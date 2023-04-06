電動車須知：台灣有幾種快充規格？怎樣充電最能維持「電池健康度」？

電動汽車的充電設備，不管是住家安裝的，還是公共充電樁、充電站，數量日益增加，光就經濟部開出的支票，全台公共充電樁數量於2025年時就可上看7800個。

而這些充電設備就「長相」來說，其實可以很容易辨別的是「某汽車品牌的原廠充電樁」或是「第三方充電營運業者的充電樁」。這些外觀模樣各自不同的充電樁，我們又怎麼知道自己的電動車可不可以使用？

認識「慢充」與「快充」

慢充（AC交流電）

使用「家用連接器」進行充電

標準220V家用連接器的充電速率一般為每小時7-14km的續航里程。這種充電方式最適合於雙能電動的夜間充電，或為純電動車輔助充電，但可能不適用於為純電動車定期充電。

固定式壁掛式充電器

可裝置在社區、住家車庫、停車場等處，為純電動車或雙能電動車充電的最快方式，通常為純電動車提供每小時50–60km的續航里程，而充滿雙能電動車則需要3–4小時。這種充電方式在許多公共充電站也是最常見的。

快充（DC直流電）

DC快速充電

僅限於公共充電站，而且主要用於純電動車，多用於時間緊迫的充電或是計畫長途旅程前的充電。這種充電方式的工作電壓和電流遠高於一般的AC充電，充電時間也短得多，但是充電成本則高出許多。

以充電10分鐘而言，一般在150kW的充電站可獲得100km的續航里程，而在50kW的充電站，則可以獲得約30km的續航里程。

怎樣充電最能維持電動車的「電池健康度」？

使用手機時，往往我們會非常注意怎麼充電？如何充電？最能延長電池壽命的問題，但目前很少人針對「電動車」，告訴大家「如何充電」。

我們這就告訴大家，延長純電動車電池壽命的秘訣，就是在一般的日常駕駛中，使用AC充電方式將電池充電至其容量的90%（因為充滿電的狀態，對電池壽命來說比較不健康），而且最好不要讓電量低於20%，如此一來車子的續航力足以應付日常旅程，而且很可能一星期只需充電一次。

如何知道充電設備的規格適不適合我的電動車？

慢充的規格基本通用，即使接頭不同，也有轉接頭能用（車商甚至會在買車時附贈）。 快充的規格分為很多種，不過車主也不用煩惱去記，簡單來說，就是你買哪個廠牌的車，就用該車廠自己廠牌的快充。 還有一種「非特斯拉車主」常說的最簡易分類方法，就是如果你買的是電動車不是特斯拉，充電選擇就是除了特斯拉的充電樁以外的都可以用。

Photo Credit: 中央社

各式充電規格

有出國旅遊經驗的人，出國時一定會攜帶「萬用轉接頭」，因為每個國家的電壓不同、插座也不同。

電動車也是一樣，每個國家的電壓系統不大一樣，充電插頭的樣式、排列組合也有差別，而車廠必須針對自己的電動車要賣到哪個國家、地區，來調整產品的快充規格，否則車主就會無法使用。

目前各國逐漸訂出電動車的充電統一規格，像是歐盟是CCS2、中國是GB/T，而這些英文字母，正代表著目前全球主流的充電規格：

日規的CHAdeMo（僅支援快充）

歐美紐澳的CCS1/CCS2（同時支援快充、慢充）

中國大陸的GB/T（同時支援快充、慢充）

特斯拉自有規格TPC（同時支援快充、慢充）

台灣是以CCS1/CHAdeMo雙制規劃、一個充電樁有兩支充電槍（原因是裕隆日產Nissan採用CHAdeMo規格，特斯拉官方也有出CHAdeMO轉接頭，其餘多為CCS1）

而台灣為了統一「快充規格」，由工研院攜手50家廠商，成立「充電聯盟」，目的是為了推廣CCS1公共充電站，因此幾乎可以確定台灣將會以CCS1為主要規格。

Photo Credit: 中央社 中油福林加油站共設置6座250kW超級充電樁（6槍，TPC及CCS2規格），以及2座雙槍200kW快速充電樁（4槍，CCS1及CCS2規格），可同時滿足各種車型電動車充電需求。

台灣目前電動車市佔率第一就是特斯拉，它同時也是在台擁有最多、分佈最廣快充站的車商，為了因應台灣的規格，特斯拉很快的做出相應對策，就是從2021年第三季開始，特斯拉導入台灣的新車，充電規格都將全部改成歐美普遍適用的CCS2，不再用特斯拉專屬TPC。

之所以選用CCS2而非CCS1，是因特斯拉目前並還沒有正式支援CCS1的產品。

為此，「充電聯盟」也給予特斯拉善意回應，將制定「CCS1+N」的規格，也就是以CCS1為主，再搭配另一個規格，很顯然的就是朝CCS2方向規劃。

至於特斯拉原廠的自有充電樁，則是有服務舊車主的TPC規格，以及調整後上市的CCS2規格。

而「慢充」部分，台灣目前的慢充，以J1772為主要規格，所以台灣的公共充電站如果看到「J1772」就是表示它有提供「慢充」服務，這種規格因為是較早期的產品，無法對應高壓快充功能。

特斯拉也推出過一組家用小型壁掛式充電器，便是以J1772的接口形式，特斯拉之所以會出這樣的產品，無非希望「其他廠牌的電動車」，也可以一起使用。

最後，再提一個不大建議大家使用的「充電選項」，但是遇到真正緊急的狀況，例如完全找不到任何可以充電的地方時就非得使用，有些人會稱之為「Mobile Charger」，它其實就是個轉接頭，讓車主可用利用家中的110V插座幫車輛充電，最大功率幾乎不會超過3kW，姑且稱它作「超級慢充」。

其實充電規格、充電設備，都隨著電動車的風行不斷調整、進化中，目前其他國家已經出現「加電車」的緊急救援服務，也有像手機無線充電一樣，電動車也出現「無線充電」的功能，而且已經進入測試階段，相信不久的將來，替電動車充電，肯定會比「去加油站加油」來得更便利。

本文經電車未授權刊登，原文刊登於此，原文1，原文2

原標題：【電車未知識】電動車鐵粉一定要知道～電動車充電規格 簡單實用大補帖（上）（下）

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航