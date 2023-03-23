【影評】《捍衛任務4》：在更加浮誇的世界觀設定中，回歸首集殺手的「人性」
我們想讓你知道的是
相較《捍衛任務2：殺神回歸》或是《捍衛任務3：全面開戰》將故事設定成約翰維克「被追殺」，《捍衛任務4》反過頭來進行一場約翰的獵殺記，對高桌會展開的復仇。而當城市中無止盡地冒出賞金獵人，一一被高桌會所提供的利益操控時，約翰所尋求的自由，又何嘗和基努李維的另一代表作《駭客任務》中的母體無異呢？
文：Howard Wu
當所有的物理規則一再被無視、當一個B級動作片拓展出一個彷彿電玩的世界觀時，一個為了一條狗重出江湖大開殺戒的殺手該怎麼迎來史詩般的篇章，甚至改善這系列審美疲勞的頹勢？
《捍衛任務4》可能解答了這個問題——續作在動作場面上，更為花俏的拓展東西方武術合併的可能性，在世界觀逐漸「電玩化」的同時，讓電影主線明確化後加以讓角色塑造更加豐厚。
同時，《捍衛任務4》也不再把舞台侷限在紐約市，約翰維克的血債與血脈，也讓整個世界觀跳脫這個被罪孽玷污的城市，從日本、德國、法國的跨國血路，都印證了《捍衛任務》是這個世代最有野心的動作電影系列。
而《捍衛任務3：全面開戰》中讓人疲乏的大量近身搏鬥也得到了改善，《捍衛任務4》亦提供了更為華麗的花式殺人——甚至處決手法，完全體現這個被血色霓虹籠罩的世界觀底下，殺戮是尋常不過的事實，一次次闖關殺敵都彷彿置身電玩世界中。
從雙截棍到武士刀、從弓箭到手槍，《捍衛任務4》無論是在槍戰或是冷兵器對打的並用都毫不馬虎，觀眾或許看膩了真田廣之拿武士刀殺敵——但觀眾從未見過的是，槍械和刀劍並用的真田廣之，都讓這些看似早已用過的把戲，在各個文化背景的切換中，成功緩解了系列一直以來的審美疲勞。
在更多的前所未見的全身打鬥場面中，幾乎可以肯定，這是這個系列所鑄造出的動作片巔峰，同時電影更是多次透過剪影、長鏡頭俯拍昇華了視覺上的美學，降低物理上的痛感進而提供一場爽快的暴力饗宴。
然而，這同時也回到了一個根本性的問題：我們為什麼會喜歡《捍衛任務》？導演查德史塔赫斯基（Chad Stahelski）又如何從一個B級動作片開拓成一個橫跨全球的殺手版圖？
《捍衛任務》和《不可能的任務》兩個當今好萊塢最具代表性的動作電影中，兩者皆朝著各自的極限突破，前者探索了暴力美學的無窮可能；後者在湯姆克魯斯（Tom Cruise）的匠人精神之下挑戰了電影工藝的極限——我們之所以喜歡伊森杭特莫過於他是個「英雄」，那些《不可能的任務》中的碟中碟情節都構築在一個可能發生的現實之上。
那麼約翰維克和他的種種行徑，全部建立在妻子之愛就顯得單薄許多，不過在暴力場面一次次的提升、獨特世界觀的塑造之下，這份被血泊所包裹的愛是約翰仍是血肉之軀的證據。
對於殺狗仇人、昔日好友的背叛甚至高桌會的無盡殺戮，對於觀眾可說是一種「置換作用」，觀眾可以在黑盒子中，透過約翰維克的作為得到抒發；而透過動物之死也容易觸發觀者的同情與憐憫，進而提升約翰維克的角色層次：《捍衛任務》在這個B級的外殼之下其實奠基了一個相當成功的基礎。
而相較《捍衛任務2：殺神回歸》或是《捍衛任務3：全面開戰》將故事設定成約翰維克「被追殺」，《捍衛任務4》反過頭來進行一場約翰的獵殺記，對高桌會展開的復仇，不過是一連串殺戮戰場的漣漪，當復仇的背後只會衍生出更多仇恨時，《捍衛任務4》同時提供了一個解方：設定一個殺神殺不了的「自我」——因此當我們看到約翰從數百層的樓梯翻滾下來、從三層樓的窗外一躍而下仍毫髮無傷時，「神」的意象早已成立——然而神最脆弱的一點其實和凡人無異，而尋求和平的途徑也只有殺死自我。
因此當城市中無止盡地冒出賞金獵人，一一被高桌會所提供的利益操控時，約翰所尋求的自由又何嘗和基努李維（Keanu Reeves）的另一代表作《駭客任務》中的母體無異呢？
尼歐和約翰分別被賦予了一個「神話」形象，前者在冒險旅途中尋找著這個身份的認同；後者無法擺脫這個身份的原罪，因為殺戮是殺神的本性，唯有規則才能讓神被束縛成人，亦唯有規則才能讓人不會淪於畜牲。
《捍衛任務》建構出的世界觀看似宏觀，但其實不過是一個由上而下的階級制度，甚至在執行罰則上都彷彿是一種法西斯主義的再現。
終究，《捍衛任務4》在更加浮誇的世界觀設定中，也回歸了首集中殺手的「人性」，讓觀眾看到殺神不過也是人，他必須為了自己的復仇血債血還，然而無止盡的屠殺也無法解決問題；因此，《捍衛任務4》讓約翰維克回到凡間的唯一方法就是讓他擁抱自己的死亡，讓簡單甚至粗暴的殺手哲學到了最後一刻依舊成立。
約翰維克的謝幕是「自我原諒」，高桌會的規則不過只是外部施予約翰的牢籠，唯有掙脫自我的枷鎖才能得到解脫之自由，然而始終如一的深情浪漫僅是約翰對他妻子的愛。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。