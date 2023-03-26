印尼活遺產「哇揚」是老少咸宜的偶戲演出，位於老城區的博物館更值得一看
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印尼的哇揚因地、因戲而衍生出多種戲劇形式，主要可分為四大類：皮影戲、木偶戲、人偶戲及畫卷戲；哇揚木偶劇團於2008年更被收錄於「聯合國教科文組織人類無形文化遺產代表作名錄」。
「如果沒有表演，那本館的收藏品就像沒有生命的木偶一樣。」（印尼哇揚博物館，展覽與教育組的負責人Budi Susanto受訪，《雅加達郵報》， 2014年6月27日報導）
東南亞無形文化資產紮根教育
亞太地區非物質文化遺產國際信息與網路中心（The International Information and Networking Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region，簡稱亞太非遺中心），這兩年關注亞太地區非物質文化遺產（又稱無形文化資產，簡稱非遺）的教育情況，先後出版了相關的調查報告與適合中小學教師使用的教學資源包，鼓勵教師善用社區資源，將活遺產（living heritage）帶入亞太地區的課堂中，進行文化傳承。
資源包教導教師如何尋找與學生生活相關的非遺元素（如當地的節日、傳統舞蹈或工藝品等）進行課程設計，並以協同教學的方式，帶領學生參訪文化機構或邀請文化專業人員與學生面對面交流，讓學生透過社區資源，學習多元的生活遺產。在實驗教學的過程中，表演藝術課是不少學校的首選，結合社區與日常生活，落實非遺的學習。
表演藝術一直是東南亞活遺產中的一大亮點，包含了視覺藝術、戲劇、音樂、舞蹈、服裝和電影等，其中戲劇、舞蹈和音樂經常相互作用，在不同的目的下，形成各種表演，如偶戲、面具舞、舞臺劇和甘美朗（Gamelan，註1）等等。華人因文化差異的關係，不太容易看懂東南亞的表演藝術，但老少咸宜的偶戲，總往往能跨越文化隔閡，達到雅俗共賞的目的。
東南亞偶戲曾在台灣多次亮相，如台灣歷年亞太藝術傳統節、高雄市皮影戲館、國立台灣博物館以及屏東戲曲故事館（註2）等等都曾以此為策展主題，展演東南亞各國的偶戲偶具，如越南的水木偶、緬甸提線傀儡、印尼爪哇及峇里島的皮影戲、柬埔寨的大皮影戲、泰國的杖頭偶戲和泰國南部的皮影戲等，一經演出，總能博得滿堂彩，這些生動的偶戲是東南亞人民的童年記憶，透過戲偶帶領觀眾進入文學、野史與一段段的人生故事。
印尼哇揚
哇揚木偶劇團（Wayang puppet theatre）於2003年被列入「聯合國教科文組織人類口述和無形遺產代表作」（UNESCO Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity），並在2008年收錄於「聯合國教科文組織人類無形文化遺產代表作名錄」（UNESCO Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity），成為了國際知名的無形文化資產，今日的「哇揚」不僅是印尼的活遺產、活傳統，也是印國力推的紮根教育項目。
「Wayang」一詞在印尼有「偶戲表演、故事或演出類型」三種語意，它可以用來指稱哇揚這類以偶為主的表演形式，同時，哇揚中的故事內容和演出類型（如皮影、杖頭偶或人等）也能用「Wayang」一詞代稱。哇揚主要流行於爪哇、峇里島和龍目島等地，在印尼重要的觀光景點裡，經常可見哇揚的演出；其劇碼多取材自《羅摩衍那》或《摩訶婆羅多》，並適時結合民間傳說，轉變成為當地表演的劇本。對印尼人而言，哇揚是流行於宮廷和民間的戲劇，也是一種帶有宗教性、道德標準與社會批評的生活指導，寓教於樂。幾個世紀以來，無論哇揚的傳承如何發生變化，其展演的道德核心至今沒有改變，這是哇揚的重要精神。
印尼的哇揚因地、因戲而衍生出多種戲劇形式，主要可分為四大類：皮影戲（Wayang Kulit）、木偶戲（扁木偶與杖頭偶，Wayang Klitik＆ Wayang Golek）、人偶戲（Wayang Orang）及畫卷戲（Wayang Beber）（註3），各類戲劇的造型、演出形式、內容與盛行地區都不盡相同。其中以皮影戲和木偶戲最常見，這也是歷年來台參展或演出的主要類型；人偶戲則是由真人實際演出，若去過峇里島，島上露天劇團裡戴著面具演出的就是人偶戲；至於畫卷戲流行於中爪哇，比較少見，這類的哇揚一樣有傀儡師/達郎（dalang）操持演戲工具，只不過他拿的不是戲偶，而是一幅長畫卷，隨著達郎說故事的進度緩緩捲動畫軸。
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna