【國際新聞圖輯】川普預告自己將被逮捕；全球三億人口喜迎「波斯新年」
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波斯新年已有3000年的歷史，每年約有3億人口慶祝。除了土耳其以外，阿富汗、印度、哈薩克、阿爾巴尼亞、土庫曼、伊朗等多個國家，甚至部分維吾爾族、美國人都會一起普天同慶。
這週有兩位前總統引起話題，一位是台灣的馬英九前總統，宣布會在三月底前往中國「祭祖」，消息一出果然引發藍綠的一番唇槍舌戰，後續效應很值得留意。另一位則是美國前總統川普（Donald Trump），多年前他遭控，疑似支付一筆封口費給婚外情對象，對方是一名色情女星，調查多年後，川普自爆會在美國時間3月21日被逮捕，號召支持者出來聲援他。
法國年金改革引發的爭議持續，本週迎來第九次全國示威，不滿馬克宏（Emmanuel Macron）政府強渡關山的傲慢態度，於是有破記錄的百萬人上街，民眾怒火沒有降溫的現象。
此外，烏克蘭戰爭依舊進行中，印尼峇里島的印度教徒舉行心靈淨化儀式，本週還有哪些精采的國際新聞照片，一起看下去！
俄烏戰情持續延燒，3月17日，國際刑事法院認定俄國總統普亭（Vladimir Putin）強迫移送烏克蘭兒童，至俄國接受家庭收養的行為，構成戰爭罪，正式對普亭發布「逮捕令」。
3月20日，烏克蘭國防部表示，俄羅斯許多口徑巡弋飛彈（Kalibr cruise missiles），在被運往克里米亞時，遭烏克蘭發動襲擊摧毀。克里米亞半島負責人阿斯基諾夫（Sergei Askyonov）證實了這次襲擊，並表示已經啟動該地區的防空系統。阿斯基諾夫指出，此次襲擊造成一人受傷，兩座建築物受損。
3月18日，美國前總統川普（Donald Trump）在其社交平台Truth Social上發布貼文表示，他預計自己，將因為涉嫌支付成人電影女星丹尼爾絲（Stormy Daniels）封口費，在3月21日被逮捕。他也呼籲他的支持者，針對此事件發起抗議，為他聲援。他在貼文中表示：「領先的共和黨候選人、美國前總統將於下週二（21日）遭到逮捕。抗議，把我們的國家奪回來！」
若川普遭起訴及逮捕，他將成為美國歷史上第一名以刑事罪名被起訴的前總統。
3月19日，印尼峇里島的印度教徒在海邊進行心靈淨化儀式（Melatis）。儀式這天，峇里島各村莊的村民們會穿著傳統服裝，抬著神像，前往附近的海灘舉行儀式，有著去除壞事、惡念與淨化身心靈的意象。
心靈淨化儀式通常在「寧靜日」的前三天到一週舉行。寧靜日是印度教的新年，今（2023）年的寧靜日為3月22日。在這一天，從凌晨六點到隔天的凌晨六點，峇里島人民會用冥想的方式，安靜地檢討自己在去年一整年的行為，是否符合禮儀道德的規範，並讓身心靈重新獲得沉澱與平衡。
3月21日，土耳其庫德族人在土國東南部的迪亞巴克爾，慶祝「諾魯茲節」（Newroz）。諾魯茲節被稱為「波斯新年」，通常制定在春天的第一天，也就是春分。
波斯新年已有3000年的歷史，每年約有三億人口慶祝。除了土耳其以外，阿富汗、印度、哈薩克、阿爾巴尼亞、土庫曼、伊朗等多個國家，甚至部分維吾爾族、美國人都會一起普天同慶。在這天，各地會舉辦煙火慶典，人民會在街頭唱歌跳舞，家庭們也會在當天團聚。
3月23日，美國總統拜登（Joe Biden）出席在白宮舉行的《患者保護與平價醫療法案》（PPACA）13週年紀念活動，這部法案即是俗稱的「歐巴馬健保」（Obamacare）；拜登抱著的嬰兒，是加州民主黨籍聯邦眾議員戈麥斯（Jimmy Gomez）的兒子。
2010年3月23日，時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）推動立法，讓更多美國人被納入醫療保險的範圍；雖褒貶不一，共和黨數度在國會想廢除或修改法條，但都沒有成功。
