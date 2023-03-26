《我的鯨魚老爸》：剖析狂吃背後的關係心理，三個方法接住你我身邊的查理

文：雞湯來了蕭子喬

校稿：雞湯來了陳世芃、蔡季葦

製圖：雞湯來了特約美術羅仕翔

編輯：雞湯來了蕭子喬

「妳是個很棒的人，沒有比你更棒的女兒」——《我的鯨魚老爸》查理 「你現在想當個稱職的父親了？」——《我的鯨魚老爸》艾莉（查理的女兒）

榮獲2023奧斯卡金像獎最佳男主角、最佳妝髮設計，及全美20多個電影獎項提名的電影《我的鯨魚老爸》，主角查理與前妻離婚後多年不曾見過女兒，卻在暴食症越趨嚴重，健康指數走向人生尾聲之時，不惜「花錢」也要請女兒來到自己住處，渴望了解女兒，努力希望女兒看見自己的美好價值。

然而，即便再怎麼渴望和女兒修復關係，查理依然放任自己吃下大量高熱量的食物，站起來要費九牛二虎之力、走路需要拐杖、無法彎腰撿拾掉落物品……龐然笨重到難以自理的身軀，依然在一個個空虛落寞的夜晚獨自嗑下一整份大披薩，大口咬下巧克力與甜食。究竟，是什麼讓查理暴飲暴食、狼吞虎嚥，不愛惜自己？

圖片來源：《我的鯨魚老爸》

「誰會想要我這種人參與他們的人生？」——《我的鯨魚老爸》查理

心理學：暴飲暴食、自我毀滅？其實是用吃來逃避關係失落的情緒

艾莉：「你為什麼變得這麼胖？」 查理：「某個我在乎的人過世了，這對我影響重大」

電影《我的鯨魚老爸》中，查理與前妻離婚，與女兒多年不曾見面，中年出櫃交往的同性伴侶，也因宗教與家人評價等因素，離開了人世……面對人生中最重要的伴侶與親子關係，都面臨著多重的失落與打擊。「吃」成為查理的宣洩管道，甚至嚴重成為暴食的習慣。

多篇台灣心理學研究，以深度訪談了解暴食症者的生活經歷及心理狀態，發現「面臨親子關係（或和重要他人）疏離」是暴食症者常見的生活經歷，而這樣的狀況遲遲未能改善，當事人也較缺乏主動改變現狀的動力或信心，便「寄情於狂吃」，用暴食來「打發空虛寂寞」、「取代無從排解的情緒」、「在狂吃的過程中獲得短暫滿足」。

而在「關係疏離」現狀沒有改善，又不斷暴食的狀態下，日復一日，暴食者常因身材走樣、越來越不能自理，衍生「生活失控感」及更多的「負向情緒」，造成自尊及自信越來越低，更沒有自信改善關係現狀，也就越來越「只能寄情於狂吃」。對自己、對關係的無能為力，造成不斷暴食、自我毀滅的暴食惡性循環。

圖片來源：《我的鯨魚老爸》

「我很擔心她忘了自己是個多棒的人，我要確定她會過得很好。」 ——《我的鯨魚老爸》查理。

看見暴食者的內心：三個方法，試著接住你我身邊的查理

認知治療學派（Jones et al., 2007）指出，暴食者是因「逃避」某件情緒，而用暴食來「補償」。

與其直接命令（叫對方不要再吃了），或激將法（怎麼把自己吃成這樣），都不如尋求根本「處理情緒」會更有用。

綜合多篇台灣心理諮商、護理及醫學的研究，如果你或身邊就有暴食者，或遇到困難常以暴飲暴食來逃避問題的暴食傾向，可以試試理解背後的生活經歷及心理狀態，試著把逃避的情緒找回來，或許也能逐漸把跌入暴食深淵的自己找回來。

以下步驟主要整理自：張勻銘（2010）。 暴食症的認知模式。台灣心理諮商季刊，2（3），32－46。詳細作法與具體心理諮商、醫學治療，建議尋求專業的協助。

練習1：情緒與現狀覺察

試著羅列出逃避情緒帶來的優缺點、暴食帶來的優缺點，正視暴食惡性循環的狀態。

具體練習：

寫下逃避某件情緒的優點、缺點（例：壓抑焦慮讓我一時之間不用處理難解的問題） 寫下暴食的優點、缺點（例：吃讓我得以逃避、但整體和身材感覺越來越失控）

練習2：情緒辨識與表達

用各種方式辨識情緒的樣貌，並具象描繪出來。

具體練習：

試著「寫下」或「畫下」代表該情緒的表情 試著「寫下」或「畫下」代表該情緒的顏色 用一種動物形容該情緒 用一首歌代表該情緒 提到該情緒時，身體有什麼反應

練習3：重建表達情緒信念

盡可能避免二分法的限制性信念，盡可能拓展多元看待事件的視角與觀點，提升自我評價。

具體練習：

透過對話，發展多元的看待觀點 無論對錯好壞，試著表達自己真實的情緒

看似暴飲暴食、自我毀滅的行為，其實來自於一連串失落衍生的自我輕視。誠實表達自己、旁人的真實理解，或許是關係課題最大的釋放與和解。如同《我的鯨魚老爸》電影最終，當查理更真實地表達自己的情感，讓人們看見自毀表象背後的痛苦心靈與關係課題，是掙扎與混亂的時刻，但也是重新站起來的時刻。

參考資料

張勻銘（2010）。 暴食症的認知模式。台灣心理諮商季刊，2（3），32－46。

林佩姿、王芙容、李炳鈺（2010）。 不容忽視的飲食障礙 – 暴食症。藥學雜誌，26（4），47-51。

羅瑋嫻（2009）。暴食症患者的生病經驗與其家庭關係─一個結構取向治療的模擬框架。國立台中教育大學諮商與應用心理學系未出版之碩士論文。

葉慧雯、曾念生、賴姿如、周桂如（2006）。飲食疾患之認知行為治療。護理雜誌，53（4），65-73。

陳冠宇（2005）。心理治療有效減輕心因性肥胖患者之體重。北市醫學雜誌，2(3)，305-310。

本文經雞湯來了授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航