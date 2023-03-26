新海誠《鈴芽之旅》：「生與死不過是運氣」，關上失去的大門，和311的傷痛告別

2023年3月11日，經典賽B組的賽程，由地主日本隊對上來訪的捷克隊。日本的總教練，安排來自岩手縣出身的佐佐木朗希先發。比賽在東京巨蛋滿場的觀眾鼓譟下開打，佐佐木朗希高高地抬起了左腿，奮力地把球投向本壘的方向。

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這一球，對於佐佐木、對於日本人，其實意義十分的重大。12年前，佐佐木朗希年僅九歲，一場意外改變了他的人生。

2011年3月11日，我坐在電視機前，一面看著災難浩劫地日本，一面匆忙吃著午餐，趕著回到圖書館，繼續為指考奮戰。但對當時的佐佐木朗希而言，他根本不知道他該為什麼奮戰。一場大地震，以及伴隨而來的海嘯，奪走了他的父親與祖父母。

他平時練投的球場、和父親一起散步的公園，甚至是他的老家，全都在一瞬間成為了廢墟。

那是何等難以名狀的悲傷。

我們習以為常的人生，從來都不是理所當然

最近一部日本的災難療癒電影《鈴芽之旅》，吸引了許多人前往觀看。擅長以災難作為敘事的新海誠，創造了一幕又一幕震撼的畫面。

而最震撼的畫面，莫過於鈴芽回到了東北老家，看著滿地的火焰在吞噬房屋，蚯蚓試圖掙脫左大臣的攻擊，重新衝破常世與人間的大門。那正是以東北大地震之時，滿地祝融吞噬希望，所復刻出來的真實場景。