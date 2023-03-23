2023/03/23,
經濟

面臨銀行業危機及通膨兩難，美國聯準會升息1碼，美股道瓊重挫530點

面臨銀行業危機及通膨兩難，美國聯準會升息1碼，美股道瓊重挫530點
聯準會主席鮑爾（後）。Photo Credit: Board of Governors of the Federal Reserve System FB

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美國聯準會今天宣布升息1碼，並在多家銀行倒閉後暗示升息可能止步。聯準會主席鮑爾強調銀行體系健全，並說官員不認為今年會降息。美股尾盤直落，道瓊指數大跌530點。

面臨銀行業危機及通膨兩難，聯準會升息1碼

（中央社）美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）倒閉引發市場動盪，儘管全美上（2）月通膨趨緩，但仍居高不下，美國聯邦準備理事會（Fed）今（23）日決定升息1碼。

聯準會曾於去（2022）年3月及5月分別升息1碼（0.25個百分點）及2碼（0.5個百分點），6月、7月、9月及11月連續4次升3碼（0.75個百分點），12月則僅升2碼，今年首次會議時只升1碼。

聯準會在今天舉行的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議宣布升息1碼，加上之前的升幅，自去年3月以來，聯準會迄今已升息19碼，或4.75個百分點。

在此之前，美國勞工部曾公布2月消費者物價指數（CPI）年增6％，符合市場預期，並創下2021年9月以來最低年增幅度，顯示通貨膨脹持續降溫。

美國矽谷銀行本月中旬倒閉引發軒然大波，分析師原本預估，聯準會3月可能不會升息。

聯準會升息1碼，鮑爾淡化降息預期致美股道瓊重挫530點

（中央社）美國聯準會今天宣布升息1碼，並在多家銀行倒閉後暗示升息可能止步。聯準會主席鮑爾強調銀行體系健全，並說官員不認為今年會降息。美股尾盤直落，道瓊指數大跌530點。

為恢復物價穩定，聯準會負責利率決策的聯邦公開市場委員會（FOMC）連9度決議升息，聯邦資金利率目標區間調高1碼（0.25個百分點），達到2007年9月以來最高的4.75％至5％。升息幅度與2月相同，符合多數市場人士預期。

政策聲明提到，官員認為「政策進一步緊縮」可能是適當的，捨棄前8份聲明指基準利率「持續升高」將是適當的說法。市場普遍解讀，這是聯準會暗示去年3月啟動的升息循環接近尾聲的訊號。

聲明也提及近兩週美國多家銀行倒閉掀起的亂局。聲明形容，美國銀行體系「健全且堅韌」，近期局勢可能導致家庭和企業信貸條件緊縮，壓抑經濟活動、徵聘和通貨膨脹，但這些影響的程度仍「不確定」。聲明重申，官員「高度關注」通膨風險。

鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會表示，聯準會官員曾考慮暫停升息，但鑑於通膨偏高、勞動市場堅韌，官員最終一致決議升息1碼。

鮑爾說：「我們致力恢復物價穩定，所有證據都顯示民眾有信心我們會辦到，讓長期通膨率降至2％。重點是，我們要以言行維持這種信心。」

聯準會公布利率決策前，美股在平盤附近遊走，鮑爾發言期間由紅翻黑，收盤前半小時賣壓加劇，3大指數直線下探。

道瓊工業指數午盤一度漲逾200點，終場大跌530.49點，跌幅1.63％，收在32030.11點。標準普爾500指數重挫65.9點，跌幅1.65％，收在3936.97點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌190.15點，跌幅1.6％，收在11669.96點。

隨聯準會利率決策公布的經濟預測顯示，由中位數判斷，官員認為終端利率（升息循環頂點）為5.1％。換句話說，聯準會再升息1碼就會停下腳步，維持到今年結束。這項預測與去年12月的版本相去不遠。

18名提交預測的官員中，7人認為政策利率要升到高於5.1％的水準。根據預測中位數，官員預期明年底政策利率降至4.3％，高於去年12月預期的4.1％。

隨著聯準會積極升息，美國通膨去年衝上40年高點後逐步下滑，但仍遠高於聯準會目標2％。聯準會偏好參考、剔除波動較大食品與能源的1月核心個人消費支出（Core PCE）物價指數年增率為4.7％，低於去年9月的5.2％。官員預期今年底這項數值將降至3.6％。

兩週前，鮑爾在國會作證時暗示聯準會3月可能升息2碼，主要在於年初民間消費暢旺，通膨降溫似乎遇到阻礙。

不過，矽谷銀行（SVB）等美國區域金融機構近兩週陸續倒閉，瑞士信貸（Credit Suisse）陷入財務危機後走入歷史，凸顯高利率對整體經濟外溢效應之深，不容小覷。

聯邦主管機關以緊急措施鞏固民眾對銀行業信心之餘，鮑爾在記者會強調美國銀行體系「健全且堅韌」，並說聯準會準備動用一切可用工具維護銀行體系安全。但他坦言，聯準會未在矽谷銀行倒閉前防患於未然，有必要加強銀行業監管力道。

鮑爾並表示，這波銀行業亂局可能導致金融情勢緊縮，效果「等同於」聯準會調升利率。

但鮑爾說，從最新經濟預測可見，官員預期經濟成長遲緩、勞動市場供需趨於平衡、通膨逐漸降溫，就算預測成真，官員仍不認為今年會降息。此外，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在國會聽證會表示，她沒有思考擔保所有銀行存款的方案。

鮑爾說詞澆了預期聯準會將以降息防止銀行業亂局惡化的投資人一盆冷水，葉倫說詞則讓期盼聯邦政府強力介入保障問題銀行客戶無擔保存款的投資人大失所望，成為美股尾盤下殺的重要因素。

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聯準會主席鮑爾（後）強調銀行體系健全，並說官員不認為今年會降息。

聯準會升幅符合預期，國際油價上揚

（中央社）美國原油及成品油出口數據樂觀，加上美聯準會升息幅度符合市場預期，國際油價今天上揚，紐約油價一週以來首次結算升破70美元。

紐約商品交易所西德州中級原油5月交割價上漲1.23美元，來到每桶70.90美元。

倫敦北海布倫特原油5月交割價上漲1.37美元，來到每桶76.69美元。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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