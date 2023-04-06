電動車須知：台灣有幾種快充規格？怎樣充電最能維持「電池健康度」？
我們想讓你知道的是
電動車最常被提及的就是充電問題，不論充電時間長短、充電站普及與否，都影響了車主購車意願，本文就帶你了解電動車充電規格與快慢充原理。
電動汽車的充電設備，不管是住家安裝的，還是公共充電樁、充電站，數量日益增加，光就經濟部開出的支票，全台公共充電樁數量於2025年時就可上看7800個。
而這些充電設備就「長相」來說，其實可以很容易辨別的是「某汽車品牌的原廠充電樁」或是「第三方充電營運業者的充電樁」。這些外觀模樣各自不同的充電樁，我們又怎麼知道自己的電動車可不可以使用？
認識「慢充」與「快充」
慢充（AC交流電）
- 使用「家用連接器」進行充電
標準220V家用連接器的充電速率一般為每小時7-14km的續航里程。這種充電方式最適合於雙能電動的夜間充電，或為純電動車輔助充電，但可能不適用於為純電動車定期充電。
- 固定式壁掛式充電器
可裝置在社區、住家車庫、停車場等處，為純電動車或雙能電動車充電的最快方式，通常為純電動車提供每小時50–60km的續航里程，而充滿雙能電動車則需要3–4小時。這種充電方式在許多公共充電站也是最常見的。
快充（DC直流電）
- DC快速充電
僅限於公共充電站，而且主要用於純電動車，多用於時間緊迫的充電或是計畫長途旅程前的充電。這種充電方式的工作電壓和電流遠高於一般的AC充電，充電時間也短得多，但是充電成本則高出許多。
以充電10分鐘而言，一般在150kW的充電站可獲得100km的續航里程，而在50kW的充電站，則可以獲得約30km的續航里程。
怎樣充電最能維持電動車的「電池健康度」？
使用手機時，往往我們會非常注意怎麼充電？如何充電？最能延長電池壽命的問題，但目前很少人針對「電動車」，告訴大家「如何充電」。
我們這就告訴大家，延長純電動車電池壽命的秘訣，就是在一般的日常駕駛中，使用AC充電方式將電池充電至其容量的90%（因為充滿電的狀態，對電池壽命來說比較不健康），而且最好不要讓電量低於20%，如此一來車子的續航力足以應付日常旅程，而且很可能一星期只需充電一次。
如何知道充電設備的規格適不適合我的電動車？
- 慢充的規格基本通用，即使接頭不同，也有轉接頭能用（車商甚至會在買車時附贈）。
- 快充的規格分為很多種，不過車主也不用煩惱去記，簡單來說，就是你買哪個廠牌的車，就用該車廠自己廠牌的快充。
- 還有一種「非特斯拉車主」常說的最簡易分類方法，就是如果你買的是電動車不是特斯拉，充電選擇就是除了特斯拉的充電樁以外的都可以用。
各式充電規格
有出國旅遊經驗的人，出國時一定會攜帶「萬用轉接頭」，因為每個國家的電壓不同、插座也不同。
電動車也是一樣，每個國家的電壓系統不大一樣，充電插頭的樣式、排列組合也有差別，而車廠必須針對自己的電動車要賣到哪個國家、地區，來調整產品的快充規格，否則車主就會無法使用。
目前各國逐漸訂出電動車的充電統一規格，像是歐盟是CCS2、中國是GB/T，而這些英文字母，正代表著目前全球主流的充電規格：
- 日規的CHAdeMo（僅支援快充）
- 歐美紐澳的CCS1/CCS2（同時支援快充、慢充）
- 中國大陸的GB/T（同時支援快充、慢充）
- 特斯拉自有規格TPC（同時支援快充、慢充）
台灣是以CCS1/CHAdeMo雙制規劃、一個充電樁有兩支充電槍（原因是裕隆日產Nissan採用CHAdeMo規格，特斯拉官方也有出CHAdeMO轉接頭，其餘多為CCS1）
而台灣為了統一「快充規格」，由工研院攜手50家廠商，成立「充電聯盟」，目的是為了推廣CCS1公共充電站，因此幾乎可以確定台灣將會以CCS1為主要規格。
台灣目前電動車市佔率第一就是特斯拉，它同時也是在台擁有最多、分佈最廣快充站的車商，為了因應台灣的規格，特斯拉很快的做出相應對策，就是從2021年第三季開始，特斯拉導入台灣的新車，充電規格都將全部改成歐美普遍適用的CCS2，不再用特斯拉專屬TPC。
之所以選用CCS2而非CCS1，是因特斯拉目前並還沒有正式支援CCS1的產品。
為此，「充電聯盟」也給予特斯拉善意回應，將制定「CCS1+N」的規格，也就是以CCS1為主，再搭配另一個規格，很顯然的就是朝CCS2方向規劃。
至於特斯拉原廠的自有充電樁，則是有服務舊車主的TPC規格，以及調整後上市的CCS2規格。
而「慢充」部分，台灣目前的慢充，以J1772為主要規格，所以台灣的公共充電站如果看到「J1772」就是表示它有提供「慢充」服務，這種規格因為是較早期的產品，無法對應高壓快充功能。
特斯拉也推出過一組家用小型壁掛式充電器，便是以J1772的接口形式，特斯拉之所以會出這樣的產品，無非希望「其他廠牌的電動車」，也可以一起使用。
最後，再提一個不大建議大家使用的「充電選項」，但是遇到真正緊急的狀況，例如完全找不到任何可以充電的地方時就非得使用，有些人會稱之為「Mobile Charger」，它其實就是個轉接頭，讓車主可用利用家中的110V插座幫車輛充電，最大功率幾乎不會超過3kW，姑且稱它作「超級慢充」。
其實充電規格、充電設備，都隨著電動車的風行不斷調整、進化中，目前其他國家已經出現「加電車」的緊急救援服務，也有像手機無線充電一樣，電動車也出現「無線充電」的功能，而且已經進入測試階段，相信不久的將來，替電動車充電，肯定會比「去加油站加油」來得更便利。
本文經電車未授權刊登，原文刊登於此，原文1，原文2
原標題：【電車未知識】電動車鐵粉一定要知道～電動車充電規格 簡單實用大補帖（上）（下）
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。