美國務卿布林肯：中國2027年前將具備犯台能力，尚未越線提供俄國大量軍援
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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今（23）日表示，他同意情報單位評估，認為共軍2027年前將具備犯台能力，並表示中國正在觀察全世界對俄烏戰爭的回應，從中汲取經驗，若任由俄羅斯攻擊鄰國而不受懲罰，將為潛在侵略者「打開潘朵拉的盒子」。
布林肯：共軍2027年前將具備犯台能力
（中央社）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今（23）日表示，他同意情報單位評估，認為共軍2027年前將具備犯台能力，美方積極檢視最能有效支持台灣防衛的方式，而他是歷任國務卿中，簽署最多件對台軍售案的人。
布林肯是上午在參院撥款委員會預算聽證會，回應共和黨籍參議員海格提（Bill Hagerty）提問時，做出以上表示。
拜登政府內閣官員今明兩天將前往國會山莊，為總額6.9兆美元的2024財政年度預算案進行說明。掌管外交的布林肯兩天有4場預算聽證會，今天先赴參議院方面的撥款委員會及外交委員會，明天再赴眾議院的外委及撥款委員會。
海格提詢問布林肯，同不同意美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）上個月指共軍2027年前將具備犯台能力的發言。布林肯表示，他同意伯恩斯的評估。
海格提接著關切美國對台援助，表示2023財政年度國防授權法（NDAA）授權透過國務院「外國軍事融資」（Foreign Military Financing，FMF）計畫，每年提供台灣至多20億美元無償軍援，但新年度僅增編1億1300萬美元FMF額度來因應「新興全球優先事項」。
根據預算案說明，增額讓國務院在因應新興外交政策優先事項上，能有更多彈性；台灣被列為優先夥伴之一。
布林肯回應指出，FMF只是工具之一，美方積極檢視最能有效支持台灣防衛的方式。他說，過去10年來，國務院通知國會對台軍售總額達近400億美元，光從2019年至目前就有210億美元，而他是歷任國務卿中，簽署最多件對台軍售案的人。
布林肯也讚許台灣大舉增加國防預算，能有額外資金添購防衛必要軍備。
為促進美國全球利益，因應中俄挑戰，國務院及美國國際開發總署（USAID）2024財政年度編列631億美元預算，比上年度增加約27億美元，其中印太區域預算增幅達18%。
針對美中戰略競爭，新年度將投入20億美元，作為戰略硬體基礎建設資金，反制中國一帶一路計畫；另編20億美元強化印太經濟體，協助盟友對抗中國掠奪性行為。在支持烏克蘭部分，將投入17億美元，協助烏克蘭贏得戰爭。
布林肯：任由俄侵烏如打開潘朵拉之盒，中國正觀察汲取經驗
（中央社）美國國務卿布林肯今天表示，中國正在觀察全世界對俄烏戰爭的回應，從中汲取經驗，若任由俄羅斯攻擊鄰國而不受懲罰，將為潛在侵略者「打開潘朵拉的盒子」。
《路透社》報導，布林肯在美國參院撥款委員會（Senate Appropriations Committee）聽證會上指出，中國正「非常謹慎地」觀察美國政府及全世界如何回應俄羅斯對烏克蘭的侵略，亞洲正感受到這股衝擊。
布林肯提及，若任由俄羅斯攻擊鄰國而不受懲罰，將為潛在侵略者「打開潘朵拉的盒子」，將導致「衝突的世界」。
他還說，在烏克蘭的利害關係影響遠超過其國界，舉例來說，他認為這對亞洲產生深遠影響，在俄烏衝突中，日本及韓國一直是烏克蘭的主要支持者。
布林肯指稱，他認為中國正在非常謹慎地觀察，對於世界是否團結對抗這種侵略，中國將會汲取經驗。
布林肯：中國尚未越線提供俄國大量軍援
（中央社）美國國務卿布林肯今天表示，中國雖對俄羅斯加強外交支持，但尚未提供大量軍事援助。
《法新社》報導，布林肯在國會參議院一個委員會針對議員質詢中國是否已提供俄國「致命援助」時答稱：「當我們現在談話時，尚未發現他們越過那個界線。」
布林肯數週來公開警告，中國正考慮俄羅斯為烏克蘭戰事所提出的武器要求。也有些報導指出，中國公司已交運俄方數量有限的武器。
中國國家主席習近平本週訪問莫斯科，促銷中國對俄烏戰爭停火的提議。這項主張遭到美國懷疑，擔心俄軍利用這個喘息機會將戰場受創部隊重新編組。
布林肯說：「我認為，他們為俄羅斯提供的外交支持、政治支持和某種程度的實體支持，當然違反了我們終止這場戰爭的利益。」
布林肯並說，由於國際刑事法院已發出對俄國總統普亭的逮捕令，因此美國鼓勵他國，在普亭到訪時將他引渡。
他說：「我認為，負有義務的國際刑事法院會員國都應善盡義務。」
美國並不是國際刑事法院會員國，因為前總統川普領導下的共和黨政府曾因這座法院調查美國在阿富汗採取的軍事行動而制裁當時的法院檢察官。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
我們想讓你知道的是
無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。