及中華鳥會共同推動的公民科學計畫，自2009年起每年號召全台鳥友定期定點調查鳥類，長期監測族群數量變動趨勢，十年來累積23.7萬筆資料。林大利指出，以往必須耗費4至5年才能成功完成某特定樣點鳥類監測，公民科學家參與協助能大大提升蒐集監測數據的效率。
全球有254項複合物種指標，但大多集中於歐洲，直到2020年印度才首次發表亞洲第一項國家級指標，這次台灣成為亞洲第二個發布複合物種指標的國家。研究論文刊登於國際學術期刊《生態指標》（Ecological Indicators）。
至於鳥類為什麼適合當成指標？林大利比喻，我們會用體溫來反應一個人的身體狀況，如果想知道森林或農地環境好不好，也需要一個具體指標。而有繁衍需求的鳥類是要求嚴格的敏感物種，一旦環境異常就會馬上離開，可精準反映環境現況。
他預告，目前已在國家公園內嘗試建立兩棲類指標，未來將擴及高山鳥類、台灣獼猴、日行性猛禽等生物類群。待族群拼圖逐步到位，就能形成「國家保育儀表板」，精準呈現台灣環境變化。
參考資料
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
我們想讓你知道的是
三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。