印尼活遺產「哇揚」是老少咸宜的偶戲演出，位於老城區的博物館更值得一看

「如果沒有表演,那本館的收藏品就像沒有生命的木偶一樣。」(印尼哇揚博物館,展覽與教育組的負責人Budi Susanto受訪,《雅加達郵報》, 2014年6月27日報導)

東南亞無形文化資產紮根教育

亞太地區非物質文化遺產國際信息與網路中心(The International Information and Networking Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region,簡稱亞太非遺中心),這兩年關注亞太地區非物質文化遺產(又稱無形文化資產,簡稱非遺)的教育情況,先後出版了相關的調查報告與適合中小學教師使用的教學資源包,鼓勵教師善用社區資源,將活遺產(living heritage)帶入亞太地區的課堂中,進行文化傳承。

資源包教導教師如何尋找與學生生活相關的非遺元素(如當地的節日、傳統舞蹈或工藝品等)進行課程設計,並以協同教學的方式,帶領學生參訪文化機構或邀請文化專業人員與學生面對面交流,讓學生透過社區資源,學習多元的生活遺產。在實驗教學的過程中,表演藝術課是不少學校的首選,結合社區與日常生活,落實非遺的學習。

表演藝術一直是東南亞活遺產中的一大亮點,包含了視覺藝術、戲劇、音樂、舞蹈、服裝和電影等,其中戲劇、舞蹈和音樂經常相互作用,在不同的目的下,形成各種表演,如偶戲、面具舞、舞臺劇和甘美朗(Gamelan,註1)等等。華人因文化差異的關係,不太容易看懂東南亞的表演藝術,但老少咸宜的偶戲,總往往能跨越文化隔閡,達到雅俗共賞的目的。

Photo Credit:張雅粱 皮影戲與甘美朗演出,筆者攝於雅加達哇揚博物館。

東南亞偶戲曾在台灣多次亮相,如台灣歷年亞太藝術傳統節、高雄市皮影戲館、國立台灣博物館以及屏東戲曲故事館(註2)等等都曾以此為策展主題,展演東南亞各國的偶戲偶具,如越南的水木偶、緬甸提線傀儡、印尼爪哇及峇里島的皮影戲、柬埔寨的大皮影戲、泰國的杖頭偶戲和泰國南部的皮影戲等,一經演出,總能博得滿堂彩,這些生動的偶戲是東南亞人民的童年記憶,透過戲偶帶領觀眾進入文學、野史與一段段的人生故事。

印尼哇揚

哇揚木偶劇團(Wayang puppet theatre)於2003年被列入「聯合國教科文組織人類口述和無形遺產代表作」(UNESCO Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity),並在2008年收錄於「聯合國教科文組織人類無形文化遺產代表作名錄」(UNESCO Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity),成為了國際知名的無形文化資產,今日的「哇揚」不僅是印尼的活遺產、活傳統,也是印國力推的紮根教育項目。

「Wayang」一詞在印尼有「偶戲表演、故事或演出類型」三種語意,它可以用來指稱哇揚這類以偶為主的表演形式,同時,哇揚中的故事內容和演出類型(如皮影、杖頭偶或人等)也能用「Wayang」一詞代稱。哇揚主要流行於爪哇、峇里島和龍目島等地,在印尼重要的觀光景點裡,經常可見哇揚的演出;其劇碼多取材自《羅摩衍那》或《摩訶婆羅多》,並適時結合民間傳說,轉變成為當地表演的劇本。對印尼人而言,哇揚是流行於宮廷和民間的戲劇,也是一種帶有宗教性、道德標準與社會批評的生活指導,寓教於樂。幾個世紀以來,無論哇揚的傳承如何發生變化,其展演的道德核心至今沒有改變,這是哇揚的重要精神。

印尼的哇揚因地、因戲而衍生出多種戲劇形式,主要可分為四大類:皮影戲(Wayang Kulit)、木偶戲(扁木偶與杖頭偶,Wayang Klitik& Wayang Golek)、人偶戲(Wayang Orang)及畫卷戲(Wayang Beber)(註3),各類戲劇的造型、演出形式、內容與盛行地區都不盡相同。其中以皮影戲和木偶戲最常見,這也是歷年來台參展或演出的主要類型;人偶戲則是由真人實際演出,若去過峇里島,島上露天劇團裡戴著面具演出的就是人偶戲;至於畫卷戲流行於中爪哇,比較少見,這類的哇揚一樣有傀儡師/達郎(dalang)操持演戲工具,只不過他拿的不是戲偶,而是一幅長畫卷,隨著達郎說故事的進度緩緩捲動畫軸。