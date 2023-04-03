《把妹達人2》：不要用冷讀技巧無情地操縱別人——尤其是去騙女人的感情

文：尼爾・史特勞斯（Neil Strauss）、Don Diego Garcia、Thomas Scott McKenzie

DAY15簡報：冷讀的祕技

大多數學員符合某種人格類型，稱作探索者（Explorer），你可能也是其中一員。如果是的話，下列分析可能符合你：

探索者知道他們有一些人格缺陷，但通常能用粉飾外表的能力來彌補。因為他們在表面之下有多到出奇的個人潛力等著被發掘。他們試著在邂逅中尋求變化，受到太多規則限制時，感覺像籠中鳥。

探索者有時容易對自己太過苛求，但在正面鼓勵中得到安慰。同時，他們對自己的獨立引以為傲，不盲目接受別人意見。但這不表示他們心裡某部分不想要（甚至不需要）被身邊的人喜愛。

探索者年長之後會有很多祕密。他們持續自我磨練並且進步，有時也會回顧過去，懷疑一路上是否作了正確的決定。他們的某些夢想在不久的未來可以實現，也有些似乎不切實際。

如果你點頭贊同上述任何一點，你就發現了冷讀的力量。簡單地說，冷讀的藝術就是讓老生常談聽起來像是啟示。「冷」指的是對方與你素昧平生，「讀」指的則是像翻書一樣指出你的經驗、想法、慾望與未來事件。確實沒錯。上述文字就是一段經典的冷讀，世世代代的算命師都學過。

冷讀的歷史

1948年，心理學家佛勒（B. R. Forer）對學生個別做人格測驗。無論學生如何回答，佛勒都給每個人完全相同的人格描述，然後要求學生評估描述的準確度。5分表示認為描述很準。結果全班平均評分是4.26分。這些性格各異的人聽到完全相同的東西，卻覺得這些話幾乎完全符合他們。

結論：人們容易接受含糊籠統的人格描述，認為符合自己。人們也常依照意願選擇性地接受別人對他們的評價。這些原則也說明了為什麼算命師混得下去，為什麼大家都愛看報上的占星專欄，為什麼有算命熱線。

冷讀與吸引力

每個人最愛的話題就是自己，當他們遇上似乎對自己瞭若指掌的陌生人，請想像他們會有多興奮。

所以冷讀術在吸引的藝術占有重要地位並不意外。以下是一部分應用：

冷讀開場白：對別人做出明智的觀察或分享直覺，是激發好奇心、讓他們停下腳步跟你講話的有效方法。像「我有個直覺⋯⋯」、「我有預感⋯⋯」或「我剛發現⋯⋯」都是發表觀察心得的起頭語。

冷讀釣鉤：有時在互動中必須顯示你跟她平常接觸到的人不同。如果你在談話一開始就說出對她觀察入微的話，她才可能相信你是有特殊能力的人。

冷讀放大鏡：昨天你學到了戒指慣例，這是用來展示高價值的許多測驗、遊戲跟表演之一。冷讀能把這些表演從殺時間的小娛樂變成情感聯繫的體驗。

冷讀的道德

要保持正面。不要預期未來會發生任何負面或造成傷害的事。指出人格缺陷時，即使正確，也要用安慰的口吻呈現。別跟她說「妳缺乏安全感」，改說「妳可能不是一個很有自信的人，但是妳心裡知道自己的價值。」

不要用冷讀技巧無情地操縱別人——尤其是去騙女人的感情，讓她相信她跟你有超自然的強烈連結。要把冷讀當作正當的開場白、建立互信或分析人類特定行為的方式。

最後，冷讀是傳統師徒傳承的祕技。不要對你接近的女人或團體提起冷讀這個字眼，也不要透露相關資訊。

工具、道具跟系統

冷讀可能只是對談話對象的一兩句觀察，也可能是長達半小時的價值展示。道具、分類系統、展現冷讀的特定媒介能帶給你必要的可信度、權威與前提，讓你表演多久都可以。通常，超過幾分鐘的冷讀只適合在上鉤點之後，在安靜環境中一對一表演。

從常見的塔羅牌、北歐符石、易經，到水晶球、骰子等比較冷門的占卜，有很多道具可以增添冷讀的權威。如果你不想隨身帶這些道具，還有很多方法只需用到知識，像掌紋、數字學、占星術跟昨天學過的戒指慣例。

在酒吧等夜店認識女人時，你也可以從互動或環境中的常見事物轉移話題到冷讀。例如握手之後，根據她握手的力道、姿勢開始冷讀。甚至可以根據她喝的飲料、杯中吸管的位置、口紅末端磨損形狀去評估她的個性。

心理學人格描繪跟相關術語是讓冷讀增添權威跟專業感的最佳方式。例如社交人格類型，根據某人的獨斷性格與回應性格，把人分成四大類。以下就是它的分析：

評估她的獨斷性格，問她是否出門前會先問朋友要做什麼，或是替大家出主意。評估回應性格，問她是否會告訴別人為什麼生氣，或是悶不吭聲。根據她的回答，你可以從她所屬社交人格類型掰出一段冷讀：

如果她問過意見才安排而且不透露情緒，她就是分析者。

如果她只告訴大家她的安排而且不透露情緒，她就是驅動者。

如果她問過大家意見才安排而且透露情緒，她就是親切者。

如果她只告訴大家她的安排而且透露情緒，她就是表達者。

當然，每種人格類型都跟進一步的行為跡象有關。此外九型性格學（Enneagram）與邁爾斯－布里格斯類型指標（MBTI： Myers-Briggs Type Indicator）也值得研究。

冷讀的密碼

牢記這項金科玉律——永遠要說對方想聽的話！ —— 雷・海曼（Ray Hyman），《冷讀術指南》（Guide to Cold Reading）作者，美國心理學家

每種冷讀都有標準的方針跟原則，某些已經流傳了幾百年，範例如下：

制約性

冷讀的關鍵原則就是，絕不斬釘截鐵地表達一個印象。要用條件式、空泛的詞彙，這樣安全又準確多了。

如果你說「你很害羞」，對方可能回答「我才不是咧」。但如果你說「你有時候很害羞」，這就很難否認了。

如果使用條件式字彙，你說的每句冷讀台詞都幾乎無法反駁。以下是編排冷讀材料時的前提詞彙範例：你的一部分、有時候、偶爾、有點、通常、話說回來、三不五時、經常、傾向於。

如果你對對方的性情略有所知，或你的主張很通用，可以用比較縮小範圍詮釋的字眼——通常、經常、很少、很多、幾乎不、一般來說。

但除非確定你的資訊正確無誤，請避免絕對的字彙，像是永遠、完全、每次、總是、絕不、全然。

假性明確

雖然要避免絕對字眼，但還是可以用暗示明確的字彙來強化你的解讀。例如用「因為」等轉折語，暗示可能並不存在的因果關係。

另一個製造明確感的方式是，突顯其與眾不同的特徵，確認聽者的個體性。例如這樣的句型結構：雖然別人 ，但你傾向。

自信

要裝出你很確定的樣子，而且你說出來的每件事都是對的。即使你說錯或不全然正確，如果用權威的語氣，大多數人還是會相信。反過來，如果語帶遲疑，會在聽眾心裡造成疑惑——即便你說對了。

認同