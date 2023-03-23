醜聞纏身的「不倒翁」倒下，從此瑞士信貸只存在人們的記憶之中
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瑞士信貸的歷史印證了瑞士金融中心自我形象的演變：最初是在藉著銀行保密法從資本外逃中獲利的低調銀行家，後來成為無懼風險的投資銀行家。
文：David Eugster（SRF）
早在20世紀80年代，人們會相信：瑞士是屬於瑞士信貸機構（Schweizerischen Kreditanstalt，SKA，瑞士信貸銀行前身）的。成千上萬的瑞士兒童都帶過印有SKA標誌的帽子。僅在1977年，就有80萬頂帽子被分發出去。這種受人喜愛的贈品一直生產至1993年。
2022年秋天，有人嘲笑說，與其投資瑞信股票，不如去買這些至今仍在網上有售的帽子。事實證明，這句玩笑話不無道理：懷舊情緒下，推廣品帽子的價格有可能抬升；而瑞信股票價格卻已跌至谷底。瑞銀集團日前已接手瑞信的「殘餘」部分。
對創辦時期的懷念
瑞信的歷史源於「瑞士工業力量」（Unternehmen 'Schweiz'，瑞士大文豪弗里德里希・迪倫馬特〔Friedrich Dürrenmatt〕發明的詞彙）神話般且英雄化的開端。當時正值19世紀瑞士的工業創始時代，阿爾卑斯小山國在這一時期從窮鄉僻壤崛起為經濟強國。瑞士信貸機構由阿爾弗雷德・愛舍（Alfred Escher）創立，這也是一位強者，一位至今仍被許多人敬仰的實業家。
阿爾弗雷德・愛舍的雕像立在蘇黎世火車站前，雕像下的吐水青銅龍至今仍在提醒著世人，愛舍曾將河水改道拉直；雕塑的另一個寓意是：他是聖哥達隧道的幕後推手。愛舍修建的瑞士東北線鐵路延綿數百公里，是瑞士鐵路的基石。
這一切壯舉背後的金融力量，便是由愛舍與其他工業家在1856年建立的瑞士信貸機構。作為「信貸蒸汽引擎」，瑞信為愛舍提供了擴大鐵路網所需的資金。瑞信作為瑞士最早建立的大銀行之一，具備為國家工業化提供巨額貸款的能力。
1870年，瑞士信貸機構急速擴張，在紐約和維也納開設了分行。在瑞士，其業務則集中於蘇黎世：從1876年開始，瑞信主要辦公地址遷至蘇黎世閱兵廣場（Paradeplatz）；如今，這裡依然是毋庸置疑的、瑞士銀行業的地標。1897年，瑞士銀行公司（Schweizerische Bankverein，1998年和瑞士聯合銀行〔Schweizerischen Bankgesellschaft〕合併為瑞銀集團UBS）也落戶於此。就在當下，閱兵廣場上大銀行間的角逐以瑞銀對瑞信的收購而告終。
第一次世界大戰後，資本外逃促成了瑞士銀行業的飛速發展。二戰期間，瑞士信貸和其他瑞士銀行一樣，與納粹分子交易，在知情的情況下為後者存儲掠奪來的黃金。
醜聞纏身的「不倒翁」
二戰後，該公司繼續「無縫上升」：1945年，瑞士信貸機構管理著39億瑞郎的證券，到了1970年，其證券額已高達470億。該銀行用各種外國貨幣進行交易，甚至在提契諾州擁有自己的黃金精煉廠。儘管在銀行保密法的庇護下，世界各國的資金源源湧來，但瑞士信貸卻一直避免在國外冒險擴張。
瑞信一直存在於瑞士銀行公司和瑞士聯合銀行的影子中。瑞信的「不顯山不露水」也源於其「一本正經、缺乏創新精神」的名聲。
著名的宣傳品毛線帽正是瑞士信貸發起宣傳戰，力求改變形象的行動之一——該行期待以此贏得小額儲蓄顧客和瑞士民眾的心。銀行展開更加開誠布公的交流，向小儲蓄者示好。從20世紀70年代起，還專門為年輕人群體設立了特別的儲蓄帳戶服務。
但在1977年，「基亞索醜聞」給瑞士信貸機構帶來巨大震動。20世紀60年代，瑞士信貸的三名高管（包括基亞索分行的副經理）在管理層不知情的情況下，在列支敦士登成立空殼公司，並通過這一偽裝的金融工具從富裕的義大利人那裡吸收了總額超過20億瑞郎的未申報資金，且進行了失敗的投資。瑞士信貸機構因此事件遭到洗錢指控，也因管理不力而備受指責。
但瑞士信貸反應及時：管理階層數人撤職。而其保護形象的最重要手段是大力推進公關攻勢，通過帽子宣傳和無所不在的體育贊助，讓公眾相信瑞士信貸是值得信賴的。「SKA為所有人服務」成為銀行的新宣傳口號。
2022年公布的《瑞士秘密》（Swiss Secrets）報告揭露出了這一口號的矛盾性：該銀行在打出「親民牌」的同時繼續密切參與全球資產隱匿業務。據說該銀行的客戶甚至包括黑手黨。
1977年的這場危機——就像《新蘇黎世報》（NZZ）當年所報導的那樣——被詮釋為「該機構力量的象徵」。但是瑞信「能挺過每一次危機」的「不倒翁」聲譽終於隨著當前瑞銀集團的收購而坍塌。
銀行家們的崛起
但1977年的危機給瑞士信貸機構造成14億瑞郎的慘痛損失，這可不是靠派發宣傳商品改善形象和吸引小額儲蓄存款就能彌補的。1978年，瑞士信貸機構開設投資銀行，瑞士信貸控股公司（CS Holding）作為瑞士信貸機構的姐妹公司成立，以收購工業公司的股份。
1988年，這家控股公司接管了第一波士頓公司（First Boston），後者在20世紀80年代投資銀行業務蓬勃發展時期以行事大膽出名。這次收購花了瑞士信貸200多億瑞郎資金：額度是當年瑞士企業收購項目從未達到過的量級。
1997年，瑞士信貸控股公司成為瑞士信貸集團（Credit Suisse Group）。這一次，瑞信領先於其蘇黎世閱兵廣場的「鄰居對手」：1998年，瑞士聯合銀行和瑞士銀行公司合併成了瑞銀集團。瑞銀、瑞信兩家大銀行都在努力擴張。
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
我們想讓你知道的是
BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。