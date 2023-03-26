《我的鯨魚老爸》：剖析狂吃背後的關係心理，三個方法接住你我身邊的查理
我們想讓你知道的是
多篇台灣心理學研究，以深度訪談了解暴食症者的生活經歷及心理狀態，發現「面臨親子關係（或和重要他人）疏離」是暴食症者常見的生活經歷，而這樣的狀況遲遲未能改善，當事人也較缺乏主動改變現狀的動力或信心，便「寄情於狂吃」，用暴食來「打發空虛寂寞」、「取代無從排解的情緒」、「在狂吃的過程中獲得短暫滿足」。
文：雞湯來了蕭子喬
校稿：雞湯來了陳世芃、蔡季葦
製圖：雞湯來了特約美術羅仕翔
編輯：雞湯來了蕭子喬
「妳是個很棒的人，沒有比你更棒的女兒」——《我的鯨魚老爸》查理
「你現在想當個稱職的父親了？」——《我的鯨魚老爸》艾莉（查理的女兒）
榮獲2023奧斯卡金像獎最佳男主角、最佳妝髮設計，及全美20多個電影獎項提名的電影《我的鯨魚老爸》，主角查理與前妻離婚後多年不曾見過女兒，卻在暴食症越趨嚴重，健康指數走向人生尾聲之時，不惜「花錢」也要請女兒來到自己住處，渴望了解女兒，努力希望女兒看見自己的美好價值。
然而，即便再怎麼渴望和女兒修復關係，查理依然放任自己吃下大量高熱量的食物，站起來要費九牛二虎之力、走路需要拐杖、無法彎腰撿拾掉落物品……龐然笨重到難以自理的身軀，依然在一個個空虛落寞的夜晚獨自嗑下一整份大披薩，大口咬下巧克力與甜食。究竟，是什麼讓查理暴飲暴食、狼吞虎嚥，不愛惜自己？
「誰會想要我這種人參與他們的人生？」——《我的鯨魚老爸》查理
心理學：暴飲暴食、自我毀滅？其實是用吃來逃避關係失落的情緒
艾莉：「你為什麼變得這麼胖？」
查理：「某個我在乎的人過世了，這對我影響重大」
電影《我的鯨魚老爸》中，查理與前妻離婚，與女兒多年不曾見面，中年出櫃交往的同性伴侶，也因宗教與家人評價等因素，離開了人世……面對人生中最重要的伴侶與親子關係，都面臨著多重的失落與打擊。「吃」成為查理的宣洩管道，甚至嚴重成為暴食的習慣。
多篇台灣心理學研究，以深度訪談了解暴食症者的生活經歷及心理狀態，發現「面臨親子關係（或和重要他人）疏離」是暴食症者常見的生活經歷，而這樣的狀況遲遲未能改善，當事人也較缺乏主動改變現狀的動力或信心，便「寄情於狂吃」，用暴食來「打發空虛寂寞」、「取代無從排解的情緒」、「在狂吃的過程中獲得短暫滿足」。
而在「關係疏離」現狀沒有改善，又不斷暴食的狀態下，日復一日，暴食者常因身材走樣、越來越不能自理，衍生「生活失控感」及更多的「負向情緒」，造成自尊及自信越來越低，更沒有自信改善關係現狀，也就越來越「只能寄情於狂吃」。對自己、對關係的無能為力，造成不斷暴食、自我毀滅的暴食惡性循環。
「我很擔心她忘了自己是個多棒的人，我要確定她會過得很好。」
——《我的鯨魚老爸》查理。
看見暴食者的內心：三個方法，試著接住你我身邊的查理
認知治療學派（Jones et al., 2007）指出，暴食者是因「逃避」某件情緒，而用暴食來「補償」。
與其直接命令（叫對方不要再吃了），或激將法（怎麼把自己吃成這樣），都不如尋求根本「處理情緒」會更有用。
綜合多篇台灣心理諮商、護理及醫學的研究，如果你或身邊就有暴食者，或遇到困難常以暴飲暴食來逃避問題的暴食傾向，可以試試理解背後的生活經歷及心理狀態，試著把逃避的情緒找回來，或許也能逐漸把跌入暴食深淵的自己找回來。
- 以下步驟主要整理自：張勻銘（2010）。 暴食症的認知模式。台灣心理諮商季刊，2（3），32－46。詳細作法與具體心理諮商、醫學治療，建議尋求專業的協助。
練習1：情緒與現狀覺察
試著羅列出逃避情緒帶來的優缺點、暴食帶來的優缺點，正視暴食惡性循環的狀態。
具體練習：
- 寫下逃避某件情緒的優點、缺點（例：壓抑焦慮讓我一時之間不用處理難解的問題）
- 寫下暴食的優點、缺點（例：吃讓我得以逃避、但整體和身材感覺越來越失控）
練習2：情緒辨識與表達
用各種方式辨識情緒的樣貌，並具象描繪出來。
具體練習：
- 試著「寫下」或「畫下」代表該情緒的表情
- 試著「寫下」或「畫下」代表該情緒的顏色
- 用一種動物形容該情緒
- 用一首歌代表該情緒
- 提到該情緒時，身體有什麼反應
練習3：重建表達情緒信念
盡可能避免二分法的限制性信念，盡可能拓展多元看待事件的視角與觀點，提升自我評價。
具體練習：
- 透過對話，發展多元的看待觀點
- 無論對錯好壞，試著表達自己真實的情緒
看似暴飲暴食、自我毀滅的行為，其實來自於一連串失落衍生的自我輕視。誠實表達自己、旁人的真實理解，或許是關係課題最大的釋放與和解。如同《我的鯨魚老爸》電影最終，當查理更真實地表達自己的情感，讓人們看見自毀表象背後的痛苦心靈與關係課題，是掙扎與混亂的時刻，但也是重新站起來的時刻。
參考資料
- 張勻銘（2010）。 暴食症的認知模式。台灣心理諮商季刊，2（3），32－46。
- 林佩姿、王芙容、李炳鈺（2010）。 不容忽視的飲食障礙 – 暴食症。藥學雜誌，26（4），47-51。
- 羅瑋嫻（2009）。暴食症患者的生病經驗與其家庭關係─一個結構取向治療的模擬框架。國立台中教育大學諮商與應用心理學系未出版之碩士論文。
- 葉慧雯、曾念生、賴姿如、周桂如（2006）。飲食疾患之認知行為治療。護理雜誌，53（4），65-73。
- 陳冠宇（2005）。心理治療有效減輕心因性肥胖患者之體重。北市醫學雜誌，2(3)，305-310。
延伸閱讀
- 【影評】《我的鯨魚老爸》：穿透奇觀外皮的凝視，布蘭登費雪能量豐沛的角色詮釋打動人心
- 【影評】《我的鯨魚老爸》：布蘭登費雪演技巔峰，從同志家庭劇到《白鯨記》的隱喻
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
我們想讓你知道的是
BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。