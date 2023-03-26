TNL+ 2023/03/26,
影劇

【影評】《熊蓋毒》：女性電影式的B級片，AI也寫不出的「溫馨恐怖血腥喜劇」

【影評】《熊蓋毒》：女性電影式的B級片，AI也寫不出的「溫馨恐怖血腥喜劇」
Photo Credit: 《熊蓋毒》劇照

我們想讓你知道的是

《熊蓋毒》走得是充滿個人風格的新形態喜劇模式，集各種尷尬與矛盾的類型與一身，還帶著嚴肅劇情片的風格與內涵。例如被黑幫抓去的小混混，說自己童年養的蜥蜴是唯一能說話的對象，整整5分鐘的自白，就像在看《我的鯨魚老爸》的劇情片的真情告白。然後喜劇梗才剛讓人笑完，黑熊就跑出來把人狂咬分屍。不然就是當人物看到黑熊嚇得要死時，黑熊突然做出嗑藥刻得很嗨的搞笑橋段。

（內容涉及劇情討論，請斟酌閱讀）

1985年，美國有一頭棕熊死在國家森林公園裡，死因是攝入過量毒品。這並非故事，而是真實事件。一個毒販為了躲避警察追緝，將毒品丟在喬治亞州的森林裡。一隻路過的黑熊，在數分鐘內，將價值2千萬美金的古柯鹼嗑光，身體當場壞死，因而身亡。

這個新聞，後來被寫入2016年出版的小說：《Bluegrass Conspiracy: An Inside Story of Power, Greed, Drugs & Murder》。然後在2023年被改編成電影上映。電影不但拿下美國首周冠軍，截至近日，也已累積7500萬美金的票房，以典型B級片的題材來說，不算罕見，但在疫情後蕭條的電影市場來說，則堪稱異數。

根本上，這則新聞根本毫無情節可言。但正因為沒有情節，所以賦予編導很大的想像空間。光是關鍵字：古柯鹼、美國黑熊，就可以組合出各種可能。電影可以變成動物生態片、毒品紀錄片、藝術片、商業劇情片，但也很合理的，可以變成驚悚恐怖片。

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Photo Credit: 《熊蓋毒》劇照

女性電影式的B級片

熊嗑了古柯鹼會怎樣？大眾第一聯想到的就是「到處殺人」，因為古柯鹼可以讓人亢奮，而在自然中遇到黑熊，當然聯想到被凶暴攻擊，然後死亡。熊嗑藥殺人，理所當然。

但在導演Elizabeth Bankss眼裡，則不這麼想。她本來就是遊走在劇情片與喜劇片間的知名好萊塢女演員，同時也執導過不少作品。她執導的電影偏向商業劇情片，但也跟她參演電影風格類似，總會帶點喜劇元素。結果，她就把這個要素放到了《熊蓋毒》中。

就故事走向來說，毒梟把古柯鹼空投在喬治亞州的森林中，逃避警方查緝，以待日後尋回。但光是電影開場就極其荒謬。毒梟先在機上唱歌跳舞，畫面純粹是為了輕鬆開場，結果他跳傘時就滑倒，撞到頭昏倒，於是降落傘沒開就落地死掉，毒品自然散落在森林中。

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