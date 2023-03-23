2023/03/23,
社會

行政院會通過修法，詐騙集團誘拐「豬仔」未遂最高判7年，拘禁致死最重可判無期

行政院會通過修法，詐騙集團誘拐「豬仔」未遂最高判7年，拘禁致死最重可判無期
突圍日前警方破獲一起詐騙集團非法囚禁案，因有被害人逃出後報，警方救出剩餘被害者並逮捕犯嫌。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

近年來台灣的詐騙行為，開始發生質變，漸漸涉入暴力組織犯罪，不僅把人誘騙出國，拘禁虐待威脅加入從事詐騙，甚至在台灣也發生私行拘禁人頭帳戶，不配合即毆打凌虐，還有人因拘禁死亡。

詐騙集團過去只是騙取錢財，然而近年來台灣的詐騙行為，開始發生質變，漸漸涉入暴力組織犯罪，不僅把人誘騙出國，拘禁虐待威脅加入從事詐騙，讓被害者淪為「豬仔」，甚至在台灣也發生私行拘禁人頭帳戶，不配合即毆打凌虐，還有人因拘禁死亡；行政院今（23）日宣布通過《人口販運防制法》與《刑法》修正草案，判透過法制面的完善，

誘騙到國外販毒、做詐騙也算犯罪

目前法律規範中，人口販運涵蓋3類的行為，包括勞力剝削、性剝削、器官摘除等行為，不過在去年的柬埔寨詐騙事件中，發現有民眾被騙去柬埔寨從事電信詐欺，國際也有很多是被騙去國外從事販毒，因此修法將人口販運類型增訂「使人從事犯罪」行為，可處1年到7年的有期徒刑，併科500萬元以下罰金。

另外法務部司長黃謀信也說明，之前人口販運罪是達到「實體犯罪」程度才能處罰，但從柬埔寨詐騙事件發現，很多人是被廣告招攬詐騙，後來在桃園機場被警察攔查後勸回，或是後來被救回，犯嫌當下是「準備運送卻未遂」，等於還沒有構成實體犯罪。

然而過程中已經運用各種方式引誘、運送、留置等，這部分現在沒有獨立的罪名，現行法可能會無罪，因此修法增訂「意圖剝削行為的販運行為罪」，也就是把處罰前置化。這類犯罪行為最重可處5年徒刑，被害人若未滿18歲則加重至7年刑期。

針對結果和獨立犯罪型態，加重處罰

如果是詐騙集團以暴力或詐騙方式招募、運送被害人，即便被害人已被救回，未遂犯仍可處5年徒刑，若被害人未成年，則可判至7年徒刑。而對被害人施虐、剝奪行動自由7日以上，最重刑度也將從5年提高至7年徒刑。

對於剝奪行動自由過程造成死亡、重傷害之加重結果犯併為規範，加重刑責，最重可論處無期徒刑，以與普通剝奪行動自由罪有所區別。對於以深偽影像或聲音為詐欺行為手段，增訂為加重事由，最重可處7年有期徒刑。

此外，因應詐騙集團囚禁人頭帳戶的犯罪模式，法務部也在行政院會提出《刑法》修正草案，對於意圖實施其他犯罪、3人以上共同犯罪、攜帶兇器、對被害人施以凌虐、剝奪被害人行動自由7日以上、或對精神身體障礙或其他心智缺陷者，提高刑度至最重可處7年有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。

另外現今的假投資犯罪，還出現假冒名人身分騙錢，為打擊詐騙集團利用科技犯罪，未來若以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄的方法而犯詐欺罪者，增訂為加重處罰事由，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

觸犯人口販運罪經有罪判決確定的自然人、法人或非法人團體，自判決確定的日起，5年內不得參加政府採購投標或作為決標對象或分包廠商。

深化保護被害人權益

今天行政院也特別提出，相關修法將深化保護被害人權益，增訂疑似被害人對於鑑別結果不服，得經原鑑別機關向其上級機關提出異議，使救濟程序更迅速。又為了讓外籍的被害人可以留在台灣，，並提高作證或指認加害人的意願，將放寬核發1年期的居留許可。

內政部指出，這次也增訂「非機構式」的安置服務，以及這些被害人都只能送去住在集中的安置所，現在放寬這些被害人如果有特殊情況須在外租賃房屋或居住於工作地點等，或是住在認識的親友家，都是可以的，也都能獲得政府提供的福利服務措施。

高檢署昨天公布1份統計，從2022年8月至今年3月13日，近七個月來檢察機關受理電信詐欺私刑拘禁等相關案件有163起，查獲被告613人，其中166人被法院裁定收押，查扣的犯罪所得有2452萬餘元。

我國《人口販運防治法》已有13年沒修法；朝野立委日前也提出7個版本修正草案，包括人口販運定義、加強證人保護、提高刑度等，現在行政院終於也提出政院版本，日後將送到立法院一起進行討論審議。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。