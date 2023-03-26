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印尼活遺產「哇揚」是老少咸宜的偶戲演出，位於老城區的博物館更值得一看

印尼活遺產「哇揚」是老少咸宜的偶戲演出，位於老城區的博物館更值得一看
南蘇門答臘皮影戲偶（Wayang Kulit），筆者攝於雅加達哇揚博物館。Photo Credit：張雅粱

我們想讓你知道的是

印尼的哇揚因地、因戲而衍生出多種戲劇形式，主要可分為四大類：皮影戲、木偶戲、人偶戲及畫卷戲；哇揚木偶劇團於2008年更被收錄於「聯合國教科文組織人類無形文化遺產代表作名錄」。

「如果沒有表演，那本館的收藏品就像沒有生命的木偶一樣。」（印尼哇揚博物館，展覽與教育組的負責人Budi Susanto受訪，《雅加達郵報》， 2014年6月27日報導）

東南亞無形文化資產紮根教育

亞太地區非物質文化遺產國際信息與網路中心（The International Information and Networking Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region，簡稱亞太非遺中心），這兩年關注亞太地區非物質文化遺產（又稱無形文化資產，簡稱非遺）的教育情況，先後出版了相關的調查報告與適合中小學教師使用的教學資源包，鼓勵教師善用社區資源，將活遺產（living heritage）帶入亞太地區的課堂中，進行文化傳承。

資源包教導教師如何尋找與學生生活相關的非遺元素（如當地的節日、傳統舞蹈或工藝品等）進行課程設計，並以協同教學的方式，帶領學生參訪文化機構或邀請文化專業人員與學生面對面交流，讓學生透過社區資源，學習多元的生活遺產。在實驗教學的過程中，表演藝術課是不少學校的首選，結合社區與日常生活，落實非遺的學習。

表演藝術一直是東南亞活遺產中的一大亮點，包含了視覺藝術、戲劇、音樂、舞蹈、服裝和電影等，其中戲劇、舞蹈和音樂經常相互作用，在不同的目的下，形成各種表演，如偶戲、面具舞、舞臺劇和甘美朗（Gamelan，註1）等等。華人因文化差異的關係，不太容易看懂東南亞的表演藝術，但老少咸宜的偶戲，總往往能跨越文化隔閡，達到雅俗共賞的目的。

圖1_皮影戲與甘美朗演出
Photo Credit：張雅粱
皮影戲與甘美朗演出，筆者攝於雅加達哇揚博物館。

東南亞偶戲曾在台灣多次亮相，如台灣歷年亞太藝術傳統節、高雄市皮影戲館、國立台灣博物館以及屏東戲曲故事館（註2）等等都曾以此為策展主題，展演東南亞各國的偶戲偶具，如越南的水木偶、緬甸提線傀儡、印尼爪哇及峇里島的皮影戲、柬埔寨的大皮影戲、泰國的杖頭偶戲和泰國南部的皮影戲等，一經演出，總能博得滿堂彩，這些生動的偶戲是東南亞人民的童年記憶，透過戲偶帶領觀眾進入文學、野史與一段段的人生故事。

印尼哇揚

哇揚木偶劇團（Wayang puppet theatre）於2003年被列入「聯合國教科文組織人類口述和無形遺產代表作」（UNESCO Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity），並在2008年收錄於「聯合國教科文組織人類無形文化遺產代表作名錄」（UNESCO Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity），成為了國際知名的無形文化資產，今日的「哇揚」不僅是印尼的活遺產、活傳統，也是印國力推的紮根教育項目。

「Wayang」一詞在印尼有「偶戲表演、故事或演出類型」三種語意，它可以用來指稱哇揚這類以偶為主的表演形式，同時，哇揚中的故事內容和演出類型（如皮影、杖頭偶或人等）也能用「Wayang」一詞代稱。哇揚主要流行於爪哇、峇里島和龍目島等地，在印尼重要的觀光景點裡，經常可見哇揚的演出；其劇碼多取材自《羅摩衍那》或《摩訶婆羅多》，並適時結合民間傳說，轉變成為當地表演的劇本。對印尼人而言，哇揚是流行於宮廷和民間的戲劇，也是一種帶有宗教性、道德標準與社會批評的生活指導，寓教於樂。幾個世紀以來，無論哇揚的傳承如何發生變化，其展演的道德核心至今沒有改變，這是哇揚的重要精神。

印尼的哇揚因地、因戲而衍生出多種戲劇形式，主要可分為四大類：皮影戲（Wayang Kulit）、木偶戲（扁木偶與杖頭偶，Wayang Klitik＆ Wayang Golek）、人偶戲（Wayang Orang）及畫卷戲（Wayang Beber）（註3），各類戲劇的造型、演出形式、內容與盛行地區都不盡相同。其中以皮影戲和木偶戲最常見，這也是歷年來台參展或演出的主要類型；人偶戲則是由真人實際演出，若去過峇里島，島上露天劇團裡戴著面具演出的就是人偶戲；至於畫卷戲流行於中爪哇，比較少見，這類的哇揚一樣有傀儡師/達郎（dalang）操持演戲工具，只不過他拿的不是戲偶，而是一幅長畫卷，隨著達郎說故事的進度緩緩捲動畫軸。

圖2_爪哇杖頭偶（Wayang_Golek）
Photo Credit：張雅粱
爪哇杖頭偶（Wayang Golek），筆者攝於雅加達哇揚博物館。
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