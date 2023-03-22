義大利左翼名導馬塞里尼逝世享耆壽92歲，威尼斯影壇齊聲悼念
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義大利電影工作者，左翼名導法蘭西斯科馬塞里尼傳出逝世消息，而對於義大利影壇而言，等於損失一名重要的作者導演。為此，威尼斯雙年展主席等人，也都公開弔念。
曾執導出《Storia d'amore》等多部名片，義大利電影名導法蘭西斯科・馬塞里尼（Francesco Maselli）於羅馬逝世，由妻子證實此消息，享耆壽92歲，但確切死因尚未透露。消息一出，包含威尼斯等單位在內，也都正式官宣，表達對這名藝術家的追憶與致敬。
以製作左翼激進電影而聞名的法蘭西斯科・馬塞里尼，1930年12月9日出生於義大利南部，成長於一個富含文化素養的家庭，父親為藝評，而法蘭西斯科・馬塞里尼從小就參加反法西斯和德國佔領游擊隊的反制運動，同時在年輕時候，就主張對共產主義的信仰。
而後，法蘭西斯科・馬塞里尼進入羅馬的電影實驗中心（Centro Sperimentale di Cinematografia）就讀，在此順利畢業後，進入電影業界，先是擔任大師米開朗基羅安東尼奧尼（Michelangelo Antonioni）的副導磨練，當時也和米開朗基羅安東尼奧尼、費德里柯費里尼（Federico Fellini）、賽薩薩瓦提尼（Cesare Zavattini）、卡羅里札尼（Carlo Lizzani）等電影工作者，於1953年聯合執導拍出了《城市愛情故事》，也被視為義大利新寫實主義的一員。
到了1955年，法蘭西斯科・馬塞里尼推出個人首部獨立執導的劇情長片《Gli Sbandati》，並在自家主場威尼斯影展做競賽，雖然並未獲得最高榮譽金獅獎，但也獲得了最具前途新導演獎，準備一展導演抱負。
而後法蘭西斯科・馬塞里尼的導演作品，多次入選威尼斯影展，包含1960年的《I delfini》、1986年的《Storia d'amore》、1988年的《Codice privato》，其中憑藉《Storia d'amore》獲得評審團大獎，為個人生涯最具代表性的獎座之一。
威尼斯影展也在2021年，針對法蘭西斯科・馬塞里尼舉辦一系列的致敬活動，並表示，「這位藝術家不僅通過個人承諾，而且透過合作為電影藝術的發展做出了貢獻。感謝我們的電影大師。」
而除了威尼斯影展之外，法蘭西斯科・馬塞里尼的作品也行經柏林、多倫多等多個國際知名影展，至於法蘭西斯科・馬塞里尼的作品，最令人深刻的，為拍攝左翼知識份子、共產黨工人、私密的女性電影等主題，其政治色彩在法蘭西斯科・馬塞里尼的影像當中耐人尋味。
法蘭西斯科・馬塞里尼逝世的消息，對於義大利影壇而言，等於損失一名重要的作者導演。為此，威尼斯雙年展主席羅伯特西庫托（Roberto Cicutto）表示，「我必須向我的朋友致意，他總是慷慨地強迫所有的朋友，永遠不要確定自己是對的，儘管他的信念是不可動搖的，但他還是設法就此進行辯證並展開對話。一份偉大的禮物，將激烈的討論轉化為尊重的友誼。許多人會談論他的電影，並強調他的獨特性。關於他的人文和藝術家才能，是當之無愧的讚揚。」
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：楊士範
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臺灣年輕科學家的幕後推手，李長榮教育基金會為優秀青年人才打造走向國際的舞台
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臺灣的年輕人才值得更多機會與資源，李長榮教育基金會作為一個拋磚引玉的角色，除了舉辦李謀偉科學論壇，讓年輕科學家能和國際頂尖大師進行交流，更辦理多項獎助學金計畫，希望能喚起更多人對人才教育的重視，並共同參與其中。
出於對人才培育的重視，李長榮教育基金會自創立以來，就以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動為核心，開辦各式獎學金計畫與李謀偉科學論壇來幫助年輕世代。其中由李長榮集團總裁李謀偉與李長榮教育基金會董事長楊賽芬所贊助的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference, 以下簡稱BRC），更提供了讓年輕科學家能接觸到各國頂尖學者的機會，接受豐沛的知識洗禮。
李謀偉總裁在麻省理工學院求學期間，模塑了自己對於教育、知識傳授形式的想法。在回國後，更對臺灣年輕學子，因為受限於環境、經濟等條件而無法進一步打開國際視野、接觸到更多領先知識，甚至與世界級專家學者進行交流等，感到可惜。因此李謀偉總裁運用自己的資源，透過主辦BRC，將國際頂尖的科學家，帶進臺灣。
最高度期待的科學盛會，BRC李謀偉科學論壇
