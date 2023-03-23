TNL+ 2023/03/23,
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Nike、PUMA宣布全面停用袋鼠皮製運動商品，為何澳洲政府與生態學界反而支持商業捕獵？

Nike、PUMA宣布全面停用袋鼠皮製運動商品，為何澳洲政府與生態學界反而支持商業捕獵？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

澳洲政府也是商業捕獵袋鼠的支持者，澳洲聯邦政府農業、漁業和林業部近日便發出聲明表示：「澳洲政府正在消弭外界對於『商業捕獵袋鼠是不人道的行為』這類觀點所產生的誤解，我們需發展永續、人道管理袋鼠的方式，才能防止生態系統的失衡，以及減少氾濫的袋鼠數量對農作物的破壞。」

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國體育用品公司Nike及德國體育用品製造商PUMA近日表示，將於2023年結束前全面停用任何以袋鼠皮製成的足球鞋等運動商品，並將以合成品材料取代現有的袋鼠皮，然而此舉卻引發澳洲袋鼠皮產業的質疑，並批評2家跨國公司做出的決策錯誤，將使澳洲袋鼠的處境「適得其反」。

根據澳洲新聞網站《SmartCompany》報導，Nike總部所在的美國奧勒岡州（Oregon）於2023年1月由州議會提出「全面禁止銷售袋鼠製品」草案，該州民主黨籍的參議院議員波贊斯基（Floyd Prozanski）對此表示：「使用袋鼠皮雖能製造出品質優良的運動鞋，藉此滿足全球少數頂尖足球運動員的需求，然而這樣的商業行為卻要以殺害澳洲數百萬野生袋鼠為代價，這絕對是不合情理的做法。」

美國《奧勒岡州公共廣播公司》（OPB）指出，雖然該法案最終未能在奧勒岡州批准通過，但Nike及PUMA隨後仍表示不會再以袋鼠皮製成運動商品，這對長期倡議「袋鼠不是鞋子」（Kangaroos Are Not Shoes）理念的動物保護團體無疑是場巨大的勝利。

《澳洲廣播公司》（ABC）解釋，由於袋鼠皮製成的產品比其他動物皮革更加輕盈、耐用，因此過往深受運動用品業者的青睞。然而現在澳洲已有多家袋鼠皮加工廠表示，Nike及PUMA的決議將對其營運產生重大衝擊，一家位於南澳州阿得雷德（Adelaide）的袋鼠皮革工廠甚至表示已經準備關門歇業。

而澳洲學界則表達對於奧勒岡州提出草案的不滿，《華盛頓郵報》（The Washington Post）便轉述阿得雷德大學（University of Adelaide）生態學家雷德（John Read）的說法強調，美國立法人士及企業在不尊重澳洲國內生態專家的意見下，做出影響澳洲環境的決定，這樣的結果實在讓人感到挫敗。

《華盛頓郵報》闡明，雷德曾於2021年11月偕同另外8位澳洲野生動物學家，以及25個致力於環境保護、永續農業以及原住民權益的法人及自然人，共同發布聯合聲明，希望能讓公眾及政府理解透過商業獵捕袋鼠來管理該物種數量的重要性。

為什麼袋鼠產業認為Nike禁用袋鼠皮將適得其反？

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