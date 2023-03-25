TNL+ 2023/03/25,
心理

從「逃兵成」到國防部長，張育成如何透過自嘲翻轉負面形象，重新贏回掌聲？

從「逃兵成」到國防部長，張育成如何透過自嘲翻轉負面形象，重新贏回掌聲？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

從起初遭嘲諷「逃兵」，到發文自嘲「逃兵成，報到完畢」、比賽敬禮，張育成成功透過自嘲來翻轉負面形象。但這過程也並非如此容易，要透過自嘲，翻轉自己的形象，有兩件事情缺一不可：你沒有調適好自己的心情，碰到別人的攻擊，那就很容易引發負面情緒；而你調適好心情了，但卻沒有改變你的作為，那麼即便你不斷自嘲，也無法贏來掌聲。

今年年初，張育成因為表態不願意參加經典賽，引起國內軒然大波。

有一些人質疑，列管球員想透過內部關說的方式，獲得不被徵召的條件，因而稱他為「逃兵成」。

然而，從蔡其昌會長協商讓他加入之後，張育成開始一系列的自嘲行為：先是一開始的IG限時動態發布「逃兵成，報到完畢」，到後來中華隊隊員、教練都以此為玩笑和他相互打鬧，總教練林岳平更直接對媒體說「張育成出場曲應該是〈夜襲〉吧！」

由此可以看得出來，張育成和中華隊其他成員，都把這個哏玩得很開心。

張育成在熱身賽與正式賽，多次以敬禮的舉動出場，甚至連美國轉播都稱他為Secretary of Defense（國防部長），這樣由黑轉紅的歷程，連美國大聯盟都有所耳聞。

到底，張育成是如何做到的呢？

適當的自嘲行為，有助於促進心理健康

事實上，西班牙格拉納達大學（Universidad de Granada）學者Jorge Torres-Marín、Ginés Navarro-Carrillo、Hugo Carretero-Dios，曾在2018年，發表過一篇關於自嘲行為（Self-defeating humour）的論文，裡面談論了關於自嘲行為對於憤怒情緒的情緒控管，其實是有幫助的。

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