【專訪】吳怡農：不選立委不是要退休，全力推動「後盾計畫」落實韌性社會

文：鄭鴻達

壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前宣布不登記參選2024立委，將全心投入「後盾計畫」。吳怡農接受《今周刊》專訪表示，中國花費不少力氣、資源以武力威脅台灣，台灣社會要做更好準備不是為了接戰、上戰場，是要嚇阻戰爭，「反戰、避戰的前提就是備戰」，唯有建立自身國防能力，才有可能落實中立與反戰。

至於未來是否不排除重返政治領域，吳怡農笑說他這次的聲明不是「退休聲明」，是要說明他接下來這段時間要為台灣國安做更多貢獻，其中「後盾計畫」就是有實質影響的事。

他強調，在國防改革上只要有機會與行政、立法部門合作，他絕對會全力以赴。

對於日前有多名學者發動反戰聲明連署，稱俄羅斯雖是俄烏戰爭主要發起戰爭之犯罪者，但挑釁主犯是美國，從犯是英國，設圈套的人比動手殺人更糟糕。

吳怡農直言，所有討論與辯論都應基於事實且符合邏輯，「期待這些學者能多看新聞、多讀歷史」。

民進黨立委初選這周開放領表登記，曾兩度參選台北市中山、北松山選區立委的吳怡農上周六（3/18）透過臉書貼文，宣布將不會登記參選立委，也不會爭取不分區立委提名，會在「壯闊台灣聯盟」全力推動「後盾計畫」，落實韌性社會的目標。

吳怡農不只兩度參選該選區區域立委，更曾任民進黨台北市黨部主委，因此其不參選聲明為北市立委選舉投下震撼彈，吳怡農這次接受《今周刊》專訪，本文以問答方式，完整呈現吳怡農做出此決定的起心動念、其對時事看法，以及他下一步規劃為何。

問：您兩次投入北市立委選舉，也當過北市黨部主委，投入不少心力，除了要推動「後盾計畫」，這次是否也是因評估選舉趨勢或勝選機率會將不如預期？

答：基於「後盾計畫」的工作、推動國家安全的初衷，我現在走不開，這也是為何這次我和大家報告我不會登記參選。

我做這次決定的唯一考量、原因就是「後盾計畫」。我們投入選舉的初衷，就是希望盡我個人微薄力量，來為台灣的國家安全努力，參選絕對是途徑之一，現在（推動「後盾計畫」）也是基於提升國家安全這個目標。

「後盾計畫」在做的工作，是為民防努力，要提升社會民間的準備，為任何災害做好準備，這是我現在在能力範圍內，可以為台灣安全所做最直接、最實質的事。

「後盾計畫」目前已做出相當成績，每個月大約有1000名民眾參與訓練，這個將會持續，而後盾計劃的下階段任務，除了訓練民眾之外，也要提高台灣的社會韌性，最重要的是要紮根，要在全國同時推動，且平時就要有志工組織存在。

這樣子的訓練才能轉換成一種能力，在台灣社會面對衝擊時，需要有人站出來幫助彼此、幫助社區，光靠軍警消是不夠的，這份工作是這麼重要，「後盾計畫」現在又即將邁入如此重要的下階段，我無法和同仁說我要去忙其他事情（指選舉），這必須整個團隊全心全力投入，這也是我為何這次不止宣布不會參選區域立委，也不會爭取不分區立委提名。

Photo Credit: 今周刊 / 鄭鴻達攝 壯闊台灣聯盟推動「後盾計畫」，與社團法人台灣醫療救護學會合作，舉辦「全民緊急應變」基礎課程透過，為受訓的學員準備好緊急救援的能力。

我第一次投入中山、北松山選區是四年前的事，其實這一選區是民進黨的艱困選區，當初只有徵召，連初選登記都沒有，經過兩次努力，已經看到愈來愈有機會了，這也反映過去這幾年民進黨在地方的經營與努力，以及民眾對於民進黨所代表的責任政治的肯定。

我知道也相信這一次民進黨有非常大的機會可以翻轉這一選區，只要候選人覺得有幫助，我幫得上忙的地方也會盡全力支持，大選中有許多中間選民，當中間選民要選擇政黨、候選人時，民進黨的理性政治、訴求與責任政治文化，為選民所期待，所以我覺得這選區這次非常有機會。

問：未來是否仍不排除回到政治領域繼續耕耘？

答：政治涉及、影響一切的政策，我這次的聲明不是「退休聲明」，是和大家報告接下來這段時間，我要如何盡個人最大努力為台灣的國安做出更多貢獻。「後盾計畫」是我覺得對台灣的未來、安全有實質影響的事，而且是我們做得到且會繼續做的事。

光有民間準備是不夠的，國防改革也要繼續前進，只要有機會與行政部門、立法部門合作，一起推動讓台灣更安全，我絕對會全力以赴。

問：「後盾計畫」龐大且宏觀，該計畫是基於何種原因或考量，例如是在中國的威脅壓力下，因此必須儘速提升台灣的民防力量或全民國防意識？

答：國防安全不可只靠軍警消少數人，台灣軍隊只有十幾萬人，第一線負責救災、救火、救護的消防人員，在全國也只有1.5萬人，不到人口千分之一，台灣若面臨災害，可能是下一場芮氏規模7.0的地震、可能是較嚴重的颱風，或甚至是機率比較小，但後果更為嚴重的戰爭威脅或風險。

民眾必須站出來幫助彼此，台灣才有生存機會，才能降低傷亡，更理想的狀況是透過民間工作，藉由台灣做好準備展現意志，才更有機會嚇阻戰爭，避免戰爭與衝突發生。我們無法避免天災，但對於人禍，可以透過做好準備去改變、影響未來。

中國政府已經花費數十年透過武力威脅台灣，此企圖心如今搭配愈來愈高的能力，當離台灣這麼近的鄰居花這麼多力氣與資源，在建立可用武力威脅台灣的能力時，台灣民間社會當然要做更好準備，這不是為了接戰、不是為了上戰場，而是透過民間的準備、團結與組織，才更有可能持續地嚇阻戰爭，維持我們的生活方式，這是我們的目標。

Photo Credit: 今周刊 / 鄭鴻達攝 壯闊台灣聯盟推動「後盾計畫」，吳怡農（中）和受訓的學員共同參與活動

問：延伸上述話題，最近有在野黨立委與學者在宣揚、主張「不要備戰要避戰」等所謂「反戰」言論，有些人認為這是認知作戰的一環，以全民防衛角度來看，資訊、意志宣傳有何重要性？

答：宣傳與溝通都非常重要，特別是政治人物、民意代表、學者，更有義務和民眾傳達正確的觀念，看到這些輿論，我覺得非常可惜也不應該，他們明明知道不是這樣子。

所有的中立國都是反戰，如何避免戰爭的發生，就是建立自己的國防能力，才能去落實中立、反戰，國家能保護自己，是一切反戰、避戰的前提。如何可行的保護自己就是「備戰」，我們做的一切努力，不管是國防改革、民間準備，都是希望能夠避戰。