2023/03/23,
動物

麻雀真的變少了嗎？「台灣繁殖鳥類大調查」顯示這幾種小鳥都正在減少

麻雀真的變少了嗎？「台灣繁殖鳥類大調查」顯示這幾種小鳥都正在減少
Photo Credit: 中華鳥會

我們想讓你知道的是

個別鳥種數據顯示，共11種鳥類數量顯著增加，台灣竹雞及繡眼畫眉兩種台灣特有種則顯著減少，研究員推測，可能與農地人為干擾及商業獵捕有關。至於族群無顯著變化的鳥類中，也有些鳥種趨勢落在「及格邊緣」......

環境資訊中心記者 廖禹婷報導

近年來「麻雀變少」成為熱議話題，特生中心今天於3月13日召開記者會，透過分析國內100種繁殖鳥十年來的數量變化趨勢，建置「台灣森林鳥類指標」及「台灣農地鳥類指標」兩項國家級指標，也讓台灣成為繼印度後，亞洲第二個發布複合物種指標的國家。

分析結果發現，森林、農地鳥類族群數量大致呈現緩慢成長，僅台灣特有鳥類台灣竹雞、繡眼畫眉顯著減少。麻雀、白頭翁等鳥類沒有顯著變化，但落在「及格邊緣」，族群數稍有減少就將列入顯著減少名單。

鳥類族群十年來穩定成長，僅台灣竹雞、繡眼畫眉顯著減少

近年來「麻雀變少」成為熱議話題，為呈現鳥類族群變化，特生中心運用「台灣繁殖鳥類大調查」自2011年至2019年的資料，分析台灣100種繁殖鳥數量變化趨勢，包含52種森林鳥類、20種農地鳥類及28種棲地不特定鳥類，並建置出兩項國家級複合物種指標。

個別鳥種數據顯示，共11種鳥類數量顯著增加，台灣竹雞及繡眼畫眉兩種台灣特有種則顯著減少，其餘87種沒有顯著變化。特生中心助理研究員林大利說，減少原因有待分析，不過可能與農地人為干擾及商業獵捕有關。

族群無顯著變化的鳥類中，仍有些鳥種趨勢落在「及格邊緣」。林大利指出，粉紅鸚嘴、鉛色水鶇、白頭翁、麻雀、棕背伯勞及大卷尾等六種鳥類，一旦數量再減少就將列入顯著減少名單，這些鳥類常棲息於草生地和溪流，多為肉食性鳥類。

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Photo Credit: 中華鳥會
繡眼畫眉

借公民科學之力，特生中心建置國家級複合物種指標

「台灣過去十年森林、農地環境的鳥類都算穩定成長」，林大利根據分析結果指出，農地、森林鳥類兩項指標皆呈現緩慢增加。不過他提醒，農地環境人為干擾頻繁，指標容易出現波動。

特生中心主任楊嘉棟指出，鳥類族群監測指標可了解每年鳥類族群變化，更是評估生物多樣性指標的重要依據，也有助於國家施行保育政策。

「台灣繁殖鳥類大調查」是由特生中心、台灣大學及中華鳥會共同推動的公民科學計畫，自2009年起每年號召全台鳥友定期定點調查鳥類，長期監測族群數量變動趨勢，十年來累積23.7萬筆資料。林大利指出，以往必須耗費4至5年才能成功完成某特定樣點鳥類監測，公民科學家參與協助能大大提升蒐集監測數據的效率。

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Photo Credit: 中華鳥會
正面臨族群數量減少危機的鳥類

全球有254項複合物種指標，但大多集中於歐洲，直到2020年印度才首次發表亞洲第一項國家級指標，這次台灣成為亞洲第二個發布複合物種指標的國家。研究論文刊登於國際學術期刊《生態指標》（Ecological Indicators）。

至於鳥類為什麼適合當成指標？林大利比喻，我們會用體溫來反應一個人的身體狀況，如果想知道森林或農地環境好不好，也需要一個具體指標。而有繁衍需求的鳥類是要求嚴格的敏感物種，一旦環境異常就會馬上離開，可精準反映環境現況。

他預告，目前已在國家公園內嘗試建立兩棲類指標，未來將擴及高山鳥類、台灣獼猴、日行性猛禽等生物類群。待族群拼圖逐步到位，就能形成「國家保育儀表板」，精準呈現台灣環境變化。

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Photo Credit: 中華鳥會

參考資料

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀


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