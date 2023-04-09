若中國年輕人拒絕生育，他們和他們的後輩會過得更好嗎？
我們想讓你知道的是
為什麼「人口危機」大多發生在發達國家，只有中國「未富先老」？首先是持續長達30年的「一胎化」政策。長期的計劃生育宣傳教育，和社會上絕大多數的獨生子女家庭，都令現在處於育齡年輕人潛移默化接受了「每家一個孩子很正常」的觀念。
文：卓憲文
若年輕人「拒絕生育」，他們和他們的後輩，會過得更好嗎？
不會。
倘若過去五年斷崖下降的生育率，成為長期趨勢。如今20-29歲的年輕人，會在本該屬於事業生涯的黃金時期，見證持續40年的經濟快速成長掉頭向下；如果他們沒有儲蓄，就幾乎不可能在老年時獲得維持生活品質的退休金。
至於他們的下一代，也就是過去和未來5年出生的「20後」，一踏入職場就會揹負沉重的税負壓力；過去40年累積的債務陷阱，和遍佈全國各地的「過度建設」，也將由這代人買單。
拒絕生育並非個體和國家的零和博弈，而會造成個人和國家的「雙輸」。但這怪不到「最後一代」頭上。
Ch1. 人口的「通貨緊縮」循環已幾乎確定在中國發生
當商品價格持續下跌，市場便會形成「早買不如遲買」的預期，壓縮需求，推動價格進一步下降，進入「通貨緊縮循環」。類似規律在「人口市場」同樣適用，當人們意識到「遲生利好」後，即使有生育意願，也會千方百計延後生育時間。
從2000年到2018年，中國新增出生人口都一直穩定在每年1500-1700萬之間；但在育齡婦女數目沒有明顯減少的情況下，從2019年開始，新生人口數目卻呈斷崖式下跌：從當年的1523萬，到2020年1200萬，2021年的1062萬，再到去年的956萬。至於2023年出生的孩童，備孕期大多落在頻繁封控、經濟混亂、感染潮持續的2022年，數字肯定更不樂觀。人口的「通貨緊縮循環」已幾乎確定在中國發生。
今（2023）年1月，中國國家統計局公佈2022年全國出生人口956萬，這是「三年饑荒」以來，首次跌破千萬數目；也是60年代以來，中國第一次人口淨減少。
學界和經濟領域對人口問題的討論已持續有年，但人口問題第一次廣為人知，是在去（2022）年5月上海封城期間。當時一位抗拒集中隔離的年輕人，面對大白「處罰後要影響你的三代」的威脅時，喊出「我們是最後一代」。11月，北京天通苑一群基層公職人員，在商討如何對付不配合防疫政策的「刺頭」時，説出「他兒子就是他軟肋」，「最後一代」的説法再次流行起來。
「泛自由派」認為生育率低是國家的「軟肋」，在高壓政治環境下，只得用這種「非暴力不合作」方法抗爭。傳統上支持當局的左派年輕人，也對懸殊貧富差距不滿，更不忿當局默許高房價，容忍「有房的既得利益者剝削城市青年」，期待生育率斷崖下降可迫使政策進一步「左轉」。
「兒孫自有兒孫福，沒有兒孫我享福」——那些對政治不感興趣的絕大多數「樂子人」，也因生計所迫，加入頂客大軍。至於還沒放棄生育的年輕夫妻，看着逐年下跌的出生人口，也能很輕易的得出結論：每晚生孩子一年，子女面對的競爭壓力就小一分。生育率每下跌一點，來自政府的補助支持就會多一分。
Ch2. 當現在的新生兒少了一半，已阻止不了20年後出生人口只剩四分之一
金融上的通貨緊縮，可以依靠政府的財政政策（增加支出），和央行的貨幣政策（增發貨幣，降低利率）舒緩；但從政策落地到取得效果，都需要至少一年以上時間。而人口政策的起效滯後性則更為嚴重。
以中國為例：中共在1979年宣佈嚴格的「一胎政策」，但全國總和生育率（每位育齡婦女一生平均生育子女數目）還是從當年的2.75連升了四年，達到1982年2.97的峰值；一直到政策落實12年後的1991年，平均生育人數才降到2以下的1.91。
政府有能力「扒房牽牛開除編制」，強制婦女墮胎；但不可能用同樣方法強制生育。而縱觀全球範圍內，還沒有一個國家能在出生人口下跌後，通過政策工具令生育率顯著回升。其中最努力的日本從提供廉價住房、推動14周產假和1年育嬰假、提供免費公立幼托，再到直接發現金…… 使出渾身解數，結果也只是把總和生育率從2005年的1.26，提高到2015年的1.45；但到了2022年還是回到1.27的原點。
回看中國的情況，從千禧年直到「人口斷崖」開始的2018年，中國總和生育率都維持在1.6到1.8期間，雖較2.1的自然更替率低，但在各國都面對少子化的今天，仍屬正常水平。但從2018年開始就一路下墜，去年紀錄到1.06的低點，在所有千萬人口以上國家中排名倒數第二，僅高過韓國。更嚴峻的是，中國這一波出生率的斷崖下降，沒有人知道何時到底，只要過去5年的下跌趨勢再持續兩年，中國出生率就會在跌破0.8的同時超越韓國，成為全球倒數第一。
2005/2010/2015/2018後生育率的國家排名（Source：中國國家統計局）
|年份
|生育率排名
|2005
|157
|2010
|150
|2015
|148
|2018
|167
|2019
|172
|2020
|190
|2021
|倒數第四（千萬人口以上地區）
|2022
|倒數第二（千萬人口以上地區）
到這裡為止，我們先總結三個事實：
- 生育率下降是一個「正反饋」事件：出生人口下降數字越快，人們就越不願意生育。
- 中國的總和生育率目前跌至1.06的水平，也就是平均每代減少一半人口。較樂觀的預期認為出生率會在0.95-1.0之間探底，悲觀預期則認為有可能在未來數年下降至0.7-0.8的水平。
- 無論政府如何鼓勵生育。到目前為止，還沒有國家的生育率在降到較低水平後回升過。
人口危機的可怕之處在於：當你發現目前的新生兒少了一半，已阻止不了20年後出生人口只剩四分之一的趨勢。我們選取較為中間的預期，假定中國生育水平未來幾年穩定在0.85左右，到2050年中國每年新出生人口數量大約會降到430-450萬，數字大約是2017年水平的四分之一。而建國後的嬰兒潮也會在那時達到預期壽命，每年死亡人口會高達2000-2300萬。
Ch3. 拒絕生育的90-00後：沒有工作，沒有醫保，然後沒有養老金
「但現在人還是很多啊，畢業生都找不到工作。」
人口問題最詭異之處，在於從數據上看，中國正在陷入全球絕無僅有的人口危機；但街頭永遠人頭湧湧，春運時火車票一票難求，畢業生剛工作的那幾年總要面對「你不幹有的是人幹」的PUA；究其原因，人口問題具有滯後性。
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不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
我們想讓你知道的是
育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。