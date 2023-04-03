《把妹達人2》：不要用冷讀技巧無情地操縱別人——尤其是去騙女人的感情
我們想讓你知道的是
尼爾將歷經四年的把妹經驗，濃縮為30天的改造計畫，幫助了成千上萬不得其門而入的兄弟們約會成功。不只讓他們搞定女人，也搞定了人生！11篇真實故事，揭露把妹界的黑暗面！這裡的故事都真的，在《把妹達人》沒講的、不敢講的，都在這裡一一告白。
文：尼爾・史特勞斯（Neil Strauss）、Don Diego Garcia、Thomas Scott McKenzie
DAY15簡報：冷讀的祕技
大多數學員符合某種人格類型，稱作探索者（Explorer），你可能也是其中一員。如果是的話，下列分析可能符合你：
探索者知道他們有一些人格缺陷，但通常能用粉飾外表的能力來彌補。因為他們在表面之下有多到出奇的個人潛力等著被發掘。他們試著在邂逅中尋求變化，受到太多規則限制時，感覺像籠中鳥。
探索者有時容易對自己太過苛求，但在正面鼓勵中得到安慰。同時，他們對自己的獨立引以為傲，不盲目接受別人意見。但這不表示他們心裡某部分不想要（甚至不需要）被身邊的人喜愛。
探索者年長之後會有很多祕密。他們持續自我磨練並且進步，有時也會回顧過去，懷疑一路上是否作了正確的決定。他們的某些夢想在不久的未來可以實現，也有些似乎不切實際。
如果你點頭贊同上述任何一點，你就發現了冷讀的力量。簡單地說，冷讀的藝術就是讓老生常談聽起來像是啟示。「冷」指的是對方與你素昧平生，「讀」指的則是像翻書一樣指出你的經驗、想法、慾望與未來事件。確實沒錯。上述文字就是一段經典的冷讀，世世代代的算命師都學過。
冷讀的歷史
1948年，心理學家佛勒（B. R. Forer）對學生個別做人格測驗。無論學生如何回答，佛勒都給每個人完全相同的人格描述，然後要求學生評估描述的準確度。5分表示認為描述很準。結果全班平均評分是4.26分。這些性格各異的人聽到完全相同的東西，卻覺得這些話幾乎完全符合他們。
結論：人們容易接受含糊籠統的人格描述，認為符合自己。人們也常依照意願選擇性地接受別人對他們的評價。這些原則也說明了為什麼算命師混得下去，為什麼大家都愛看報上的占星專欄，為什麼有算命熱線。
冷讀與吸引力
每個人最愛的話題就是自己，當他們遇上似乎對自己瞭若指掌的陌生人，請想像他們會有多興奮。
所以冷讀術在吸引的藝術占有重要地位並不意外。以下是一部分應用：
- 冷讀開場白：對別人做出明智的觀察或分享直覺，是激發好奇心、讓他們停下腳步跟你講話的有效方法。像「我有個直覺⋯⋯」、「我有預感⋯⋯」或「我剛發現⋯⋯」都是發表觀察心得的起頭語。
- 冷讀釣鉤：有時在互動中必須顯示你跟她平常接觸到的人不同。如果你在談話一開始就說出對她觀察入微的話，她才可能相信你是有特殊能力的人。
- 冷讀放大鏡：昨天你學到了戒指慣例，這是用來展示高價值的許多測驗、遊戲跟表演之一。冷讀能把這些表演從殺時間的小娛樂變成情感聯繫的體驗。
冷讀的道德
要保持正面。不要預期未來會發生任何負面或造成傷害的事。指出人格缺陷時，即使正確，也要用安慰的口吻呈現。別跟她說「妳缺乏安全感」，改說「妳可能不是一個很有自信的人，但是妳心裡知道自己的價值。」
