TNL+ 2023/03/28,
中東

亞伯拉罕諸教之家：促進宗教交流的共享空間，建築展現清真寺、教堂及猶太會堂的象徵符號

亞伯拉罕諸教之家：促進宗教交流的共享空間，建築展現清真寺、教堂及猶太會堂的象徵符號
Photo Credit: GettyImages

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今年3月1日，在奉伊斯蘭為國教的阿聯，正式對外開放的亞伯拉罕諸教之家（Abrahamic Family House），不僅挑戰一些人對伊斯蘭教對異己不甚寬容的刻板印象；有鑒於其所在地西亞，仍存在不少以宗教之名而生的衝突，這座建築對這個常因族群衝突博得新聞版面的地區來說，意義非凡。

當代的伊斯蘭教，似乎給予某些人神秘、對異教無法寬容的刻板印象；今（2023）年3月1日，在奉伊斯蘭為國教的阿聯（UAE），正式對外開放的亞伯拉罕諸教之家（Abrahamic Family House），挑戰著如此的刻板印象。

這座佔地7700平方公尺的建築，由出生在坦尚尼亞的英國建築師阿賈耶爵士（Sir David Adjaye）打造，除了一個促進宗教間交流的共享空間，還包括展現三大一神教各自象徵符號的禮拜建築：清真寺的拱柱、教堂的垂直感立柱、及猶太會堂的仿帳篷之字形樑柱。

這項計畫的緣起通常追溯到2019年2月時，教宗方濟各（Pope Francis）出訪阿聯，這是史上首次有天主教教宗親臨阿拉伯半島；為向這趟史無前例的造訪致敬，阿聯王儲宣布，將在該國的薩迪亞特島（Saadiyat Island），興建象徵人類兄弟情誼的建築。

在這座建築揭幕前，全世界大概只有德國柏林的合一院（House of One），及美國內布拉斯加州的Tri-Faith Commons，展現三大一神教禮拜場所和平共存的概念。然而，亞伯拉罕諸教之家所在地西亞，仍存在不少以宗教之名而生的衝突，因此這座建築的設立，對這個常因族群衝突博得新聞版面的地區來說，意義非凡。

歷史上伊斯蘭帝國下的異教徒

儘管一般認為，伊斯蘭教與猶太教及基督教同源，且皆尊奉獨一無二的真神，然而對於「誰」是獨一真神等教義，三教持不同、甚至迥異的見解。在現代國族概念盛行以前的中世紀歐洲與西亞，挾信仰之名，對異教徒進行壓迫、甚至殺戮，時有所聞。

公元135年，巴柯巴起義（Bar Kokhba Revolt）被羅馬帝國成功鎮壓後，許多住在巴勒斯坦的猶太人，不是被殺、被賣為奴、就是遭驅逐，這常被認為是猶太人開始大量散居的開始，直到1948年以色列建國前，亡國長達千年。

長期迫害基督徒的羅馬帝國統治者，在第4世紀初將之合法化，並在第4世紀末定為國教；西羅馬帝國於476年滅亡後，統治西歐的各個「蠻族」也陸續歸化基督教，加上東羅馬帝國的東正教，中世紀歐洲可說是個基督教世界。

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