3月23日，法國首都巴黎再次爆發反對年金改革的民眾示威，根據法國總工會（CGT）統計，全國示威者人數為350萬人。法國總理柏納（Elisabeth Borne）16日於國民議會宣布動用憲法第49.3條，強制通過退休制度改革法案，將法定退休年齡從62歲延至64歲，議會20日針對政府的不信任案進行投票，卻以九票之差遭否決，形同法案過關。
法國總工會宣布，將於3月28日舉行第10次全國動員，號召各界參與罷工示威。
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責任編輯：張博丞、羅元祺
核稿編輯：翁世航
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臺灣年輕科學家的幕後推手，李長榮教育基金會為優秀青年人才打造走向國際的舞台
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臺灣的年輕人才值得更多機會與資源，李長榮教育基金會作為一個拋磚引玉的角色，除了舉辦李謀偉科學論壇，讓年輕科學家能和國際頂尖大師進行交流，更辦理多項獎助學金計畫，希望能喚起更多人對人才教育的重視，並共同參與其中。
出於對人才培育的重視，李長榮教育基金會自創立以來，就以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動為核心，開辦各式獎學金計畫與李謀偉科學論壇來幫助年輕世代。其中由李長榮集團總裁李謀偉與李長榮教育基金會董事長楊賽芬所贊助的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference, 以下簡稱BRC），更提供了讓年輕科學家能接觸到各國頂尖學者的機會，接受豐沛的知識洗禮。
李謀偉總裁在麻省理工學院求學期間，模塑了自己對於教育、知識傳授形式的想法。在回國後，更對臺灣年輕學子，因為受限於環境、經濟等條件而無法進一步打開國際視野、接觸到更多領先知識，甚至與世界級專家學者進行交流等，感到可惜。因此李謀偉總裁運用自己的資源，透過主辦BRC，將國際頂尖的科學家，帶進臺灣。
最高度期待的科學盛會，BRC李謀偉科學論壇
2023年舉辦的第三屆BRC，邀請到國際間最重量級的學者群來到臺灣，並交由科學諮詢委員會（Scientific Advisory Board, 以下簡稱SAB）負責推薦講者與規劃整個論壇流程。其中，SAB的主席，同時也是國際知名的化學家——Dr. Ehud Keinan，今年已是第二次參加BRC，他在談及論壇的意義，以及自己為此所投入的心力時，非常懇切地表示：「我人生中很大的一部分，都在為了幫助更多年輕科學家、為他們創造機會而努力，我不求取任何回報，只希望能夠為科學界與科學人才，打造一個更有活力的未來。」Dr. Ehud Keinan表示，當初他向李謀偉總裁建議，BRC應該要往更國際化、更高規格的形式發展，立刻獲得總裁的全力支持。
最初在廣邀國際學者參加時，由於是非常新鮮的嘗試，也不為人所知，許多專家學者們都是在再三請託之下才願意來到臺灣，但是經過了兩屆的經營與鑽研，成果逐漸發酵，BRC在國際間打響了名聲。「這些重要的學者，現在都非常樂意來參加論壇，甚至預約了明年（2024年）要再次來訪，這真的是非常令我們感到振奮和感動。」Dr. Ehud Keinan充滿期盼地說道。
李謀偉總裁也進一步說明BRC的目標，是希望臺灣年輕學子與世界最頂尖科學家的切磋能夠有更多靈感碰撞，並進一步發展為改善人類生活的關鍵。他補充說明，這樣的靈感碰撞，不是大家規規矩矩坐在會議室中就會出現，所以BRC從地點到議程的安排，都跟一般論壇不一樣，參考了美國戈登論壇的作法，選擇一個遠離都市紛擾的僻靜地點，讓所有與會者可以在這裡充分地放鬆、沈澱思緒。
