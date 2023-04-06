《給焦慮世代的哲學處方》：斯多葛學派使用兩種策略來消除幻覺，一是分析，二是直覺

文：沃德・法恩斯沃斯（Ward Farnsworth）

改變視角

馬可．奧理略認為斯多葛主義的兩項原則格外重要。

你腦中應該優先思考這兩個觀點。第一個觀點是世界上的事物不會觸動你的靈魂，只會靜靜站在你的靈魂之外；擾亂我們心靈的，都是來自我們自己內心的意見。第二個觀點是你看到的一切都瞬息萬變，而且很快就會消失無蹤，記得隨時提醒自己已經看過多少次這種轉變。這個世界不斷變化，你的人生應該著眼於自己的看法。

——馬可．奧理略，《沉思錄》

上述的其中一項論點——我們對這世界的體驗取決於我們自己對世界的判斷或意見，而非外在事物本身——是前面兩章已討論過的主題。本章的主題是馬可．奧理略提到的另一項原則，這項原則可被稱為「生命的有限」或「易朽」，不過就目的而言，我們最好從涵蓋範圍更廣的主題來討論這項原則：視角。

斯多葛學派一般而言都使用兩種策略來消除幻覺，第一種策略是分析：透過理性來拆解外在事物，使其展現出真實的本質；另一種策略是直覺：透過可以讓我們自動改變想法的觀點來看待世界。從特定視角來看待問題、看待敵人或看待自己——從遠處觀看，或者將這些事物當成更全面視野的一小部分——有時候可以幫助我們擺脫欲望或恐懼，不需要加以分析。

斯多葛學者在本書中使用了這兩種方法，但是接下來的大部分章節是把分析法當成主要工具，來逐一檢視及審查外在事物。舉例來說，時間和空間在本章就是透過這種方法接受斯多葛學派的剖析。我們總認為自己非常重要，連帶著認為我們擁有的時間和生活的空間具有極為重要的意義。斯多葛學派認為這種想法是錯的。我們之所以有這種印象，是因為對這世界的一般視角（即我們預設的視角）誤導了我們。我們都是由內往外看，從自己的角度觀看事物，而忘了或沒有意識到自己的分量多麼渺小、自己的存在多麼短暫。因此斯多葛學者指出個人存在的規模與必死的事實，以糾正這種誤解。

不過，本章也強調斯多葛主義的直覺法。藉著突顯出個人事宜在更大規模的事物中是多麼渺小，斯多葛學派希望引導出我們的謙遜之心，並且使我們受到美德吸引。這種策略可稱為直覺法，因為無須論證，比較像是展現和指引，並期望我們直接從新的視角調整自己的看法。確實，因為不使用論證，斯多葛學派有時候會招致分析性的批判。選擇從某個角度而非另個角度看待問題似乎顯得太過武斷，然而就這個方面（以及其他許多方面）而言，晚期的斯多葛學派可被歸類為實用主義。只要某個視角能幫助我們擺脫不良的心理習慣，他們就會毫不猶豫地推薦這種視角。

改變視角有時候會因此讓人得到多種結論。斯多葛學派對於哪些是正確的結論有明確的想法。舉例來說，將生活與煩惱視為微不足道的小事，可能顯得虛無且令人沮喪，但是斯多葛學派持相反的意見。他們認為從遠處觀看事物對我們的道德有所幫助，因為如果這麼做會讓你輕蔑自己，這正是虛榮、野心和貪婪的解藥。我們的微不足道能讓自己心無雜念，只想好好活在當下，並且顯示出將自己視為整體一小部分有其價值。如果想要說服螞蟻重視群體工作、不要沉迷於個人榮耀，就先讓牠們看看牠們在我們眼中的模樣。

從遠處觀看事物不該導致消極的心態。我們之前說過，兩位斯多葛學派的指導老師曾是羅馬最重要的政治家之一，其中又以馬可．奧理略特別值得我們反思。正如本章即將談到的，馬可．奧里略是最堅持個人事宜微不足道的斯多葛學者，而且從歷史看來，這種主張並沒有讓他變得不積極或不具同情心，甚至恰恰相反：

請務必牢記：馬可．奧理略是斯多葛學者。就常理來看，他身為理論哲學家又是斯多葛學派哲學家，可能會因此無法從高處的沉思角度看見人們真正的需求、弱點與能力。但奇怪的是，在所有的好皇帝之中，他最洞悉人性也最為務實。

