【影評】《關於我和鬼變成家人的那件事》：一人一鬼、直男和同志的特殊情感，竟可以「不是」愛情
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今年2月初上映的《關於我和鬼變成家人的那件事》，可說是替台灣同志影視作品開啟了全新紀元，它沒有BL耽美劇中刻意造作的「賣腐」情節，亦無沉重同志電影裡難以下嚥的陰鬱情緒，兩位男主角之間的情感甚至不存在同志情愫（至少在我的解讀中，傾向奠基於同理的兄弟之誼），但整體而言卻無比真誠、情感滾燙而飽滿。
文：陌熙
過去有關同志題材的影視作品，主要分為BL耽美劇如陸劇《上癮》、台劇《越界》、日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》或是泰劇《霸道總裁愛上我》以及壓抑沉重且帶有文學調性的同志電影，如國片《親愛的房客》、《刻在你心底的名字》或外國片《斷背山》、《月光下的藍色男孩》。
前者聚焦於外貌姣好的男同志間所擦出的激情與火花，淡化處理實際生活裡男同志所面臨的種種困境；後者則紮實厚描男同志與所處社會的扞格不入，為求寫實而導致劇情往往蒙上層灰似的寡歡抑鬱，令部分觀眾難以好好消化。
因此，今（2023）年2月初上映的《關於我和鬼變成家人的那件事》（以下簡稱《關》片）可說是替台灣同志影視作品開啟了全新紀元，它沒有BL耽美劇中刻意造作的「賣腐」情節，亦無沉重同志電影裡難以下嚥的陰鬱情緒，兩位男主角之間的情感甚至不存在同志情愫（至少在我的解讀中，傾向奠基於同理的兄弟之誼），但整體而言卻無比真誠、情感滾燙而飽滿。
《關》片突破了同志題材既有的類型限制，結合傳統冥婚習俗、警匪追緝以及祖孫與父子之情，以輕鬆歡快不說教的氛圍與節奏，敘說一段鋼鐵直男警察吳明翰因誤撿紅包，而與意外冤死的男同志毛毛展開一段跨越陰陽與性傾向，共同追緝肇事兇手的荒謬之旅。
喜劇也能帶出深刻命題：差異與獨特絕非歧視的根源，不試圖去理解才是
電影一開頭，警員吳明翰為逮捕毒販，不惜偽裝成男同志潛入健身房誘惑嫌犯，甚至以言語威嚇、肢體暴力迫其就範，在同仁搜出嫌犯的毒品後還破口叫囂：「你們這種人不就只會打炮和吸毒！」
開場不到十分鐘，吳明翰生猛鮮活的「恐同形象」躍然紙上，不僅替其後與毛毛的冥婚關係增添不少戲劇張力，亦展現了「直男」與「男同志」之間的互不接觸與理解。
多數人以為，偏見與歧視源自於人性中最直接的惡意。然而，事實上偏見與歧視乃起源自人與人之間的「未曾接觸」與「不理解」，那是非常日常且普遍的，「差異」始終存在，只是我們懶得耗費心神或缺乏機緣去接觸與理解。
然而，《關》片提供了嫁接起「陰」與「陽」的同理之橋：前者是滯留於陰間等待了解遺願投胎的毛毛，「陰」同時可對應毛毛先天的「陰柔」氣質；後者則是存活於陽間棄置紅包導致衰事接連纏身的吳明翰，「陽」同時可對應吳明翰先天的「陽剛」氣質。
正如同吳明翰與毛毛初識時，兩人之間對彼此雙向的偏見與誤解，吳明翰覺得「同志」和「死人」彼此理應相互熟識，毛毛則是以偏概全地認為「直男」一向自視甚高且不願直面自己的錯誤。
由此，我們可以看出兩人皆在一開始便擅自將對方視作便於分類的「屬性」，並根據生長環境、價值觀與個人經驗所衍生的主觀評價判斷其為人，絲毫不以「獨立個人」的角度與其相處。
當然，隨著兩人間的情感羈絆愈深，同理的層次更加全面，他們漸漸能將彼此視作純粹的獨立個人，無關乎兩人與生俱來的身分與氣質。
