以色列司法改革：拜登促使納坦雅胡讓步，但妥協過少仍導致民眾不滿
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司法改革計畫的其中一個重點，是調整法官遴選委選會的席次，讓內閣指派的成員，佔據遴選委員會絕大多數的席位。納坦雅胡在20日的妥協中，降低了內閣指派成員的席次，讓他們僅握有比法律專家及法官，還要多一席的席位。此外，在委員會選任了兩名法官之後，接下來的候選人都必須在委員會以絕對多數通過，才能被指派為法官。
結合《CNN》與《華盛頓郵報》報導，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）於3月19日與美國總統拜登（Joe Biden）通話後，隔（20）日宣布，將調整會削弱該國司法獨立的司法改革法案，降低內閣選任法官的權力。這是以國政府面對數月的大規模抗議及國際壓力以來，第一次讓步。
然而，以色列反對派立即在國會（Knesset）中拒絕了修改法案的提議，理由是法案修改的幅度不夠大。
拜登警告納坦雅胡：民主價值包含「真正的制衡」
根據《華盛頓郵報》報導，一位不願具名的政府高級官員透露，納坦雅胡與拜登於3月19日進行了45分鐘的電話通話，兩位領導人將其稱為「坦率和建設性對話」。通話中，拜登表達了對納塔雅胡司法改革計劃的擔憂。
拜登在通話中表示：「民主價值觀一直是，而且必須繼續是美以關係的標誌，『真正的製衡』可以強化民主社會，而社會性的改革，應該盡可能的建立廣泛民意基礎上。」這被認為是拜登對納坦雅胡含蓄的警告。
拜登從政50多年來，一直是以色列的堅定支持者，且與納坦雅胡長期維持友好關係。美國白宮也在後續表示，若納坦雅胡可以在司法改革法案上妥協、讓步，拜登會給予支持與鼓勵。
隔日，納坦雅胡表示，將在司法改革法案中選任法官的條款上讓步，並推遲司法改革法案的投票至4月底。
妥協的內容
根據《CNN》報導，在法官的選任上，以色列的現行制度，是透過一個由政府、法律專家和法官組成的遴選委員會選出。司法改革計畫的其中一個重點，即是調整遴選委選會的席次，讓內閣指派的成員，佔據遴選委員會絕大多數的席位。
雖然改革法案的支持者表示，原本讓法官參與選任法官的程序，是具菁英主義且不民主的，不過此條款仍然引發民眾及反對派的不滿。反對派領導人、以色列前總理拉皮德（Yair Lapid）即公開批評：「這不是一個選任法官的委員會，而是一個選拔內閣助理的委員會。」
納坦雅胡在20日的妥協中，降低了內閣指派成員的席次，讓他們僅握有比法律專家及法官，還要多一席的席位。此外，在委員會選任了兩名法官之後，接下來的候選人都必須在委員會以絕對多數通過，才能被指派為法官。
修改內容過少，民眾、反對派皆不滿意
儘管納坦雅胡做出了讓步，不過民眾與反對派對新的法案並不買單，原因是司法改革法案的許多爭議條款，包括政府可以透過簡單多數決推翻法院的判決、允許各部長任用自己的法律顧問而非指派的顧問，以及提高法院宣布「總理不適任」難度的條款，都沒有被修改。
抗議運動的組織者即在一份聲明中表示：「這不是軟化，而是以色列政府，對其公民和以色列民主宣戰。他們試圖通過的立法是揭開以色列獨裁統治的序幕，以色列的司法將變得如匈牙利和俄羅斯一樣，由政府掌控。」
面對民眾與反對派的抵制，納坦雅胡當下的目標，是先將修改過後的選任法官條款，在4月5日前通過，其餘較具爭議的項目，則延後到4月底，下一次議會會議開始前再進行表決。
以色列內閣各部長呼籲國會，利用長達近一個月的休會期與內閣進行真正的談判，讓雙方在改革上能達成共識。內閣在一份聲明中表示：「我們向所有真正關心人民團結和希望達成一致解決方案的人，伸出援助之手。」
新聞來源
- Netanyahu government makes first climbdown on plan to weaken Israel’s judiciary（CNN）
- Biden warns Israeli leader on judicial changes（The Washington Post）
- Thousands protest Netanyahu's plan to weaken Israel's judiciary as president warns of 'social collapse'（CNN）
- Israel delays part of judicial overhaul but fails to contain turmoil（The Washington Post）
延伸閱讀
- 司法改革法案即將一讀，以色列爆發大規模抗議，總統：我們處於憲法和社會崩潰的邊緣
- 在以色列推動司法改革並非壞事，但抗爭背後是左右兩派長期的分歧傷疤
- 以色列極右政府強推爭議性司法改革，民主體制面臨建國以來最大危機
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：楊士範
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
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BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
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十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
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- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。