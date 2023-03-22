拜登敦促加拿大領導部隊重建海地秩序，杜魯道反控：「美國應該做得更多」

結合《華盛頓郵報》與《路透社》報導，美國總統拜登（Joe Biden）將於3月23日出訪加拿大會面該國總理杜魯道（Justin Trudeau）。

拜登將於會談中說服杜魯道，派遣並領導國際部隊至海地，幫助這個深受幫派暴力所苦的國家重建秩序。然而，杜魯道不認同出兵的行為，認為應該先加強制裁海地高層，與給予該國警察更多支援。此外，杜魯道也暗示美國沒有給予海地足夠的資源。

杜魯道在上週表示：「對我來說，恢復海地穩定最好的方式是制裁精英，警告他們不能再為幫派提供資金，此外，我們也必須確保海地的警察，有權履行其職責。」他補充：「包括美國在內的其他國家需要做更多的事情。」

海地現況

海地自2021年，前總統莫伊茲（Jovenel Moïse）遭刺殺以來，總統職位一直處於空缺狀態，且沒有進行選舉。隨著海地最後10名參議員於今（2023）年1月任期結束，該國已有兩個月完全沒有民選官員執政。幫派暴力活動也得以深入更多地區，其人數與武器火力甚至優於海地警察。

據聯合國官員3月21日的報告，自今年年初以來，海地的幫派暴力已造成531人死亡、300人受傷和277人被綁架。官員補充，光是3月上半月，就有至少208人喪生、164人受傷和101人被綁架。

聯合國人權事務高級委員會表示，大部分暴力事件都發生在首都太子港。該地區在3月1日至15日期間，有多名狙擊手會隨機射殺街上及房屋內的民眾。

聯合國海地問題秘書處代表拉萊姆（Helen La Lime）上週在美洲國家組織（Organization of American States）的一次會議上指出：「海地的綁架活動猖獗，且性暴力達到了前所未有的水平——如此糟糕的狀況不只在海地，在任何社會中都很少見。」

儘管海地有著過度遭外國干預，而導致社會不穩定的歷史，但國內當前混亂的情況，仍讓該國總理亨利（Ariel Henry）向聯合國發出求救，請求聯合國派出武裝部隊協助海地重建秩序。該請求很快得到了聯合國和美國的支持。美國政府起草了一份聯合國安理會決議，提出「非聯合國國際安全援助團」計畫，以支持海地警方恢復秩序。

不過，美國不願意領導該部隊。

海地一名記者及其家屬於2月8日遭到海地幫派綁架，其餘記者同行於2月14日發起抗議，為該名記者聲援｜Photo Credit: GettyImages

美國請求加拿大領導部隊，加拿大興趣缺缺

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，拜登政府考慮到美國，過去軍事干預海地內政，結果都以失敗收場，因此不願再出面，並會嘗試說服加拿大擔任部隊領導國。

在海地民眾對是否接受國際部隊協助，仍持兩極態度的情況下，分析人士指出，美國及其盟友，皆不願冒著生命危險，執行這樣一項高風險的任務，因為該任務後勤複雜，需要大量時間和資源，還可能會引發負面的連鎖反應。

加拿大並不認同美國派兵的想法，杜魯道認為，比起派兵，國際社會應該先加強制裁海地高官的力度。加拿大官員則指出：「考慮到過去的干預效果皆有限，任何外部干預，都必須得到海地國內一致的共識與支持。」且加拿大給予了海地警察非常多的資源，也積極制裁海地高官，本來就是協助海地重建秩序的「領導角色」。

美國、加拿大誰幫助比較多？

加拿大官員指出，加拿大不斷強化對海地的協助，不僅執行了多項任務評估海地的需求、向海地警方提供裝甲車等武力資源，也對17名海地人實施制裁，其中包括幫派頭目、支持幫派的政治人物與商界精英。

與此同時，美國對加拿大的製裁表示支持，但沒有效仿。加拿大在去（2022）年11月對多名海地前總理，及前總統馬爾泰利（Michel Martelly）實施制裁後，華盛頓尚未給予這些官員懲罰。

前加拿大駐海地大使里瓦德（Gilles Rivard），就曾經向外交部指出，在聯合國維和部隊行動上，美國與加拿大的制裁力度不相匹配，是一個大問題。

2月，當被問及是否會制裁更多海地官員時，美國國務院一名高級官員表示，美國需要更長的決策時間，因為制裁需要完整的法律正當性和證據。

不過，自10月以來，美國仍然對40多名幫派領袖和其支持者，實施了簽證限制，並對其中4人實施了製裁。

海地民眾逐漸失去信心

《華盛頓郵報》報導指出，隨著安全狀況的惡化，許多海地人逐漸對國際社會失去信心。2月，當加拿大部署兩艘海軍艦艇在海地的海域巡邏時，該國最大的報紙Le Nouvelliste在頭版刊登了一幅漫畫，暗示並嘲諷加拿大的艦艇對海地沒有幫助，且船隻不會靠近海地。

海地歷史學家米歇爾（Georges Michel）直言：「當加拿大派出一架飛機和一艘船，來協助海地重建社會秩序時，人們都笑了，我們並不害怕天上的鳥或海裡的魚。」

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：楊士範