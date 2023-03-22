拜登敦促加拿大領導部隊重建海地秩序，杜魯道反控：「美國應該做得更多」
我們想讓你知道的是
美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，拜登政府考慮到美國，過去軍事干預海地內政，結果都以失敗收場，因此不願再出面，並會嘗試說服加拿大擔任部隊領導國。加拿大並不認同美國派兵的想法，杜魯道認為，比起派兵，國際社會應該先加強制裁海地高官的力度。加拿大官員則指出：「任何外部干預，都必須得到海地國內一致的共識與支持。」
結合《華盛頓郵報》與《路透社》報導，美國總統拜登（Joe Biden）將於3月23日出訪加拿大會面該國總理杜魯道（Justin Trudeau）。
拜登將於會談中說服杜魯道，派遣並領導國際部隊至海地，幫助這個深受幫派暴力所苦的國家重建秩序。然而，杜魯道不認同出兵的行為，認為應該先加強制裁海地高層，與給予該國警察更多支援。此外，杜魯道也暗示美國沒有給予海地足夠的資源。
杜魯道在上週表示：「對我來說，恢復海地穩定最好的方式是制裁精英，警告他們不能再為幫派提供資金，此外，我們也必須確保海地的警察，有權履行其職責。」他補充：「包括美國在內的其他國家需要做更多的事情。」
海地現況
海地自2021年，前總統莫伊茲（Jovenel Moïse）遭刺殺以來，總統職位一直處於空缺狀態，且沒有進行選舉。隨著海地最後10名參議員於今（2023）年1月任期結束，該國已有兩個月完全沒有民選官員執政。幫派暴力活動也得以深入更多地區，其人數與武器火力甚至優於海地警察。
據聯合國官員3月21日的報告，自今年年初以來，海地的幫派暴力已造成531人死亡、300人受傷和277人被綁架。官員補充，光是3月上半月，就有至少208人喪生、164人受傷和101人被綁架。
聯合國人權事務高級委員會表示，大部分暴力事件都發生在首都太子港。該地區在3月1日至15日期間，有多名狙擊手會隨機射殺街上及房屋內的民眾。
聯合國海地問題秘書處代表拉萊姆（Helen La Lime）上週在美洲國家組織（Organization of American States）的一次會議上指出：「海地的綁架活動猖獗，且性暴力達到了前所未有的水平——如此糟糕的狀況不只在海地，在任何社會中都很少見。」
儘管海地有著過度遭外國干預，而導致社會不穩定的歷史，但國內當前混亂的情況，仍讓該國總理亨利（Ariel Henry）向聯合國發出求救，請求聯合國派出武裝部隊協助海地重建秩序。該請求很快得到了聯合國和美國的支持。美國政府起草了一份聯合國安理會決議，提出「非聯合國國際安全援助團」計畫，以支持海地警方恢復秩序。
不過，美國不願意領導該部隊。
美國請求加拿大領導部隊，加拿大興趣缺缺
美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，拜登政府考慮到美國，過去軍事干預海地內政，結果都以失敗收場，因此不願再出面，並會嘗試說服加拿大擔任部隊領導國。
在海地民眾對是否接受國際部隊協助，仍持兩極態度的情況下，分析人士指出，美國及其盟友，皆不願冒著生命危險，執行這樣一項高風險的任務，因為該任務後勤複雜，需要大量時間和資源，還可能會引發負面的連鎖反應。
加拿大並不認同美國派兵的想法，杜魯道認為，比起派兵，國際社會應該先加強制裁海地高官的力度。加拿大官員則指出：「考慮到過去的干預效果皆有限，任何外部干預，都必須得到海地國內一致的共識與支持。」且加拿大給予了海地警察非常多的資源，也積極制裁海地高官，本來就是協助海地重建秩序的「領導角色」。
美國、加拿大誰幫助比較多？
加拿大官員指出，加拿大不斷強化對海地的協助，不僅執行了多項任務評估海地的需求、向海地警方提供裝甲車等武力資源，也對17名海地人實施制裁，其中包括幫派頭目、支持幫派的政治人物與商界精英。
與此同時，美國對加拿大的製裁表示支持，但沒有效仿。加拿大在去（2022）年11月對多名海地前總理，及前總統馬爾泰利（Michel Martelly）實施制裁後，華盛頓尚未給予這些官員懲罰。
前加拿大駐海地大使里瓦德（Gilles Rivard），就曾經向外交部指出，在聯合國維和部隊行動上，美國與加拿大的制裁力度不相匹配，是一個大問題。
2月，當被問及是否會制裁更多海地官員時，美國國務院一名高級官員表示，美國需要更長的決策時間，因為制裁需要完整的法律正當性和證據。
不過，自10月以來，美國仍然對40多名幫派領袖和其支持者，實施了簽證限制，並對其中4人實施了製裁。
海地民眾逐漸失去信心
《華盛頓郵報》報導指出，隨著安全狀況的惡化，許多海地人逐漸對國際社會失去信心。2月，當加拿大部署兩艘海軍艦艇在海地的海域巡邏時，該國最大的報紙Le Nouvelliste在頭版刊登了一幅漫畫，暗示並嘲諷加拿大的艦艇對海地沒有幫助，且船隻不會靠近海地。
海地歷史學家米歇爾（Georges Michel）直言：「當加拿大派出一架飛機和一艘船，來協助海地重建社會秩序時，人們都笑了，我們並不害怕天上的鳥或海裡的魚。」
新聞來源
- U.S. pushing Canada to lead international force to Haiti（The Washington Post）
- Biden, Trudeau to talk Ukraine, defense spending, Haiti in Ottawa（Reuters）
- Senators’ departure leaves Haiti without an elected government（The Washington Post）
延伸閱讀
- 海地面臨幫派、經濟和政治三重危機的人道主義災難，中國是否會在美國「後院」趁亂出手？
- 軍事干預的極限：美國「捍衛民主行動」並未使得海地民主化
- 《紐約時報》調查：海地遭法國銀行掏空一世紀，如今淪為「財政巴士底獄」誰該負責？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：張博丞
核稿編輯：楊士範
Tags：
穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
- 小妞的生活旅程 ：適合親子共賞的互動式永續展覽，教育意義十足
- 艾麗絲愛旅行：台北展覽親子、師生看展新選擇！跟未來人一起成為改變歷史的關鍵
- 小胖盈的花椒人蔘：台北展覽推薦：搭乘時光機到2222年的世界吧！科幻永續主題展，互動沉浸式體驗反思生活方式
▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna