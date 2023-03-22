美國前AIT理事主席卜睿哲：台灣兩黨政策高度對立，需在對中態度上「展現團結」

美國在台協會前理事主席卜睿哲（Richard Bush）今（22）日出席亞太堅韌研究基金會（CAPRi，簡稱亞堅會）舉辦論壇，表示北京處理台灣問題上從未放棄使用武力，需要被認真以待，他認為台灣必須做好戰爭爆發後美軍無法在第一時間抵達的準備，兩黨領導人必須現在就展現團結。

卜睿哲曾於1997年至2002年間出任美國在台協會理事主席，目前為美國智庫「布魯金斯東亞政策研究中心」非常駐資深研究員，長期關注美中關係、台灣問題與亞洲事務，今日是應亞堅會之邀，於台大法律學院霖澤館就「構築堅韌之島：困境中選擇台灣的未來」題目發表專題演講。

卜睿哲在演講中談及台灣的政府預算、公共衛生、能源安全、徵兵制等4個議題，他認為台灣許多政策議題高度對立，每當政權交替，政策就像鐘擺一樣搖擺，有些問題從未獲得解決，如核能在數十年來一直是國民兩黨之間政治分歧的話題，政策來回擺盪，他警告如果戰爭發生時，「要去改變能源的政策或組合已經太遲了」。

針對台海安全，卜睿哲說他不認為近期內有戰爭爆發的可能，中國了解戰爭有一定的風險，美國也會介入，但他也直指，「軍事衝突的可能性不是零」，台美必須最好萬全的準備，目標是降低風險。

台海如爆發戰爭，美軍無法第一時間馳援

卜睿哲預估如果戰爭爆發，美軍到達約需要「一個月的時間」，原因在於美國武裝部隊面對在重大衝突中行動，會需要大量各種軍備物資、食物、石油，還要有後勤支援，這是現代戰爭的本質，特別是面對中國這樣的強敵，他認為台灣需要預設戰爭爆發美方無法帶著所需的人員和其他資源趕到，台灣要有堅持下去的能力；最好是台灣依照最壞的狀況做足了準備，讓中國不敢動武。

卜睿哲說，其中一個降低風險的方法是向北京保證「台灣不會越過紅線」，馬前總統成功做到這一點；另一個方法則是增強台灣的威懾力量，讓中國在第一時間就決定不對台發動攻擊。

在國安方面，他建議國民兩黨共同宣示幾項原則展示團結：如要求民進黨暫停黨內的台獨黨章，以及明確表示如果政治談判是以「一國兩制」為基礎，台灣一概不參與。另外也共同表達期望北京在台灣選舉中保持中立，尊重選舉結果；就台灣對中國經濟的依賴程度也該達成共識。

卜睿哲會後接受媒體提問時補充，他知道跨黨派的討論、磋商、產生共識很困難，但他說，「 北京在處理台灣問題上的態度一直非常一致，就是一國兩制，也沒有放棄使用武力」， 因此這是一個需要非常認真對待的問題，他認為台灣民眾也會樂見政黨領導人就此議題攜手合作。

卜睿哲說，他知道民進黨內部一些人認為暫緩台獨黨章是對中國釋出善意，但這樣做是否就能增加兩岸互信，以此換取中國國家主席習近平的某些承諾？他認為必須先了解能從中國那邊得到多少善意。

卜睿哲日前於論壇演說時表示，如果美中關係繼續惡化，台灣絕不會從中受益，卜睿哲今日解釋，台灣經濟高度依賴中國，如果美中競爭持續下去，可能會影響台灣與中國的經貿關係，卜睿哲指出， 在半導體領域已經看出端倪，但他相信仍有辦法做到不讓美中關係傷害到台灣利益，但「我們需要有技巧地做到這一點」。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 美國在台協會前理事主席卜睿哲22日於台大發表演說。

台灣出現「疑美論」，卜睿哲歸咎美國前總統川普

被問及台灣最近的疑美論，他的看法是什麼？卜睿哲表示，疑美論其來有自，部分原因是來自美國前總統川普（Donald Trump）。卜睿哲說，就他所了解，川普的政策並不在乎台灣，是想以台灣作為籌碼對付中國。

卜睿哲進一步指出，疑美論生成的另外一個原因，是美國國內將中國視為美國敵人的情緒正逐漸高漲，美國應該加以回應中國的挑戰，但卻忽略台灣面對中國時也有自己的利益，如兩岸經貿關係還是台灣繁榮的一大原因，卜睿哲表示，「我們應該格外當心，（美國）對中政策不要傷害到台灣的利益」。

至於如何解決疑美論？卜睿哲說，支持台美關係，確保台美關係穩健發展，其實就是不證自明最好的方法。

卜睿哲說，美國政策一大失敗之處就是忽略了跟台灣的經濟關係，過去很多事情可以做，但因為政治角力的緣故沒做，現下雖然已經修正了一些政策，但還有很多可以做的地方。美國國會跟中國有策略上的競爭關係，在面臨嚴重的挑戰的時候，不該把台灣當作籌碼，處理美中之間的競爭關係。

被問及台灣與宏都拉斯可能斷交，未來恐失去更多友邦，卜睿哲指出，台灣的外交關係有中國因素在影響，並在特定時間努力竊取台灣的外交夥伴，不過他個人也對宏都拉斯揚言斷交的時間點感到困惑。

卜睿哲解釋，他以為中國會在2020年，蔡英文二連任總統的時候，偷走台灣更多的邦交國，但當時中國並沒有這樣做，現在距離台灣選舉還有10個月的時間，「中國為什麼要在這個時候利用宏都拉斯製造政治影響呢？」卜睿哲坦言他不知道這個問題的答案，但他認為這是一個重要的問題。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 美國前AIT理事主席卜睿哲（中）22日應亞太堅韌研究基金會邀請於台大發表演說，壯闊台灣聯盟理事長吳怡農（左一）與前內政部長葉俊榮（右二）也與會。

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核稿編輯：黃筱歡