2023年舉辦的第三屆BRC，邀請到國際間最重量級的學者群來到臺灣，並交由科學諮詢委員會（Scientific Advisory Board, 以下簡稱SAB）負責推薦講者與規劃整個論壇流程。其中，SAB的主席，同時也是國際知名的化學家——Dr. Ehud Keinan，今年已是第二次參加BRC，他在談及論壇的意義，以及自己為此所投入的心力時，非常懇切地表示：「我人生中很大的一部分，都在為了幫助更多年輕科學家、為他們創造機會而努力，我不求取任何回報，只希望能夠為科學界與科學人才，打造一個更有活力的未來。」Dr. Ehud Keinan表示，當初他向李謀偉總裁建議，BRC應該要往更國際化、更高規格的形式發展，立刻獲得總裁的全力支持。
最初在廣邀國際學者參加時，由於是非常新鮮的嘗試，也不為人所知，許多專家學者們都是在再三請託之下才願意來到臺灣，但是經過了兩屆的經營與鑽研，成果逐漸發酵，BRC在國際間打響了名聲。「這些重要的學者，現在都非常樂意來參加論壇，甚至預約了明年（2024年）要再次來訪，這真的是非常令我們感到振奮和感動。」Dr. Ehud Keinan充滿期盼地說道。
李謀偉總裁也進一步說明BRC的目標，是希望臺灣年輕學子與世界最頂尖科學家的切磋能夠有更多靈感碰撞，並進一步發展為改善人類生活的關鍵。他補充說明，這樣的靈感碰撞，不是大家規規矩矩坐在會議室中就會出現，所以BRC從地點到議程的安排，都跟一般論壇不一樣，參考了美國戈登論壇的作法，選擇一個遠離都市紛擾的僻靜地點，讓所有與會者可以在這裡充分地放鬆、沈澱思緒。
在議程上，除了研討會之外，也會穿插安排休閒活動的交流時段。「我們邀請所有的學者和學生一起去健行、或騎自行車。在藍天白雲下，所有人都在很輕鬆自在的狀態中，自然而然地互動、談天。這是因為我相信，很多的靈感火花，就是在這個時候迸現。」李謀偉總裁認為這樣的安排，提供年輕學子一個跟大師們素面相見的絕佳機會，更是建立友誼、提高交流延續性的最好方法。
化學如何改變人類的生活，分子工程是科技新未來
第三屆BRC的主題為「The Magic of Chemistry」，議題聚焦在「New Frontier of Molecular Engineering – Electronic & Optical Materials（前瞻分子工程——電子與光學材料）」。針對這次的主題，Dr. Ehud Keinan分享，化學是事物的基礎，是滿足人類生活需求的科技中，最重要的元素。科學家發揮想像力，在自然生物、礦物，甚至化學元素中，找到可以模仿的靈感，再利用科學的方式重新整合這些素材，創造出了令人驚嘆不已的成果。
說到本次與會的科學家，Dr. Ehud Keinan興奮地介紹：「他們都是現今世界上，最重要、最有影響力的科學家。」包括諾貝爾獎、普里斯特利獎章（Priestley Medal）、威爾許獎（Welch Award in Chemistry）、沃爾夫獎（Wolf Prize）的得主們，或者擁有實力角逐這些獎項的科學家。
Dr. Ehud Keinan認為，對於年輕科學家來說，最好的刺激就是近距離的接觸這些大師，認識他們、了解他們的故事和思考的方式，從中獲得關於研究、科學、未來的種種啟發。「這是最高的學習，比起念任何理論，或者坐在課堂中記著一頁又一頁的筆記還要重要，你獲得的不只是知識，還有這個知識的發展過程。」
另外值得一提的是，本屆BRC所邀請的其中兩位學者，在論壇這段時間分別獲得了國際級大獎。科學諮詢委員翁啟惠院士，以醣科學的開創性研究，榮獲以色列化學學會Medicinal Chemistry Section（MCS-ICS）Barry Cohen藥物化學獎；而Jackie Yi-Ru Ying教授，則是成功將奈米科技與技術醫學結合，榮獲費薩爾國王國際科學獎（King Faisal Prize），成為首位獲得此項殊榮的女性科學家，Jackie Yi-Ru Ying教授在得知獲獎消息後，更俏皮地分享：「BRC is my lucky conference！」
多管道促進人才培育，讓世界看見臺灣年輕科學家
「我認為，對學生來說，不需要去要求他們有創意、有想法，因為這些事情並不是可以透過教導或學習而來的。對有志於從事科學的年輕人來說，只需要有自信，對自己正在做的事情與目標有信心。」自從15年前Dr. Ehud Keinan第一次訪問臺灣之後，他便時常因為教學或演講再次來訪。在他眼中，臺灣的學生們充滿了可能性，以及對知識的渴求。這就是為什麼他非常希望透過BRC，將大師們帶到臺灣，讓大師的身教和言教，給予學生們更多正面的鼓勵和刺激。
這樣的想法，和對於促進人才培育，無私挹注資源的李謀偉總裁不謀而合，因此這些年來，除了舉辦BRC，李長榮教育基金會也提供優秀人才更多獎勵管道，例如：優秀學生獎學金、李長榮博士生獎助學金計畫、李長榮碩士生獎助學金計畫等。李謀偉總裁特別提到：「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」這就是為什麼李長榮教育基金會，將持續推動各種研究活動，提供獎項、獎學金，希望幫助臺灣的年經科學家與學子，在研究與學習的道路上，能夠走得更自在、順遂。