——德．昆西，《凱撒》（The Cæsars, 1851）

正確理解斯多葛主義的人，應該不會覺得這種觀察結果不合理。

一、時間

我們都是以自己擁有多少時間來衡量時間的長短。人的一生看似漫長，那是因為人的一生是任何人所能直接知悉的最長時間。斯多葛學派試著由外往內看待時間，因為這樣的觀點能夠為時間創造出不同的規模感。

你可以拋開許多煩惱，因為煩惱只存在於你自己的腦中。藉由理解宇宙在你腦中的規模、觀察時間的無限性以及詳細研究事物的迅速變化，你就能為自己清出充足的空間——明白人類從出生到死亡的時間多麼短暫。我們出生之前的時間宛如深淵，我們死亡之後的時間亦無窮無盡。

——馬可．奧理略，《沉思錄》

想像一下時間的深淵，再想一想整個宇宙，然後將人類的一生與浩瀚無邊的時間和宇宙進行比較，你會明白我們所渴望並尋求延長的事物多麼微不足道。

——塞內卡，《書信集》

我們只活了短短一瞬間，甚至不到一瞬間，可是大自然讓人類的生命看似漫長——使人生一部分是嬰兒期，一部分是童年期，一部分是青年期，另一部分是慢慢從青年變老的時期（可以這麼說），還有一部分是老年期——藉此嘲笑人類微不足道的生命長度，因為人類要走多少步才能完成如此簡短的爬坡！

——塞內卡，《書信集》

你可以指出最長壽之人，那些傳說中的長壽者可能高齡一百一十歲。然而當你將注意力轉向整體的時間——如果你仔細檢視長壽與短命之間的差距，再將每個人活著的時間與他們沒活著的時間進行比較，最短的壽命和最長的壽命其實沒有太大差異。

——塞內卡，《對瑪西亞的安慰》（Consolation to Marcia）

二、空間

我們所處的空間，其重要性同樣取決於我們在空間移動的經歷：我們能看到什麼、我們能去到哪裡。斯多葛學派從觀察者以外的視角來看待空間（有時候包括時間與空間）。

亞洲和歐洲是這個世界的角落，整片海洋是這個世界的一滴水，阿索斯山是這個世界的一小塊泥土，現在的時間都只是永恆中的一點。所有的一切都很渺小，極容易改變與消失。

——馬可．奧理略，《沉思錄》

短暫的存在既是讚美者也是被讚美者，既是記憶者也是被記憶者。所有這一切都在這個大陸的某個角落裡——然而即使在這裡，我們也彼此不同，並且持續在改變。而整個地球只是一個小斑點。

——馬可．奧理略，《沉思錄》

這個地球有城市和人民，也有河流與環繞的海洋，但如果用整個宇宙來衡量，我們可以把地球當成一個小斑點。如果與所有的時間相比，我們人生所占據的時間比一個小斑點還小，因為永恆比這個世界還大。在時間的範疇裡，世界一次又一次地再創自我。

——塞內卡，《對瑪西亞的安慰》

三、易朽

時間和空間的規模使人類所有的行為都顯得渺小。針對這一點，斯多葛學派補充表示人類的行為也非常易朽。人類的各種行為以及對人類而言的大自然作為，都很快就會改變和消失。這種視角有助於實現第二章所敦促的：對外在事物不要有情感依戀。馬可．奧理略表示：

想像一下：將一堆沙子堆放在先前的另一堆沙子上，這堆沙子就會掩蓋原本的沙子。人生中發生的各個事件也是如此，之前發生的事很快就會被後來發生的事所覆蓋。

——馬可．奧理略，《沉思錄》

經常思考以下的道理：世界上所有存在的事物以及正在形成的事物，都會迅速地被帶走並且消失。因為物質就像一條持續流動的河流，不僅流動方式持續變化，造成其流動的原因也不停改變，幾乎沒有什麼是固定的。我們兩旁就是已經發生之事和即將過去之事的無盡深淵，那裡所有的一切都不復存在。那麼，如果人們為了那些事而激動或憂心，把它們當成歷久不衰的麻煩而抱怨連連，豈不是愚蠢無比？

——馬可．奧理略，《沉思錄》

不久之後地球會人滿為患，地球將因此改變，接下來的任何事物也會永無止境、一再地改變，直到永遠。思考這些轉變浪潮和轉變速度的人，就能夠無視凡塵俗世的一切。

馬可．奧理略，《沉思錄》

塞內卡表示：

聖人會提到馬爾庫斯．加圖在思考前世時所說的話：「所有人類總有一天都會死去，無論是現在的人或將來的人。至於那些曾經主宰這世界的城市——以及那些曾是其他國家精美裝飾品的城市——總有一天會從人們眼前消失……那麼，既然我已經比萬物共同之命運提早存活一小段時間，我又何必還要生氣或傷悲呢？」

