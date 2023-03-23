Nike、PUMA宣布全面停用袋鼠皮製運動商品，為何澳洲政府與生態學界反而支持商業捕獵？
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澳洲政府也是商業捕獵袋鼠的支持者，澳洲聯邦政府農業、漁業和林業部近日便發出聲明表示：「澳洲政府正在消弭外界對於『商業捕獵袋鼠是不人道的行為』這類觀點所產生的誤解，我們需發展永續、人道管理袋鼠的方式，才能防止生態系統的失衡，以及減少氾濫的袋鼠數量對農作物的破壞。」
文：張瑞邦（Tucker Chang）
美國體育用品公司Nike及德國體育用品製造商PUMA近日表示，將於2023年結束前全面停用任何以袋鼠皮製成的足球鞋等運動商品，並將以合成品材料取代現有的袋鼠皮，然而此舉卻引發澳洲袋鼠皮產業的質疑，並批評2家跨國公司做出的決策錯誤，將使澳洲袋鼠的處境「適得其反」。
根據澳洲新聞網站《SmartCompany》報導，Nike總部所在的美國奧勒岡州（Oregon）於2023年1月由州議會提出「全面禁止銷售袋鼠製品」草案，該州民主黨籍的參議院議員波贊斯基（Floyd Prozanski）對此表示：「使用袋鼠皮雖能製造出品質優良的運動鞋，藉此滿足全球少數頂尖足球運動員的需求，然而這樣的商業行為卻要以殺害澳洲數百萬野生袋鼠為代價，這絕對是不合情理的做法。」
美國《奧勒岡州公共廣播公司》（OPB）指出，雖然該法案最終未能在奧勒岡州批准通過，但Nike及PUMA隨後仍表示不會再以袋鼠皮製成運動商品，這對長期倡議「袋鼠不是鞋子」（Kangaroos Are Not Shoes）理念的動物保護團體無疑是場巨大的勝利。
《澳洲廣播公司》（ABC）解釋，由於袋鼠皮製成的產品比其他動物皮革更加輕盈、耐用，因此過往深受運動用品業者的青睞。然而現在澳洲已有多家袋鼠皮加工廠表示，Nike及PUMA的決議將對其營運產生重大衝擊，一家位於南澳州阿得雷德（Adelaide）的袋鼠皮革工廠甚至表示已經準備關門歇業。
而澳洲學界則表達對於奧勒岡州提出草案的不滿，《華盛頓郵報》（The Washington Post）便轉述阿得雷德大學（University of Adelaide）生態學家雷德（John Read）的說法強調，美國立法人士及企業在不尊重澳洲國內生態專家的意見下，做出影響澳洲環境的決定，這樣的結果實在讓人感到挫敗。
《華盛頓郵報》闡明，雷德曾於2021年11月偕同另外8位澳洲野生動物學家，以及25個致力於環境保護、永續農業以及原住民權益的法人及自然人，共同發布聯合聲明，希望能讓公眾及政府理解透過商業獵捕袋鼠來管理該物種數量的重要性。
為什麼袋鼠產業認為Nike禁用袋鼠皮將適得其反？
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2023「Taispo台灣國際運動及健身展」全新升級，讓運動不只是運動
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「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」將於3月22日至25日在台北南港展覽2館舉辦，共有160家企業參展，使用800個攤位。本次展出內容不僅涵蓋多元的運動及健身用品，還有更多運動科技產業進駐，在展覽開始前先由我們帶各位讀者搶先認識優質參展廠商。
傷病纏身難健身，引進新設備造福同路人
核心引力科技是台灣唯一獨家代理美國低傷害TOTAL GYM GTS引力設備的代理商，將不同於傳統的健身設備引進台灣，並提供獨家的高達三十幾種針對引力訓練的健身課程設計，針對台灣想學習引力訓練的教練與開設引力工作室的創業人群，提供每年不定期引力國際教練證照培訓課程。