尤其是在吳明翰替毛毛了結遺願的過程，他親眼見證了毛毛在「男同志」身分下的血淚與掙扎，不論是交付真心卻被恣意蹂躪的戀情，亦或與父親間難以啟齒如履薄冰的親情，當吳明翰從擺脫劫難並獲致升遷的功利動機，移轉至奠基於同理與友誼的情感動機時，他便完整踏實地走進了毛毛的內心世界，摒除過往心中對男同的內隱偏見，甚至因此心生憐憫與保護之欲。
因此，儘管「歸類」方便我們理解與辨別人事物，不過，隨歸類所附著的「褒貶評價」則會導致偏見、歧視與仇恨的生根。或許在日常生活裡，我們缺乏這種「不得不」的契機與「屬性」差異極大之人相處，但至少《關》片提供了一面寫實的借鏡，即我們心中所有固著標籤（無論褒貶）的總和，絕不完全等同眼前落入對應屬性之人。
畢竟，理解永遠做不到全面而完整，我們絕不可能有十足的把握說自己能掌握、洞悉一整個「族群」，進而忽略其中碩大的差異與獨特。差異與獨特亦絕非歧視的根源，不試圖去理解才是。
喜劇包裝下，厚實的情感描繪：祖孫、父子與跨越藩籬的兄弟之情
除了在社會議題層次上的深刻探析外，《關》片對於情感的刻畫也著實動人。不只在類型上創新，片中毛毛阿嬤的人物設定也跳脫以往同志片中年長者的古板性情，改以樂觀、思想開放的形象示眾。
相較於毛爸的守舊與被動，阿嬤則完全站在另一極端，毛毛仍在世時，她與孫子共同參與多場同志大遊行，好言相勸毛爸接納兒子的真實身分，甚至在孫子過世以後，她主動策劃了一場盛大而華麗的冥婚，一圓孫子生前之遺願。也就是說，敘事線的推進究其根本仰賴於深厚的祖孫之情，少了這份親情，便沒有後續荒唐的姻緣與壯闊的緝凶之旅。
毛爸在人物塑造上則依循傳統台灣社會典型父親形象，外表冷漠嚴肅、沉默寡言，情感含蓄內斂，不明白如何以言語或行動去展現關懷與疼愛，往往造成與孩子之間的隔閡。
然而，這段情節或許可說是最能令所有男同志「共感」的一段，開明的親人往往可欲而不可求，面對上個世代針對同志族群的惡意標籤所殘留之遺毒，就算是身邊最親近的家人也需要一段時間，去重新消化、認識與理解彼此，當然毛爸也不例外。
隨結局之明朗，我們意識到原來他之所以斷然拒絕兒子與家豪結婚，實際上是因為目睹家豪在自己眼前和其他男人出軌。好在毛毛彌留之際，父親還有機會藉著明翰之口，傳達那些掩於歲月、葬於唇齒間的真摯道歉與關懷。
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2023「Taispo台灣國際運動及健身展」全新升級，讓運動不只是運動
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「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」將於3月22日至25日在台北南港展覽2館舉辦，共有160家企業參展，使用800個攤位。本次展出內容不僅涵蓋多元的運動及健身用品，還有更多運動科技產業進駐，在展覽開始前先由我們帶各位讀者搶先認識優質參展廠商。
傷病纏身難健身，引進新設備造福同路人
核心引力科技是台灣唯一獨家代理美國低傷害TOTAL GYM GTS引力設備的代理商，將不同於傳統的健身設備引進台灣，並提供獨家的高達三十幾種針對引力訓練的健身課程設計，針對台灣想學習引力訓練的教練與開設引力工作室的創業人群，提供每年不定期引力國際教練證照培訓課程。
