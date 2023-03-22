2023/03/22,
訃聞

義大利左翼名導馬塞里尼逝世享耆壽92歲，威尼斯影壇齊聲悼念

義大利左翼名導馬塞里尼逝世享耆壽92歲，威尼斯影壇齊聲悼念
Francesco Maselli｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

義大利電影工作者，左翼名導法蘭西斯科馬塞里尼傳出逝世消息，而對於義大利影壇而言，等於損失一名重要的作者導演。為此，威尼斯雙年展主席等人，也都公開弔念。

曾執導出《Storia d'amore》等多部名片，義大利電影名導法蘭西斯科・馬塞里尼（Francesco Maselli）於羅馬逝世，由妻子證實此消息，享耆壽92歲，但確切死因尚未透露。消息一出，包含威尼斯等單位在內，也都正式官宣，表達對這名藝術家的追憶與致敬。

GettyImages-90317614
Photo Credit: GettyImages
法蘭西斯科・馬塞里尼出席第66屆威尼斯影展

以製作左翼激進電影而聞名的法蘭西斯科・馬塞里尼，1930年12月9日出生於義大利南部，成長於一個富含文化素養的家庭，父親為藝評，而法蘭西斯科・馬塞里尼從小就參加反法西斯和德國佔領游擊隊的反制運動，同時在年輕時候，就主張對共產主義的信仰。

而後，法蘭西斯科・馬塞里尼進入羅馬的電影實驗中心（Centro Sperimentale di Cinematografia）就讀，在此順利畢業後，進入電影業界，先是擔任大師米開朗基羅安東尼奧尼（Michelangelo Antonioni）的副導磨練，當時也和米開朗基羅安東尼奧尼、費德里柯費里尼（Federico Fellini）、賽薩薩瓦提尼（Cesare Zavattini）、卡羅里札尼（Carlo Lizzani）等電影工作者，於1953年聯合執導拍出了《城市愛情故事》，也被視為義大利新寫實主義的一員。

到了1955年，法蘭西斯科・馬塞里尼推出個人首部獨立執導的劇情長片《Gli Sbandati》，並在自家主場威尼斯影展做競賽，雖然並未獲得最高榮譽金獅獎，但也獲得了最具前途新導演獎，準備一展導演抱負。

而後法蘭西斯科・馬塞里尼的導演作品，多次入選威尼斯影展，包含1960年的《I delfini》、1986年的《Storia d'amore》、1988年的《Codice privato》，其中憑藉《Storia d'amore》獲得評審團大獎，為個人生涯最具代表性的獎座之一。

威尼斯影展也在2021年，針對法蘭西斯科・馬塞里尼舉辦一系列的致敬活動，並表示，「這位藝術家不僅通過個人承諾，而且透過合作為電影藝術的發展做出了貢獻。感謝我們的電影大師。」

而除了威尼斯影展之外，法蘭西斯科・馬塞里尼的作品也行經柏林、多倫多等多個國際知名影展，至於法蘭西斯科・馬塞里尼的作品，最令人深刻的，為拍攝左翼知識份子、共產黨工人、私密的女性電影等主題，其政治色彩在法蘭西斯科・馬塞里尼的影像當中耐人尋味。

GettyImages-1336479246
Photo Credit: GettyImages
法蘭西斯科・馬塞里尼被攝於1991年義大利羅馬

法蘭西斯科・馬塞里尼逝世的消息，對於義大利影壇而言，等於損失一名重要的作者導演。為此，威尼斯雙年展主席羅伯特西庫托（Roberto Cicutto）表示，「我必須向我的朋友致意，他總是慷慨地強迫所有的朋友，永遠不要確定自己是對的，儘管他的信念是不可動搖的，但他還是設法就此進行辯證並展開對話。一份偉大的禮物，將激烈的討論轉化為尊重的友誼。許多人會談論他的電影，並強調他的獨特性。關於他的人文和藝術家才能，是當之無愧的讚揚。」

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。