粵語「鬼」與「死」的故意不忌諱
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一方面，粵語使用者對「死」字與「鬼」字十分忌諱，特別不會在靈堂及醫院等場合用上。但另粵語人士慣以「鬼」與「死」字組成更具深層意義、形象生動傳神的「慣用語」。正解釋為何粵語人士忌諱「死」與「鬼」的同時，又會常提及二字。
粵語的忌諱與日常語言的使用存有矛盾。如上文提及，粵語人士對「生死類主題」最為忌諱，絕大部分在港的粵語人士均會遵守「生死類」忌諱，而最多受訪者表示會在靈堂遵守忌諱。梁慧敏更認為「死」與「鬼」是最為人忌諱的詞語。1但同一時間，粵語中經常用到「鬼」及「死」字。
香港粵語歌手許冠傑的歌曲《天才與白痴》中更連用2個以鬼字組成的詞語：
呢個世界上，有冤鬼、有嘩鬼、有奸鬼、賭鬼、盞鬼、重有鹹濕鬼，有衰鬼、有煙鬼、攝青鬼、生鬼、撞鬼。撞著個冒失鬼，醉酒鬼、吊靴鬼、醜死鬼、假鬼、真鬼、亂咁鬼打鬼，問你究竟攪乜鬼。3
《廣州話俗語詞典》亦收錄了40個有「死」字的俗語，如「死死下」、「死牛一便頸」；收錄 47 個有「鬼」字的俗語，如：「鬼打鬼」、「鬼死咁……」。4拆解此語言學現象，可從「詈罵語」及「慣用語」兩大概念入手。
「詈罵語」
首先，要釐清委婉語與詈罵語的關係。如Eliecer Crespo-Fernández所言：「委婉語的主要功能在於減低及避免交流中潛在衝突，有利交流及維持人際關係。」5與之相反，「詈罵語」的目的就是要辱罵他人。6因此，語言使用者會故意破禁說出禁忌，甚至把禁忌語說得更為露骨粗直以強化辱罵效果。
因此，某語言使用者對某事物有所忌諱同時，語言使用者很有可能會以該些事物組成「詈罵語」。溫昌衍考究「廣東方言的詈罵文化」，發現粵語的詈罵可分為「借不好之物罵人」、「借鬼妖、死人罵人」、「借性罵人」及「直接罵人」四類。263首三類的背後全是語言忌諱，「借鬼妖、死人罵人」即為「鬼神類」、「生死類」忌諱。「借性罵人」即為「雅俗類」忌諱。再次證明「忌諱」與「詈罵」間的相對關係。
「死」與「鬼」二字作為粵語忌諱，其應用亦可分成「委婉」與「詈罵」兩類。在日常對話甚或在特別需要忌諱的場合（靈堂、醫院、「鬼節」、深夜、與老人交談等），人們自然傾向於遵守忌諱，不提「死」與「鬼」字。然而，在某些場合，粵語人士同時會以「死」、「鬼」及其相關字作為「詈罵語」。
「死」字詈罵語
「死死下」罵人「快要死」或「無精打采」；「死開」是粗俗地叫人「走開」；罵人「死人嘢」及「死嘢」即罵人是「壞極的傢伙」，相當具侮辱性和咒罵性。「死仔」、「死人頭」、「死仔」同是咒罵人「去死」。7而更為粗俗、惡毒的詈罵有「仆街死」及由之簡化的「仆街」。此字原為黑道用語，指人橫屍街頭並無人收屍。8
至於最為特別的「死」字詈罵語是「老而不」。此字出自《論語》的「幼而不孫弟，長而無述焉，老而不死，是為賊。」9意思是如果一個人年幼時不講孝悌，長大時又沒有可說的成就，那麼此人到老時便是禍害。原句旨於勸導世人該立德立行。但由於長期被斷章取義，人們又會以「老而不死」來作罵語，形容「頑固的老人」。10雖然此字本身是「詈罵語」，但又會略去「死」字，只說「老而不」，某程度上減低該字的傷害性。
「鬼」字詈罵語
梁楚琪指出，由「鬼」字組成的詈罵語有以下例：
爛賭鬼（形容有賭癮的嗜賭如命的人）、缺德鬼（形容缺德的人）、孤寒鬼（形容吝嗇的人）、冇膽鬼（形容膽小的人）、豬油鬼（形容做事慢吞吞的人）、走鬼（到處走動的小販）、嘩鬼（吵鬧的人）、衰鬼（壞人）、傻鬼（傻傻的人）11
詈罵語的目的在於為聽者帶來傷害，正因為「死亡」作為最為粵語人士忌諱，當人們以「死」咒罵，聽者自然產生不悅及恐懼。至於「鬼」作為人死後的存在，在部分情況下帶有貶義，粵語人士慣以「鬼」作為詈稱。可以把「忌諱」與「詈罵」理解成天秤的兩端，當文化對某字詞越為忌諱時，把該些字詞用作詈罵語的效果越佳。正解釋為何粵語文化一方面「忌諱」「鬼」與「死」字，另一方面「故意不忌諱」，以用作「詈罵」。
「慣用語」
粵語人士說「鬼」與「死」字的原因除「詈罵」外，亦因為由「鬼」與「死」所組成的字大多為具更深層的意思慣用語。在使用慣用語時，語言使用者更著重其深層意思，而非表層意思。李新魁云：
「慣用語……除了有一些是按其『表層意義』來使用之外，許多詞語還有其『深層意義』人們的使用，就著重其深層意義」。12
因此，在由「鬼」及「死」組成的慣用語中，「鬼」不單只是指人死後的靈魂；「死」亦不再單單表示人的死亡。如：
「死黨」的表層意思是指可效死力的黨羽，深層意思指「情誼深厚的朋友」。13
「執死雞」的表層意思是免費拿到已死的雞隻，深層意思是指「能意外地得到好處」。14
「吊靴鬼」的表層意思是吊在他人鞋上的鬼，當未被人發現時，會快速躲開人的視線。「吊靴鬼」深層意思是「以鬼喻人」，形容那些總愛鬼祟地跟著別人的人。15
「鬼食泥咁」，此字表層意思是指一隻正在吃泥土的鬼。而因為相傳「鬼食泥」時會發出奇怪而含糊的聲音，故此，「鬼食泥咁」的深層意思是形容人說話含糊不清。16
「鬼打鬼」的表層意思是指兩隻鬼打架，而深層意思是「同類打同類」，即「內哄」。17
因此，當粵語人士說出「死」、「鬼」組成的慣用語，強調的不再是「鬼」與「死」本身的表層義，而是由之而衍生的深層義，更形成有趣生動、多元靈活的語言特色。梁慧敏指出慣用語「集體創作」使語言更為活潑生動。18故此，在一般場合，日常交流中粵語使用者均不會忌諱使用由「鬼」與「死」組成的慣用語。
綜而論之，「鬼」與「死」及由之組成的字詞可大致分為「忌諱語」、「詈罵語」、「慣用語」三大類。一方面，粵語使用者對「死」字與「鬼」字十分忌諱，特別不會在靈堂及醫院等場合用上。但另一方面，會「故意破禁」以二字組成詈罵語，正正以人所忌諱之事物咒罵他人。同時，粵語人士慣以「鬼」與「死」字組成更具深層意義、形象生動傳神的「慣用語」。正解釋為何粵語人士忌諱「死」與「鬼」的同時，又會常提及二字。
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當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
我們想讓你知道的是
無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。