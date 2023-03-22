美國前AIT理事主席卜睿哲：台灣兩黨政策高度對立，需在對中態度上「展現團結」
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卜睿哲認為，台灣許多政策議題高度對立，每當政權交替，政策就像鐘擺一樣搖擺，有些問題從未獲得解決，在國安方面，他建議國民兩黨共同宣示幾項原則展示團結：如要求民進黨暫停黨內的台獨黨章，另外也共同表達期望北京在台灣選舉中保持中立，尊重選舉結果。
美國在台協會前理事主席卜睿哲（Richard Bush）今（22）日出席亞太堅韌研究基金會（CAPRi，簡稱亞堅會）舉辦論壇，表示北京處理台灣問題上從未放棄使用武力，需要被認真以待，他認為台灣必須做好戰爭爆發後美軍無法在第一時間抵達的準備，兩黨領導人必須現在就展現團結。
卜睿哲曾於1997年至2002年間出任美國在台協會理事主席，目前為美國智庫「布魯金斯東亞政策研究中心」非常駐資深研究員，長期關注美中關係、台灣問題與亞洲事務，今日是應亞堅會之邀，於台大法律學院霖澤館就「構築堅韌之島：困境中選擇台灣的未來」題目發表專題演講。
卜睿哲在演講中談及台灣的政府預算、公共衛生、能源安全、徵兵制等4個議題，他認為台灣許多政策議題高度對立，每當政權交替，政策就像鐘擺一樣搖擺，有些問題從未獲得解決，如核能在數十年來一直是國民兩黨之間政治分歧的話題，政策來回擺盪，他警告如果戰爭發生時，「要去改變能源的政策或組合已經太遲了」。
針對台海安全，卜睿哲說他不認為近期內有戰爭爆發的可能，中國了解戰爭有一定的風險，美國也會介入，但他也直指，「軍事衝突的可能性不是零」，台美必須最好萬全的準備，目標是降低風險。
台海如爆發戰爭，美軍無法第一時間馳援
卜睿哲預估如果戰爭爆發，美軍到達約需要「一個月的時間」，原因在於美國武裝部隊面對在重大衝突中行動，會需要大量各種軍備物資、食物、石油，還要有後勤支援，這是現代戰爭的本質，特別是面對中國這樣的強敵，他認為台灣需要預設戰爭爆發美方無法帶著所需的人員和其他資源趕到，台灣要有堅持下去的能力；最好是台灣依照最壞的狀況做足了準備，讓中國不敢動武。
卜睿哲說，其中一個降低風險的方法是向北京保證「台灣不會越過紅線」，馬前總統成功做到這一點；另一個方法則是增強台灣的威懾力量，讓中國在第一時間就決定不對台發動攻擊。
在國安方面，他建議國民兩黨共同宣示幾項原則展示團結：如要求民進黨暫停黨內的台獨黨章，以及明確表示如果政治談判是以「一國兩制」為基礎，台灣一概不參與。另外也共同表達期望北京在台灣選舉中保持中立，尊重選舉結果；就台灣對中國經濟的依賴程度也該達成共識。
卜睿哲會後接受媒體提問時補充，他知道跨黨派的討論、磋商、產生共識很困難，但他說，「北京在處理台灣問題上的態度一直非常一致，就是一國兩制，也沒有放棄使用武力」，因此這是一個需要非常認真對待的問題，他認為台灣民眾也會樂見政黨領導人就此議題攜手合作。
卜睿哲說，他知道民進黨內部一些人認為暫緩台獨黨章是對中國釋出善意，但這樣做是否就能增加兩岸互信，以此換取中國國家主席習近平的某些承諾？他認為必須先了解能從中國那邊得到多少善意。
卜睿哲日前於論壇演說時表示，如果美中關係繼續惡化，台灣絕不會從中受益，卜睿哲今日解釋，台灣經濟高度依賴中國，如果美中競爭持續下去，可能會影響台灣與中國的經貿關係，卜睿哲指出，在半導體領域已經看出端倪，但他相信仍有辦法做到不讓美中關係傷害到台灣利益，但「我們需要有技巧地做到這一點」。
台灣出現「疑美論」，卜睿哲歸咎美國前總統川普
被問及台灣最近的疑美論，他的看法是什麼？卜睿哲表示，疑美論其來有自，部分原因是來自美國前總統川普（Donald Trump）。卜睿哲說，就他所了解，川普的政策並不在乎台灣，是想以台灣作為籌碼對付中國。
