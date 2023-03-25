【國際新聞圖輯】川普預告自己將被逮捕；全球三億人口喜迎「波斯新年」

這週有兩位前總統引起話題，一位是台灣的馬英九前總統，宣布會在三月底前往中國「祭祖」，消息一出果然引發藍綠的一番唇槍舌戰，後續效應很值得留意。另一位則是美國前總統川普（Donald Trump），多年前他遭控，疑似支付一筆封口費給婚外情對象，對方是一名色情女星，調查多年後，川普自爆會在美國時間3月21日被逮捕，號召支持者出來聲援他。

法國年金改革引發的爭議持續，本週迎來第九次全國示威，不滿馬克宏（Emmanuel Macron）政府強渡關山的傲慢態度，於是有破記錄的百萬人上街，民眾怒火沒有降溫的現象。

此外，烏克蘭戰爭依舊進行中，印尼峇里島的印度教徒舉行心靈淨化儀式，本週還有哪些精采的國際新聞照片，一起看下去！

巴赫姆特一名男子在房屋遭俄軍襲擊後，逃至室外｜Photo Credit: GettyImages

俄烏戰情持續延燒，3月17日，國際刑事法院認定俄國總統普亭（Vladimir Putin）強迫移送烏克蘭兒童，至俄國接受家庭收養的行為，構成戰爭罪，正式對普亭發布「逮捕令」。

3月20日，烏克蘭國防部表示，俄羅斯許多口徑巡弋飛彈（Kalibr cruise missiles），在被運往克里米亞時，遭烏克蘭發動襲擊摧毀。克里米亞半島負責人阿斯基諾夫（Sergei Askyonov）證實了這次襲擊，並表示已經啟動該地區的防空系統。阿斯基諾夫指出，此次襲擊造成一人受傷，兩座建築物受損。

3月19日，川普的支持者們，走上街頭，為川普聲援｜Photo Credit: GettyImages

3月18日，美國前總統川普（Donald Trump）在其社交平台Truth Social上發布貼文表示，他預計自己，將因為涉嫌支付成人電影女星丹尼爾絲（Stormy Daniels）封口費，在3月21日被逮捕。他也呼籲他的支持者，針對此事件發起抗議，為他聲援。他在貼文中表示：「領先的共和黨候選人、美國前總統將於下週二（21日）遭到逮捕。抗議，把我們的國家奪回來！」

若川普遭起訴及逮捕，他將成為美國歷史上第一名以刑事罪名被起訴的前總統。

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3月19日，印尼峇里島的印度教徒在海邊進行心靈淨化儀式（Melatis）。儀式這天，峇里島各村莊的村民們會穿著傳統服裝，抬著神像，前往附近的海灘舉行儀式，有著去除壞事、惡念與淨化身心靈的意象。

心靈淨化儀式通常在「寧靜日」的前三天到一週舉行。寧靜日是印度教的新年，今（2023）年的寧靜日為3月22日。在這一天，從凌晨六點到隔天的凌晨六點，峇里島人民會用冥想的方式，安靜地檢討自己在去年一整年的行為，是否符合禮儀道德的規範，並讓身心靈重新獲得沉澱與平衡。

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3月21日，土耳其庫德族人在土國東南部的迪亞巴克爾，慶祝「諾魯茲節」（Newroz）。諾魯茲節被稱為「波斯新年」，通常制定在春天的第一天，也就是春分。

波斯新年已有3000年的歷史，每年約有三億人口慶祝。除了土耳其以外，阿富汗、印度、哈薩克、阿爾巴尼亞、土庫曼、伊朗等多個國家，甚至部分維吾爾族、美國人都會一起普天同慶。在這天，各地會舉辦煙火慶典，人民會在街頭唱歌跳舞，家庭們也會在當天團聚。

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3月23日，美國總統拜登（Joe Biden）出席在白宮舉行的《患者保護與平價醫療法案》（PPACA）13週年紀念活動，這部法案即是俗稱的「歐巴馬健保」（Obamacare）；拜登抱著的嬰兒，是加州民主黨籍聯邦眾議員戈麥斯（Jimmy Gomez）的兒子。

2010年3月23日，時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）推動立法，讓更多美國人被納入醫療保險的範圍；雖褒貶不一，共和黨數度在國會想廢除或修改法條，但都沒有成功。

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3月23日，法國首都巴黎再次爆發反對年金改革的民眾示威，根據法國總工會（CGT）統計，全國示威者人數為350萬人。法國總理柏納（Elisabeth Borne）16日於國民議會宣布動用憲法第49.3條，強制通過退休制度改革法案，將法定退休年齡從62歲延至64歲，議會20日針對政府的不信任案進行投票，卻以九票之差遭否決，形同法案過關。

法國總工會宣布，將於3月28日舉行第10次全國動員，號召各界參與罷工示威。

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責任編輯：張博丞、羅元祺

核稿編輯：翁世航