和很多不擅運動的人一樣，核心引力科技創辦人Sasha曾經嘗試了各種時下流行的健身房課程，但大部分都覺得太困難不適合，直到她偶然接觸Total Gym的課程後，被多變的課程和有趣的內容吸引，其中最特別的器材ELEVATE Encompass，是一台100公斤以上的全功能健身機械，其中最大特色是可直立摺疊收納，一台就可以開始授課，非常適合小型工作室或租金壓力較大的城市健身房。對Sasha而言，能夠讓一個討厭健身運動、有舊傷的人堅持下去，甚至可以透過強度不小的健身恢復健康，是一件非常不可思議的事情。所以回台後Sasha決定將Total Gym引進台灣，讓更多民眾瞭解如何找出適合自己的健身器材，同時也幫助健身房優化設備，讓整個健身產業跨出更大一步。
你我都能當「管」長 轉型打造雙贏
「現在各行各業都有數轉型的需求，健身產業也不例外。早期賣課程得靠業務推銷，櫃台也需要配置輪班人員以維持營運，消耗大量人力與時間成本，並且消費者也不喜歡被騷擾。」FITBUTLER健身管 的CEO陳暐翔說。
FITBUTLER健身管 把痛點轉化成甜蜜點，透過提供客户後台管理系統及打造專屬APP，從會員管理、會籍方案、數據報表、自助門禁系統到體測數據等，整合前後端一條龍服務，為營運者與消費者雙方提供更便利的運動健身環境。
除了會員制度透明化，FITBUTLER健身管 也打破以往需要綁年約、買固定堂數的消費方式，推出「月訂閱制」模式供業者使用，以迎合現代更具彈性的消費傾向。「我們持續關注國外健身產業趨勢，並將值得學習的地方內化到系統與服務上，希望能成為台灣健身業的推動者。」
FITBUTLER健身管目前已與全台灣近百家健身房、工作室合作，服務超過六十個台灣本土和國際級連鎖健身品牌。
高中死黨赴日奇想，要成為健身夥伴們的好夥伴
運動完的飲食，比運動還重要，「JUMKICK」是少數開發乳清蛋白的台灣本土企業，目前在全台各大運動中心、民營健身房設置專屬販賣機，讓民眾便於取用，而這樣的創新，來自兩個高中就認識的老朋友。
「大學畢業的時候我們去日本玩，對他們的自動販賣機文化很感興趣，後來就跟我們的運動習慣做結合，想研發補充體能用的飲品。」負責人邱政惟笑說：「一開始很土法煉鋼，直接買一台販賣機來研究，想起來很瘋狂。」
在外健身要準備高蛋白飲品是一件挺麻煩的事，但JUMKICK的販賣機只需行動支付或嗶卡，等待約20秒就能取得一杯適當份量的飲品，對於健身族來說相當方便。
目前JUMKICK的機器已遍佈台灣各大運動中心與健身房，富有設計感的外觀讓機台自帶高級感，完整的官網介紹、檢驗報告與保險資料讓客戶很安心，「其實JUMKICK 2017年才成立，但我們想讓消費者知道我們的經營決心跟用心，而且機台已經更新到第三代，可以透過遠端控制做到最快的故障排除，JUMKICK會盡全力為客戶做到最好，並立志成為健身房標配。」
台灣國際運動及健身展(TaiSPO)，產業菁英要讓台灣看見不一樣
至於想帶給參展民眾什麼樣的體驗，健身管希望能透過現場的軟體展示、模組互動，讓創新服務推向全世界。JUMKICK則預計會推一台機器到展場，「利用20秒的時間沖泡、洗滌，我相信看到的人都會覺得這個超級方便，花幾十塊就可以搞定，要讓大家更實際體驗到補充高蛋白並不困難。」而核心引力科技希望將Total Gym的主要產品ELEVATE Encompass帶到現場，期待讓所有愛好運動的人，認識這台適合更多人使用的健身設備，開啟自己健康的大門。
今年台灣國際運動及健身展首度籌組「運動科技」專區，配合行政院「台灣運動×科技行動計畫」，聯手新創業者，建立亞太運動科技的國際據點，同時為了讓民眾有最好的沈浸式動態體驗，展中也規劃有動靜串聯的週邊活動，如產業論壇、戶外運動休閒體驗區OutdoorTaipei、數位運動網紅擂台賽等，預計用完整的運動產品線吸引國際買主，讓台灣的運動科技產業持續領先世界，將台灣打造為運動科技王國。
★了解更多台灣國際運動及健身展資訊：https://www.taispo.com.tw/zh-tw/index.html