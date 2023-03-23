【專訪】吳怡農：不選立委不是要退休，全力推動「後盾計畫」落實韌性社會
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吳怡農兩度區域立委，更曾任民進黨台北市黨部主委，其不參選聲明為北市立委選舉投下震撼彈，今周刊以問答方式，完整呈現吳怡農做出此決定的起心動念、其對時事看法，以及他下一步規劃為何。
文：鄭鴻達
壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前宣布不登記參選2024立委，將全心投入「後盾計畫」。吳怡農接受《今周刊》專訪表示，中國花費不少力氣、資源以武力威脅台灣，台灣社會要做更好準備不是為了接戰、上戰場，是要嚇阻戰爭，「反戰、避戰的前提就是備戰」，唯有建立自身國防能力，才有可能落實中立與反戰。
至於未來是否不排除重返政治領域，吳怡農笑說他這次的聲明不是「退休聲明」，是要說明他接下來這段時間要為台灣國安做更多貢獻，其中「後盾計畫」就是有實質影響的事。
他強調，在國防改革上只要有機會與行政、立法部門合作，他絕對會全力以赴。
對於日前有多名學者發動反戰聲明連署，稱俄羅斯雖是俄烏戰爭主要發起戰爭之犯罪者，但挑釁主犯是美國，從犯是英國，設圈套的人比動手殺人更糟糕。
吳怡農直言，所有討論與辯論都應基於事實且符合邏輯，「期待這些學者能多看新聞、多讀歷史」。
民進黨立委初選這周開放領表登記，曾兩度參選台北市中山、北松山選區立委的吳怡農上周六（3/18）透過臉書貼文，宣布將不會登記參選立委，也不會爭取不分區立委提名，會在「壯闊台灣聯盟」全力推動「後盾計畫」，落實韌性社會的目標。
吳怡農不只兩度參選該選區區域立委，更曾任民進黨台北市黨部主委，因此其不參選聲明為北市立委選舉投下震撼彈，吳怡農這次接受《今周刊》專訪，本文以問答方式，完整呈現吳怡農做出此決定的起心動念、其對時事看法，以及他下一步規劃為何。
- 問：您兩次投入北市立委選舉，也當過北市黨部主委，投入不少心力，除了要推動「後盾計畫」，這次是否也是因評估選舉趨勢或勝選機率會將不如預期？
答：基於「後盾計畫」的工作、推動國家安全的初衷，我現在走不開，這也是為何這次我和大家報告我不會登記參選。
我做這次決定的唯一考量、原因就是「後盾計畫」。我們投入選舉的初衷，就是希望盡我個人微薄力量，來為台灣的國家安全努力，參選絕對是途徑之一，現在（推動「後盾計畫」）也是基於提升國家安全這個目標。
「後盾計畫」在做的工作，是為民防努力，要提升社會民間的準備，為任何災害做好準備，這是我現在在能力範圍內，可以為台灣安全所做最直接、最實質的事。
「後盾計畫」目前已做出相當成績，每個月大約有1000名民眾參與訓練，這個將會持續，而後盾計劃的下階段任務，除了訓練民眾之外，也要提高台灣的社會韌性，最重要的是要紮根，要在全國同時推動，且平時就要有志工組織存在。
這樣子的訓練才能轉換成一種能力，在台灣社會面對衝擊時，需要有人站出來幫助彼此、幫助社區，光靠軍警消是不夠的，這份工作是這麼重要，「後盾計畫」現在又即將邁入如此重要的下階段，我無法和同仁說我要去忙其他事情（指選舉），這必須整個團隊全心全力投入，這也是我為何這次不止宣布不會參選區域立委，也不會爭取不分區立委提名。
我第一次投入中山、北松山選區是四年前的事，其實這一選區是民進黨的艱困選區，當初只有徵召，連初選登記都沒有，經過兩次努力，已經看到愈來愈有機會了，這也反映過去這幾年民進黨在地方的經營與努力，以及民眾對於民進黨所代表的責任政治的肯定。
我知道也相信這一次民進黨有非常大的機會可以翻轉這一選區，只要候選人覺得有幫助，我幫得上忙的地方也會盡全力支持，大選中有許多中間選民，當中間選民要選擇政黨、候選人時，民進黨的理性政治、訴求與責任政治文化，為選民所期待，所以我覺得這選區這次非常有機會。
- 問：未來是否仍不排除回到政治領域繼續耕耘？
答：政治涉及、影響一切的政策，我這次的聲明不是「退休聲明」，是和大家報告接下來這段時間，我要如何盡個人最大努力為台灣的國安做出更多貢獻。「後盾計畫」是我覺得對台灣的未來、安全有實質影響的事，而且是我們做得到且會繼續做的事。
