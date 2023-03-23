行政院會通過修法，詐騙集團誘拐「豬仔」未遂最高判7年，拘禁致死最重可判無期
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近年來台灣的詐騙行為，開始發生質變，漸漸涉入暴力組織犯罪，不僅把人誘騙出國，拘禁虐待威脅加入從事詐騙，甚至在台灣也發生私行拘禁人頭帳戶，不配合即毆打凌虐，還有人因拘禁死亡。
詐騙集團過去只是騙取錢財，然而近年來台灣的詐騙行為，開始發生質變，漸漸涉入暴力組織犯罪，不僅把人誘騙出國，拘禁虐待威脅加入從事詐騙，讓被害者淪為「豬仔」，甚至在台灣也發生私行拘禁人頭帳戶，不配合即毆打凌虐，還有人因拘禁死亡；行政院今（23）日宣布通過《人口販運防制法》與《刑法》修正草案，判透過法制面的完善，
誘騙到國外販毒、做詐騙也算犯罪
目前法律規範中，人口販運涵蓋3類的行為，包括勞力剝削、性剝削、器官摘除等行為，不過在去年的柬埔寨詐騙事件中，發現有民眾被騙去柬埔寨從事電信詐欺，國際也有很多是被騙去國外從事販毒，因此修法將人口販運類型增訂「使人從事犯罪」行為，可處1年到7年的有期徒刑，併科500萬元以下罰金。
另外法務部司長黃謀信也說明，之前人口販運罪是達到「實體犯罪」程度才能處罰，但從柬埔寨詐騙事件發現，很多人是被廣告招攬詐騙，後來在桃園機場被警察攔查後勸回，或是後來被救回，犯嫌當下是「準備運送卻未遂」，等於還沒有構成實體犯罪。
然而過程中已經運用各種方式引誘、運送、留置等，這部分現在沒有獨立的罪名，現行法可能會無罪，因此修法增訂「意圖剝削行為的販運行為罪」，也就是把處罰前置化。這類犯罪行為最重可處5年徒刑，被害人若未滿18歲則加重至7年刑期。
針對結果和獨立犯罪型態，加重處罰
如果是詐騙集團以暴力或詐騙方式招募、運送被害人，即便被害人已被救回，未遂犯仍可處5年徒刑，若被害人未成年，則可判至7年徒刑。而對被害人施虐、剝奪行動自由7日以上，最重刑度也將從5年提高至7年徒刑。
對於剝奪行動自由過程造成死亡、重傷害之加重結果犯併為規範，加重刑責，最重可論處無期徒刑，以與普通剝奪行動自由罪有所區別。對於以深偽影像或聲音為詐欺行為手段，增訂為加重事由，最重可處7年有期徒刑。
此外，因應詐騙集團囚禁人頭帳戶的犯罪模式，法務部也在行政院會提出《刑法》修正草案，對於意圖實施其他犯罪、3人以上共同犯罪、攜帶兇器、對被害人施以凌虐、剝奪被害人行動自由7日以上、或對精神身體障礙或其他心智缺陷者，提高刑度至最重可處7年有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。
另外現今的假投資犯罪，還出現假冒名人身分騙錢，為打擊詐騙集團利用科技犯罪，未來若以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄的方法而犯詐欺罪者，增訂為加重處罰事由，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。
觸犯人口販運罪經有罪判決確定的自然人、法人或非法人團體，自判決確定的日起，5年內不得參加政府採購投標或作為決標對象或分包廠商。
深化保護被害人權益
今天行政院也特別提出，相關修法將深化保護被害人權益，增訂疑似被害人對於鑑別結果不服，得經原鑑別機關向其上級機關提出異議，使救濟程序更迅速。又為了讓外籍的被害人可以留在台灣，，並提高作證或指認加害人的意願，將放寬核發1年期的居留許可。
內政部指出，這次也增訂「非機構式」的安置服務，以及這些被害人都只能送去住在集中的安置所，現在放寬這些被害人如果有特殊情況須在外租賃房屋或居住於工作地點等，或是住在認識的親友家，都是可以的，也都能獲得政府提供的福利服務措施。
高檢署昨天公布1份統計，從2022年8月至今年3月13日，近七個月來檢察機關受理電信詐欺私刑拘禁等相關案件有163起，查獲被告613人，其中166人被法院裁定收押，查扣的犯罪所得有2452萬餘元。
我國《人口販運防治法》已有13年沒修法；朝野立委日前也提出7個版本修正草案，包括人口販運定義、加強證人保護、提高刑度等，現在行政院終於也提出政院版本，日後將送到立法院一起進行討論審議。
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核稿編輯：翁世航
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
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三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。