2023/03/23,
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2023台灣社群媒體報告：社群霸主是誰？哪種貼文格式更能引起受眾興趣？

2023台灣社群媒體報告：社群霸主是誰？哪種貼文格式更能引起受眾興趣？
Photo Credit: TenMax

我們想讓你知道的是

除了社群使用習慣、平台用戶佔比外，《Digital 2023: Taiwan》報告也進一步列出Facebook、Instagram、YouTube、TikTok四大媒體的用戶性別、廣告覆蓋率等指標，以提供行銷人客觀的數據洞察。

權威顧問公司We are social，每年初皆會發布一份詳盡的報告，針對全球各國的數位使用情形，進行全面的數據調查與分析。最新一期《Digital 2023: TAIWAN》近期出爐，上一篇文章，我們已經就台灣數位使用概況，整理出8大重點；本篇文章，將更進一步，聚焦於社群使用的重點數據與洞察。話不多說，一起來看看吧：

社群行銷，為什麼重要？4成買家透過社群查找品牌資訊

2023年，台灣社群平台用戶總數已達2020萬，佔全國84.5%人口；若專注於18歲以上人口，則社群使用率已達95.4%，位居全球第10名。

使用時間方面，台灣網友每日平均花費2小時6分鐘於社群，較2022年成長2分鐘；值得一提的是，由於疫情趨緩、大眾重拾實體娛樂，2023國民網路使用時間較去年減少了將近1小時（11%），社群使用時間卻不減反升，足見台灣人愛用社群的程度！

不只花費的時間長，網友使用的平台也非常多樣，每個社群用戶平均會使用 6種不同的平台，反映品牌行銷佈局，務必考量多管道曝光。

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擷取自《Digital 2023: Taiwan》

社群行銷有必要嗎？讓我們從一些具體數字來探索。

若看使用社群媒體的原因，約四分之一用戶（23.5%）使用社群媒體，是為了尋找購物靈感，排名較去年提升兩位；並有22.8%用戶熱衷透過社群，瀏覽品牌所發佈的內容。若看用戶購物前，通常透過什麼管道搜索品牌訊息，社群平台更以40.3%採用率位居第二，僅次於搜尋引擎（63.3%）。

因此，無論品牌的主力販售通路放在線上或實體，都必須佈局社群行銷策略，以提升品牌的能見度、深化品牌印象，包含投遞廣告進行曝光、導流，或是導入網紅合作、累積口碑好評等，都是可行的方向。

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擷取自《Digital 2023: Taiwan》

社群霸主是誰？LINE蟬聯第一、TikTok持續成長

台灣人最愛用哪些社群？從平台使用率來看，前四名分別為：LINE、Facebook、Instagram以及FacebookMessenger。

其中，LINE的使用率高達了90.7%；亞軍Facebook，用戶數也覆蓋了全台85.3% 網路使用人口，Instagram則以65.3%覆蓋率位居第三；近年來興起的短影音平台TikTok急起直追，連續兩年排名第五，使用率達35.2%，平均三人就有一位TikTok用戶。

（註：本年度報告未列入YouTube排名數據，2021年報告顯示YouTube以89.6%使用率位居第一。）

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擷取自《Digital 2023: Taiwan》

而若論平台好感度，社群用戶最喜歡的社群媒體前五名分別為：LINE、Facebook、Instagram、TikTok和Twitter。TikTok從2022年的第五名躍升了一個名次，而Facebook Messenger則跌落兩位。品牌主規劃社群行銷策略，若想追求曝光、觸及最大化，不可忽略上述的主流平台；又或是行銷預算有限，也可先從用戶基數最多的社群媒體開始投遞廣告。

重點社群平台分析，用戶性別、廣告覆蓋率比一比

除了社群使用習慣、平台用戶佔比外，報告也進一步列出Facebook、Instagram、YouTube、TikTok四大媒體的用戶性別、廣告覆蓋率等指標，以提供行銷人客觀的數據洞察：

  • Facebook

1. 潛在廣告受眾人數與輪廓：覆蓋率達7成、男女比平均

根據Meta官方數據指出，可透過臉書廣告觸及的用戶人數約為1620萬人，佔全國67.8%人口，若聚焦於13歲以上人口，則有76.1%的覆蓋率。至於廣告受眾性別組成，女性佔了50.2%、男性佔了49.8%，表現相當平均。

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擷取自《Digital 2023: Taiwan》

2. 平台內容類型：連結貼文佔多數，影音內容其次

目前Meta上，哪些貼文格式最常見呢？報告指出，每個Facebook粉絲專頁平均每天發佈2.45篇貼文，其中以「連結貼文」佔最多數（40.85%），其次為「照片」（20.94%）、「影片」（19.66%）與「純文字」（18.55%）。

3. 用戶互動情形：照片最吃香，純文字紅利銳減

從互動率來看，2020年臉書整體貼文互動率平均為4.82%；三年過去，今年數據低至0.08%，比去年的0.11%更加低落。

小編們艱困中求生存，哪種格式的貼文更能引起受眾興趣呢？調查顯示，「照片」形式以0.18%大幅勝出，其他格式依序為：影片（0.05%）、連結貼文（0.05%）、以及純文字（0.04%）。有趣的是，2022年火紅的純文字格式，在今年已經失靈、慘淪墊底；一般被認為更能激發互動的影片格式，表現也跟連結貼文相去不遠。

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擷取自《Digital 2023: Taiwan》
  • YouTube

1. 用戶人數與輪廓

YouTube廣告可觸及的用戶人數約為2020萬人，較去年成長0.5%，佔全國84.5%人口；若聚焦於18歲以上人口，則有87.5%的覆蓋率。至於廣告受眾性別組成，女男占比為50.7%vs.49.3%。整體而言，YouTube的廣告觸及人數高於Facebook與Instagram，且可針對影片類型進行投遞、鎖定興趣受眾，對於具備影音素材的品牌而言，值得一試。

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擷取自《Digital 2023: Taiwan》

2. 影片搜尋關鍵字

除了上述基礎數據外，報告也針對2023年，台灣YouTube用戶熱搜的關鍵字進行調查，前20名分別有：「歌」、「新聞」、「直播」、「音樂」、「電影」、「抖音」等；另外，卡通「蠟筆小新」、電影「咒」、歌曲「黃金歲月」也榜上有名。此外，台灣Youtuber「千千」以及實況主「阿神」分別排名為第19名以及第20名。

  • Instagram

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