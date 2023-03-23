受挫的中國女權運動如何催生新一代的革命者？「白紙運動」又開啟何種可能性？
我們想讓你知道的是
「白紙運動」讓我從消沉中驚起，至今我還在體會從中學習到了什麼。首先我重新意識到那個最基本的事實：社會永遠不會死亡，沒有人是百分百的服從者，人們永遠都在尋求反抗。每個人都心懷恐懼，被以往的鎮壓所教訓，這並不可恥。然而人們心中仍有不會被威權穿透的領地，即使他們表面上服從沉默，隨波逐流。
文：呂頻
「白紙運動」像一道閃電，撕裂至暗，是多麼驚人尖鋭，而又短暫和脆弱。我感恩被它照耀，慚愧於自己不是它的一員，沒有為它付出代價。因此我才有了奢侈，從運動的風潮期到報復性的鎮壓仍在擴大之時，一直在孤僻中思忖，想把握運動所打開的社會變化的不確定性。把他人的投身和受難當作搭建或解開謎題的素材是冷酷的，我原諒自己是因為我有所心繫，而這種追尋將導向我也更新自己的政治性決定。我想辯論的是以下問題：「白紙運動」與中國女權運動的聯繫，它如何標識女權運動的一個重要的階段性，以及在「白紙運動」後時代中女權運動的可能性。
女權運動在其失去勢能之時，卻催生出了新一代的革命者
沒有人能拼出白紙運動的全貌，因為大多數參與者隱藏和面目不清，即使認識其中一些人，他們能分享的也只是片段的見證。在運動可靠和充分地被參與者首要定義之前，其他人對運動做出全稱判斷是僭越的。當然，有種種跡象——包括眾所周知的在北京被捕的那些女生的事蹟，提示女性在其中的突出的比例和領導力，以及她們與女權主義的聯繫。總之，不標籤這個運動，有價值的是討論女性的身份和女權主義怎麼促使一些人站到這個運動的前沿。
今天中國性別問題的主要矛盾在於女性——包括各年齡段和階級——比任何時候都更強大、獨立和有自尊，而國家和社會仍然固執地想讓她們停留在從屬的位置上，拒絕為她們的勞動貢獻支付公平對價。因此女權主義才有了土壤，並且代表女性站在衝突的前沿。女性和女權主義的成長與經濟發展同步，現代化對「高素質」女性勞動力的需求的另一面是製造了父權制的新一代反抗者。
女權主義的資源和空間一直都很有限，直到網路帶起大眾化。這不僅指藉助網路能觸及到廣泛的人群，令理念普及，還指網路讓女權主義與中國女性的日常生活接軌，展開一個顛覆性別不平等正常化的大型話語工程，為種種無以名狀的女性困境，發展了過於犀利的批判性解釋和反抗策略合集，讓許多人從中找到自己。網路也製造了許多激烈而影響廣大的辯題，讓女性在一次次激越的為性別而戰中強化認同。
短短十年中，或許數以百萬計的女性認同了女權主義，構建了超越現實桎梏的擴展性的社群，更有力地與父權制作她們個人的搏鬥。儘管也存在粉紅女權和商業女權的維度，但中國女權者公認的畫像基調是日常憤怒不平，這在如此威權加劇的時代是非常特殊的。主要由於被這些女性的戰鬥力所震撼，社會已經被迫承認女權問題很重要，儘管它所做出的迴應往往是反動的。
在2015年以後，行動主義——致力於促進社會改變的女權取向，尤其是有組織有策略的——持續被犯罪化。2015年3月的「女權五姐妹」事件只是一個信號，此後犯罪化的主要表現不是刑事打擊，而是對組織者和活動的持續騷擾、威脅和阻止。配合的是針對「尋釁滋事」和「境外NGO」的法律，將女權組織化的資源和策略打入非法。另一方面，行動主義的論述在女權社群中也越來越被降權重，競爭不過那些更能操作情緒的博主。根源上是因為，威權不斷規訓了女權主義的邊界，讓人們意識到憤怒也有合法或不合法的形態，也引流了她們消耗憤怒的渠道。
在2018到2020年，行動主義者已經無力設置女權議程，但仍然能通過她們對輿論的把握和職業化操作，從地下策動地上，將一些已經浮現的焦點關切轉化成有規模的動員和倡導。2020年12月，弦子訴朱軍性騷擾案一審開庭招致數百人庭外聚集，這是一樁驚人盛事，昭告女權和「米兔」（#MeToo）的動員力。在這年代，敢於站出來、身體在場的人是如此罕見，而給她們做行動練習的機會也很少，這些人就是下一次最可能會出現的人。不過，這一年有最多流量的是在年底達到頂點的「性別對立」現象，它顯示網路女權的主流被與反女權男性網友的罵戰所牽扯，看似激亢的對峙背後，是默認國家責任——「房間裡的大象」的不可言説和對行動改變路徑的失望。
中國的當代女權運動其實一直守在一個不去觸碰政治——政權合法性的界限內。它的起源是一群有正義感的體制內學者關心在改革開放中被剝奪的底層女性，希望通過協商而非施壓的方式來促進法律資源對女性的釋放，及執法者態度與行為的改變。
當學者重新回到體制，運動被NGO——一個如今已經在中國近乎消失的行業——短暫接管和轉向面對大眾的策略性動員，然後在大眾化時代成為青年城市女性寄託怨憤的載體。在這個過程裡，運動確實選擇性地增強了對體制的批判和挑戰，但始終主張的是女性的社會、經濟和文化權利，路徑則是在承認國家權力的前提下以法治為槓桿的性別平等改變。運動從未放棄協商，儘管為了開啓協商而不得不施壓。當然運動中的人有個人的觀點，然而這不意味著他們能將其注入到運動當中。
既然絕大多數參與者是帶著想消除身邊性別不平等的感性願望而來，而絕非政治反對，這就決定了運動中溝通的主流。但更深層的其實是，人們共識了合法性邊界內的活動，期望通過盡用有限空間而爭取女性權利，當然前提是仍有空間。在意識到國家對性別平等的承諾並不可追究之後，女權主義者仍然堅持留在政治的中間地帶，因為她們認為這能最大化她們的運動並更符合女性的當前利益。
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當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
我們想讓你知道的是
無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。