和很多不擅運動的人一樣，核心引力科技創辦人Sasha曾經嘗試了各種時下流行的健身房課程，但大部分都覺得太困難不適合，直到她偶然接觸Total Gym的課程後，被多變的課程和有趣的內容吸引，其中最特別的器材ELEVATE Encompass，是一台100公斤以上的全功能健身機械，其中最大特色是可直立摺疊收納，一台就可以開始授課，非常適合小型工作室或租金壓力較大的城市健身房。對Sasha而言，能夠讓一個討厭健身運動、有舊傷的人堅持下去，甚至可以透過強度不小的健身恢復健康，是一件非常不可思議的事情。所以回台後Sasha決定將Total Gym引進台灣，讓更多民眾瞭解如何找出適合自己的健身器材，同時也幫助健身房優化設備，讓整個健身產業跨出更大一步。
你我都能當「管」長 轉型打造雙贏
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FITBUTLER健身管 把痛點轉化成甜蜜點，透過提供客户後台管理系統及打造專屬APP，從會員管理、會籍方案、數據報表、自助門禁系統到體測數據等，整合前後端一條龍服務，為營運者與消費者雙方提供更便利的運動健身環境。
除了會員制度透明化，FITBUTLER健身管 也打破以往需要綁年約、買固定堂數的消費方式，推出「月訂閱制」模式供業者使用，以迎合現代更具彈性的消費傾向。「我們持續關注國外健身產業趨勢，並將值得學習的地方內化到系統與服務上，希望能成為台灣健身業的推動者。」
FITBUTLER健身管目前已與全台灣近百家健身房、工作室合作，服務超過六十個台灣本土和國際級連鎖健身品牌。
高中死黨赴日奇想，要成為健身夥伴們的好夥伴
運動完的飲食，比運動還重要，「JUMKICK」是少數開發乳清蛋白的台灣本土企業，目前在全台各大運動中心、民營健身房設置專屬販賣機，讓民眾便於取用，而這樣的創新，來自兩個高中就認識的老朋友。
「大學畢業的時候我們去日本玩，對他們的自動販賣機文化很感興趣，後來就跟我們的運動習慣做結合，想研發補充體能用的飲品。」負責人邱政惟笑說：「一開始很土法煉鋼，直接買一台販賣機來研究，想起來很瘋狂。」
在外健身要準備高蛋白飲品是一件挺麻煩的事，但JUMKICK的販賣機只需行動支付或嗶卡，等待約20秒就能取得一杯適當份量的飲品，對於健身族來說相當方便。
目前JUMKICK的機器已遍佈台灣各大運動中心與健身房，富有設計感的外觀讓機台自帶高級感，完整的官網介紹、檢驗報告與保險資料讓客戶很安心，「其實JUMKICK 2017年才成立，但我們想讓消費者知道我們的經營決心跟用心，而且機台已經更新到第三代，可以透過遠端控制做到最快的故障排除，JUMKICK會盡全力為客戶做到最好，並立志成為健身房標配。」
台灣國際運動及健身展(TaiSPO)，產業菁英要讓台灣看見不一樣
至於想帶給參展民眾什麼樣的體驗，健身管希望能透過現場的軟體展示、模組互動，讓創新服務推向全世界。JUMKICK則預計會推一台機器到展場，「利用20秒的時間沖泡、洗滌，我相信看到的人都會覺得這個超級方便，花幾十塊就可以搞定，要讓大家更實際體驗到補充高蛋白並不困難。」而核心引力科技希望將Total Gym的主要產品ELEVATE Encompass帶到現場，期待讓所有愛好運動的人，認識這台適合更多人使用的健身設備，開啟自己健康的大門。
今年台灣國際運動及健身展首度籌組「運動科技」專區，配合行政院「台灣運動×科技行動計畫」，聯手新創業者，建立亞太運動科技的國際據點，同時為了讓民眾有最好的沈浸式動態體驗，展中也規劃有動靜串聯的週邊活動，如產業論壇、戶外運動休閒體驗區OutdoorTaipei、數位運動網紅擂台賽等，預計用完整的運動產品線吸引國際買主，讓台灣的運動科技產業持續領先世界，將台灣打造為運動科技王國。
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