《把妹達人1》：我不能眼睜睜看著謎男死掉，他不只是朋友，更是心靈導師

文：尼爾・史特勞斯（Neil Strauss）

謎男 Meet Mystery

屋子裡一片狼藉。

門板裂了開來，鉸鏈也脫落了；牆上散布著拳頭、電話、花盆撞擊的凹痕；賀柏為了逃命，躲到飯店去了；而謎男則哭著癱倒在客廳地毯上。他已經整整哭了兩天了。

這不是那種正常的哭泣。正常的眼淚是可以理解的，但謎男已經超出常理，他失控了。一星期以來，他游移在極端憤怒與暴力，和一陣一陣間歇性、發洩式的嗚咽之間。現在他威脅著要自殺。

我們有五個人住在這棟房子裡：賀柏（Herbal）、謎男（Mystery）、老爹（Papa）、公子（Playboy）、還有我。來自全球各地的少男和熟男到這裡來和我們握手、合照，向我們學習，想成為我們。他們稱我為型男（Style），這是我努力贏得的稱號。

我們從不用自己的真名——只用化名。甚至我們的宅邸，就像那些從舊金山到雪梨到處繁殖出來的一樣，也都有個代號，叫做「好萊塢計畫」（Project Hollywood）。如今好萊塢計畫正搖搖欲墜。

散置在客廳地板上的沙發和幾十個抱枕，被男性汗水和女人的體液沾得又臭又髒。而渾身香水的年輕人持續造訪，每天晚上從日落大道向這裡聚集，白色地毯已經泛灰了。菸蒂和用過的保險套噁心地漂浮在按摩浴缸裡。過去幾天謎男的荒唐胡鬧已經澈底摧毀了這房子的每個角落，房客們嚇壞了。他190公分高，有點歇斯底里。

「我沒辦法告訴你這是什麼感覺，」他整個身體都在抽搐，啜泣著說：「我不知道我會做出什麼事來，但絕對不是理性的事。」

他從地板上伸手捶打沙發上骯髒的紅椅墊，沮喪地哭嚎越來越大聲，這個大男人的聲音充滿了整個客廳，但是聽起來和嬰兒或動物沒什麼差別。

他穿著小了好幾號的金色絲袍，露出結痂的膝蓋。腰帶末端勉強足夠打成一個結，袍子兩邊敞開了半呎，露出蒼白無毛的胸膛和鬆垮的灰色卡文克萊四角褲。顫抖的身體上唯一的其他衣物，是緊緊蓋在頭上的毛線帽。這是洛杉磯的六月。

「活著這件事，」他又開口說了：「真是毫無意義。」他用濕潤的紅眼睛回頭看著我，「那是井字遊戲。你不可能贏得了，所以最好的辦法就是不玩。」

屋子裡沒有別人了，我得處理這一切。在他又開始痛哭或憤怒之前，必須讓他冷靜下來。情緒的循環一次比一次糟，這次我怕他會做出無法挽回的傻事。

我不能眼睜睜看著謎男死掉。他不只是朋友，他還是心靈導師。他改變了我的人生，如同改變其他數以千計像我一樣的人。我得幫他弄點煩寧（Valium）、贊安諾（Xanax）、唯寇錠（Vicodin），任何東西都好。我抓了我的電話本，搜尋最可能有藥的人——例如搖滾樂團的人、剛動過整型手術的女人、過氣童星。但是我打過去的每個人不是不在家就是沒有藥，或宣稱沒有藥，因為他們自己都不夠用了。

相關書摘 ►《把妹達人2》：不要用冷讀技巧無情地操縱別人——尤其是去騙女人的感情

書籍介紹

本文摘錄自《把妹達人123——從宅男到型男之路、遊戲規則、完結篇：搞定人生下半場（2023新版）》，大辣出版

作者：尼爾・史特勞斯（Neil Strauss）

譯者：貓學步、李建興

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作者尼爾・史特勞斯原本是沒女人緣的大肉腳，對異性始終不得要領，於是，他下了一生最重大的決定——參加把妹課程：「如果毒蟲要進勒戒所、暴力者要進抓狂管訓班，那麼社交白痴就該進把妹學校！」他用兩年的時間讓自己從宅男變「型男」（Style），並將這段過程詳實記錄下來，完成了這本觀點獨特且極具爭議性的赤裸告白，揭露各家高手的把妹絕活，公開他們的釣人「公式」。本書保證能使男人獲得重生，更顛覆女人對男性的認知。

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