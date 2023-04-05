TNL+ 2023/04/05,
影劇

《讓子彈飛》（下）：姜文的孤獨灑滿螢幕，沒有人需要革命，中國還是在鬼打牆

《讓子彈飛》（下）：姜文的孤獨灑滿螢幕，沒有人需要革命，中國還是在鬼打牆
擷取自《讓子彈飛》

我們想讓你知道的是

整部《讓子彈飛》，就是中華民族的裸體狀態。最大的諷刺在於，原來在讓子彈飛一會兒過後，犧牲了這麼多人，付出了這麼多心血，鵝城還是那個鵝城，中國還是那個中國，一切都沒有改變，一切仍然是如此的絕望。

看過電影的都知道，在張麻子霸氣的大喊：「槍在手，跟我走；殺四郎，搶碉樓！」之後，雲集響應的鵝城百姓並沒有真的捨身革命。最後一路跟著自己沖殺到黃府門外的，不過只有自己的三位兄弟以及五十隻鵝。

戲裡，張麻子恍然大悟道：「明白了，誰贏他們幫誰。」姜文在這裡對中國人從根本上是絕望的，魯迅一般絕望，老舍一般的絕望。

然而，這並不是中國人的錯。在被秦制蹂躪千年之後，中國老百姓的心理預期已經趨近於無限低了。日出而作，日入而息。鑿井而飲，耕田而食。帝力于我何有哉！人民如同被囚禁在密室裡的姑娘，每次改朝換代，不過就是一個強暴犯打贏了另一個強暴犯：贏家滿面春風的走向黑暗的地下室，露出陰森的微笑，準備領取自己的戰利品，彷彿一切都是天公地道的。

中國人從來沒有得到真正的解脫，因此究竟是黃四郎還是張麻子，有差嗎？誰知道張麻子會不會贏？如果他沒贏，黃四郎秋後算帳怎麼辦？所有的功利主義，都是被逼出來的。

一直到黃四郎的替身被張麻子梟首示眾，鵝城的百姓才像瘋了一般慶祝，接著爭先恐後的衝向黃府掠奪戰利品。

在最後，武智沖得到了象徵黃四郎權威的望遠鏡，暗示他將成為下一任統治者；黃四郎和張麻子聊了一會兒天，在碉樓頂部用炸彈自殺了。鵝城的百姓還很忙，他們還在搬戰利品，忙到沒有時間思考自己想要一個什麼樣的未來。

這種麻木，貫穿電影的始終。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。