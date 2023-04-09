若中國年輕人拒絕生育，他們和他們的後輩會過得更好嗎？

文：卓憲文

若年輕人「拒絕生育」，他們和他們的後輩，會過得更好嗎？

不會。

倘若過去五年斷崖下降的生育率，成為長期趨勢。如今20-29歲的年輕人，會在本該屬於事業生涯的黃金時期，見證持續40年的經濟快速成長掉頭向下；如果他們沒有儲蓄，就幾乎不可能在老年時獲得維持生活品質的退休金。

至於他們的下一代，也就是過去和未來5年出生的「20後」，一踏入職場就會揹負沉重的税負壓力；過去40年累積的債務陷阱，和遍佈全國各地的「過度建設」，也將由這代人買單。

拒絕生育並非個體和國家的零和博弈，而會造成個人和國家的「雙輸」。但這怪不到「最後一代」頭上。

Ch1. 人口的「通貨緊縮」循環已幾乎確定在中國發生

當商品價格持續下跌，市場便會形成「早買不如遲買」的預期，壓縮需求，推動價格進一步下降，進入「通貨緊縮循環」。類似規律在「人口市場」同樣適用，當人們意識到「遲生利好」後，即使有生育意願，也會千方百計延後生育時間。

從2000年到2018年，中國新增出生人口都一直穩定在每年1500-1700萬之間；但在育齡婦女數目沒有明顯減少的情況下，從2019年開始，新生人口數目卻呈斷崖式下跌：從當年的1523萬，到2020年1200萬，2021年的1062萬，再到去年的956萬。至於2023年出生的孩童，備孕期大多落在頻繁封控、經濟混亂、感染潮持續的2022年，數字肯定更不樂觀。人口的「通貨緊縮循環」已幾乎確定在中國發生。

今（2023）年1月，中國國家統計局公佈2022年全國出生人口956萬，這是「三年饑荒」以來，首次跌破千萬數目；也是60年代以來，中國第一次人口淨減少。

學界和經濟領域對人口問題的討論已持續有年，但人口問題第一次廣為人知，是在去（2022）年5月上海封城期間。當時一位抗拒集中隔離的年輕人，面對大白「處罰後要影響你的三代」的威脅時，喊出「我們是最後一代」。11月，北京天通苑一群基層公職人員，在商討如何對付不配合防疫政策的「刺頭」時，説出「他兒子就是他軟肋」，「最後一代」的説法再次流行起來。

「泛自由派」認為生育率低是國家的「軟肋」，在高壓政治環境下，只得用這種「非暴力不合作」方法抗爭。傳統上支持當局的左派年輕人，也對懸殊貧富差距不滿，更不忿當局默許高房價，容忍「有房的既得利益者剝削城市青年」，期待生育率斷崖下降可迫使政策進一步「左轉」。

「兒孫自有兒孫福，沒有兒孫我享福」——那些對政治不感興趣的絕大多數「樂子人」，也因生計所迫，加入頂客大軍。至於還沒放棄生育的年輕夫妻，看着逐年下跌的出生人口，也能很輕易的得出結論：每晚生孩子一年，子女面對的競爭壓力就小一分。生育率每下跌一點，來自政府的補助支持就會多一分。

Ch2. 當現在的新生兒少了一半，已阻止不了20年後出生人口只剩四分之一

金融上的通貨緊縮，可以依靠政府的財政政策（增加支出），和央行的貨幣政策（增發貨幣，降低利率）舒緩；但從政策落地到取得效果，都需要至少一年以上時間。而人口政策的起效滯後性則更為嚴重。

以中國為例：中共在1979年宣佈嚴格的「一胎政策」，但全國總和生育率（每位育齡婦女一生平均生育子女數目）還是從當年的2.75連升了四年，達到1982年2.97的峰值；一直到政策落實12年後的1991年，平均生育人數才降到2以下的1.91。

政府有能力「扒房牽牛開除編制」，強制婦女墮胎；但不可能用同樣方法強制生育。而縱觀全球範圍內，還沒有一個國家能在出生人口下跌後，通過政策工具令生育率顯著回升。其中最努力的日本從提供廉價住房、推動14周產假和1年育嬰假、提供免費公立幼托，再到直接發現金…… 使出渾身解數，結果也只是把總和生育率從2005年的1.26，提高到2015年的1.45；但到了2022年還是回到1.27的原點。

回看中國的情況，從千禧年直到「人口斷崖」開始的2018年，中國總和生育率都維持在1.6到1.8期間，雖較2.1的自然更替率低，但在各國都面對少子化的今天，仍屬正常水平。但從2018年開始就一路下墜，去年紀錄到1.06的低點，在所有千萬人口以上國家中排名倒數第二，僅高過韓國。更嚴峻的是，中國這一波出生率的斷崖下降，沒有人知道何時到底，只要過去5年的下跌趨勢再持續兩年，中國出生率就會在跌破0.8的同時超越韓國，成為全球倒數第一。

｜Photo Credit: 歪腦設計組 2005/2010/2015/2018後逐年新增人口（Source：中國國家統計局）。｜Photo Credit: 歪腦設計組

2005/2010/2015/2018後總和生育率（Source：中國國家統計局）。｜Photo Credit: 歪腦設計組

2005/2010/2015/2018後生育率的國家排名（Source：中國國家統計局）

年份 生育率排名 2005 157 2010 150 2015 148 2018 167 2019 172 2020 190 2021 倒數第四（千萬人口以上地區） 2022 倒數第二（千萬人口以上地區）

到這裡為止，我們先總結三個事實：

生育率下降是一個「正反饋」事件：出生人口下降數字越快，人們就越不願意生育。 中國的總和生育率目前跌至1.06的水平，也就是平均每代減少一半人口。較樂觀的預期認為出生率會在0.95-1.0之間探底，悲觀預期則認為有可能在未來數年下降至0.7-0.8的水平。 無論政府如何鼓勵生育。到目前為止，還沒有國家的生育率在降到較低水平後回升過。

人口危機的可怕之處在於：當你發現目前的新生兒少了一半，已阻止不了20年後出生人口只剩四分之一的趨勢。我們選取較為中間的預期，假定中國生育水平未來幾年穩定在0.85左右，到2050年中國每年新出生人口數量大約會降到430-450萬，數字大約是2017年水平的四分之一。而建國後的嬰兒潮也會在那時達到預期壽命，每年死亡人口會高達2000-2300萬。

流程圖（當下的生育率如何影響未來出生人口）｜Photo Credit: 歪腦設計組

Ch3. 拒絕生育的90-00後：沒有工作，沒有醫保，然後沒有養老金

「但現在人還是很多啊，畢業生都找不到工作。」

人口問題最詭異之處，在於從數據上看，中國正在陷入全球絕無僅有的人口危機；但街頭永遠人頭湧湧，春運時火車票一票難求，畢業生剛工作的那幾年總要面對「你不幹有的是人幹」的PUA；究其原因，人口問題具有滯後性。