卜睿哲進一步指出，疑美論生成的另外一個原因，是美國國內將中國視為美國敵人的情緒正逐漸高漲，美國應該加以回應中國的挑戰，但卻忽略台灣面對中國時也有自己的利益，如兩岸經貿關係還是台灣繁榮的一大原因，卜睿哲表示，「我們應該格外當心，（美國）對中政策不要傷害到台灣的利益」。
至於如何解決疑美論？卜睿哲說，支持台美關係，確保台美關係穩健發展，其實就是不證自明最好的方法。
卜睿哲說，美國政策一大失敗之處就是忽略了跟台灣的經濟關係，過去很多事情可以做，但因為政治角力的緣故沒做，現下雖然已經修正了一些政策，但還有很多可以做的地方。美國國會跟中國有策略上的競爭關係，在面臨嚴重的挑戰的時候，不該把台灣當作籌碼，處理美中之間的競爭關係。
被問及台灣與宏都拉斯可能斷交，未來恐失去更多友邦，卜睿哲指出，台灣的外交關係有中國因素在影響，並在特定時間努力竊取台灣的外交夥伴，不過他個人也對宏都拉斯揚言斷交的時間點感到困惑。
卜睿哲解釋，他以為中國會在2020年，蔡英文二連任總統的時候，偷走台灣更多的邦交國，但當時中國並沒有這樣做，現在距離台灣選舉還有10個月的時間，「中國為什麼要在這個時候利用宏都拉斯製造政治影響呢？」卜睿哲坦言他不知道這個問題的答案，但他認為這是一個重要的問題。
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核稿編輯：黃筱歡
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臺灣年輕科學家的幕後推手，李長榮教育基金會為優秀青年人才打造走向國際的舞台
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臺灣的年輕人才值得更多機會與資源，李長榮教育基金會作為一個拋磚引玉的角色，除了舉辦李謀偉科學論壇，讓年輕科學家能和國際頂尖大師進行交流，更辦理多項獎助學金計畫，希望能喚起更多人對人才教育的重視，並共同參與其中。
出於對人才培育的重視，李長榮教育基金會自創立以來，就以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動為核心，開辦各式獎學金計畫與李謀偉科學論壇來幫助年輕世代。其中由李長榮集團總裁李謀偉與李長榮教育基金會董事長楊賽芬所贊助的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference, 以下簡稱BRC），更提供了讓年輕科學家能接觸到各國頂尖學者的機會，接受豐沛的知識洗禮。
李謀偉總裁在麻省理工學院求學期間，模塑了自己對於教育、知識傳授形式的想法。在回國後，更對臺灣年輕學子，因為受限於環境、經濟等條件而無法進一步打開國際視野、接觸到更多領先知識，甚至與世界級專家學者進行交流等，感到可惜。因此李謀偉總裁運用自己的資源，透過主辦BRC，將國際頂尖的科學家，帶進臺灣。
最高度期待的科學盛會，BRC李謀偉科學論壇
2023年舉辦的第三屆BRC，邀請到國際間最重量級的學者群來到臺灣，並交由科學諮詢委員會（Scientific Advisory Board, 以下簡稱SAB）負責推薦講者與規劃整個論壇流程。其中，SAB的主席，同時也是國際知名的化學家——Dr. Ehud Keinan，今年已是第二次參加BRC，他在談及論壇的意義，以及自己為此所投入的心力時，非常懇切地表示：「我人生中很大的一部分，都在為了幫助更多年輕科學家、為他們創造機會而努力，我不求取任何回報，只希望能夠為科學界與科學人才，打造一個更有活力的未來。」Dr. Ehud Keinan表示，當初他向李謀偉總裁建議，BRC應該要往更國際化、更高規格的形式發展，立刻獲得總裁的全力支持。
最初在廣邀國際學者參加時，由於是非常新鮮的嘗試，也不為人所知，許多專家學者們都是在再三請託之下才願意來到臺灣，但是經過了兩屆的經營與鑽研，成果逐漸發酵，BRC在國際間打響了名聲。「這些重要的學者，現在都非常樂意來參加論壇，甚至預約了明年（2024年）要再次來訪，這真的是非常令我們感到振奮和感動。」Dr. Ehud Keinan充滿期盼地說道。
