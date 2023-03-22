齋戒月邀泰國「猛男海鮮」開幕惹議，馬來西亞餐廳爭議下取消邀請
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泰國華馬夜市的猛男海鮮 （Staneemeehoi）在社群爆紅，甚至受邀至馬來西亞，替即將開幕的餐廳站台，然而此活動因適逢齋戒月而在馬來西亞爭議不斷，餐廳最後決定取消邀請。
隨著疫情趨緩，各國旅遊業復甦，位於泰國曼谷華馬夜市的猛男海鮮 （Staneemeehoi）再度引起關注，在相關貼文中，可以看見猛男們男扮女裝，神著清涼在餐廳內送餐並與客人互動，猛男海鮮因身材健壯的的服務生（Thai Hot Guy）聞名並在社群平台爆紅，甚至受邀至馬來西亞，替即將在3月30日開幕的餐廳Privacy Tun Razak站台並帶來猛男秀，然而此活動卻在馬來西亞爭議不斷，餐廳最後決定取消演出。
據《星州網》報導，馬來西亞首相安華的政治祕書阿茲曼宣稱，吉隆坡市政局調查後發現，Privacy Tun Razak餐廳的執照已在2021年2月4日過期，該餐廳沒有任何娛樂執照，也沒有對即將到來娛樂活動進行申請，此案目前仍在調查中，若有違法情事，政府採取行動。
然而，從該餐廳發布消息開始，馬來西亞國內對於猛男秀的爭議就不曾間斷，除了餐廳開出每人888令吉（新台幣6067元）的高額入場費，也因猛男表演舉辦日期正值齋戒月，遭到在野黨伊斯蘭黨（PAS）的強烈反對。
伊斯蘭黨青年部主席（PAS Youth）Ahmad Fadhli Shaari於21日在臉書要求取消這場泰國猛男秀，並呼籲大眾一同抵制。
「在光榮的齋戒月裡，沒必要舉辦這樣的活動！請停下來，一起抗議。」
《海峽時報》報導，伊斯蘭黨秘書長Takiyuddin Hassan今日也在議會發表的一份聲明中表示：「很明顯地，此活動提倡享樂主義、淫穢和性自由的文化。這與馬來西亞當地文化相衝突，且沒有對伊斯蘭教為大宗的國家保持敏感度，更不用說在齋月舉行了。」他補充說，並敦促吉隆坡市當局重新考慮舉辦這一活動的合法性。
對此，首相署（Prime Minister's Department of Malaysia）副部長Wilson Ugak Kumbong回應，泰國猛男的活動不應與政府的內政議程有所關連，但補充說這種「不健康」的活動不應該發生在馬來西亞。
針對上述指控，Privacy Tun Razak負責人在接受媒體採訪時表示，沒有想到邀請猛男團會引起這麼大的關注，但目前已取消邀請猛男團前來，並解釋道最初邀請Staneemeehoi猛男團的初衷，是希望他們可以替即將開幕的新店面剪綵，並沒有要表演，沒想到在臉書發表的海報所選用的照片造成誤會。目前Privacy Tun Razak的臉書頁面已將所有相關貼文刪除，並發表澄清聲明，表示絕對沒有對法律視而不見舉辦猛男秀，先前的宣傳皆為網路媒體未經該餐廳允許發布。
而對於營業執照過其一事，該負責人澄清餐廳的營業執照尚未過期，在經營的期間一直有持續換照，現有的執照的過期日期至今年7月。
新聞來源：
- 來馬首秀引爭議 餐廳取銷邀請猛男團（星州網）
- “泰國猛男”首秀酒吧將被查封？首相秘書：執照預期逾兩年（星州網）
- “泰國猛男”月底來馬首秀 伊青團反對：沒必要辦！（星州網）
- Immoral’ hunky waiters at KL club during Ramadan draw ire from Malaysia politicians（海峽時報）
延伸閱讀：
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
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adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。