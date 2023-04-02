【書評】《在焦慮星球上微笑》：現在的你已經足夠
我們想讓你知道的是
活在21世紀，我們很容易陷入超出心理負荷的生活。例如，吃晚飯配上Netflix外國新影集，分明低頭夾菜時就會錯過畫面，還是硬要把影片速度調成兩倍速，理解力跟不上劇情時再不情願的拉回進度條。又獲釋假日躺在沙發上滑社群媒體，意識到自己只是失神地滑著頁面時間軸時，只好再從自己的followers中點開每個人的版面，一一看起，一一忘記。難怪麥特海格的這本書要取名為《在焦慮星球上微笑》。
文：高中生看世界／呂詠倢
活在21世紀，我們很容易陷入超出心理負荷的生活。
坐車上學短短十分鐘的路程，在行人熙熙攘攘、車聲鼎沸的忙亂中必須打開英文聽力練習檔，說服自己聽一遍不懂就再聽一個禮拜——這件事不會很痛苦。
課程裡偶有學生口中不上也無妨的「廢課」，可以用來補眠、聊天或滑手機擺爛，但若不試圖寫點功課、背誦課文做些有「生產力」的事情，心中便過意不去。
回家後吃晚飯配上Netflix外國新影集，分明低頭夾菜時就會錯過畫面，還是硬要把影片速度調成兩倍速，理解力跟不上劇情時再不情願的拉回進度條。
假日躺在沙發上滑社群媒體，意識到自己只是失神地滑著頁面時間軸時，只好再從自己的followers中點開每個人的版面，一一看起，一一忘記。
午夜時分的疲倦感已經席捲整個身體，但虛度白日的悔恨也在這時洶湧而出，只是再聽一首俗濫的情歌也好，憂鬱到用棉被裹緊所有自己也比睡大覺好。
難怪麥特・海格（Matt Haig）的這本書要取名為《在焦慮星球上微笑》。在成功學書籍獨佔暢銷排行榜鰲頭、大至紅毯造型小至家居穿著都要受病態美學評判、固守電腦手機平板面前太久遭致許多文明病的時代，我們要如何在不安、恐慌與焦慮潛伏的世界裡保護自己？或許答案遠遠比深呼吸喘口氣要複雜。
物理學家薩根（Carl Sagan）在《宇宙・宇宙》中寫道：「我們基因裡的氮、牙齒裡的鈣、血液裡的鐵、蘋果派裡的碳，全都是在塌縮星的內部形成的。星塵構成了我們。」———作家在本書末尾引用了這段話，試圖提示我們作為活生生、會呼吸、有意識的生命體，就已經是自然偉大秩序的一部分，我們已經在無數個現在構成永恆的宇宙，我們已經做得很好了。
你可能想要反駁，覺得這些只是完全走不進你心裡的爛雞湯。但請給這本書一點時間，也許你會發現更美好、更完整去「成為你自己」的秘訣。
非關外表：無一物完美，但萬物皆和諧
「我們是人類啊，別為長得像人覺得難為情。」
關於拒絕身材跟容貌焦慮、接納不完美自己、正面身體自愛的論調，我們已經聽到耳朵快要長繭。但對於自身外貌形象仍存在負面評價，而窮盡一生追求更高容貌標準的普遍現況之所以仍存在，或許與經濟學中的「美貌溢價」深有關聯，當美貌成為一種能決定社交能力、求職機會、薪水高低等社會地位的軟實力，焦慮便理所當然現身。
處於顏值經濟的時代，大眾媒體不斷向我們轟炸單一而限縮的世俗審美標準，眾多標誌性的形象默默影響我們心中於美的標竿，成為群體間另類的文化共識，相關消費產品、美容教學、時尚潮流相應而生，以貌取人的實力認定標準也在其中。
為了順應社會法則，我們注定從「被塑造者」漸漸走向「塑造者」，任由社會幻想的理想身體形象操弄我們的安全感、幸福感與自我價值認可，還得自欺欺人的說愛美之心，人皆有之。
也許社會風氣難以在一夕之間改變，但沒有任何改變能夠促然發生。追求自己心所嚮往的外表的行為依然持續運作，但拒絕再讓美醜成為種評判他人與自我的符碼，改為透過「模塊化的元素」取代外貌，成為個人形象的建構方式：喜歡游泳運動，就展現出自己掌握了哪些泳姿、參與過哪些特別的泳渡活動、觀看過哪些賽事的比賽⋯⋯揉和自我感知與體驗所產生的獨特形象，具備更吸引人的特質。
又或是透過情感交流的魅力，在與人的直接互動或社會關聯上表現出真正的自我，自然便能獲得與自己位處同個性格光譜的職位或人脈，也進而一再形塑出更好的自己。
再又是培養內在美的核心，經過生活中各層面經驗的積累、文藝作品裡得到的啟發或任何知識修養的薰陶，皆能幫助我們沉澱出內在美麗的獨立性，而無需再透過盲目追求社會理想外貌獲得對自我的肯定。
但即使什麼都不追求也無所謂的，因為我們都已經是大自然完美的造物。
正如愛麗絲・華克（Alice Walker）寫道：「大自然，無一物完美，但萬物皆和諧。樹木或許扭曲歪折，奇形怪狀，但依然美麗。」從達文西著名的維特魯威人圖畫裡，也可驚奇的發現———我們每個人都具備上帝賦予的黃金比例，在每個身體部位都潛藏著大自然的美麗密碼。
關於時間：與滴答流逝的分秒、時刻、年月建立新關係
「人類大部份的歷史上，再過十五分鐘五點或四點四十五分這種概念，都不具有任何意義。」
懷錶在16世紀首度問世，日記作家山繆・佩普斯（Samuel Pepsy）在給自己買了個懷錶後便很快意識到，獲取時間資訊的同時他也被分秒針的轉動、整點的到來給支配了自由。
人類本質上對時間的流逝缺乏實感，在計時工具問世以前，我們只將時間二分為白天與夜晚、清醒與睡眠，遵守日出而作日落而息的規律，但「無知是一種幸福」之所以被當成陳腔濫調，就因為它蘊含了真理。當時間概念普世，當確認時間的能力轉變為不確認不行的衝動，當時間從輔助的工具成為焦慮的源頭，我們反而希望倒轉時間。
但我們難道不應該擁有更多的時間嗎？電子郵件的傳送只在一瞬，洗衣機轉動一小時就可以洗一周的衣服，飛機比起渡輪快上許多倍的速度——時間到底都去了哪裡？問題在於我們其他各方面都超載了：因為電郵寄送很快，所以可以拖到最後一刻再開始撰文；因為洗衣機按個按鈕就能運轉，所以衣服可以再積多天點沒關係；因為飛機航行時間很短，所以訂最後班次就可以趕上等一下的要事了。但設想的完美結局往往來不及完成，我們反過來為時間效力。
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。