【影評】《捍衛任務4》：在更加浮誇的世界觀設定中，回歸首集殺手的「人性」

文：Howard Wu

當所有的物理規則一再被無視、當一個B級動作片拓展出一個彷彿電玩的世界觀時，一個為了一條狗重出江湖大開殺戒的殺手該怎麼迎來史詩般的篇章，甚至改善這系列審美疲勞的頹勢？

《捍衛任務4》可能解答了這個問題——續作在動作場面上，更為花俏的拓展東西方武術合併的可能性，在世界觀逐漸「電玩化」的同時，讓電影主線明確化後加以讓角色塑造更加豐厚。

Photo Credit: 車庫娛樂 《捍衛任務4》劇照

同時，《捍衛任務4》也不再把舞台侷限在紐約市，約翰維克的血債與血脈，也讓整個世界觀跳脫這個被罪孽玷污的城市，從日本、德國、法國的跨國血路，都印證了《捍衛任務》是這個世代最有野心的動作電影系列。

而《捍衛任務3：全面開戰》中讓人疲乏的大量近身搏鬥也得到了改善，《捍衛任務4》亦提供了更為華麗的花式殺人——甚至處決手法，完全體現這個被血色霓虹籠罩的世界觀底下，殺戮是尋常不過的事實，一次次闖關殺敵都彷彿置身電玩世界中。

從雙截棍到武士刀、從弓箭到手槍，《捍衛任務4》無論是在槍戰或是冷兵器對打的並用都毫不馬虎，觀眾或許看膩了真田廣之拿武士刀殺敵——但觀眾從未見過的是，槍械和刀劍並用的真田廣之，都讓這些看似早已用過的把戲，在各個文化背景的切換中，成功緩解了系列一直以來的審美疲勞。

在更多的前所未見的全身打鬥場面中，幾乎可以肯定，這是這個系列所鑄造出的動作片巔峰，同時電影更是多次透過剪影、長鏡頭俯拍昇華了視覺上的美學，降低物理上的痛感進而提供一場爽快的暴力饗宴。

Photo Credit: 車庫娛樂 《捍衛任務4》劇照

然而，這同時也回到了一個根本性的問題：我們為什麼會喜歡《捍衛任務》？導演查德史塔赫斯基（Chad Stahelski）又如何從一個B級動作片開拓成一個橫跨全球的殺手版圖？

《捍衛任務》和《不可能的任務》兩個當今好萊塢最具代表性的動作電影中，兩者皆朝著各自的極限突破，前者探索了暴力美學的無窮可能；後者在湯姆克魯斯（Tom Cruise）的匠人精神之下挑戰了電影工藝的極限——我們之所以喜歡伊森杭特莫過於他是個「英雄」，那些《不可能的任務》中的碟中碟情節都構築在一個可能發生的現實之上。

那麼約翰維克和他的種種行徑，全部建立在妻子之愛就顯得單薄許多，不過在暴力場面一次次的提升、獨特世界觀的塑造之下，這份被血泊所包裹的愛是約翰仍是血肉之軀的證據。

對於殺狗仇人、昔日好友的背叛甚至高桌會的無盡殺戮，對於觀眾可說是一種「置換作用」，觀眾可以在黑盒子中，透過約翰維克的作為得到抒發；而透過動物之死也容易觸發觀者的同情與憐憫，進而提升約翰維克的角色層次：《捍衛任務》在這個B級的外殼之下其實奠基了一個相當成功的基礎。

而相較《捍衛任務2：殺神回歸》或是《捍衛任務3：全面開戰》將故事設定成約翰維克「被追殺」，《捍衛任務4》反過頭來進行一場約翰的獵殺記，對高桌會展開的復仇，不過是一連串殺戮戰場的漣漪，當復仇的背後只會衍生出更多仇恨時，《捍衛任務4》同時提供了一個解方：設定一個殺神殺不了的「自我」——因此當我們看到約翰從數百層的樓梯翻滾下來、從三層樓的窗外一躍而下仍毫髮無傷時，「神」的意象早已成立——然而神最脆弱的一點其實和凡人無異，而尋求和平的途徑也只有殺死自我。

因此當城市中無止盡地冒出賞金獵人，一一被高桌會所提供的利益操控時，約翰所尋求的自由又何嘗和基努李維（Keanu Reeves）的另一代表作《駭客任務》中的母體無異呢？

尼歐和約翰分別被賦予了一個「神話」形象，前者在冒險旅途中尋找著這個身份的認同；後者無法擺脫這個身份的原罪，因為殺戮是殺神的本性，唯有規則才能讓神被束縛成人，亦唯有規則才能讓人不會淪於畜牲。

《捍衛任務》建構出的世界觀看似宏觀，但其實不過是一個由上而下的階級制度，甚至在執行罰則上都彷彿是一種法西斯主義的再現。

Photo Credit: 車庫娛樂 《捍衛任務4》劇照

終究，《捍衛任務4》在更加浮誇的世界觀設定中，也回歸了首集中殺手的「人性」，讓觀眾看到殺神不過也是人，他必須為了自己的復仇血債血還，然而無止盡的屠殺也無法解決問題；因此，《捍衛任務4》讓約翰維克回到凡間的唯一方法就是讓他擁抱自己的死亡，讓簡單甚至粗暴的殺手哲學到了最後一刻依舊成立。

約翰維克的謝幕是「自我原諒」，高桌會的規則不過只是外部施予約翰的牢籠，唯有掙脫自我的枷鎖才能得到解脫之自由，然而始終如一的深情浪漫僅是約翰對他妻子的愛。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航