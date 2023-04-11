在典型的「火山城市」台北，大屯火山若噴發會造成哪些災變？
我們想讓你知道的是
許多人或許並不知道，大屯火山群有一部份坐落於台北市範圍內。因此，大台北都會區也是一個典型的火山城市。以大屯火山群如果噴發的前提作為情境模擬的對象，火山如果噴發了，我們可能會經歷哪些災變？
文：林正洪（中央研究院地球科學研究所特聘研究員，大屯火山觀測站主任）
火山噴發是地球上一種具有高度毀滅性的自然災害，過去人類在歷史上曾經有一些非常慘痛的教訓，例如發生在2000多年前的古羅馬龐貝古城（Pompeii），由於當時維蘇威火山（Mount Vesuvius）噴發產生的高溫大量火山物質，在毫無預警之下，讓大約10公里外的龐貝城瞬間被掩埋，從此消失在地球上，完全為世人所遺忘，一直到18世紀才又被重新發現。
我的鄰居是火山：火山城市
因此，住在這些火山城市的居民，都十分關心都市旁的火山如果噴發了，會不會重蹈龐貝古城的悲劇呢？為了回答這個非常嚴肅的問題，國際科學家每2年會選擇在不同的火山城市，舉辦一次超大規模的國際會議。該會議直接以「火山城市」命名，針對每一個火山城市進行仔細的調查與研究，期望降低未來火山噴發時的衝擊。
位於義大利的龐貝古城是一個非常典型的火山城市（Cities on Volcanoes）。事實上，現今地球上仍有不少類似龐貝古城的現代化城市位於火山旁邊，例如義大利維蘇威火山旁的拿波里市，日本雲仙火山旁的島原市，印尼梅拉比火山（Mount Merapi）旁的日惹市（Yogyakarta），菲律賓馬榮火山（Mayon Volcano）旁的黎牙實比市（Legazpi City），紐西蘭威靈頓火山旁的奧克蘭市（Auckland），夏威夷大島上的希洛市（Hilo）等。
那些火山噴發後的災害
火山噴發時可能會造成多種災害，例如火山熔岩流、火山碎屑流、火山灰、火山泥流等（圖一）。
當城市附近的火山噴發，我們最早會觀察到的火山噴發物質是火山灰。火山灰是直接從火山口噴發到天空的微小火山物質，由粒徑約0.2公分以下的碎石或礦物質粒子組成。火山灰除了對城市造成嚴重的空氣汙染與生活困擾外，也會對附近的機場與飛行安全造成嚴重威脅。
火山灰除了會模糊我們的視線，如果不幸被吸入飛機引擎內，更會導致摩擦起火進而造成爆炸事件。此外，火山灰就像灰塵，可以被風吹揚到離火山噴發區很遠的地方，甚至達到上千公里之外，並且在噴發結束後，需要經過很長一段時間才得以沉積下來。
而若是大規模的火山噴發事件，產生的火山灰更可能在平流層內長期駐留。短時間內火山灰會遮蔽陽光，使地球上的生物無法獲取所需的太陽能，造成嚴重的生態浩劫。長時間而言，火山噴出的二氧化碳（CO2）、水氣（H2O）、甲烷（CH4）等氣體，更會增強溫室效應，使地球溫度上升。在地球歷史上，有些生物大滅絕的事件極有可能和火山爆發有關。
火山灰噴發之後，緊接著火山口會噴出岩漿，形成熔岩流，這些岩漿的溫度高達約1000°C。熔岩流噴出後會因重力而往低處流動，山谷或低窪處都是熔岩流前進的方向，因此這些地方不宜設立避難場所。
另外，熔岩流移動速度的快慢，通常取決於熔岩的黏度及當地的地形坡度。一般而言，火山熔岩流的移動速度不會太快，因此居民有充裕時間可以躲避，但是高溫的熔岩流對於建築物、道路等其他人為設施卻可能造成毀滅性的破壞。此外，若高溫熔岩流碰到水池或河川，則會引起劇烈沸騰並產生大量蒸氣；若穿過森林甚至可能引發森林大火。
另一種具有高度危險性的火山噴發物就是火山碎屑流，它是由不同大小的岩石、火山灰、液化的氣體等混合組成。火山碎屑流是因為高溫的火山物質在火山口附近累積後崩塌所造成，瞬間崩塌的火山碎屑流可能從火山口附近以每小時數百公里的速度向下快速移動，而移動速度取決於山坡的傾斜度和碎屑流的大小。
其溫度可高達攝氏數百度，高溫且挾帶大量石塊的碎屑流所經之處，很有可能被破壞殆盡，並引起可燃物質燃燒。因此，高溫、高速的火山碎屑流通常也是造成人命損失的最重大威脅。
火山噴發之後，一些未固結、鬆散的火山灰堆積物、火山碎屑流堆積物、火山湧浪流堆積物等會堆積在斜坡上，如果受到大雨沖刷，或是颱風、地震引起的崩塌，常會形成可怕的火山泥流。此外，有些高緯度的積雪火山， 當火山噴發時會出現瞬間的融雪現象，也會產生大量的火山泥流並造成重大的傷亡。
簡單來說，火山泥流為水和火山岩石碎片的混合物，它的物理行為非常類似台灣常見的土石流。火山泥流看上去就像是一團濕的混凝土，攜帶岩石碎片大小不等的泥 石，以每小時100公里以上的速度前進，時常對地方造成災難性的破壞。在火山噴發的後期，河流源頭與下游的火山沉積物侵蝕，會導致嚴重的洪水和泥沙淤積。如果因強降雨而引發火山泥流和高輸沙量時，更有可能會埋葬整個城鎮和寶貴的農田。
除了上述一般性直接的熔岩流、碎屑流、火山灰、火山泥流的衝擊外，每一個火山城市面對的威脅可能都不一樣。由於各城市不僅具備各自的特殊地質特性，同時人口密度與發展情況的差異性也非常大。
事實上，許多人或許並不知道，大屯火山群有一部份即坐落於台北市範圍內。因此，大台北都會區也是一個典型的火山城市。以下我們就以大屯火山群如果噴發的前提作為情境模擬的對象，來進一步簡單推測「火山如果噴發了，我們可能經歷了哪些災變」？
如果大屯火山再度噴發
假設今天大屯火山群再度活動，首先噴發的火山灰可能對台北都會居民造成生活上嚴重的困擾與不便，空氣汙染當然是最具代表性的問題。此外，大台北都會區附近地區的重要設施，例如松山機場、桃園機場，或是北海岸的核能電廠等，也可能會受到影響，這都要以當時火山灰的噴發量與風向來進行評估（圖二）。其次，熔岩流與碎屑流的衝擊則完全取決於火山口的噴發位置與大小，不同的火山噴發口決定了熔岩流的擴散方向。
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！