齋戒月邀泰國「猛男海鮮」開幕惹議，馬來西亞餐廳爭議下取消邀請

隨著疫情趨緩，各國旅遊業復甦，位於泰國曼谷華馬夜市的猛男海鮮 （Staneemeehoi）再度引起關注，在相關貼文中，可以看見猛男們男扮女裝，神著清涼在餐廳內送餐並與客人互動，猛男海鮮因身材健壯的的服務生（Thai Hot Guy）聞名並在社群平台爆紅，甚至受邀至馬來西亞，替即將在3月30日開幕的餐廳Privacy Tun Razak站台並帶來猛男秀，然而此活動卻在馬來西亞爭議不斷，餐廳最後決定取消演出。

據《星州網》報導，馬來西亞首相安華的政治祕書阿茲曼宣稱，吉隆坡市政局調查後發現，Privacy Tun Razak餐廳的執照已在2021年2月4日過期，該餐廳沒有任何娛樂執照，也沒有對即將到來娛樂活動進行申請，此案目前仍在調查中，若有違法情事，政府採取行動。

然而，從該餐廳發布消息開始，馬來西亞國內對於猛男秀的爭議就不曾間斷，除了餐廳開出每人888令吉（新台幣6067元）的高額入場費，也因猛男表演舉辦日期正值齋戒月，遭到在野黨伊斯蘭黨（PAS）的強烈反對。

伊斯蘭黨青年部主席（PAS Youth）Ahmad Fadhli Shaari於21日在臉書要求取消這場泰國猛男秀，並呼籲大眾一同抵制。

「在光榮的齋戒月裡，沒必要舉辦這樣的活動！請停下來，一起抗議。」

《海峽時報》報導，伊斯蘭黨秘書長Takiyuddin Hassan今日也在議會發表的一份聲明中表示：「很明顯地，此活動提倡享樂主義、淫穢和性自由的文化。這與馬來西亞當地文化相衝突，且沒有對伊斯蘭教為大宗的國家保持敏感度，更不用說在齋月舉行了。」他補充說，並敦促吉隆坡市當局重新考慮舉辦這一活動的合法性。

對此，首相署（Prime Minister's Department of Malaysia）副部長Wilson Ugak Kumbong回應，泰國猛男的活動不應與政府的內政議程有所關連，但補充說這種「不健康」的活動不應該發生在馬來西亞。

針對上述指控，Privacy Tun Razak負責人在接受媒體採訪時表示，沒有想到邀請猛男團會引起這麼大的關注，但目前已取消邀請猛男團前來，並解釋道最初邀請Staneemeehoi猛男團的初衷，是希望他們可以替即將開幕的新店面剪綵，並沒有要表演，沒想到在臉書發表的海報所選用的照片造成誤會。目前Privacy Tun Razak的臉書頁面已將所有相關貼文刪除，並發表澄清聲明，表示絕對沒有對法律視而不見舉辦猛男秀，先前的宣傳皆為網路媒體未經該餐廳允許發布。

而對於營業執照過其一事，該負責人澄清餐廳的營業執照尚未過期，在經營的期間一直有持續換照，現有的執照的過期日期至今年7月。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