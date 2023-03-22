義大利左翼名導馬塞里尼逝世享耆壽92歲，威尼斯影壇齊聲悼念

曾執導出《Storia d'amore》等多部名片，義大利電影名導法蘭西斯科・馬塞里尼（Francesco Maselli）於羅馬逝世，由妻子證實此消息，享耆壽92歲，但確切死因尚未透露。消息一出，包含威尼斯等單位在內，也都正式官宣，表達對這名藝術家的追憶與致敬。

Photo Credit: GettyImages 法蘭西斯科・馬塞里尼出席第66屆威尼斯影展

以製作左翼激進電影而聞名的法蘭西斯科・馬塞里尼，1930年12月9日出生於義大利南部，成長於一個富含文化素養的家庭，父親為藝評，而法蘭西斯科・馬塞里尼從小就參加反法西斯和德國佔領游擊隊的反制運動，同時在年輕時候，就主張對共產主義的信仰。

而後，法蘭西斯科・馬塞里尼進入羅馬的電影實驗中心（ Centro Sperimentale di Cinematografia ）就讀，在此順利畢業後，進入電影業界，先是擔任大師米開朗基羅安東尼奧尼（Michelangelo Antonioni）的副導磨練，當時也和米開朗基羅安東尼奧尼、費德里柯費里尼（Federico Fellini）、賽薩薩瓦提尼（Cesare Zavattini）、卡羅里札尼（Carlo Lizzani）等電影工作者，於1953年聯合執導拍出了《城市愛情故事》，也被視為義大利新寫實主義的一員。

到了1955年，法蘭西斯科・馬塞里尼推出個人首部獨立執導的劇情長片《 Gli Sbandati 》，並在自家主場威尼斯影展做競賽，雖然並未獲得最高榮譽金獅獎，但也獲得了最具前途新導演獎，準備一展導演抱負。

而後法蘭西斯科・馬塞里尼的導演作品，多次入選威尼斯影展，包含1960年的《I delfini》、1986年的《Storia d'amore》、1988年的《Codice privato》，其中憑藉《Storia d'amore》獲得評審團大獎，為個人生涯最具代表性的獎座之一。

威尼斯影展也在2021年，針對法蘭西斯科・馬塞里尼舉辦一系列的致敬活動，並表示，「這位藝術家不僅通過個人承諾，而且透過合作為電影藝術的發展做出了貢獻。感謝我們的電影大師。」

而除了威尼斯影展之外，法蘭西斯科・馬塞里尼的作品也行經柏林、多倫多等多個國際知名影展，至於法蘭西斯科・馬塞里尼的作品，最令人深刻的，為拍攝左翼知識份子、共產黨工人、私密的女性電影等主題，其政治色彩在法蘭西斯科・馬塞里尼的影像當中耐人尋味。

Photo Credit: GettyImages 法蘭西斯科・馬塞里尼被攝於1991年義大利羅馬

法蘭西斯科・馬塞里尼逝世的消息，對於義大利影壇而言，等於損失一名重要的作者導演。為此，威尼斯雙年展主席羅伯特西庫托（Roberto Cicutto）表示，「我必須向我的朋友致意，他總是慷慨地強迫所有的朋友，永遠不要確定自己是對的，儘管他的信念是不可動搖的，但他還是設法就此進行辯證並展開對話。一份偉大的禮物，將激烈的討論轉化為尊重的友誼。許多人會談論他的電影，並強調他的獨特性。關於他的人文和藝術家才能，是當之無愧的讚揚。」

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：楊士範