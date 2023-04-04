TNL+ 2023/04/04,
影劇

《讓子彈飛》（上）：《太陽照常升起》的同卵雙胞胎，一部屬於姜文的百年孤獨

《讓子彈飛》（上）：《太陽照常升起》的同卵雙胞胎，一部屬於姜文的百年孤獨
擷取自《讓子彈飛》

我們想讓你知道的是

要看懂《讓子彈飛》，得先看懂中國歷史。中國歷史並不是年代事件和人名的集合，而是一部皇權擴張的連續劇，一門關於「剝削與奴役的學問」完善自身的歷史，而《讓子彈飛》最重要的一幕，就出現在結局......

「姑娘，妳這樣拿著槍，更好看。」

張麻子拿著兩把槍，一把指著別人，另一把指向自己。

鷹擊長空，綠樹蔥鬱；蒼穹清晏，柔光猗儺。悠揚的小號聲中，久石讓的《太陽照常升起》由遠而近，一群麻匪在林子裡若隱若現，盯著山下冒著蒸氣白煙駛來的火車，龍驤豹變，策馬而追。黑影動如脫兔，斧子迅若流星。

民國初年，在一個無人知曉的山谷裡，子彈噴濺，白馬嘶亂，一列火車騰空而起，優美的在空中劃出一道弧線，接著噗通砸進水中，浮起一片火鍋的湯油，入水姿勢獲得評審的一致滿分。這是一個《蘭亭集序》一般的日子，惠風盪繁囿，白雲屯曾阿；景昃鳴禽集，水木湛清華。宜出門遠行，宜搶劫火車。

「啊啊啊啊啊！」

「哭？哭也算時間哦！」

湯師爺熟練的哽住了即將落下來的眼淚。他的內心是恐懼的，又是無能狂怒的。保護自己安全上任的鐵血十八星軍剛剛短暫離開地球表面，在車廂裡體驗了無重力飛行，成為了空軍，現在身上纏繞著水草，躺在岸邊一動也不動。馬邦德在心裡暗暗問候了那群嗜鴉片如命的大煙兵，感慨買官發財怎麼就這麼難。在馬某的撈錢生涯中，從來沒有碰過這麼逆風的開局。

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