不要用冷讀技巧無情地操縱別人——尤其是去騙女人的感情，讓她相信她跟你有超自然的強烈連結。要把冷讀當作正當的開場白、建立互信或分析人類特定行為的方式。
最後，冷讀是傳統師徒傳承的祕技。不要對你接近的女人或團體提起冷讀這個字眼，也不要透露相關資訊。
工具、道具跟系統
冷讀可能只是對談話對象的一兩句觀察，也可能是長達半小時的價值展示。道具、分類系統、展現冷讀的特定媒介能帶給你必要的可信度、權威與前提，讓你表演多久都可以。通常，超過幾分鐘的冷讀只適合在上鉤點之後，在安靜環境中一對一表演。
從常見的塔羅牌、北歐符石、易經，到水晶球、骰子等比較冷門的占卜，有很多道具可以增添冷讀的權威。如果你不想隨身帶這些道具，還有很多方法只需用到知識，像掌紋、數字學、占星術跟昨天學過的戒指慣例。
在酒吧等夜店認識女人時，你也可以從互動或環境中的常見事物轉移話題到冷讀。例如握手之後，根據她握手的力道、姿勢開始冷讀。甚至可以根據她喝的飲料、杯中吸管的位置、口紅末端磨損形狀去評估她的個性。
心理學人格描繪跟相關術語是讓冷讀增添權威跟專業感的最佳方式。例如社交人格類型，根據某人的獨斷性格與回應性格，把人分成四大類。以下就是它的分析：
評估她的獨斷性格，問她是否出門前會先問朋友要做什麼，或是替大家出主意。評估回應性格，問她是否會告訴別人為什麼生氣，或是悶不吭聲。根據她的回答，你可以從她所屬社交人格類型掰出一段冷讀：
- 如果她問過意見才安排而且不透露情緒，她就是分析者。
- 如果她只告訴大家她的安排而且不透露情緒，她就是驅動者。
- 如果她問過大家意見才安排而且透露情緒，她就是親切者。
- 如果她只告訴大家她的安排而且透露情緒，她就是表達者。
當然，每種人格類型都跟進一步的行為跡象有關。此外九型性格學（Enneagram）與邁爾斯－布里格斯類型指標（MBTI： Myers-Briggs Type Indicator）也值得研究。
冷讀的密碼
牢記這項金科玉律——永遠要說對方想聽的話！
—— 雷・海曼（Ray Hyman），《冷讀術指南》（Guide to Cold Reading）作者，美國心理學家
每種冷讀都有標準的方針跟原則，某些已經流傳了幾百年，範例如下：
制約性
冷讀的關鍵原則就是，絕不斬釘截鐵地表達一個印象。要用條件式、空泛的詞彙，這樣安全又準確多了。
如果你說「你很害羞」，對方可能回答「我才不是咧」。但如果你說「你有時候很害羞」，這就很難否認了。
如果使用條件式字彙，你說的每句冷讀台詞都幾乎無法反駁。以下是編排冷讀材料時的前提詞彙範例：你的一部分、有時候、偶爾、有點、通常、話說回來、三不五時、經常、傾向於。
如果你對對方的性情略有所知，或你的主張很通用，可以用比較縮小範圍詮釋的字眼——通常、經常、很少、很多、幾乎不、一般來說。
但除非確定你的資訊正確無誤，請避免絕對的字彙，像是永遠、完全、每次、總是、絕不、全然。
假性明確
雖然要避免絕對字眼，但還是可以用暗示明確的字彙來強化你的解讀。例如用「因為」等轉折語，暗示可能並不存在的因果關係。
另一個製造明確感的方式是，突顯其與眾不同的特徵，確認聽者的個體性。例如這樣的句型結構：雖然別人 ，但你傾向。
自信
要裝出你很確定的樣子，而且你說出來的每件事都是對的。即使你說錯或不全然正確，如果用權威的語氣，大多數人還是會相信。反過來，如果語帶遲疑，會在聽眾心裡造成疑惑——即便你說對了。
認同
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。