行政院會通過修法，詐騙集團誘拐「豬仔」未遂最高判7年，拘禁致死最重可判無期

詐騙集團過去只是騙取錢財，然而近年來台灣的詐騙行為，開始發生質變，漸漸涉入暴力組織犯罪，不僅把人誘騙出國，拘禁虐待威脅加入從事詐騙，讓被害者淪為「豬仔」，甚至在台灣也發生私行拘禁人頭帳戶，不配合即毆打凌虐，還有人因拘禁死亡；行政院今（23）日宣布通過《人口販運防制法》與《刑法》修正草案，判透過法制面的完善，

誘騙到國外販毒、做詐騙也算犯罪

目前法律規範中，人口販運涵蓋3類的行為，包括勞力剝削、性剝削、器官摘除等行為，不過在去年的柬埔寨詐騙事件中，發現有民眾被騙去柬埔寨從事電信詐欺，國際也有很多是被騙去國外從事販毒，因此修法將人口販運類型增訂「使人從事犯罪」行為，可處1年到7年的有期徒刑，併科500萬元以下罰金。

另外法務部司長黃謀信也說明，之前人口販運罪是達到「實體犯罪」程度才能處罰，但從柬埔寨詐騙事件發現，很多人是被廣告招攬詐騙，後來在桃園機場被警察攔查後勸回，或是後來被救回，犯嫌當下是「準備運送卻未遂」，等於還沒有構成實體犯罪。

然而過程中已經運用各種方式引誘、運送、留置等，這部分現在沒有獨立的罪名，現行法可能會無罪，因此修法增訂「意圖剝削行為的販運行為罪」，也就是把處罰前置化。這類犯罪行為最重可處5年徒刑，被害人若未滿18歲則加重至7年刑期。

針對結果和獨立犯罪型態，加重處罰

如果是詐騙集團以暴力或詐騙方式招募、運送被害人，即便被害人已被救回，未遂犯仍可處5年徒刑，若被害人未成年，則可判至7年徒刑。而對被害人施虐、剝奪行動自由7日以上，最重刑度也將從5年提高至7年徒刑。

對於剝奪行動自由過程造成死亡、重傷害之加重結果犯併為規範，加重刑責，最重可論處無期徒刑，以與普通剝奪行動自由罪有所區別。對於以深偽影像或聲音為詐欺行為手段，增訂為加重事由，最重可處7年有期徒刑。

此外，因應詐騙集團囚禁人頭帳戶的犯罪模式，法務部也在行政院會提出《刑法》修正草案，對於意圖實施其他犯罪、3人以上共同犯罪、攜帶兇器、對被害人施以凌虐、剝奪被害人行動自由7日以上、或對精神身體障礙或其他心智缺陷者，提高刑度至最重可處7年有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。

另外現今的假投資犯罪，還出現假冒名人身分騙錢，為打擊詐騙集團利用科技犯罪，未來若以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄的方法而犯詐欺罪者，增訂為加重處罰事由，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

觸犯人口販運罪經有罪判決確定的自然人、法人或非法人團體，自判決確定的日起，5年內不得參加政府採購投標或作為決標對象或分包廠商。

深化保護被害人權益

今天行政院也特別提出，相關修法將深化保護被害人權益，增訂疑似被害人對於鑑別結果不服，得經原鑑別機關向其上級機關提出異議，使救濟程序更迅速。又為了讓外籍的被害人可以留在台灣，，並提高作證或指認加害人的意願，將放寬核發1年期的居留許可。

內政部指出，這次也增訂「非機構式」的安置服務，以及這些被害人都只能送去住在集中的安置所，現在放寬這些被害人如果有特殊情況須在外租賃房屋或居住於工作地點等，或是住在認識的親友家，都是可以的，也都能獲得政府提供的福利服務措施。

高檢署昨天公布1份統計，從2022年8月至今年3月13日，近七個月來檢察機關受理電信詐欺私刑拘禁等相關案件有163起，查獲被告613人，其中166人被法院裁定收押，查扣的犯罪所得有2452萬餘元。

我國《人口販運防治法》已有13年沒修法；朝野立委日前也提出7個版本修正草案，包括人口販運定義、加強證人保護、提高刑度等，現在行政院終於也提出政院版本，日後將送到立法院一起進行討論審議。

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核稿編輯：翁世航