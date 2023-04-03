《把妹達人1》：我不能眼睜睜看著謎男死掉，他不只是朋友，更是心靈導師
我們想讓你知道的是
作者尼爾・史特勞斯原本是沒女人緣的大肉腳，對異性始終不得要領，於是，他下了一生最重大的決定——參加把妹課程。他用兩年的時間讓自己從宅男變「型男」（Style），並將這段過程詳實記錄下來，完成了這本觀點獨特且極具爭議性的赤裸告白，揭露各家高手的把妹絕活，公開他們的釣人「公式」。
文：尼爾・史特勞斯（Neil Strauss）
謎男 Meet Mystery
屋子裡一片狼藉。
門板裂了開來，鉸鏈也脫落了；牆上散布著拳頭、電話、花盆撞擊的凹痕；賀柏為了逃命，躲到飯店去了；而謎男則哭著癱倒在客廳地毯上。他已經整整哭了兩天了。
這不是那種正常的哭泣。正常的眼淚是可以理解的，但謎男已經超出常理，他失控了。一星期以來，他游移在極端憤怒與暴力，和一陣一陣間歇性、發洩式的嗚咽之間。現在他威脅著要自殺。
我們有五個人住在這棟房子裡：賀柏（Herbal）、謎男（Mystery）、老爹（Papa）、公子（Playboy）、還有我。來自全球各地的少男和熟男到這裡來和我們握手、合照，向我們學習，想成為我們。他們稱我為型男（Style），這是我努力贏得的稱號。
我們從不用自己的真名——只用化名。甚至我們的宅邸，就像那些從舊金山到雪梨到處繁殖出來的一樣，也都有個代號，叫做「好萊塢計畫」（Project Hollywood）。如今好萊塢計畫正搖搖欲墜。
散置在客廳地板上的沙發和幾十個抱枕，被男性汗水和女人的體液沾得又臭又髒。而渾身香水的年輕人持續造訪，每天晚上從日落大道向這裡聚集，白色地毯已經泛灰了。菸蒂和用過的保險套噁心地漂浮在按摩浴缸裡。過去幾天謎男的荒唐胡鬧已經澈底摧毀了這房子的每個角落，房客們嚇壞了。他190公分高，有點歇斯底里。
「我沒辦法告訴你這是什麼感覺，」他整個身體都在抽搐，啜泣著說：「我不知道我會做出什麼事來，但絕對不是理性的事。」
他從地板上伸手捶打沙發上骯髒的紅椅墊，沮喪地哭嚎越來越大聲，這個大男人的聲音充滿了整個客廳，但是聽起來和嬰兒或動物沒什麼差別。
他穿著小了好幾號的金色絲袍，露出結痂的膝蓋。腰帶末端勉強足夠打成一個結，袍子兩邊敞開了半呎，露出蒼白無毛的胸膛和鬆垮的灰色卡文克萊四角褲。顫抖的身體上唯一的其他衣物，是緊緊蓋在頭上的毛線帽。這是洛杉磯的六月。
「活著這件事，」他又開口說了：「真是毫無意義。」他用濕潤的紅眼睛回頭看著我，「那是井字遊戲。你不可能贏得了，所以最好的辦法就是不玩。」
屋子裡沒有別人了，我得處理這一切。在他又開始痛哭或憤怒之前，必須讓他冷靜下來。情緒的循環一次比一次糟，這次我怕他會做出無法挽回的傻事。
我不能眼睜睜看著謎男死掉。他不只是朋友，他還是心靈導師。他改變了我的人生，如同改變其他數以千計像我一樣的人。我得幫他弄點煩寧（Valium）、贊安諾（Xanax）、唯寇錠（Vicodin），任何東西都好。我抓了我的電話本，搜尋最可能有藥的人——例如搖滾樂團的人、剛動過整型手術的女人、過氣童星。但是我打過去的每個人不是不在家就是沒有藥，或宣稱沒有藥，因為他們自己都不夠用了。
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書籍介紹
本文摘錄自《把妹達人123——從宅男到型男之路、遊戲規則、完結篇：搞定人生下半場（2023新版）》，大辣出版
作者：尼爾・史特勞斯（Neil Strauss）
譯者：貓學步、李建興
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這些經歷都是真的！作者闖蕩把妹界兩年，
由「宅男」成功變為「把妹達人」！
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而拯救了眾多孤寂害羞自閉宅男、也在情波慾海裡衝浪穿梭的作者，他的把妹生涯最後尾聲，金盆洗手、臨別告白，童話故事裡沒跟你說的：真相。
《把妹達人1：從宅男到型男之路 》
用對方法沒有把不到的妹。
作者尼爾・史特勞斯原本是沒女人緣的大肉腳，對異性始終不得要領，於是，他下了一生最重大的決定——參加把妹課程：「如果毒蟲要進勒戒所、暴力者要進抓狂管訓班，那麼社交白痴就該進把妹學校！」他用兩年的時間讓自己從宅男變「型男」（Style），並將這段過程詳實記錄下來，完成了這本觀點獨特且極具爭議性的赤裸告白，揭露各家高手的把妹絕活，公開他們的釣人「公式」。本書保證能使男人獲得重生，更顛覆女人對男性的認知。
《把妹達人2：遊戲規則 》
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讓成千上萬不得其門而入的拙男們搞定女人，更搞定人生！
【PART 1】型男生活：30天改造計畫
尼爾將歷經四年的把妹經驗，濃縮為30天的改造計畫，幫助了成千上萬不得其門而入的兄弟們約會成功。不只讓他們搞定女人，也搞定了人生！
【PART 2】型男告白日記
11篇真實故事，揭露把妹界的黑暗面！這裡的故事都真的，在《把妹達人》沒講的、不敢講的，都在這裡一一告白。這些故事的重點不在把妹，而是慾望的本質，作者透過日記，自我探討一個甚至連把妹大師都無法回答的問題：爽到之後，要如何面對接踵而至的問題
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
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