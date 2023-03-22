粵語「鬼」與「死」的故意不忌諱

粵語的忌諱與日常語言的使用存有矛盾。如上文提及，粵語人士對「生死類主題」最為忌諱，絕大部分在港的粵語人士均會遵守「生死類」忌諱，而最多受訪者表示會在靈堂遵守忌諱。梁慧敏更認為「死」與「鬼」是最為人忌諱的詞語。1但同一時間，粵語中經常用到「鬼」及「死」字。

香港粵語歌手許冠傑的歌曲《天才與白痴》中更連用2個以鬼字組成的詞語：

呢個世界上，有冤鬼、有嘩鬼、有奸鬼、賭鬼、盞鬼、重有鹹濕鬼，有衰鬼、有煙鬼、攝青鬼、生鬼、撞鬼。撞著個冒失鬼，醉酒鬼、吊靴鬼、醜死鬼、假鬼、真鬼、亂咁鬼打鬼，問你究竟攪乜鬼。3

《廣州話俗語詞典》亦收錄了40個有「死」字的俗語，如「死死下」、「死牛一便頸」；收錄 47 個有「鬼」字的俗語，如：「鬼打鬼」、「鬼死咁……」。4拆解此語言學現象，可從「詈罵語」及「慣用語」兩大概念入手。

「詈罵語」

首先，要釐清委婉語與詈罵語的關係。如Eliecer Crespo-Fernández所言：「委婉語的主要功能在於減低及避免交流中潛在衝突，有利交流及維持人際關係。」5與之相反，「詈罵語」的目的就是要辱罵他人。6因此，語言使用者會故意破禁說出禁忌，甚至把禁忌語說得更為露骨粗直以強化辱罵效果。

語言忌諱與社會互動關係——圖像化框架（節錄）

因此，某語言使用者對某事物有所忌諱同時，語言使用者很有可能會以該些事物組成「詈罵語」。溫昌衍考究「廣東方言的詈罵文化」，發現粵語的詈罵可分為「借不好之物罵人」、「借鬼妖、死人罵人」、「借性罵人」及「直接罵人」四類。263首三類的背後全是語言忌諱，「借鬼妖、死人罵人」即為「鬼神類」、「生死類」忌諱。「借性罵人」即為「雅俗類」忌諱。再次證明「忌諱」與「詈罵」間的相對關係。

「死」與「鬼」二字作為粵語忌諱，其應用亦可分成「委婉」與「詈罵」兩類。在日常對話甚或在特別需要忌諱的場合（靈堂、醫院、「鬼節」、深夜、與老人交談等），人們自然傾向於遵守忌諱，不提「死」與「鬼」字。然而，在某些場合，粵語人士同時會以「死」、「鬼」及其相關字作為「詈罵語」。

「死」字詈罵語

「死死下」罵人「快要死」或「無精打采」；「死開」是粗俗地叫人「走開」；罵人「死人嘢」及「死嘢」即罵人是「壞極的傢伙」，相當具侮辱性和咒罵性。「死仔」、「死人頭」、「死仔」同是咒罵人「去死」。7而更為粗俗、惡毒的詈罵有「仆街死」及由之簡化的「仆街」。此字原為黑道用語，指人橫屍街頭並無人收屍。8

至於最為特別的「死」字詈罵語是「老而不」。此字出自《論語》的「幼而不孫弟，長而無述焉，老而不死，是為賊。」9意思是如果一個人年幼時不講孝悌，長大時又沒有可說的成就，那麼此人到老時便是禍害。原句旨於勸導世人該立德立行。但由於長期被斷章取義，人們又會以「老而不死」來作罵語，形容「頑固的老人」。10雖然此字本身是「詈罵語」，但又會略去「死」字，只說「老而不」，某程度上減低該字的傷害性。

「鬼」字詈罵語

梁楚琪指出，由「鬼」字組成的詈罵語有以下例：

爛賭鬼（形容有賭癮的嗜賭如命的人）、缺德鬼（形容缺德的人）、孤寒鬼（形容吝嗇的人）、冇膽鬼（形容膽小的人）、豬油鬼（形容做事慢吞吞的人）、走鬼（到處走動的小販）、嘩鬼（吵鬧的人）、衰鬼（壞人）、傻鬼（傻傻的人）11

詈罵語的目的在於為聽者帶來傷害，正因為「死亡」作為最為粵語人士忌諱，當人們以「死」咒罵，聽者自然產生不悅及恐懼。至於「鬼」作為人死後的存在，在部分情況下帶有貶義，粵語人士慣以「鬼」作為詈稱。可以把「忌諱」與「詈罵」理解成天秤的兩端，當文化對某字詞越為忌諱時，把該些字詞用作詈罵語的效果越佳。正解釋為何粵語文化一方面「忌諱」「鬼」與「死」字，另一方面「故意不忌諱」，以用作「詈罵」。

「慣用語」

粵語人士說「鬼」與「死」字的原因除「詈罵」外，亦因為由「鬼」與「死」所組成的字大多為具更深層的意思慣用語。在使用慣用語時，語言使用者更著重其深層意思，而非表層意思。李新魁云：

「慣用語……除了有一些是按其『表層意義』來使用之外，許多詞語還有其『深層意義』人們的使用，就著重其深層意義」。12

因此，在由「鬼」及「死」組成的慣用語中，「鬼」不單只是指人死後的靈魂；「死」亦不再單單表示人的死亡。如：

「死黨」的表層意思是指可效死力的黨羽，深層意思指「情誼深厚的朋友」。13

「執死雞」的表層意思是免費拿到已死的雞隻，深層意思是指「能意外地得到好處」。14

「吊靴鬼」的表層意思是吊在他人鞋上的鬼，當未被人發現時，會快速躲開人的視線。「吊靴鬼」深層意思是「以鬼喻人」，形容那些總愛鬼祟地跟著別人的人。15

「鬼食泥咁」，此字表層意思是指一隻正在吃泥土的鬼。而因為相傳「鬼食泥」時會發出奇怪而含糊的聲音，故此，「鬼食泥咁」的深層意思是形容人說話含糊不清。16

「鬼打鬼」的表層意思是指兩隻鬼打架，而深層意思是「同類打同類」，即「內哄」。17

因此，當粵語人士說出「死」、「鬼」組成的慣用語，強調的不再是「鬼」與「死」本身的表層義，而是由之而衍生的深層義，更形成有趣生動、多元靈活的語言特色。梁慧敏指出慣用語「集體創作」使語言更為活潑生動。18故此，在一般場合，日常交流中粵語使用者均不會忌諱使用由「鬼」與「死」組成的慣用語。

綜而論之，「鬼」與「死」及由之組成的字詞可大致分為「忌諱語」、「詈罵語」、「慣用語」三大類。一方面，粵語使用者對「死」字與「鬼」字十分忌諱，特別不會在靈堂及醫院等場合用上。但另一方面，會「故意破禁」以二字組成詈罵語，正正以人所忌諱之事物咒罵他人。同時，粵語人士慣以「鬼」與「死」字組成更具深層意義、形象生動傳神的「慣用語」。正解釋為何粵語人士忌諱「死」與「鬼」的同時，又會常提及二字。