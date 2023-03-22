以色列司法改革：拜登促使納坦雅胡讓步，但妥協過少仍導致民眾不滿

結合《CNN》與《華盛頓郵報》報導，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）於3月19日與美國總統拜登（Joe Biden）通話後，隔（20）日宣布，將調整會削弱該國司法獨立的司法改革法案，降低內閣選任法官的權力。這是以國政府面對數月的大規模抗議及國際壓力以來，第一次讓步。

然而，以色列反對派立即在國會（Knesset）中拒絕了修改法案的提議，理由是法案修改的幅度不夠大。

拜登警告納坦雅胡：民主價值包含「真正的制衡」

根據《華盛頓郵報》報導，一位不願具名的政府高級官員透露，納坦雅胡與拜登於3月19日進行了45分鐘的電話通話，兩位領導人將其稱為「坦率和建設性對話」。通話中，拜登表達了對納塔雅胡司法改革計劃的擔憂。

拜登在通話中表示：「民主價值觀一直是，而且必須繼續是美以關係的標誌，『真正的製衡』可以強化民主社會，而社會性的改革，應該盡可能的建立廣泛民意基礎上。」這被認為是拜登對納坦雅胡含蓄的警告。

拜登從政50多年來，一直是以色列的堅定支持者，且與納坦雅胡長期維持友好關係。美國白宮也在後續表示，若納坦雅胡可以在司法改革法案上妥協、讓步，拜登會給予支持與鼓勵。

隔日，納坦雅胡表示，將在司法改革法案中選任法官的條款上讓步，並推遲司法改革法案的投票至4月底。

妥協的內容

根據《CNN》報導，在法官的選任上，以色列的現行制度，是透過一個由政府、法律專家和法官組成的遴選委員會選出。司法改革計畫的其中一個重點，即是調整遴選委選會的席次，讓內閣指派的成員，佔據遴選委員會絕大多數的席位。

雖然改革法案的支持者表示，原本讓法官參與選任法官的程序，是具菁英主義且不民主的，不過此條款仍然引發民眾及反對派的不滿。反對派領導人、以色列前總理拉皮德（Yair Lapid）即公開批評：「這不是一個選任法官的委員會，而是一個選拔內閣助理的委員會。」

納坦雅胡在20日的妥協中，降低了內閣指派成員的席次，讓他們僅握有比法律專家及法官，還要多一席的席位。此外，在委員會選任了兩名法官之後，接下來的候選人都必須在委員會以絕對多數通過，才能被指派為法官。

修改內容過少，民眾、反對派皆不滿意

儘管納坦雅胡做出了讓步，不過民眾與反對派對新的法案並不買單，原因是司法改革法案的許多爭議條款，包括政府可以透過簡單多數決推翻法院的判決、允許各部長任用自己的法律顧問而非指派的顧問，以及提高法院宣布「總理不適任」難度的條款，都沒有被修改。

抗議運動的組織者即在一份聲明中表示：「這不是軟化，而是以色列政府，對其公民和以色列民主宣戰。他們試圖通過的立法是揭開以色列獨裁統治的序幕，以色列的司法將變得如匈牙利和俄羅斯一樣，由政府掌控。」

3月9日，以色列民眾於特拉維夫抗議司法改革法案現場｜Photo Credit: GettyImages

面對民眾與反對派的抵制，納坦雅胡當下的目標，是先將修改過後的選任法官條款，在4月5日前通過，其餘較具爭議的項目，則延後到4月底，下一次議會會議開始前再進行表決。

以色列內閣各部長呼籲國會，利用長達近一個月的休會期與內閣進行真正的談判，讓雙方在改革上能達成共識。內閣在一份聲明中表示：「我們向所有真正關心人民團結和希望達成一致解決方案的人，伸出援助之手。」

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：楊士範