李謀偉總裁也進一步說明BRC的目標，是希望臺灣年輕學子與世界最頂尖科學家的切磋能夠有更多靈感碰撞，並進一步發展為改善人類生活的關鍵。他補充說明，這樣的靈感碰撞，不是大家規規矩矩坐在會議室中就會出現，所以BRC從地點到議程的安排，都跟一般論壇不一樣，參考了美國戈登論壇的作法，選擇一個遠離都市紛擾的僻靜地點，讓所有與會者可以在這裡充分地放鬆、沈澱思緒。
在議程上，除了研討會之外，也會穿插安排休閒活動的交流時段。「我們邀請所有的學者和學生一起去健行、或騎自行車。在藍天白雲下，所有人都在很輕鬆自在的狀態中，自然而然地互動、談天。這是因為我相信，很多的靈感火花，就是在這個時候迸現。」李謀偉總裁認為這樣的安排，提供年輕學子一個跟大師們素面相見的絕佳機會，更是建立友誼、提高交流延續性的最好方法。
化學如何改變人類的生活，分子工程是科技新未來
第三屆BRC的主題為「The Magic of Chemistry」，議題聚焦在「New Frontier of Molecular Engineering – Electronic & Optical Materials（前瞻分子工程——電子與光學材料）」。針對這次的主題，Dr. Ehud Keinan分享，化學是事物的基礎，是滿足人類生活需求的科技中，最重要的元素。科學家發揮想像力，在自然生物、礦物，甚至化學元素中，找到可以模仿的靈感，再利用科學的方式重新整合這些素材，創造出了令人驚嘆不已的成果。
說到本次與會的科學家，Dr. Ehud Keinan興奮地介紹：「他們都是現今世界上，最重要、最有影響力的科學家。」包括諾貝爾獎、普里斯特利獎章（Priestley Medal）、威爾許獎（Welch Award in Chemistry）、沃爾夫獎（Wolf Prize）的得主們，或者擁有實力角逐這些獎項的科學家。
Dr. Ehud Keinan認為，對於年輕科學家來說，最好的刺激就是近距離的接觸這些大師，認識他們、了解他們的故事和思考的方式，從中獲得關於研究、科學、未來的種種啟發。「這是最高的學習，比起念任何理論，或者坐在課堂中記著一頁又一頁的筆記還要重要，你獲得的不只是知識，還有這個知識的發展過程。」
另外值得一提的是，本屆BRC所邀請的其中兩位學者，在論壇這段時間分別獲得了國際級大獎。科學諮詢委員翁啟惠院士，以醣科學的開創性研究，榮獲以色列化學學會Medicinal Chemistry Section（MCS-ICS）Barry Cohen藥物化學獎；而Jackie Yi-Ru Ying教授，則是成功將奈米科技與技術醫學結合，榮獲費薩爾國王國際科學獎（King Faisal Prize），成為首位獲得此項殊榮的女性科學家，Jackie Yi-Ru Ying教授在得知獲獎消息後，更俏皮地分享：「BRC is my lucky conference！」
多管道促進人才培育，讓世界看見臺灣年輕科學家
「我認為，對學生來說，不需要去要求他們有創意、有想法，因為這些事情並不是可以透過教導或學習而來的。對有志於從事科學的年輕人來說，只需要有自信，對自己正在做的事情與目標有信心。」自從15年前Dr. Ehud Keinan第一次訪問臺灣之後，他便時常因為教學或演講再次來訪。在他眼中，臺灣的學生們充滿了可能性，以及對知識的渴求。這就是為什麼他非常希望透過BRC，將大師們帶到臺灣，讓大師的身教和言教，給予學生們更多正面的鼓勵和刺激。
這樣的想法，和對於促進人才培育，無私挹注資源的李謀偉總裁不謀而合，因此這些年來，除了舉辦BRC，李長榮教育基金會也提供優秀人才更多獎勵管道，例如：優秀學生獎學金、李長榮博士生獎助學金計畫、李長榮碩士生獎助學金計畫等。李謀偉總裁特別提到：「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」這就是為什麼李長榮教育基金會，將持續推動各種研究活動，提供獎項、獎學金，希望幫助臺灣的年經科學家與學子，在研究與學習的道路上，能夠走得更自在、順遂。