——塞內卡，《書信集》

這段話出自小加圖。小加圖是一位斯多葛學者，在塞內卡出生前四十年左右就已經逝世。小加圖是眾所周知的認真政治家，也是尤利烏斯．凱撒的反對者。當凱撒在羅馬內戰中戰勝龐貝及其軍隊，小加圖選擇舉劍自盡，不願向凱薩投降臣服。他因此成為斯多葛學派的英雄之一，有時還被視為理想派智者的典範。我們將在後面的章節看到更多關於他的敘述。

塞內卡還提到一些關於人類即將消逝的更具體預言。

大自然的造物將遭受攻擊，因此我們也應該平靜地接受城市遭到破壞。城市被建立起來，但是也會倒下！一種共同的厄運等著它們—無論是來自內部力量的爆發，因為出口阻塞而發生強大爆炸……或是因為沒有事物能抵擋的老化慢慢地磨損它們；或因為嚴酷的氣候迫使人類遷移，被人類遺棄的城市便因此慢慢毀壞。如果再繼續談論它們可能面臨的命運，只會讓人心生厭煩，但我知道凡人打造的一切終將滅亡，我們活在注定會死去的事物中。

——塞內卡，《書信集》

世界七大奇蹟以及後人建立之超越七大奇蹟的事物（如果有的話），總有一天會被夷為平地。事實就是如此：沒有任何東西會永遠存在，很少事物能夠長久持續。不同的事物會以不同的方式消亡，它們的結局可能很多樣化，但任何事物只要有開始，就會有結束的一天……讓它去吧，為一個接一個逝去的靈魂哀悼，為迦太基、努曼西亞和科林斯的灰燼哭泣——任何一個更為崇高的地方都會墮落——在這個無處墮落的宇宙也滅亡時，就讓它去吧。它終將抱怨命運，因為命運總有一天會犯下這樣的惡行，絕對不會放過它！

——塞內卡，《對波利比烏斯的安慰》（Consolation to Polybius）

世界七大奇蹟是古代書籍中提到的景點，讓希臘的旅行者知道可以去哪些地方參觀，例如羅得島的太陽神銅像與巴比倫的空中花園。塞內卡提到的七大奇蹟中，現今只剩吉薩大金字塔倖存。迦太基（位於現今的突尼西亞），努曼西亞（位於現今的西班牙）和科林斯（位於希臘）都是羅馬在西元前二世紀的戰爭中摧毀的城市。

塞內卡也指出，解體的速度通常比創造的速度更迅捷。

假如萬物的滅亡都像它們形成時一樣緩慢，將可大大安慰軟弱的我們和我們的創造物。但，事實上，增長是緩慢的，毀滅卻是快速的。

——塞內卡，《書信集》

蒙田對這個議題的見解稍有不同：

有些人會說這個偉大的世界僅是由某個屬、某個種的生物分類組成，但其實它是一面鏡子，我們必須從正確的視角檢視自己……世界上有如此多次革命，如此多個國家的命運發生變化，我們不必對自己的命運感到驚訝。如此多人的姓名、如此多場的勝利與征服，全都被埋葬在遺忘之中。如果希望藉由俘虜一群士兵而名留青史，或者期待遭到摧毀的雞舍被人記住，都是荒謬的念頭。

——蒙田，《論兒童教育》（Of the Education of Children, 1580）

為了讓人深刻認識人類生命和創造物的易朽，馬可．奧理略經常以過去和傳承為例。即使他所引用的例子對我們而言已經不再生動，但他的主張依然鏗鏘有力。如果現代人願意，當然也可以輕易想出近代的例子。

過去人們熟知的表達方式，現在需要加以解釋。同樣的，過去的英雄人物，他們的名字如今也需要加以解釋——例如卡米盧斯、卡索、沃勒蘇斯、列昂納托斯，以及後來的大西庇阿和小加圖，還有更後來的奧古斯都，與哈德良和安敦寧。因為萬物都會褪色，變成單純的故事，不久之後便被人完全遺忘。而且我說的還是因為某些原因而閃耀出偉大光芒之人，至於其餘的普通人，在嚥下最後一口氣時就已經離開這個世界並且被人遺忘。到底什麼是永恆的記憶呢？什麼都不是。

——馬可．奧理略，《沉思錄》