光有民間準備是不夠的，國防改革也要繼續前進，只要有機會與行政部門、立法部門合作，一起推動讓台灣更安全，我絕對會全力以赴。
- 問：「後盾計畫」龐大且宏觀，該計畫是基於何種原因或考量，例如是在中國的威脅壓力下，因此必須儘速提升台灣的民防力量或全民國防意識？
答：國防安全不可只靠軍警消少數人，台灣軍隊只有十幾萬人，第一線負責救災、救火、救護的消防人員，在全國也只有1.5萬人，不到人口千分之一，台灣若面臨災害，可能是下一場芮氏規模7.0的地震、可能是較嚴重的颱風，或甚至是機率比較小，但後果更為嚴重的戰爭威脅或風險。
民眾必須站出來幫助彼此，台灣才有生存機會，才能降低傷亡，更理想的狀況是透過民間工作，藉由台灣做好準備展現意志，才更有機會嚇阻戰爭，避免戰爭與衝突發生。我們無法避免天災，但對於人禍，可以透過做好準備去改變、影響未來。
中國政府已經花費數十年透過武力威脅台灣，此企圖心如今搭配愈來愈高的能力，當離台灣這麼近的鄰居花這麼多力氣與資源，在建立可用武力威脅台灣的能力時，台灣民間社會當然要做更好準備，這不是為了接戰、不是為了上戰場，而是透過民間的準備、團結與組織，才更有可能持續地嚇阻戰爭，維持我們的生活方式，這是我們的目標。
- 問：延伸上述話題，最近有在野黨立委與學者在宣揚、主張「不要備戰要避戰」等所謂「反戰」言論，有些人認為這是認知作戰的一環，以全民防衛角度來看，資訊、意志宣傳有何重要性？
答：宣傳與溝通都非常重要，特別是政治人物、民意代表、學者，更有義務和民眾傳達正確的觀念，看到這些輿論，我覺得非常可惜也不應該，他們明明知道不是這樣子。
所有的中立國都是反戰，如何避免戰爭的發生，就是建立自己的國防能力，才能去落實中立、反戰，國家能保護自己，是一切反戰、避戰的前提。如何可行的保護自己就是「備戰」，我們做的一切努力，不管是國防改革、民間準備，都是希望能夠避戰。
- 問：有學者連署「反戰聲明」，並主張俄羅斯雖是俄烏戰爭主要發起者，但挑釁主犯是美國，從犯是英國，設圈套的人比動手殺人更糟糕？
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臺灣年輕科學家的幕後推手，李長榮教育基金會為優秀青年人才打造走向國際的舞台
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臺灣的年輕人才值得更多機會與資源，李長榮教育基金會作為一個拋磚引玉的角色，除了舉辦李謀偉科學論壇，讓年輕科學家能和國際頂尖大師進行交流，更辦理多項獎助學金計畫，希望能喚起更多人對人才教育的重視，並共同參與其中。
出於對人才培育的重視，李長榮教育基金會自創立以來，就以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動為核心，開辦各式獎學金計畫與李謀偉科學論壇來幫助年輕世代。其中由李長榮集團總裁李謀偉與李長榮教育基金會董事長楊賽芬所贊助的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference, 以下簡稱BRC），更提供了讓年輕科學家能接觸到各國頂尖學者的機會，接受豐沛的知識洗禮。
李謀偉總裁在麻省理工學院求學期間，模塑了自己對於教育、知識傳授形式的想法。在回國後，更對臺灣年輕學子，因為受限於環境、經濟等條件而無法進一步打開國際視野、接觸到更多領先知識，甚至與世界級專家學者進行交流等，感到可惜。因此李謀偉總裁運用自己的資源，透過主辦BRC，將國際頂尖的科學家，帶進臺灣。
最高度期待的科學盛會，BRC李謀偉科學論壇
2023年舉辦的第三屆BRC，邀請到國際間最重量級的學者群來到臺灣，並交由科學諮詢委員會（Scientific Advisory Board, 以下簡稱SAB）負責推薦講者與規劃整個論壇流程。其中，SAB的主席，同時也是國際知名的化學家——Dr. Ehud Keinan，今年已是第二次參加BRC，他在談及論壇的意義，以及自己為此所投入的心力時，非常懇切地表示：「我人生中很大的一部分，都在為了幫助更多年輕科學家、為他們創造機會而努力，我不求取任何回報，只希望能夠為科學界與科學人才，打造一個更有活力的未來。」Dr. Ehud Keinan表示，當初他向李謀偉總裁建議，BRC應該要往更國際化、更高規格的形式發展，立刻獲得總裁的全力支持。
