2023/04/02,
社會

史諾登揭露「稜鏡計畫」10年後，全球大規模監控仍是「現正進行中」

史諾登揭露「稜鏡計畫」10年後，全球大規模監控仍是「現正進行中」
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

以色列間諜軟體「飛馬」事前標榜只提供給各國政府打擊恐怖主義與犯罪行動，最終調查卻揭露監控名單包括全球的記者、異議人士與政治家，標榜科技大門只為正義而開，結果是人人都可能有鑰匙——不要有「沒做虧心事不怕被看」的僥倖，只是還沒輪到你而已。

因應312國際反網路監控日，民間司法改革基金會、台灣人權促進會及開放文化基金會（OCF）召開記者會共同發表《台灣資料隱私政策國會意向調查報告》

本次調查，顯示跨黨派高度重視資安、個資保護及數位人權議題，且逾七成國會受訪者認為，我國數位人權保障程度低落，呼籲政府應強化管理資料調取機制、鞏固個資保障與補救機制、以及建立數位資訊違法利用管制法規等三大改善方向。

全球大規模監控不是陰謀論，也沒有停留在威權時代，而是現正進行中

2013年大規模監控浮上檯面，​​愛德華史諾登（Edward Snowden）揭露「稜鏡計畫」，對全世界投下震撼彈，美國國家安全局帶頭進行全球大規模監控，就連Facebook、Google、Yahoo、YouTube等網路巨擘都被納入名單。讓全球震驚的是監控檔案多達170萬，能進行深度的監聽，監聽範圍甚至擴及全球使用者，監控內容包括電子郵件、 影片、照片、檔案、視訊及社交網路，其監控的範圍與程度令人細思極恐。

然而監控並沒有因為吹哨就離我們遠去。

2021年7月美國華盛頓郵報、英國衛報等17家國際級媒體發布Pegasus專案調查報告，以色列網路公司NSO的間諜軟體「飛馬」監控異己，多國政府如墨西哥、印度跟NSO購買飛馬來監控人民，其公布5萬筆電話號碼當中，包括85位社運人士、189位記者，以及超過600名政治人物。

但要知道，事前NSO標榜只提供給各國政府打擊恐怖主義與犯罪行動，最終調查卻揭露監控名單包括全球的記者、異議人士與政治家，標榜科技大門只為正義而開，結果是人人都可能有鑰匙。

「沒做虧心事不怕被看」的僥倖，只是還沒輪到你而已

台灣近年來也屢次爆發資安監控問題，全球最大網路攝影機網站「insecam」揭露，台灣去年有700多支監視器被上網，監視器多是使用中國海思半導體的晶片，從網站就可以搜尋得到公共場所和私領域的畫面，包括停車場、工廠、公園、民眾住家、辦公室，被拍者完全不知道自己的一舉一動「被上網」。

自由之家（Freedom House）報告指出，全球的網路自由正逐漸走下坡，已連續12年下滑。無國界組織自由之家估算至少53個國家，網路用戶會因為在網路發表意見而遭嚴格監禁，76%使用者可能因發表政治、社會言論而遭逮捕、關押。雖然台灣網路自由度位居前段班，但對於無形監控導致言論自由、人身的威脅，仍須引以為戒。

台灣資訊安全保障的法規面，法規、管理制度仍有待改善

雖然《個人資料保護法》修法，但台灣人權促進會表示缺乏外部獨立的個資專責機關，造成相關規範散落在各種法律，存在標準不一與欠缺執法能量的問題。除此之外，新型數位足跡的資訊安全仍然不受法律所管束，根據《台灣資料隱私政策國會意向調查報告》，9成國會受訪者同意調取資料需建立管理機制，且有7成委員支持成立政府調取資料的專責機構。

事實上，台灣在資料調取沒有專責機構，管理制度上也相當不明，台灣人權促進會2020年公布「台灣網路透明度報告」，民眾資料調取根本沒有建立統計機制，且向電信業者調取資料96%由檢察官同意，極少數有經法官保留，變相讓《通訊保障及監察法》第11-1第3項的例外由檢察官同意變成常態，法官保留形同虛設。

另外，針對政府向網路平台業者調取民眾個資，根本沒有法律規範，2017年政府向網路平台業者調取資料，不需經法院裁判，成功率高達99%。可見沒有專責機構擔任守門員、缺乏管理制度下，如果政府需想要民眾個資，根本探囊取物。

shutterstock_1456780712
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

面對政府與企業龐大的資料網羅能力，我們能做什麼來維護個資與資訊安全？

在個人層次上，我們應該更加留意使用網路平台的資訊安全措施。舉例來說，具備E2EE加密功能的通訊平台，能夠有效減少在資訊傳輸過程中被第三方攻擊、擷取個人資料的可能性。點對點加密已是現在多數線上通訊服務的基本架構，是保障網路秘密通訊與資訊安全的重要技術。

而進一步來看，共同倡議使企業與政府在資料的調取、使用上受到限制，也是非常重要的。

除了個人資料保護的獨立監督單位也應儘速成立，以完善《憲法》第22條對人民資料隱私權的保障外，民間團體多次倡議，希望要求政府對於調取民眾個人資料建立「定期統計」的機制，並公開統計報告，以便公眾監督是否合乎法規及比例原則。

同樣的，也應鼓勵企業定期發布透明度報告，向民眾說明政府索取民眾個資的程度，包含政府提出請求的次數、形式與法律依據，並公開企業同意給予個資的標準。

藉由獨立的個資保護監理機關，加上完善的個資調取紀錄與統計，才有機會限制企業與政府對民眾資料的不當使用，最大程度爭取個人的資料自主與隱私權利。國際反網路監控日是一個重要的契機，提升資安技術與意識、建立完善的個資保護機制，才能在這個處處留下數位足跡的世代裡，堅守數位人權的基本價值。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。