在議程上，除了研討會之外，也會穿插安排休閒活動的交流時段。「我們邀請所有的學者和學生一起去健行、或騎自行車。在藍天白雲下，所有人都在很輕鬆自在的狀態中，自然而然地互動、談天。這是因為我相信，很多的靈感火花，就是在這個時候迸現。」李謀偉總裁認為這樣的安排，提供年輕學子一個跟大師們素面相見的絕佳機會，更是建立友誼、提高交流延續性的最好方法。
化學如何改變人類的生活，分子工程是科技新未來
第三屆BRC的主題為「The Magic of Chemistry」，議題聚焦在「New Frontier of Molecular Engineering – Electronic & Optical Materials（前瞻分子工程——電子與光學材料）」。針對這次的主題，Dr. Ehud Keinan分享，化學是事物的基礎，是滿足人類生活需求的科技中，最重要的元素。科學家發揮想像力，在自然生物、礦物，甚至化學元素中，找到可以模仿的靈感，再利用科學的方式重新整合這些素材，創造出了令人驚嘆不已的成果。
說到本次與會的科學家，Dr. Ehud Keinan興奮地介紹：「他們都是現今世界上，最重要、最有影響力的科學家。」包括諾貝爾獎、普里斯特利獎章（Priestley Medal）、威爾許獎（Welch Award in Chemistry）、沃爾夫獎（Wolf Prize）的得主們，或者擁有實力角逐這些獎項的科學家。
Dr. Ehud Keinan認為，對於年輕科學家來說，最好的刺激就是近距離的接觸這些大師，認識他們、了解他們的故事和思考的方式，從中獲得關於研究、科學、未來的種種啟發。「這是最高的學習，比起念任何理論，或者坐在課堂中記著一頁又一頁的筆記還要重要，你獲得的不只是知識，還有這個知識的發展過程。」
另外值得一提的是，本屆BRC所邀請的其中兩位學者，在論壇這段時間分別獲得了國際級大獎。科學諮詢委員翁啟惠院士，以醣科學的開創性研究，榮獲以色列化學學會Medicinal Chemistry Section（MCS-ICS）Barry Cohen藥物化學獎；而Jackie Yi-Ru Ying教授，則是成功將奈米科技與技術醫學結合，榮獲費薩爾國王國際科學獎（King Faisal Prize），成為首位獲得此項殊榮的女性科學家，Jackie Yi-Ru Ying教授在得知獲獎消息後，更俏皮地分享：「BRC is my lucky conference！」
多管道促進人才培育，讓世界看見臺灣年輕科學家
「我認為，對學生來說，不需要去要求他們有創意、有想法，因為這些事情並不是可以透過教導或學習而來的。對有志於從事科學的年輕人來說，只需要有自信，對自己正在做的事情與目標有信心。」自從15年前Dr. Ehud Keinan第一次訪問臺灣之後，他便時常因為教學或演講再次來訪。在他眼中，臺灣的學生們充滿了可能性，以及對知識的渴求。這就是為什麼他非常希望透過BRC，將大師們帶到臺灣，讓大師的身教和言教，給予學生們更多正面的鼓勵和刺激。
這樣的想法，和對於促進人才培育，無私挹注資源的李謀偉總裁不謀而合，因此這些年來，除了舉辦BRC，李長榮教育基金會也提供優秀人才更多獎勵管道，例如：優秀學生獎學金、李長榮博士生獎助學金計畫、李長榮碩士生獎助學金計畫等。李謀偉總裁特別提到：「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」這就是為什麼李長榮教育基金會，將持續推動各種研究活動，提供獎項、獎學金，希望幫助臺灣的年經科學家與學子，在研究與學習的道路上，能夠走得更自在、順遂。