最初在廣邀國際學者參加時，由於是非常新鮮的嘗試，也不為人所知，許多專家學者們都是在再三請託之下才願意來到臺灣，但是經過了兩屆的經營與鑽研，成果逐漸發酵，BRC在國際間打響了名聲。「這些重要的學者，現在都非常樂意來參加論壇，甚至預約了明年（2024年）要再次來訪，這真的是非常令我們感到振奮和感動。」Dr. Ehud Keinan充滿期盼地說道。
李謀偉總裁也進一步說明BRC的目標，是希望臺灣年輕學子與世界最頂尖科學家的切磋能夠有更多靈感碰撞，並進一步發展為改善人類生活的關鍵。他補充說明，這樣的靈感碰撞，不是大家規規矩矩坐在會議室中就會出現，所以BRC從地點到議程的安排，都跟一般論壇不一樣，參考了美國戈登論壇的作法，選擇一個遠離都市紛擾的僻靜地點，讓所有與會者可以在這裡充分地放鬆、沈澱思緒。
在議程上，除了研討會之外，也會穿插安排休閒活動的交流時段。「我們邀請所有的學者和學生一起去健行、或騎自行車。在藍天白雲下，所有人都在很輕鬆自在的狀態中，自然而然地互動、談天。這是因為我相信，很多的靈感火花，就是在這個時候迸現。」李謀偉總裁認為這樣的安排，提供年輕學子一個跟大師們素面相見的絕佳機會，更是建立友誼、提高交流延續性的最好方法。
化學如何改變人類的生活，分子工程是科技新未來
第三屆BRC的主題為「The Magic of Chemistry」，議題聚焦在「New Frontier of Molecular Engineering – Electronic & Optical Materials（前瞻分子工程——電子與光學材料）」。針對這次的主題，Dr. Ehud Keinan分享，化學是事物的基礎，是滿足人類生活需求的科技中，最重要的元素。科學家發揮想像力，在自然生物、礦物，甚至化學元素中，找到可以模仿的靈感，再利用科學的方式重新整合這些素材，創造出了令人驚嘆不已的成果。
說到本次與會的科學家，Dr. Ehud Keinan興奮地介紹：「他們都是現今世界上，最重要、最有影響力的科學家。」包括諾貝爾獎、普里斯特利獎章（Priestley Medal）、威爾許獎（Welch Award in Chemistry）、沃爾夫獎（Wolf Prize）的得主們，或者擁有實力角逐這些獎項的科學家。
Dr. Ehud Keinan認為，對於年輕科學家來說，最好的刺激就是近距離的接觸這些大師，認識他們、了解他們的故事和思考的方式，從中獲得關於研究、科學、未來的種種啟發。「這是最高的學習，比起念任何理論，或者坐在課堂中記著一頁又一頁的筆記還要重要，你獲得的不只是知識，還有這個知識的發展過程。」
另外值得一提的是，本屆BRC所邀請的其中兩位學者，在論壇這段時間分別獲得了國際級大獎。科學諮詢委員翁啟惠院士，以醣科學的開創性研究，榮獲以色列化學學會Medicinal Chemistry Section（MCS-ICS）Barry Cohen藥物化學獎；而Jackie Yi-Ru Ying教授，則是成功將奈米科技與技術醫學結合，榮獲費薩爾國王國際科學獎（King Faisal Prize），成為首位獲得此項殊榮的女性科學家，Jackie Yi-Ru Ying教授在得知獲獎消息後，更俏皮地分享：「BRC is my lucky conference！」
多管道促進人才培育，讓世界看見臺灣年輕科學家
「我認為，對學生來說，不需要去要求他們有創意、有想法，因為這些事情並不是可以透過教導或學習而來的。對有志於從事科學的年輕人來說，只需要有自信，對自己正在做的事情與目標有信心。」自從15年前Dr. Ehud Keinan第一次訪問臺灣之後，他便時常因為教學或演講再次來訪。在他眼中，臺灣的學生們充滿了可能性，以及對知識的渴求。這就是為什麼他非常希望透過BRC，將大師們帶到臺灣，讓大師的身教和言教，給予學生們更多正面的鼓勵和刺激。
這樣的想法，和對於促進人才培育，無私挹注資源的李謀偉總裁不謀而合，因此這些年來，除了舉辦BRC，李長榮教育基金會也提供優秀人才更多獎勵管道，例如：優秀學生獎學金、李長榮博士生獎助學金計畫、李長榮碩士生獎助學金計畫等。李謀偉總裁特別提到：「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」這就是為什麼李長榮教育基金會，將持續推動各種研究活動，提供獎項、獎學金，希望幫助臺灣的年經科學家與學子，在研究與學習的道路上，能夠走得更自在、順遂。